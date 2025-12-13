High School Sports Schedule For Saturday, December 13, 2025

BOYS WRESTLING
Edon/Montpelier @ Lincolnview Invitational 9am
Archbold (Blue)/Evergreen/Wauseon @ Findlay Roughneck Duals 10am
Swanton @ Elgin Invitational 10am
GIRLS WRESTLING
Bryan/Edgerton/Montpelier/Wauseon @ Bluestreak Brawl 9am (Archbold)
GIRLS BASKETBALL
Montpelier @ Paulding 12pm (JV 2 quarters)
Evergreen @ Whiteford (MI) 12pm (Varsity only)
Swanton @ North Baltimore 1pm (Varsity only)
Edgerton @ Edon 6pm (JV 2 quarters)
BOYS BASKETBALL
Patrick Henry @ Edon 1pm
Delta @ Hilltop 4pm
Evergreen @ Montpelier 4pm
North Central @ North Baltimore 4pm
Fayette @ Fairview 4:30pm
Bryan @ Defiance 4:30pm
Hicksville @ Pettisville 6pm
Stryker @ Paulding 6pm
Archbold @ Ayersville 6pm
Wauseon @ Napoleon 6pm
BOWLING
Evergreen/Wauseon @ AHBA Glass City Open 10am (Toledo)
SWIMMING & DIVING
Bryan/Wauseon @ Napoleon Invitational 8:30am