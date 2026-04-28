Tuesday, April 28
High School Sports Schedule For Tuesday, April 28, 2026

VARSITY SOFTBALL

BBC

Pettisville @ Edon 5pm
Fayette @ North Central 5pm (POSTPONED; MAKEUP TBA)
Montpelier @ Hilltop 5pm
Holgate @ Stryker 5pm

GMC

Paulding @ Edgerton 5pm

VARSITY BASEBALL

GMC

Paulding @ Edgerton 5pm

BBC

Montpelier @ Hilltop 5pm
Pettisville @ Edon 5pm
Fayette @ North Central 5pm (POSTPONED; MAKEUP TBA)

NON-LEAGUE

Wauseon @ Sandusky Perkins 5:15pm

TRACK & FIELD

Archbold/Patrick Henry/Wayne Trace @ Paulding 4:30pm
Bryan/Wauseon @ Liberty Center 4:30pm
Delta/Evergreen @ Swanton 4:30pm
Fairview/Hicksville/Tinora @ Edgerton 4:30pm

BOYS TENNIS

Wauseon @ Archbold 4:30pm
Maumee @ Bryan 5pm

 

Related Posts

