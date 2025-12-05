High School Sports Schedule For Saturday, December 6, 2025

BOYS WRESTLING
Archbold (Blue) @ Findlay Invitational 9am
Archbold (Gold) @ Cory Rawson Invitational 9am
Bryan/Edgerton/Edon/Montpelier @ Hicksville Invitational 9am
Evergreen/Swanton/Wauseon (White) @ Northwood Invitational 9am
Delta @ Wauseon Duals 10am
BOYS BASKETBALL
Evergreen @ Otsego 12pm
Delta @ Montpelier 4pm
Hicksville @ Bryan 4pm
Wauseon @ Fairview 4:30pm
Edon @ Lakewood Park Christian 6pm
Fayette @ Edgerton 6pm
Stryker @ Hilltop 6pm
Paulding @ Pettisville 6pm
Kalida @ Archbold 6pm
Northwood @ Swanton 6pm
GIRLS BASKETBALL
Evergreen @ Montpelier 12pm (JV 2 quarters)
Hicksville @ Swanton 1pm
SWIMMING & DIVING
Bryan/Wauseon @ NWOAC Relays 9am (Napoleon)
BOWLING
Evergreen @ Anthony Wayne 9am
Wauseon (girls) @ State “Kick Off” Tournament 12:15pm (Columbus)