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Thursday, September 24
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, September 24, 2026

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BOYS GOLF

Archbold/Bryan/Evergreen/Swanton/Wauseon @ Division II Sectionals 8:30am (@ Eagle’s Landing Country Club)
Delta/Edgerton/Edon/Fayette/Hilltop/MVCD/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker @ Division III Sectionals 9am (@ Ironwood Golf Course)

VOLLEYBALL

NON-LEAGUE
Bryan @ Hicksville 5:30pm
Delta @ Tinora 5:30pm
Swanton @ Paulding 5:30pm
Fairview @ Evergreen 5:30pm

BBC
Pettisville @ Edon 5:30pm
North Central @ Fayette 5:30pm
Hilltop @ Montpelier 5:30pm
Holgate @ Stryker 5:30pm

BOYS SOCCER

TAAC
Pettisville @ Otsego 5pm

NWOAL
Evergreen @ Swanton 5pm
Wauseon @ Bryan 7pm
Delta @ Liberty Center 7pm

GIRLS SOCCER

Archbold @ Lima Bath 7:00pm

GIRLS TENNIS

Archbold @ Bryan 4:30pm
MVCD @ Wauseon 4:30pm

 

 

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