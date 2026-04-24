High School Sports Scoreboard For April 23, 2026

VARSITY SOFTBALL
NWOAL
Bryan 13, Liberty Center 0 (5 innings)
Swanton 11, Delta 1 (5 innings)
Patrick Henry 11, Evergreen 9
Archbold 23, Wauseon 1 (5 innings)
BBC
Edon 15, North Central 5 (innings)
Montpelier 16, Fayette 2 (5 innings)
Pettisville 16, Stryker 5 (5 innings)
GMC
Edgerton 9, Tinora 7
VARSITY BASEBALL
NWOAL
Archbold 14, Wauseon 4 (5 innings)
Bryan 5, Liberty Center 3
Swanton 3, Delta 1
Evergreen 4, Patrick Henry 1
BBC
North Central 16, Edon 1 (6 innings)
Montpelier 28, Fayette 0 (5 innings)
Holgate 4, Hilltop 2
Pettisville 11, Stryker 1 (5 innings)
GMC
Tinora 10, Edgerton 0 (5 innings)