High School Sports Schedule For Monday, December 29, 2025

GIRLS BASKETBALL
Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Swanton vs. Springfield 4:30pm (Fisher Gym)
Delta vs. MVCD 7:30pm (Fisher Gym)
BSN Holiday Classic (@ Bryan)
Fairview vs. Maumee 6:00pm
Bryan vs. Toledo Bowsher 7:30pm
Northwest Signal Holiday Classic (@ Napoleon)
Napoleon vs. Liberty Center 6pm
Wauseon vs. Holgate 8pm
BOYS BASKETBALL
Anthony Wayne @ Evergreen 4:45pm
Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Ottawa Hills vs. Delta 4:30pm (High School)
Swanton vs. Maumee 7:30pm (High School)
Route 49 Holiday Classic (@ Edon)
Edgerton vs. Hicksville 6:00pm
Edon vs. Antwerp 7:30pm
BBC Holiday Classic (@ Montpelier)
Fayette vs. North Central 4:15pm
Montpelier vs. Hilltop 7:00pm
BOYS WRESTLING
Archbold (Blue)/Bryan/Evergreen/Swanton @ Tri-State Border Wars 9:30am (Defiance)
Wauseon @ Medina Invitational 10am