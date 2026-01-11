High School Sports Scoreboard For January 10, 2026

BOYS BASKETBALL
Fayette 48, Morenci, MI 35
Delta 47, Elmwood 45
Defiance 44, Wauseon 26
Archbold 68, Hicksville 30
Fairview 66, Evergreen 61
Edon 43, Tinora 39
Pettisville 45, Edgerton 42
Elida 45, Bryan 36
GIRLS BASKETBALL
Toledo Christian 66, Hilltop 40
Fayette 41, Antwerp 30
Delta 53, Elmwood 39
Edon 46, Tinora 43
BOYS WRESTLING
Perrysburg Invitational Tournament
TEAM SCORES (53 teams): 1. Perrysburg 320.5; 2. Archbishop Moeller 193.5; 3. Liberty Center 114; 4. Delta 113.5; 5. Paducah Tilghman 112.5; T.18 Wauseon 73.5; 43. Swanton 23.5; 46. Evergreen 16
Woodmore Invitational
TEAM SCORES (27 teams): 1. Woodmore 298; 2. Oak Harbor 176; 3. Van Buren 150; 4. North Union 95; 5. Patrick Henry 93; 16. Edgerton 44; 21. Swanton 34; 24. Montpelier 14; T25. Edon 2
GIRLS WRESTLING
Arcadia Invitational
TEAM SCORES: (27 teams) 1. St. Marys Memorial 214; 2. Archbold 212.5; 3. Liberty-Benton 143; 4. Elgin 139.5; 5. Gibsonburg 136; 7. Wauseon 95
BOYS BOWLING
Wauseon 2328, Anthony Wayne 2313
GIRLS BOWLING
Wauseon 2214, Anthony Wayne 1865