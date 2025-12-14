High School Sports Scoreboard For December 13, 2025

GIRLS BASKETBALL
Evergreen 60, Whiteford (MI) 30
Paulding 51, Montpelier 14
Edgerton 53, Edon 42
North Baltimore 64, Swanton 19
BOYS BASKETBALL
Evergreen 84, Montpelier 75
Fairview 53, Fayette 46
Pettisville 63, Hicksville 34
Archbold 72, Ayersville 54
Defiance 48, Bryan 29
North Central 60, North Baltimore 49
Hilltop 59, Delta 47
Patrick Henry 70, Edon 38
Paulding 75, Stryker 47
Wauseon 44, Napoleon 33
BOYS WRESTLING
Lincolnview Invitational
TEAM SCORES (19 teams): 1. Lima Shawnee 300.0; 2. Van Buren 297.5; 3. Spencerville 217.5; 4. Crestview 203.0; 5. Paulding 185.0; 10. Montpelier 149.0; 18. Edgerton 68.5; 19. Edon 24.0
Elgin Comet Classic
TEAM SCORES (17 teams): 1. Toledo Whitmer 259.5; 2. Cal. River Valley 196.5; 3. Elgin 183.0; 4. Crestview 177.5; 5. W. Liberty-Salem 170.5; 8. Swanton 115.5