Four County Career Center Celebrates National FFA Week

Facebook

Twitter



Shares

Four County Career Center FFA Chapter members are celebrating National FFA Week February 19-26 and participating in activities throughout the week.

The FFA members will hold contests between career and technical programs, officers will sponsor a Teacher Appreciation Day for all teachers at the Career Center, and members will compete in FFA District contests. Shown displaying their FFA school spirit is the 135 student membership.

Ag/Diesel Mechanics – Jason Elston, Instructor, Caleb Badenhop, Michael Betz, William Brown, Carson Damman, Adam Degler, Hayden Dickman, Carson Dominique, Levi Ehrsam, David Ellis, Ramiro Garcia, Kristiana Hammye, Mathew Henderson, Mason Herman, Nathan Herman, Colin Kimpel, Larry Klingensmith, Jr., Ashton Kurtz, Camden Meienburg, Mason Meyer, Wyatt Moore, Wade Parrish, Jocelyn Ramos, Lane Reitzel, Corbin Renner, Brock Retcher, Alex Rohdy, Devin Schudel, Dakota Sherick, Troy Stockman, Kaden Sweet, Connor Towers, Michael Whitlock, Robert Wyss.

Diesel Mechanics – Denton Blue, Instructor, Carter Bernal, Bransin Ebersole, Zachary Fackler, Austin Good, Kayden Hageman, Ryan Lammers, Donald Meyer, Grant Nelson, Adrian Oehler, Owen Philpot, Ashton Rose, Jesus Sanchez, Austin Santure, Drake Schorling, Payton Shepard, Masen Towns, Joshua Underwood, Samuel Vold, Nicholas Vollmar, Andrew Ward, Justin West

William Wittenmyer.

Floral Design – Florence Luzny, Instructor, Kiara Baldridge, Madison Braun, America Chairez, Allyson DeWyse, Raina Garza, Lena Goble, Angilee Harrison, Destiny Kessinger, Jade McClish, Austyn Miklovic, Emma Oregon, Adelei Wachtman.

Landscape & Greenhouse Technologies – Eric Hite, Instructor, Pfienx Bear, Brandon English, Kolbi Horst, Hunter Howard, Henna Law, Dominic Marino, Ethan Power, Malik Qaimari, Robert Rodriguez, Xavier Rodriguez, Ahna Rowe, David Whitlock.

Powersports – Larry Soles, Instructor, Rhees Andrews, Destin Armbruster, Gavin Bell, Daniel Boulton, Christopher Brickel, Riley Brown, Desirae Carroll, Jared Christenson, Shane Cowle, Jacob Croninger, Jason Gebers, William Jeffries, Leo Klingshirn, Cody Kruse, Trevor Luellen, Garrett Marr, Dylan Morris, Layne Neff, Aidan Olvera, Jordon Pelton, Brayden Price, Micah Spring, Kyle Wesley, Owen Waldfogel, Jaydon Williams.