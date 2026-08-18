High School Sports Scoreboard For August 17, 2026

BOYS GOLF
Tinora 157, Defiance 185, Edgerton 198
Port Clinton Classic
Pettisville 302, Ottoville 320, Perkins 336, Bellevue 336, Padua Franciscan 341, Vermilion 343, Liberty-Benton 344, Massilon Washington 346, Shaker Heights 346, Eastwood 351, Oak Harbor 361, Genoa 361, Clyde 372, Huron 379, Norwalk 379, Tiffin Columbian 386, Norwalk St. Paul 395, Liberty Center 405, Port Clinton 422, MVCD 430
Anthony Wayne Invitational
Ottawa Hills 291, Worthing Kilbourne 295, Cleveland St. Ignatius 302, Kalida 305, Toledo St. John’s 306, Toledo St. Francis 314, Sylvania Northview 317, Perrysburg 318, Archbishop Moeller 322, Anthony Wayne 329, Findlay 330, Clay 331, Archbold 339, University School 342, Sylvania Southview 345
GIRLS GOLF
Woodmore Lady Wildcat Invitational
Wauseon 381, Defiance 388, Fremont St. CC 392, Delta 393, Napoleon 403, Woodmore 425, Bryan 447, Margaretta 450, Rossford 459, Eastwood 463, Genoa 481, Wauseon 2 511, Paulding 514
GIRLS SOCCER
Otsego 4, Wauseon 1
Ottawa Hills 6, Delta 1
Evergreen 7, Toledo Central Catholic 3
Rossford 11, Swanton 0
BOYS SOCCER
Swanton 13, Rossford 2
GIRLS TENNIS
Archbold 3, Napoleon 2