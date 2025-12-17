Close Menu
Tuesday, December 16
Login
Sports

High School Sports Scoreboard For December 16, 2025

By No Comments1 Min Read

GIRLS BASKETBALL

Wauseon 39, Tinora 26
Archbold 48, Pettisville 33
Bryan 53, Defiance 52
Delta 68, Fairview 62
Antwerp 60, North Central 28

BOYS BASKETBALL

Genoa 54, Wauseon 39
McComb 44, Fayette 23
Stryker 47, Edgerton 40
Evergreen 68, Holgate 41
Swanton 62, Hicksville 57
North Central 50, Antwerp 47

BOYS BOWLING

Bryan 2358, Patrick Henry 2257

GIRLS BOWLING

Bryan 2297, Patrick Henry 1803

BOYS SWIMMING & DIVING

Bryan 82, Lima Bath 13
Bryan 84 Van Wert 11

GIRLS SWIMMING & DIVING

Bryan 75, Van Wert 17
Bryan 83, Lima Bath 8

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply