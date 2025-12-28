High School Sports Scoreboard For December 27, 2025

GIRLS BASKETBALL
Archbold 51, Kalida 39
Stryker 45, Tinora 29
Maumee 46, Evergreen 41
Ayersville 57, Hilltop 37
Fayette 50, Pettisville 41
BOYS BASKETBALL
Bryan 70, Rossford 48
Delphos St. John’s 80, Pettisville 54
Liberty-Benton 55, Wauseon 34
Evergreen 51, Tinora 46
BOYS WRESTLING
Parkway Holiday Invitational
TEAM SCORES (13 teams): 1. Crestview 244.5; 2. Celina 226; 3. Parkway 166.5; 4. Spencerville 150.5; 5. Coldwater 134; 10. Edgerton 66.5; 11. Montpelier 53; 13. Edon 6
GIRLS WRESTLING
TSBW Battle at the Fort
TEAMS SCORES (29 teams): 1. Archbold 214.5; 2. Findlay 132; 3. Liberty-Benton 115; 4. Yale 103.5; 5. Defiance 96; 13. Montpelier 44; 17. Evergreen 35; 18. Bryan 32; 20. Swanton 24; T23. Edgerton 15