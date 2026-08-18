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Who Made Local News

Who Made Local News: August 19, 2026

By Updated:No Comments11 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 900 names indexed this week.

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A
Austin Abbott Bob Apger
Cheryl Andres Colton Aytes
Danny Avila-Garcia Devin Andrews
Dick Alwood Irvin Ayala
Jake Arnold James Alstaetter
Kay Akers Loretta Andres
Mark Asher Michael Allman
Michael Avery Michele Anderson
Natalie Aeschliman Noah Andres
Souad Abro
B
Allen Bock Amy Beck
Anthony Burnett Ashley Behan
Austin Burghardt Bennie Beck
Betty Burkholder Bonnie Bundy
Braxton Beard Brayden Burkholder
Brianna Balogh Bryce Bolger
Caren Bauer Carol Brown
Chris Borton Claire Bailey
Daniel Bohner Darren Bennett
Dave Borer Debra Beevers
Don Bertke Dylan Burkholder
Ella Bourn Erika Brock
Ethan Beltran Ethan Bowman
Gary Brink George Brown
Grant Boyers Jack Badenhop
Jake Bostelman James Bates
Jane Bradley Jason Brown
Jean Bittinger Jerry Bergman
Joe Borntreger Joe Burkholder
Joseph Brigle Karen Borton
Kathy Bard Kelly Brock
Ken Brandon Kendol Brigle
Kenneth Brown Kevin Bradley
Kimberly Bailey Krista Bell
Kyle Borton Kyle Brock
Kyle Brodbeck Lenny Burkholder
Libbey Brigle Lori Burkholder
Lori Diane Belcher Mary Bloir
Max Burrowes Michael Blake
Mike Bumb Morgan Bechtol
Olivia Lynn Breckler Pat Beck
Paul Busse Ralph Bowles
Rich Brock Robert Barnett Jr
Robert Bloir Robert Brown
Ron Buda Ruth Brown
Ryan Brock Saybein Brown
Scott Bowers Steve Brancheau
Tammy Benoit Terry Baldwin
Todd Burkholder Tonya Brunner
Travis Baldwin Trent Buck
Tyler Bryner William Bowers
Williams Benoit Wyatt Bieber
Zakery Bauer
C
Alex Carter Anthony Coleman
Austin Carteyn Ben Camarillo
Brandon Clark Brian Camacho
Brian Cummins Bryce Cooley
Carl Carter Cole Carlin
Connie Chrisman Corbin Christman
David Chester Dawn Cogswell
Donna Clark Doug Crawford
Edward Clinker Eric Creighton
Eric Culler Griffin Cooley
Ian Cronin Izaak Conrad
Jake Cochrane Jessica Corkwell
Jim Carrington Jon Cronin
Josh Clark Joshua Corkwell
Kaden Clark Keegan Clapp
Khrysta Coleman Logan Clark
Marchetta Caryer Melvin Clark
Michelle Chester Mike Colon
Mike Corrigan Nate Calvin
Nichole Carteyn Nick Carter
Richard Chapin Riley Carter
Sandra Carter Seth Carman
Tim Carter Travis Clifford
Trey Cortez Tyler Clancy
Wendy Chamberlain Wyatt Cline
D
Adrian Delgado Amanda Dalton
Amber Davis Anna Donovan
Austin Douglass Barb Deetz
Barb Dominique Ben DeLaney
Bernie Davis Bob Dawson
Bonnie Davis Brian Davis
Brian Dorosz Carolyn Dargitz
Charlotte Downing Cindy Daoust
Clark Downing David Dominique
Doris DeGroff Eric R. Dailey
Erik Dalrymple Eugene Dargitz
Jack Daeger Jacob Deisler
Jacob Dominique Jane Dominique
Jason Dietsch Jenna Dickerson
Jerry DeGroff Jesse Davis
Joe Dennison Julie Dominique
Matt Dye Megan DeGroff
Michael Decker Mike DeGroff
Mike DeWine Olivia Dennison
Peggy Disbro Rebekah Dell
Ron Dean Steve Dominique
William Denn
E
Allen East Amelia Elling
Andy Eckenrode Arnold Ettenhoffer
Betty Enfield Brad Eickhoff
Casey Elson Elizabeth Ellis
Emily Ebaugh Josh Eckenrode
Kyle Ebaugh Logan Emmons
Mary Elizabeth Ellis Melissa Ewers
Michelle Elkins Oliver Elson
Quinten Eisel Randy Elegeer
Sharon Ely Tracy Elson
F
Abby Fulk Adam Foster
Addison Fisher Alan Fiser
Alec Fruchey Amanda Flory
Annie Fuentes Anthony Fletcher
Bill Fenicle Brody Flegal
Chris Foster Dale Foor
Dave Fritsch Dennis Frazer
Doug Fiely Dustin Favorite
Eric Fowler Gavin Fisher
George Fenicle Heather Freese
Jake Farley Jeff Fenicle
John Fryman Joshua Fritsch
Julie Fenicle Karen Ford
Kay Faler Kevin Frey
Kristina Fenicle Lila Fackler
Lucas Fay Mabel Foor
Michael Fuston Michele Fenicle
Phil Fry Shawn Fulk
Sherry Fowler Sophie Ford
Sue Fankhauser Sue Fitzenrider
Trey Flory
G
Alex Grice Amanda Grieser
April Gray Ashley Godoy
Ben George Brexton Grime
Brianna Gerken Brie Grime
Bryan Gendron Caleb Groeneweg
Chad Gray Christopher Gray
Cody Green Dana Grant
Dawn Grieser Dean Genter
Debra Green Devin Gray
Elaine Grieser Ethan Gray
Frank J. Gray Henry Gibson
Howard Grime Jamie Grime
Jamison Grime Jason Grime
Jennifer Grant Jodi Grime
Jordan Grosjean Justin Gray
Karen Elaine Grieser Karter Gibson
Katy Gebers Laverne Goebel
Leroy Grieser Leslie Gleckler
Lola Gunderman Lonnie Grieser
Mario Gomez Mary Gniewkowski
Melissa Gordon Michele Green
Michele Grim Nancy Grogg
Nathan Goebel Nathan Gray
Nolan Gibbs Norman Gilbert
Paul Green Richard Gearhart
Richard Guise Roger Grieser
Sam Gonzales Sandy Gordon
Shelley Gorny Shirley Guise
Tammy Goebel Tyler Grieser
Vickie Grimm Violet Gleckler
Wyatt Gericke
H
Andrea Herrick Arlene Hake
Barb Harrington Barry Hoylman
Brad Heilman Braxton Henry
Brent Hoylman Caleb Heckel
Caleb Hensley Cheryl Hake
Connor Hogan Daniel Hankey
Dave Hankey David Hankins
Devin Hoffman Diane Hitt
Ella Heller Emily Hillman
Erica Hageman Erica Hillman
Eugene Hilt George Herrick
Isaac Heller Izzie Hobeck
Janet Headley Jeffrey Hephner
Jeffrey M Hartman Jenny Hodapp
Jenny Horn Jim Hoops
Joe Hinkle Jon Husted
Josh Hawkins Joy Herrick
Justin Houk Kathleen Hutchinson
Kathy Houk Kelly J Hephner
Kent Hovind Landon Husted
Larry Harsila Larry Herrick
Lauren Hanak Logan Heuerman
Maria Hamrick Mark Herrick
Matt Horen Matthew Hausch
Melissa Hankey Meredith Herrick
Morgan Harris Robert Herrick
Ronald Hake Sara Handy
Scott A. Haselman Scott Herrick
Steve Hagelberger Susan Harris
Tanya J. Hake Terry Huffman
Todd Hendrickson Wes Hartsock
Wesley Hartsock
I
Bill Inselmann Gretchen Inderrieden
Nolan Inkrott Tyler Iwinski
J
Anthony Jiannuzzi Ariana Jacobs
Carl Jaggers Charles A. Jones
Esther Jewell Gavin Johnson
Isaac Jeffers Jacob Johnson
Lela Johnson Manuel Jimenez
Max Johnson Mike Johnson
Nancy Jaggers Nate Johnson
Trent Johnson Zach Johnson
K
Abby Kissel Adam Kress
Alec Koder Anna Kaiser
Austin Kessler Ben Kniffin
Betty Keener Billy Krueger
Bob Kazmierczak Brenda Kaczmarek
Chris Kannel Dan Koch
David Kline-Parker Dean Kuckuck
Debra D Kepler Dennis Keener
Dianna Kellogg Donald Kaczmarek
Ed Kidston Edward Kellogg
Ethan Krukowski Gavin Knierim
Hailey Koch Harold Keener
Hayden Konieczka Jacob Keller
Jacob Kessler James Katerin
Jason Kunsman Kay Kiester
Lisa Koenn Mary Keener
Maverick Kruse Micah Kessler
Michael Kinder Mike Kelly
Neal Koch Noah Kreuz
Paula King Renea Kessler
Richard Kerr Robert Kissinger
Sam King Skylar Kerr
Steven Kellogg Todd Kubica
Winona Keener
L
Abigail Luke Andrew Loughborough
Austin Lopez Bob Luke
Caleb Lerma Chad Lyman
Chris Lee Courtney Loughborough
Dennis Loar Don Leu
Hazel Lippincott Jacob Lyons
Jason Luke John Lehner
Judy Loar Julia Lugabihl
Kaleb Lester Kayla Lapham
Liam Lee Mary Lee
Michelle R Lyons Samuel Lauber
Sara Little Scott Lirot
Stacy Lillard Tammy Lee
Terry Lind Tim Livengood
Tom Luke Tricia Lyons
Tyler Lockwood Violet Loar
Wyatt Lang
M
Alex Maldonado Alex Mossing
Andrew Missler Anna Montague
Annabell Markley Annabella Miller
Bella Miller Bonnie Markley
Brady Miller Brenda Moss
Brookelynn Miller Brooks Miller
Carrie Mull Casey Mohler
Cathy Renee McMillin Cheryl Mohre
Chris McKarns Connor McLafferty
Connor Mitchey Connor Monroe
Daniel McGuire Darlene Markley
Debra Maneval Dee Maier
Donald K Moser Donna Miller
Dylan Mattern Eddie Mountz
Erica Mohre Gavin Moore
Gus Meyer Hannah Martin
Homer Miller Jeff A. Markley
Jesse Meyer Jon Mignin
Joyce Mocherman Kevin Maynard
Kevin Motter Kristen McGuire
Kristi Meyer Leslie Meraz
Lillian Mahan Lyle Moog
Matt Mennetti Matt Morrin
Max Mouch Morris J. Murray
Nathan Massie Pat Mossburg
Paul Missler Paula Mateo
Ralph Markley Ray McFarland
Rob McColley Robert Maneval
Robert Mulherin Roger Merillat
Sam E Mohre Sean McIntosh
Sharon McBride Shawn McGary
Shawn Moore Sheila Mollett
Sophia Medina Summer Moser
Susan Moore Thomas Mohler
Timothy McQuade Tom Mekus
Tyler Meyers Vincent Martinez
William Mohr
N
Austin Nickells Daniel Nafziger
David Nafziger David Nuss
Janice Nofziger Joe Nickloy
John Neal Kathy Nafziger
Leslie Nester Mark Nagel
Pam Nafziger Peter Nicholas
Rachel Nagel Ron Nichols
Rustin Nofziger Ruth Nester
Ted Nafziger Tina Nafziger
Tom Nafziger Vivienne Nafziger
O
Debra Opdycke Denise Ann Orphey
Eden Owens Edward Orphey
Grace Oberlin Isaac Owen
Joey Okos Joseph Ohlemacher
Lauren Osborn Sue Oberlin
Trevor Osterland
P
Alexis Perez Arlene Peterson
Arlene Porter Aubree Perdew
Carmen Piercy Chris Perdue
David Pilliod Edith D. Plettner
Ethan Pontious Ilha Parrill
Jacob Pace Jacob Poynter
Jake Pieracini James Prayter
Jay Pursel Jeff Pace
Julie K Patton Landon Michael Perry
Lindsay Parsons Logan Peaslee
Logan Pontious Max Perry
Mike Phillips Miles Palmer
Nathan Priest Oliver Proxmire
Olivia Puehler Pat Pilliod
Patrick R. Parrill Ralph Piercy
Regina Partee Roland Parrill
Steve Parish Steve Planson
Tiffany Prayter Troy Pieracini
Virginia Poe
R
Abby Roth Ashley Reed
Bill Rammer Braxton Richmond
Candie Rains Carly Rupp
Connie Roberts Courtney Ruffer
Dennis Robinson II Derek Rupp
Drew Ringenberg Dylan Rivas
Ed Ruffer Ella Rupp
Evan Ringenberg Frank Rosebrock
Fred Reinbolt Grant Reed
Jacob Ramon Jake Richards
Janet S. Radecki Jason Rockey
Jeff Richards Jennifer Ripke
John Ruffer Julian Ramirez
Kaden Rees Kaden Ross
Kim Repp Landon Ringenberg
Laura Rode Logan Reitzel
Logan Ruffer Louis Rumsey
Lowell Rupp Mark Rairigh
Martina Rios Morgan Raymo
Nancy Rammer Nancy Richards
Nancy Risedorph Nancy Ruffer
Natalie Roth Nick Ramos
Noah Rasey Ramez Rasho
Ryan Riggenbach Scott M Rickman
Scott Rupp Stephanie Robinson
Taylor Richards Terry Rebeck
Trevor Rodriguez Tyler Rodriguez
Will Ruetz
S
Agnes Stoker Alex St. John
Alexander Saxer Amanda Saxer
Andrew Saxer Andrew Stubblefield
Anthony Sokolowski Anthony Stevens
Aubrey Strobel Austin Saneholtz
Barbara J Straziuso Barbara Shankster
Barbara Smucker Benjamin Suver
Bob Studenka Brandon Schroeder
Brandon Shoup Braxton Suarez
Brenda Schoonover Brenda Slattery
Brian Siebenaler Brooklyn Smith
Bryce Schroeder Cameron Shimp
Carol Stockman Carrie Schlade
Cathy Schmidlin Charlie Schrom
Charlie Stutesman Chris Shrader
Chris Staup Cindy Slattery
Connie Sanderson Connor Shadbolt
Courtney Stuckey Dale Storrer
Derek Schultz Don Schlosser
Donna L Spire Drew Silveus
Dustin Schlachter Eli Simon
Emma Schlade Eric Smeltzer
Ethan Smith Evan Siegel
Frank Smith Garrett Shockley
Garrett Stamm Gary Smith
Gary Stine Gary Stubblefield
Gary Stuckey Gene Sauder
George Steffes Grace Saneholtz
Grant Schaffner Grant Schwab
Grant Smith Greg Stine
Greyson Spangler Hal Stine
Harrison Six Hayden Sharps
Hayden Sims Howard Skiles
Hunter Spangler Jake Smith
James Saneholtz James Saul
James Saxer Jason Stubblefield
Jeff Slattery Jeremy Suffel
Jesse Schumacher Jessica Schindler
Joe Steffes John Schmidt
John Shaw John Steffes
John Swearingen Jon Stephens
Joseph A. Shankster Joshua Swindell
Judy Shilling Kam Smith
Kathryn Stubblefield Katie Shaffer
Kay Stamm Kevin Smith
Lawrence W. Schoonover Levi Spade
Logan Secory Logan Sifuentes
Logan Stein Luke Stiver
Malachi Smeltzer Malachi Smith
Mark Schmucker Mary L. Saxer
Michael Scott Michela Slattery
Michelle Stubblefield Natalie Strobel
Nick Smith Oscar Spiess
Pam Skates Raegan Smith
Raymond Stark Raymond Steffes
Rex Stump Richard Steffes
Rylan Schaffner Sam Steffes
Sanda Stine Sandy Smazenka
Sarah Stubblefield Shannon Saffell
Shannon Shulters Taylor Sheller
Terry Spire Torrie Saul
Wade Stubleski Wyatt Slabaugh
Zaiden Stewart-Miller
T
Alison Thompson Anita Taylor
Bob Taylor Brody Taylor
Caleb Turnbull Carol Till
Clara Thompson Dan Tuckerman
Elisha Tressler Ella Tule
Hayden Timbrook Jennifer Taylor
Jesse Taylor Joe Tillison
John Trejo Judy Taylor
Lance Thorp Margaret Trausch
Martin Taylor Matt Towers
Max Tressler Nathan Thompson
Neil Toeppe Olivia Thompson
Scott Thompson Shirley Tibbs
Thomas A. Thompson Thomas Towers
Tyler Tipton Vivian Thompson
U
Bob Urfer Isaac Uribes
Jacob Uran
V
Alex Vajen Harvey Vine
Karen VonDeylen Kay Vollmer
Kenneth Vollmer Logan Vaccaro
Michael D Vershum Richard Vine
Sam Vazquez Tim Vine
Tom Vernot Wendy Vine
W
Adam Wagner Amy Wendt
Anthony Weber Bob Workman
Brenna White Bruce Werder
Carl Wilcox Carol Wheeler
Clark Wilson Clay Wasnich
Cody Walters Dan Woodring
David Wehrle David Wheeler
Dee Walz Ed Walkup
Edward White Elaine Willibey
Elodia Wheeler Grant Willeman
Hayden Wehri Hunter Warner
Hunter Watson Jason Waldvogel
Jean Wilson John Winright
Joseph Williams Kristy G. Weber
Logan Wyse Lucille Wood
Luke Woodring Lynda Wieland
Lynn Wieland Max Walker
Michelle Weber Michelle Whitman
Nancy Wearing Nancy Williamson
Naomi Wagler Noah Weaver
Ryan Wyse Stefanie Wade
Steve Weber Steve Wilmot
Terry Whitney Wyatt Wheeler
Zachary Wylie
Y
Devin Yantiss Ella Yoder
Steve Yagelski Thomas C. Yackee
Z
Mike Zirgibel Tom Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 900+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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