Close Menu
Tuesday, January 6
Login
Sports

High School Sports Schedule For Tuesday, January 6, 2026

By No Comments1 Min Read

GIRLS BASKETBALL

Pettisville @ MVCD 6pm
Archbold @ Holgate 6pm (Varsity only)
Van Wert @ Bryan 6pm
Fairview @ Evergreen 6pm (JV 2 quarters)
Defiance @ Wauseon 6pm
Northwood @ Swanton 6pm (Varsity only)
Delta @ Wayne Trace 6pm

BOYS BASKETBALL

North Central @ Toledo Bowsher 5:30pm
Hilltop @ Camden-Frontier (MI) 6pm
Hicksville @ Stryker 6pm

BOWLING

Miller City @ Bryan 5:30pm

SWIMMING & DIVING

Bryan/Perrysburg @ Wauseon 5:30pm

BOYS WRESTLING

Edgerton/Fairview/Parkway @ Antwerp 6pm
Evergreen @ Blissfield (MI) 6pm

 

Related Posts

Leave A Reply