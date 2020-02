GIRLS BASKETBALL

Fayette 50 Pettisville 23

Edon 55 Hilltop 41

Stryker 47 Montpelier 31

Bryan 39 Liberty Center 32

Swanton 47 Delta 45 (OT)

Patrick Henry 38 Wauseon 37

Archbold 43 Evergreen 28

Antwerp 41 Edgerton 39

STRYKER, EDON AND MONTPELIER SHARE THE BBC TITLE

WAUSEON, BRYAN, AND ARCHBOLD FINISH AS CO-CHAMPS IN THE NWOAL

VARSITY WRESTLING

Wauseon 70 Montpelier 6