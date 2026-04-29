Tuesday, April 28
High School Sports Scoreboard For Tuesday, April 28, 2026

VARSITY SOFTBALL

BBC

Hilltop 8, Montpelier 3
Edon 11, Pettisville 9
Holgate 5, Stryker 4

GMC

Edgerton 11, Paulding 9

VARSITY BASEBALL

BBC

Holgate 21, Stryker 1 (5 innings)
Montpelier 8, Hilltop 0
Edon 5, Pettisville 4

GMC

Edgerton 11, Paulding 5

NON-LEAGUE

Wauseon 6, Sandusky Perkins 6 (8 innings; called due to darkness)

GIRLS TRACK & FIELD

Edgerton 76, Fairview 71, Tinora 53, Hicksville 24

BOYS TRACK & FIELD

Tionora 108, Hicksville 69.66, Fairview 45.33, Edgerton 33

BOYS TENNIS

Maumee 3, Bryan 2
Wauseon 4, Archbold 1

 

