FOURTH QUARTER HONOR ROLL: Hilltop High School & Junior High

B AVERAGE OR ABOVE

*DENOTES ALL A’S

SENIORS-*Kodi Brenner, *Ella Cummins, *Taryn Grant, *Joe Reamsnyder, *Connor Schlosser, Breanna Harshman, Americus Maddox, Thomas McCoy, Stephanie Moncaleano, Hannah Riley, Jaden Rising, Ethan Siebenaler, Hayden Tarkington, Arleigh VanArsdalen, Laurynn Wieland

FOUR-COUNTY SENIORS-*Everett Thompson, Sara Barnum, Vivien Ewing, Emaleigh Fickle, Levi Lopez, Dominik Schmitt, McKenna Wendorf, Kolin Zuver

JUNIORS-*Bryce Buehrer, *Jamie Chester, *Kacy Connolly, *Ian Hoffman, *Alex Horton, *Hunter Leupp, Justin Ayala Aguilera, Leanna Baker, Keely Burdine, Ella Calvin, Ericka Dennison, Trey Fuller, Jozlyn Jones, Elijah Kuszmaul, Adriana Martinez-Lujano, Isabel May, Carmen Merillat, Julia Schuurman, Kiera Wiley

FOUR-COUNTY JUNIORS– *Lana Baker, *Chascity Brehm, Wyatt Beltz, Holly Jermeay, Brianna Oranday, Alex Stephens

SOPHOMORES-*James Bell, Jayma Bailey, Kristoffer Bell, Jaden Bowers, Kyle Brown, Paige Burdine, Aiden Funkhouser, Mia Hancock, Chloe McAfee, Tyzon Pelfrey, Gabby Rodriguez, Ranie Roesch, Madisyn Routt, Quentin Runkel, Maggie Ryan, Colby Tyler, Destiny Wilson, Annika Wright,Kyla Zuver

FRESHMAN-*Marissa Bennett, *Ingrid Hoffman, *Joscelyn Layman, *Shealyn Martin, *Dylan Siebenaler, *Alora Siegel, *Emma Smith, *Savanah Westfall, *Maggie Wheeler, Dalton Bauer, Anthony Eckenrode, Taryn Gillespie, Raace Haynes, Makensie Kerr, Faith McKinney, Emily Serrano, Aiden Terrill, Dylan Tressler, Kenzie Weber

8TH GRADE-*Brooke Moreland, *Giada Rising, Libbie Baker, Carson Crossgrove, Devin Dempsey, Julia Dickinson, Aidden Johnson, Brock Kesler, Lindee Lammon, Eden Mahlman, Alaina Russell, Conner Sanders, Eleana VanArsdalen

7TH GRADE-*Hayden JoHantgen, *Brooklyn Kuszmaul, *Brynn Rodriguez, *Kenley Routt, *Joseph Williams, Isabella Ackley, Austin Ankney, Emmy Brehm, Molly Dickinson, Samuel McAfee, Anthony Pelland, Hope Potts, Jordan Schaffner, Arend Schuurman, Lakota Siegel, Jonathan Stephens, Brayden Tyler, Addison Vance-Zuver, Shawntia Wagner, Addison Whitman, Nathan Wieland