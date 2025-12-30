High School Sports Scoreboard For December 29, 2025

GIRLS BASKETBALL
Northwest Signal Holiday Classic
Napoleon 41, Liberty Center 38
Wauseon 51, Holgate 11
Bob Fisher Holiday Classic
Delta 73, MVCD 38
Swanton 53, Springfield 35
BSN Holiday Classic
Fairview 70, Maumee 48
Bryan 41, Toledo Bowsher 36
BOYS BASKETBALL
Anthony Wayne 76, Evergreen 52
BBC Holiday Classic
North Central 67, Fayette 60
Montpelier 83, Hilltop 57
Bob Fisher Holiday Classic
Ottawa Hills 53, Delta 48 (OT)
Maumee 46, Swanton 44
Route 49 Holiday Classic
Edgerton 51, Hicksville 47
Edon 58, Antwerp 57
BOYS WRESTLING
Defiance Tri-State Border Wars (After Day 1)
TEAM SCORES (54 Teams): 1. Archbold 136; 2. Eastside (IN) 110; 3. Yale (MI) 108; 4. Defiance 105.5; 5. Anthony Wayne 83.5; 27. Evergreen 44.5; 37. Swanton 30.5; 44. Bryan 15