Who Made Local News: August 19, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 900 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Bob Apger
|Cheryl Andres
|Colton Aytes
|Danny Avila-Garcia
|Devin Andrews
|Dick Alwood
|Irvin Ayala
|Jake Arnold
|James Alstaetter
|Kay Akers
|Loretta Andres
|Mark Asher
|Michael Allman
|Michael Avery
|Michele Anderson
|Natalie Aeschliman
|Noah Andres
|Souad Abro
|
B
|Allen Bock
|Amy Beck
|Anthony Burnett
|Ashley Behan
|Austin Burghardt
|Bennie Beck
|Betty Burkholder
|Bonnie Bundy
|Braxton Beard
|Brayden Burkholder
|Brianna Balogh
|Bryce Bolger
|Caren Bauer
|Carol Brown
|Chris Borton
|Claire Bailey
|Daniel Bohner
|Darren Bennett
|Dave Borer
|Debra Beevers
|Don Bertke
|Dylan Burkholder
|Ella Bourn
|Erika Brock
|Ethan Beltran
|Ethan Bowman
|Gary Brink
|George Brown
|Grant Boyers
|Jack Badenhop
|Jake Bostelman
|James Bates
|Jane Bradley
|Jason Brown
|Jean Bittinger
|Jerry Bergman
|Joe Borntreger
|Joe Burkholder
|Joseph Brigle
|Karen Borton
|Kathy Bard
|Kelly Brock
|Ken Brandon
|Kendol Brigle
|Kenneth Brown
|Kevin Bradley
|Kimberly Bailey
|Krista Bell
|Kyle Borton
|Kyle Brock
|Kyle Brodbeck
|Lenny Burkholder
|Libbey Brigle
|Lori Burkholder
|Lori Diane Belcher
|Mary Bloir
|Max Burrowes
|Michael Blake
|Mike Bumb
|Morgan Bechtol
|Olivia Lynn Breckler
|Pat Beck
|Paul Busse
|Ralph Bowles
|Rich Brock
|Robert Barnett Jr
|Robert Bloir
|Robert Brown
|Ron Buda
|Ruth Brown
|Ryan Brock
|Saybein Brown
|Scott Bowers
|Steve Brancheau
|Tammy Benoit
|Terry Baldwin
|Todd Burkholder
|Tonya Brunner
|Travis Baldwin
|Trent Buck
|Tyler Bryner
|William Bowers
|Williams Benoit
|Wyatt Bieber
|Zakery Bauer
|
C
|Alex Carter
|Anthony Coleman
|Austin Carteyn
|Ben Camarillo
|Brandon Clark
|Brian Camacho
|Brian Cummins
|Bryce Cooley
|Carl Carter
|Cole Carlin
|Connie Chrisman
|Corbin Christman
|David Chester
|Dawn Cogswell
|Donna Clark
|Doug Crawford
|Edward Clinker
|Eric Creighton
|Eric Culler
|Griffin Cooley
|Ian Cronin
|Izaak Conrad
|Jake Cochrane
|Jessica Corkwell
|Jim Carrington
|Jon Cronin
|Josh Clark
|Joshua Corkwell
|Kaden Clark
|Keegan Clapp
|Khrysta Coleman
|Logan Clark
|Marchetta Caryer
|Melvin Clark
|Michelle Chester
|Mike Colon
|Mike Corrigan
|Nate Calvin
|Nichole Carteyn
|Nick Carter
|Richard Chapin
|Riley Carter
|Sandra Carter
|Seth Carman
|Tim Carter
|Travis Clifford
|Trey Cortez
|Tyler Clancy
|Wendy Chamberlain
|Wyatt Cline
D
|Adrian Delgado
|Amanda Dalton
|Amber Davis
|Anna Donovan
|Austin Douglass
|Barb Deetz
|Barb Dominique
|Ben DeLaney
|Bernie Davis
|Bob Dawson
|Bonnie Davis
|Brian Davis
|Brian Dorosz
|Carolyn Dargitz
|Charlotte Downing
|Cindy Daoust
|Clark Downing
|David Dominique
|Doris DeGroff
|Eric R. Dailey
|Erik Dalrymple
|Eugene Dargitz
|Jack Daeger
|Jacob Deisler
|Jacob Dominique
|Jane Dominique
|Jason Dietsch
|Jenna Dickerson
|Jerry DeGroff
|Jesse Davis
|Joe Dennison
|Julie Dominique
|Matt Dye
|Megan DeGroff
|Michael Decker
|Mike DeGroff
|Mike DeWine
|Olivia Dennison
|Peggy Disbro
|Rebekah Dell
|Ron Dean
|Steve Dominique
|William Denn
|
E
|Allen East
|Amelia Elling
|Andy Eckenrode
|Arnold Ettenhoffer
|Betty Enfield
|Brad Eickhoff
|Casey Elson
|Elizabeth Ellis
|Emily Ebaugh
|Josh Eckenrode
|Kyle Ebaugh
|Logan Emmons
|Mary Elizabeth Ellis
|Melissa Ewers
|Michelle Elkins
|Oliver Elson
|Quinten Eisel
|Randy Elegeer
|Sharon Ely
|Tracy Elson
F
|Abby Fulk
|Adam Foster
|Addison Fisher
|Alan Fiser
|Alec Fruchey
|Amanda Flory
|Annie Fuentes
|Anthony Fletcher
|Bill Fenicle
|Brody Flegal
|Chris Foster
|Dale Foor
|Dave Fritsch
|Dennis Frazer
|Doug Fiely
|Dustin Favorite
|Eric Fowler
|Gavin Fisher
|George Fenicle
|Heather Freese
|Jake Farley
|Jeff Fenicle
|John Fryman
|Joshua Fritsch
|Julie Fenicle
|Karen Ford
|Kay Faler
|Kevin Frey
|Kristina Fenicle
|Lila Fackler
|Lucas Fay
|Mabel Foor
|Michael Fuston
|Michele Fenicle
|Phil Fry
|Shawn Fulk
|Sherry Fowler
|Sophie Ford
|Sue Fankhauser
|Sue Fitzenrider
|Trey Flory
|
G
|Alex Grice
|Amanda Grieser
|April Gray
|Ashley Godoy
|Ben George
|Brexton Grime
|Brianna Gerken
|Brie Grime
|Bryan Gendron
|Caleb Groeneweg
|Chad Gray
|Christopher Gray
|Cody Green
|Dana Grant
|Dawn Grieser
|Dean Genter
|Debra Green
|Devin Gray
|Elaine Grieser
|Ethan Gray
|Frank J. Gray
|Henry Gibson
|Howard Grime
|Jamie Grime
|Jamison Grime
|Jason Grime
|Jennifer Grant
|Jodi Grime
|Jordan Grosjean
|Justin Gray
|Karen Elaine Grieser
|Karter Gibson
|Katy Gebers
|Laverne Goebel
|Leroy Grieser
|Leslie Gleckler
|Lola Gunderman
|Lonnie Grieser
|Mario Gomez
|Mary Gniewkowski
|Melissa Gordon
|Michele Green
|Michele Grim
|Nancy Grogg
|Nathan Goebel
|Nathan Gray
|Nolan Gibbs
|Norman Gilbert
|Paul Green
|Richard Gearhart
|Richard Guise
|Roger Grieser
|Sam Gonzales
|Sandy Gordon
|Shelley Gorny
|Shirley Guise
|Tammy Goebel
|Tyler Grieser
|Vickie Grimm
|Violet Gleckler
|Wyatt Gericke
|
H
|Andrea Herrick
|Arlene Hake
|Barb Harrington
|Barry Hoylman
|Brad Heilman
|Braxton Henry
|Brent Hoylman
|Caleb Heckel
|Caleb Hensley
|Cheryl Hake
|Connor Hogan
|Daniel Hankey
|Dave Hankey
|David Hankins
|Devin Hoffman
|Diane Hitt
|Ella Heller
|Emily Hillman
|Erica Hageman
|Erica Hillman
|Eugene Hilt
|George Herrick
|Isaac Heller
|Izzie Hobeck
|Janet Headley
|Jeffrey Hephner
|Jeffrey M Hartman
|Jenny Hodapp
|Jenny Horn
|Jim Hoops
|Joe Hinkle
|Jon Husted
|Josh Hawkins
|Joy Herrick
|Justin Houk
|Kathleen Hutchinson
|Kathy Houk
|Kelly J Hephner
|Kent Hovind
|Landon Husted
|Larry Harsila
|Larry Herrick
|Lauren Hanak
|Logan Heuerman
|Maria Hamrick
|Mark Herrick
|Matt Horen
|Matthew Hausch
|Melissa Hankey
|Meredith Herrick
|Morgan Harris
|Robert Herrick
|Ronald Hake
|Sara Handy
|Scott A. Haselman
|Scott Herrick
|Steve Hagelberger
|Susan Harris
|Tanya J. Hake
|Terry Huffman
|Todd Hendrickson
|Wes Hartsock
|Wesley Hartsock
|
I
|Bill Inselmann
|Gretchen Inderrieden
|Nolan Inkrott
|Tyler Iwinski
J
|Anthony Jiannuzzi
|Ariana Jacobs
|Carl Jaggers
|Charles A. Jones
|Esther Jewell
|Gavin Johnson
|Isaac Jeffers
|Jacob Johnson
|Lela Johnson
|Manuel Jimenez
|Max Johnson
|Mike Johnson
|Nancy Jaggers
|Nate Johnson
|Trent Johnson
|Zach Johnson
K
|Abby Kissel
|Adam Kress
|Alec Koder
|Anna Kaiser
|Austin Kessler
|Ben Kniffin
|Betty Keener
|Billy Krueger
|Bob Kazmierczak
|Brenda Kaczmarek
|Chris Kannel
|Dan Koch
|David Kline-Parker
|Dean Kuckuck
|Debra D Kepler
|Dennis Keener
|Dianna Kellogg
|Donald Kaczmarek
|Ed Kidston
|Edward Kellogg
|Ethan Krukowski
|Gavin Knierim
|Hailey Koch
|Harold Keener
|Hayden Konieczka
|Jacob Keller
|Jacob Kessler
|James Katerin
|Jason Kunsman
|Kay Kiester
|Lisa Koenn
|Mary Keener
|Maverick Kruse
|Micah Kessler
|Michael Kinder
|Mike Kelly
|Neal Koch
|Noah Kreuz
|Paula King
|Renea Kessler
|Richard Kerr
|Robert Kissinger
|Sam King
|Skylar Kerr
|Steven Kellogg
|Todd Kubica
|Winona Keener
|
L
|Abigail Luke
|Andrew Loughborough
|Austin Lopez
|Bob Luke
|Caleb Lerma
|Chad Lyman
|Chris Lee
|Courtney Loughborough
|Dennis Loar
|Don Leu
|Hazel Lippincott
|Jacob Lyons
|Jason Luke
|John Lehner
|Judy Loar
|Julia Lugabihl
|Kaleb Lester
|Kayla Lapham
|Liam Lee
|Mary Lee
|Michelle R Lyons
|Samuel Lauber
|Sara Little
|Scott Lirot
|Stacy Lillard
|Tammy Lee
|Terry Lind
|Tim Livengood
|Tom Luke
|Tricia Lyons
|Tyler Lockwood
|Violet Loar
|Wyatt Lang
|
M
|Alex Maldonado
|Alex Mossing
|Andrew Missler
|Anna Montague
|Annabell Markley
|Annabella Miller
|Bella Miller
|Bonnie Markley
|Brady Miller
|Brenda Moss
|Brookelynn Miller
|Brooks Miller
|Carrie Mull
|Casey Mohler
|Cathy Renee McMillin
|Cheryl Mohre
|Chris McKarns
|Connor McLafferty
|Connor Mitchey
|Connor Monroe
|Daniel McGuire
|Darlene Markley
|Debra Maneval
|Dee Maier
|Donald K Moser
|Donna Miller
|Dylan Mattern
|Eddie Mountz
|Erica Mohre
|Gavin Moore
|Gus Meyer
|Hannah Martin
|Homer Miller
|Jeff A. Markley
|Jesse Meyer
|Jon Mignin
|Joyce Mocherman
|Kevin Maynard
|Kevin Motter
|Kristen McGuire
|Kristi Meyer
|Leslie Meraz
|Lillian Mahan
|Lyle Moog
|Matt Mennetti
|Matt Morrin
|Max Mouch
|Morris J. Murray
|Nathan Massie
|Pat Mossburg
|Paul Missler
|Paula Mateo
|Ralph Markley
|Ray McFarland
|Rob McColley
|Robert Maneval
|Robert Mulherin
|Roger Merillat
|Sam E Mohre
|Sean McIntosh
|Sharon McBride
|Shawn McGary
|Shawn Moore
|Sheila Mollett
|Sophia Medina
|Summer Moser
|Susan Moore
|Thomas Mohler
|Timothy McQuade
|Tom Mekus
|Tyler Meyers
|Vincent Martinez
|William Mohr
|
N
|Austin Nickells
|Daniel Nafziger
|David Nafziger
|David Nuss
|Janice Nofziger
|Joe Nickloy
|John Neal
|Kathy Nafziger
|Leslie Nester
|Mark Nagel
|Pam Nafziger
|Peter Nicholas
|Rachel Nagel
|Ron Nichols
|Rustin Nofziger
|Ruth Nester
|Ted Nafziger
|Tina Nafziger
|Tom Nafziger
|Vivienne Nafziger
O
|Debra Opdycke
|Denise Ann Orphey
|Eden Owens
|Edward Orphey
|Grace Oberlin
|Isaac Owen
|Joey Okos
|Joseph Ohlemacher
|Lauren Osborn
|Sue Oberlin
|Trevor Osterland
|
P
|Alexis Perez
|Arlene Peterson
|Arlene Porter
|Aubree Perdew
|Carmen Piercy
|Chris Perdue
|David Pilliod
|Edith D. Plettner
|Ethan Pontious
|Ilha Parrill
|Jacob Pace
|Jacob Poynter
|Jake Pieracini
|James Prayter
|Jay Pursel
|Jeff Pace
|Julie K Patton
|Landon Michael Perry
|Lindsay Parsons
|Logan Peaslee
|Logan Pontious
|Max Perry
|Mike Phillips
|Miles Palmer
|Nathan Priest
|Oliver Proxmire
|Olivia Puehler
|Pat Pilliod
|Patrick R. Parrill
|Ralph Piercy
|Regina Partee
|Roland Parrill
|Steve Parish
|Steve Planson
|Tiffany Prayter
|Troy Pieracini
|Virginia Poe
|
R
|Abby Roth
|Ashley Reed
|Bill Rammer
|Braxton Richmond
|Candie Rains
|Carly Rupp
|Connie Roberts
|Courtney Ruffer
|Dennis Robinson II
|Derek Rupp
|Drew Ringenberg
|Dylan Rivas
|Ed Ruffer
|Ella Rupp
|Evan Ringenberg
|Frank Rosebrock
|Fred Reinbolt
|Grant Reed
|Jacob Ramon
|Jake Richards
|Janet S. Radecki
|Jason Rockey
|Jeff Richards
|Jennifer Ripke
|John Ruffer
|Julian Ramirez
|Kaden Rees
|Kaden Ross
|Kim Repp
|Landon Ringenberg
|Laura Rode
|Logan Reitzel
|Logan Ruffer
|Louis Rumsey
|Lowell Rupp
|Mark Rairigh
|Martina Rios
|Morgan Raymo
|Nancy Rammer
|Nancy Richards
|Nancy Risedorph
|Nancy Ruffer
|Natalie Roth
|Nick Ramos
|Noah Rasey
|Ramez Rasho
|Ryan Riggenbach
|Scott M Rickman
|Scott Rupp
|Stephanie Robinson
|Taylor Richards
|Terry Rebeck
|Trevor Rodriguez
|Tyler Rodriguez
|Will Ruetz
|
S
|Agnes Stoker
|Alex St. John
|Alexander Saxer
|Amanda Saxer
|Andrew Saxer
|Andrew Stubblefield
|Anthony Sokolowski
|Anthony Stevens
|Aubrey Strobel
|Austin Saneholtz
|Barbara J Straziuso
|Barbara Shankster
|Barbara Smucker
|Benjamin Suver
|Bob Studenka
|Brandon Schroeder
|Brandon Shoup
|Braxton Suarez
|Brenda Schoonover
|Brenda Slattery
|Brian Siebenaler
|Brooklyn Smith
|Bryce Schroeder
|Cameron Shimp
|Carol Stockman
|Carrie Schlade
|Cathy Schmidlin
|Charlie Schrom
|Charlie Stutesman
|Chris Shrader
|Chris Staup
|Cindy Slattery
|Connie Sanderson
|Connor Shadbolt
|Courtney Stuckey
|Dale Storrer
|Derek Schultz
|Don Schlosser
|Donna L Spire
|Drew Silveus
|Dustin Schlachter
|Eli Simon
|Emma Schlade
|Eric Smeltzer
|Ethan Smith
|Evan Siegel
|Frank Smith
|Garrett Shockley
|Garrett Stamm
|Gary Smith
|Gary Stine
|Gary Stubblefield
|Gary Stuckey
|Gene Sauder
|George Steffes
|Grace Saneholtz
|Grant Schaffner
|Grant Schwab
|Grant Smith
|Greg Stine
|Greyson Spangler
|Hal Stine
|Harrison Six
|Hayden Sharps
|Hayden Sims
|Howard Skiles
|Hunter Spangler
|Jake Smith
|James Saneholtz
|James Saul
|James Saxer
|Jason Stubblefield
|Jeff Slattery
|Jeremy Suffel
|Jesse Schumacher
|Jessica Schindler
|Joe Steffes
|John Schmidt
|John Shaw
|John Steffes
|John Swearingen
|Jon Stephens
|Joseph A. Shankster
|Joshua Swindell
|Judy Shilling
|Kam Smith
|Kathryn Stubblefield
|Katie Shaffer
|Kay Stamm
|Kevin Smith
|Lawrence W. Schoonover
|Levi Spade
|Logan Secory
|Logan Sifuentes
|Logan Stein
|Luke Stiver
|Malachi Smeltzer
|Malachi Smith
|Mark Schmucker
|Mary L. Saxer
|Michael Scott
|Michela Slattery
|Michelle Stubblefield
|Natalie Strobel
|Nick Smith
|Oscar Spiess
|Pam Skates
|Raegan Smith
|Raymond Stark
|Raymond Steffes
|Rex Stump
|Richard Steffes
|Rylan Schaffner
|Sam Steffes
|Sanda Stine
|Sandy Smazenka
|Sarah Stubblefield
|Shannon Saffell
|Shannon Shulters
|Taylor Sheller
|Terry Spire
|Torrie Saul
|Wade Stubleski
|Wyatt Slabaugh
|Zaiden Stewart-Miller
|
T
|Alison Thompson
|Anita Taylor
|Bob Taylor
|Brody Taylor
|Caleb Turnbull
|Carol Till
|Clara Thompson
|Dan Tuckerman
|Elisha Tressler
|Ella Tule
|Hayden Timbrook
|Jennifer Taylor
|Jesse Taylor
|Joe Tillison
|John Trejo
|Judy Taylor
|Lance Thorp
|Margaret Trausch
|Martin Taylor
|Matt Towers
|Max Tressler
|Nathan Thompson
|Neil Toeppe
|Olivia Thompson
|Scott Thompson
|Shirley Tibbs
|Thomas A. Thompson
|Thomas Towers
|Tyler Tipton
|Vivian Thompson
U
|Bob Urfer
|Isaac Uribes
|Jacob Uran
|
V
|Alex Vajen
|Harvey Vine
|Karen VonDeylen
|Kay Vollmer
|Kenneth Vollmer
|Logan Vaccaro
|Michael D Vershum
|Richard Vine
|Sam Vazquez
|Tim Vine
|Tom Vernot
|Wendy Vine
W
|Adam Wagner
|Amy Wendt
|Anthony Weber
|Bob Workman
|Brenna White
|Bruce Werder
|Carl Wilcox
|Carol Wheeler
|Clark Wilson
|Clay Wasnich
|Cody Walters
|Dan Woodring
|David Wehrle
|David Wheeler
|Dee Walz
|Ed Walkup
|Edward White
|Elaine Willibey
|Elodia Wheeler
|Grant Willeman
|Hayden Wehri
|Hunter Warner
|Hunter Watson
|Jason Waldvogel
|Jean Wilson
|John Winright
|Joseph Williams
|Kristy G. Weber
|Logan Wyse
|Lucille Wood
|Luke Woodring
|Lynda Wieland
|Lynn Wieland
|Max Walker
|Michelle Weber
|Michelle Whitman
|Nancy Wearing
|Nancy Williamson
|Naomi Wagler
|Noah Weaver
|Ryan Wyse
|Stefanie Wade
|Steve Weber
|Steve Wilmot
|Terry Whitney
|Wyatt Wheeler
|Zachary Wylie
|
Y
|Devin Yantiss
|Ella Yoder
|Steve Yagelski
|Thomas C. Yackee
Z
TOTAL UNIQUE NAMES: 900+
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