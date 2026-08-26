High School Sports Scoreboard For August 25, 2026

VOLLEYBALL
Archbold 3, Springfield 0
Edon 3, Stryker 1
Evergreen 3, Montpelier 0
Fairview 3, Wauseon 0
Bryan 3, Holgate 1
Hilltop 3, Fayette 0
North Central 3, Pettisville 1
Edgerton 3, Delta 1
Swanton 3, Hicksville 0
BOYS GOLF
Wauseon 162, Paulding 168
Pettisville 136, Stryker 194
Archbold 162, Tinora 165
Montpelier 150, Edon 228
Holgate 180, Fayette 188
Delta 148, Oak Harbor 178
GIRLS GOLF
Archbold 183, Napoleon 208
Wauseon 201, Delta 207, Kalida 234
BOYS SOCCER
Archbold 4, Delta 0
Evergreen 2, Wauseon 0
Bryan 2, Liberty Center 0
GIRLS TENNIS
Bryan 5, Van Wert 0