High School Sports Scoreboard For December 16, 2025

GIRLS BASKETBALL
Wauseon 39, Tinora 26
Archbold 48, Pettisville 33
Bryan 53, Defiance 52
Delta 68, Fairview 62
Antwerp 60, North Central 28
BOYS BASKETBALL
Genoa 54, Wauseon 39
McComb 44, Fayette 23
Stryker 47, Edgerton 40
Evergreen 68, Holgate 41
Swanton 62, Hicksville 57
North Central 50, Antwerp 47
BOYS BOWLING
Bryan 2358, Patrick Henry 2257
GIRLS BOWLING
Bryan 2297, Patrick Henry 1803
BOYS SWIMMING & DIVING
Bryan 82, Lima Bath 13
Bryan 84 Van Wert 11
GIRLS SWIMMING & DIVING
Bryan 75, Van Wert 17
Bryan 83, Lima Bath 8