Thursday, April 23
High School Sports Scoreboard For April 23, 2026

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Bryan 13, Liberty Center 0 (5 innings)
Swanton 11, Delta 1 (5 innings)
Patrick Henry 11, Evergreen 9
Archbold 23, Wauseon 1 (5 innings)

BBC

Edon 15, North Central 5 (innings)
Montpelier 16, Fayette 2 (5 innings)
Pettisville 16, Stryker 5 (5 innings)

GMC

Edgerton 9, Tinora 7

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Archbold 14, Wauseon 4 (5 innings)
Bryan 5, Liberty Center 3
Swanton 3, Delta 1
Evergreen 4, Patrick Henry 1

BBC

North Central 16, Edon 1 (6 innings)
Montpelier 28, Fayette 0 (5 innings)
Holgate 4, Hilltop 2
Pettisville 11, Stryker 1 (5 innings)

GMC

Tinora 10, Edgerton 0 (5 innings)

 

