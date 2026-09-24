High School Sports Schedule For Thursday, September 24, 2026

BOYS GOLF

Archbold/Bryan/Evergreen/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 8:30am (@ Eagle’s Landing Country Club)

Delta/Edgerton/Edon/Fayette/Hilltop/MVCD/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division III Sectionals 9am (@ Ironwood Golf Course)

VOLLEYBALL

NON-LEAGUE

Bryan @ Hicksville 5:30pm

Delta @ Tinora 5:30pm

Swanton @ Paulding 5:30pm

Fairview @ Evergreen 5:30pm

BBC

Pettisville @ Edon 5:30pm

North Central @ Fayette 5:30pm

Hilltop @ Montpelier 5:30pm

Holgate @ Stryker 5:30pm

BOYS SOCCER

TAAC

Pettisville @ Otsego 5pm

NWOAL

Evergreen @ Swanton 5pm

Wauseon @ Bryan 7pm

Delta @ Liberty Center 7pm

GIRLS SOCCER

Archbold @ Lima Bath 7:00pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Bryan 4:30pm

MVCD @ Wauseon 4:30pm