High School Sports Scoreboard For April 30, 2026

VARSITY SOFTBALL
NWOAL
Archbold 10, Liberty Center 1
Swanton 13, Wauseon 2 (6 innings)
Bryan 8, Evergreen 0
Patrick Henry 11, Delta 1 (5 innings)
BBC
Montpelier 16, Holgate 0 (5 innings)
GMC
Edgerton 10, Wayne Trace 2
VARSITY BASEBALL
NWOAL
Liberty Center 3, Archbold 2
Wauseon 1, Swanton 0
Evergreen 17, Bryan 4 (5 innings)
Patrick Henry 5, Delta 4 (8 innings)
BBC
Pettisville 18, Fayette 0 (5 innings)
Hilltop 9, North Central 5
Holgate 3, Montpelier 2
GMC
Edgerton 7, Wayne Trace 2
BOYS TENNIS
Bryan 4, Archbold 1