Monday, December 29
Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, December 30, 2025

GIRLS BASKETBALL

Evergreen @ Fayette 5:30pm (Varsity only)

Northwest Signal Holiday Classic (@ Napoleon)
Wauseon vs. Napoleon 8pm (Championship)

BSN Sports Holiday Classic (@ Bryan)
Bryan vs. Fairview 7:30pm (Championship)

Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Delta vs. Swanton 6pm (Championship @ High School)

BOYS BASKETBALL

Pettisville @ Archbold 6pm

Bob Fisher Holiday Classic (@ Swanton)
Delta vs. Swanton 4:30pm (Consolation @ Fisher Gym)

Route 49 Holiday Classic (@ Edon)
Edon vs. Edgerton 7:30pm (Championship)


BBC HOLIDAY CLASSIC (@ Montpelier)
Fayette vs. Hilltop 5:45pm (Consolation)
Montpelier vs. North Central 7pm (Championship)

SWIM & DIVE

Bryan @ Bluffton Invitational 10am

BOYS WRESTLING

Archbold/Bryan/Evergreen/Swanton @ Tri-State Border Wars 9:30am (Defiance)
Wauseon @ Medina Invitational 10am

 

