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Tuesday, August 25
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Sports

High School Sports Scoreboard For August 25, 2026

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VOLLEYBALL

Archbold 3, Springfield 0
Edon 3, Stryker 1
Evergreen 3, Montpelier 0
Fairview 3, Wauseon 0
Bryan 3, Holgate 1
Hilltop 3, Fayette 0
North Central 3, Pettisville 1
Edgerton 3, Delta 1
Swanton 3, Hicksville 0

BOYS GOLF

Wauseon 162, Paulding 168
Pettisville 136, Stryker 194
Archbold 162, Tinora 165
Montpelier 150, Edon 228
Holgate 180, Fayette 188
Delta 148, Oak Harbor 178

GIRLS GOLF

Archbold 183, Napoleon 208
Wauseon 201, Delta 207, Kalida 234

BOYS SOCCER

Archbold 4, Delta 0
Evergreen 2, Wauseon 0
Bryan 2, Liberty Center 0

GIRLS TENNIS

Bryan 5, Van Wert 0

 

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