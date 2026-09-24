High School Sports Schedule For Thursday, September 24, 2026

BOYS GOLF
Archbold/Bryan/Evergreen/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 8:30am (@ Eagle’s Landing Country Club)
Delta/Edgerton/Edon/Fayette/Hilltop/MVCD/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division III Sectionals 9am (@ Ironwood Golf Course)
VOLLEYBALL
NON-LEAGUE
Bryan @ Hicksville 5:30pm
Delta @ Tinora 5:30pm
Swanton @ Paulding 5:30pm
Fairview @ Evergreen 5:30pm
BBC
Pettisville @ Edon 5:30pm
North Central @ Fayette 5:30pm
Hilltop @ Montpelier 5:30pm
Holgate @ Stryker 5:30pm
BOYS SOCCER
TAAC
Pettisville @ Otsego 5pm
NWOAL
Evergreen @ Swanton 5pm
Wauseon @ Bryan 7pm
Delta @ Liberty Center 7pm
GIRLS SOCCER
Archbold @ Lima Bath 7:00pm
GIRLS TENNIS
Archbold @ Bryan 4:30pm
MVCD @ Wauseon 4:30pm