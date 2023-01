High School Sports Roundup For Tuesday, January 10, 2023

BOYS SWIM & DIVE

Perrysburg 104 Wauseon 89 Bryan 68

BRYAN & WAUSEON TOP 3 FINISHERS: 200 MEDLEY RELAY – 3) Bryan A (A. Moore, C. Pittman, K. Ward, C. Luce) 2:02; 200 FREESTYLE – 3) B. Reeder (W) 2:02; 200 YARD IM – 3) A. Pena (W) 2:23); 50 FREESTYLE – 1) X. Ankney (W) 23.6, 2) I. Bourn (W) 25.2; 3) K. Ward (B) 25.7; 100 BUTTERFLY – 3) W. McCann (B) 1:06; 100 FREESTYLE – 1) X. Ankney (W) 51.8, 3) B. Reeder (W) 54.0; 1 METER DIVING – 3) K. Ward (B) 209.8 pts; 500 FREESTYLE – 1) M. Kuntz (W) 5:33, 2) C. Luce (B) 5:44, 3) Siler (W) 5:44; 200 FREESTYLE RELAY – 2) Wauseon A (A. Pena, I. Bourn, B. Reeder, X. Ankney) 1:37, 3) Bryan A (A. Moore, K. Ward, C. Pittman, W. McCann) 1:44; 100 BACKSTROKE – 2) C. Luce (B) 1:08; 100 BREASTSTROKE – 3) A. Pena (W) 1:09; 400 FREESTYLE RELAY – 1) Wauseon A (M. Kuntz, I. Bourn, B. Reeder, X. Ankney) 3:42

GIRLS SWIM & DIVE

Perrysburg 96 Wauseon 93 Bryan 78

BRYAN & WAUSEON TOP 3 FINISHERS: 200 MEDLEY RELAY – 2) Wauseon A (A. Fisher, N. Kuntz, E. Wasnich, E. Rhoades) 2:08; 200 FREESTYLE – 2) R. Ankney (W) 2:06; 3) E. Rhoades (W) 2:11; 200 YARD IM – 3) N. Kuntz (W) 2:30; 50 FREESTYLE – 1) N. Kunsman (B) 26.1, 3) E. Wasnich (W) 27.9; 100 BUTTERFLY – 2) G. Rhoades (W) 1:07, 3) E. Wasnich (W) 1:09; 100 FREESTYLE – 1) R. Ankney (W) 58.5, 2) N. Kunsman (B) 58.6; 3) E. Rhoades (W) 1:01; 1 METER DIVING – 1) A. Lambert (B) 165.8 pts, 2) DiSanti (W) 164.3; 500 FREESTYLE – 2) A. Fisher (W) 5:48, 3) Zigler (B) 6:14; 200 FREESTYLE RELAY – 2) Wauseon A (N. Kuntz, E. Rhoades, G. Rhoades, R. Ankney) 1:50, 3) Bryan A (P. Kunsman, A. Moore, A. Zigler, N. Kunsman) 1:51; 100 BACKSTROKE – 3) A. Fisher (W) 1:12; 100 BREASTSTROKE – 1) N. Kuntz (W) 1:17, 2) P. Kunsman (B) 1:18, 3) E. Elkins (B) 1:27; 400 FREESTYLE RELAY – 1) Wauseon A (A. Fisher, E. Easnich, G. Rhoades, R. Ankney) 4:02, 2) Bryan A (H. Devlin, P. Kunsman, A. Moore, N. Kunsman) 4:10, 3) Bryan B (K. Thormeier, A. Langham, E. Lambert, T. Durdel) 4:29

GIRLS BASKETBALL

Pettisville 38 Ottawa Hills 23

PETTISVILLE – Pettisville forced 30 Ottawa Hills turnovers and shutout the Green Bears in the second quarter in a 38-23 victory.

Amanda Grimm led a balanced Blackbird attack with nine points and Olivia Miller added eight.

OTTAWA HILLS (23) – O’Rouke 4; Lathrop 4; Bazzoli 5; Snyder 2; E. Berenzweig 4; L. Berenzweig 1; Gibson 3; Totals: 7-2-3 – 23

PETTISVILLE (38) – Grieser 5; Klopfenstein 3; Grimm 9; Miller 8; King 5; Beck 3; Crawford 5; Totals: 15-1-5 – 38

OTTAWA HILLS 7 0 5 11 – 23

PETTISVILLE 10 13 7 8 – 38

JUNIOR VARSITY: Pettisville, 36-16

Liberty Center 47 Montpelier 19

MONTPELIER – Liberty Center held the Locos to single digits in each quarter to roll to a 47-19 road win.

Jada Uribes fronted Montpelier with five points.

LIBERTY CENTER (47) – Giesige 2; Gray 10; E. Mohler 1; Armey 5; H. Mohler 3; Keller 0; Perry 2; Miller 0; Jones 6; Gerken 8; Barrett 2; Blanton 8; Totals: 15-5-4 – 47

MONTPELIER (19) – Bumb 4; Hillard 1; Humbarger 3; McGee 2; Mahan 0; Grime 0; Taylor 2; Hopper 2; Uribes 5; Totals: 5-2-3 – 19

L. CENTER 14 13 15 5 – 47

MONTPELIER 3 6 5 5 – 19

JUNIOR VARSITY: Liberty Center, 21-18

Hicksville 37 Fayette 25

FAYETTE – The Aces grabbed a 19-11 lead at the break on their way to win number two on the season.

Nevaeh Powers had five field goals and a free throw to total 11 points for Fayette, who was hindered by a 5/18 night at the free throw line.

HICKSVILLE (37) – Adams 6; Perna 0; L. Seitz 2; Neidhardt 8; Bergman 9; Steury 2; Mazur 2; A. Seitz 4; Rice 0; Porter 4; Totals: 15-0-7 – 37

FAYETTE (25) – Sinks 2; D. Storrs 3; Kovar 0; Powers 11; Gorsuch 0; Brown 2; K. Storrs 2; Ramay 1; Sliwinski 0; Schang 4; Totals: 7-2-5 – 25

HICKSVILLE 8 11 8 10 – 37

FAYETTE 3 8 5 9 – 25

JUNIOR VARSITY: Fayette, 35-19

BOYS BASKETBALL

Cardinal Stritch 58 Evergreen 51

OREGON – Evergreen (7-4) held a 32-31 lead at halftime, but Stritch (10-1) used an 11-3 third quarter to take the lead en route to a 58-51 win.

Four Vikings were in double figures led by Riley Dunbar with 14, Eli Kiefer had 13, Drew Gillen tallied 12, and Tyson Woodring netted 10.

CARDINAL STRITCH (58) – Taylor 3; Hicks 21; Yost 16; Burton 8; Carter 2; Hughes 8; Totals 19-5-5 – 58

EVERGREEN (51) – Keifer 13; Woodring 10; Gillen 12; Hudik 2; Dunbar 14; Totals: 19-1-10 – 51

CARD. STRITCH 12 19 11 16 – 58

EVERGREEN 15 17 3 16 – 51