Thursday, April 30
High School Sports Scoreboard For April 30, 2026

VARSITY SOFTBALL

NWOAL

Archbold 10, Liberty Center 1
Swanton 13, Wauseon 2 (6 innings)
Bryan 8, Evergreen 0
Patrick Henry 11, Delta 1 (5 innings)

BBC

Montpelier 16, Holgate 0 (5 innings)

GMC

Edgerton 10, Wayne Trace 2

VARSITY BASEBALL

NWOAL

Liberty Center 3, Archbold 2
Wauseon 1, Swanton 0
Evergreen 17, Bryan 4 (5 innings)
Patrick Henry 5, Delta 4 (8 innings)

BBC

Pettisville 18, Fayette 0 (5 innings)
Hilltop 9, North Central 5
Holgate 3, Montpelier 2

GMC

Edgerton 7, Wayne Trace 2

BOYS TENNIS

Bryan 4, Archbold 1

 

Related Posts

