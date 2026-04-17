Sunday, April 19
High School Sports Schedule For Friday, April 17, 2026

VARSITY SOFTBALL

NON-LEAGUE

Edon @ Evergreen 5pm
Wauseon @ Elmwood 5pm
Ottawa Hills @ Swanton 5pm
Montpelier @ Delta 5pm

NWOAL

Archbold @ Bryan 5pm

BBC

Pettisville @ North Central 5pm

VARSITY BASEBALL

NON-LEAGUE

Edon @ Evergreen 5pm
Swanton @ Elmwood 5pm
Archbold @ Holgate 5pm
Montpelier @ Bryan 6:30pm

BBC

Pettisville @ North Central 5pm

NWOAL

Patrick Henry @ Wauseon 5pm

GMC

Edgerton @ Ayersville 5pm

TRACK & FIELD

Edgerton/Edon @ Wayne Trace Invitational 4:15pm

BOYS TENNIS

Bryan @ Oak Harbor 4:30pm

 

