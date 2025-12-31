High School Sports Scoreboard For December 30, 2025

GIRLS BASKETBALL
Fayette 57, Evergreen 55
Northwest Signal Holiday Classic
Wauseon 39, Napoleon 28 (Championship)
Bob Fisher Holiday Classic
Delta 55, Swanton 18 (Championship)
BSN Sports Holiday Classic
Fairview 57, Bryan 31 (Championship)
BOYS BASKETBALL
Archbold 65, Pettisville 56
BBC Holiday Classic
Hilltop 50, Fayette 46 (Consolation)
Montpelier 67, North Central 47 (Championship)
Bob Fisher Holiday Classic
Swanton 41, Delta 34 (Consolation)
Route 49 Holiday Classic
Edgerton 62, Edon 57 (Championship)
BOYS SWIMMING & DIVING
Bluffton Holiday Invitational
TEAM SCORES (18 teams): 1. Bryan 317; 2. Findlay 291; 3. Lima Shawnee 235; 4. St. Marys Memorial 226; 5. Ottawa-Glandorf 203.50
GIRLS SWIMMING & DIVING
Bluffton Holiday Invitational
TEAM SCORES (21 teams): 1. Ottawa-Glandorf 322; 2. St. Marys Memorial 212; 3. Lima Shawnee 204; 4. Bryan 194; 5. Versailles 193
BOYS WRESTLING
Defiance Tri-State Border War
TEAM SCORES (54 Teams) 1. Archbold 225; 2. Yale (MI) 191; 3. Eastside (IN) 173.5; 4. Defiance 154.5; 5. Napoleon 143; 32. Swanton 49.5; 34. Evergreen 47.5; 43. Bryan 18