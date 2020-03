High School Scoreboard For February 29th, 2020

GIRLS BOWLING

DIVISION II STATE CHAMPIONSHIPS

TEAM RESULTS: 1. Bryan; 2. Coldwater; 3. Springfield Greenon; 4. Wooster Triway; 5. Bellefontaine Benjamin Logan; 6. St. Mary’s; 7. Girard; 8. Urbana

Bryan’s Faith Harding placed third individually to earn 1st Team All-Ohio honors

VARSITY WRESTLING

DIVISION II SECTIONALS

TEAM RESULTS: 1. Wauseon 265.5; 2. Napoleon 189.5; 3. St. Marys Memorial 165.0; 4. Celina 152.0; 5. Wapakoneta 129.0;

6. Bowling Green 92.0; 7. Defiance 91.5; 8. Bryan 91.0; 9. Lima Shawnee 83.0; 10. Van Wert 59.5; 11. Elida 48.0; 12. Ottawa-Glandorf 6.0;

WRESTLERS ADVANCING TO DISTRICTS:

Bryan-*Dylan McCandless, Carter Hoffman, Christian Hollister

Wauseon-Collin Twigg, *Damon Molina, Zaden Torres, *Nolan Ray, Connor Nagel, Lawson Grime, *Connor Twigg, Ethan Glover, *Jarrett Bischoff, Wyatt Lane, Wes Spadafore, *Samuel Sosa

DIVISION III SECTIONALS

TEAM RESULTS: 1. Tinora 207.0; 2. Archbold 200.0; 3. Delta 191.5; 4. Liberty Center 168.0; 5. Ayersville 123.0; 6. Fairview 104.5; 7. Swanton 95.0; 8. Paulding 75.0; 9. Evergreen 63.5; 10. Edgerton 48.0; 11. Antwerp 46.5; 12. Montpelier 38.5; 13. Hicksville 34.0

WRESTLERS ADVANCING TO DISTRICTS:

Archbold-Wyat Fryman, Shane Eicher, Andrew Francis, Juan Garcia, *Brennan Short, John Yoder, *Carson Meyer, Adrian Juarez, Hayden Dickman

Delta-*Zack Mattin, *Carson Chiesa, *Gabe Meyer, Jayce Helminiak, Evan Perry, Kaleb Barnes, Max Hoffman, *Austin Kohlhofer

Edgerton-Hayden Herman

Evergreen-Brian Floyd, *Logan York, Ayden Gleckler

Montpelier-Gavin Wurm

Swanton-Tyler Gowing, Ian Saunders, *Brodie Stevens, Hunter Gowing

*DENOTES SECTIONAL CHAMPION