High School Sports Schedule For Tuesday, December 30, 2025

GIRLS BASKETBALL
Evergreen @ Fayette 5:30pm (Varsity only)
Northwest Signal Holiday Classic (@ Napoleon)
Wauseon vs. Napoleon 8pm (Championship)
BSN Sports Holiday Classic (@ Bryan)
Bryan vs. Fairview 7:30pm (Championship)
Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Delta vs. Swanton 6pm (Championship @ High School)
BOYS BASKETBALL
Pettisville @ Archbold 6pm
Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Delta vs. Swanton 4:30pm (Consolation @ Fisher Gym)
Route 49 Holiday Classic (@ Edon)
Edon vs. Edgerton 7:30pm (Championship)
BBC HOLIDAY CLASSIC (@ Montpelier)
Fayette vs. Hilltop 5:45pm (Consolation)
Montpelier vs. North Central 7pm (Championship)
SWIM & DIVE
Bryan @ Bluffton Invitational 10am
BOYS WRESTLING
Archbold/Bryan/Evergreen/Swanton @ Tri-State Border Wars 9:30am (Defiance)
Wauseon @ Medina Invitational 10am