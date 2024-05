High School Sports Scoreboard For May 24, 2024

VARSITY SOFTBALL

DIVISION II REGIONAL FINAL

Bryan 4 Lexington 1

BOYS TRACK & FIELD

DIVISION III REGIONALS (@ Fostoria)

TOP 5 TEAMS: 1. Tinora 63; 2. Margaretta 52; 3. Wayne Trace 44; 4. Edgerton 43.5; 5. Ottawa Hills 36; OTHER AREA TEAMS: 7. Pettisville 30; T8. Montpelier 26, Bluffton 26; 11. Fayette 22; 38. Edon 1; AREA STATE QUALIFIERS: 200 METERS – 3. O. Roth (Edg) 22.6; 800 METERS – 2. E. Lee (F) 1:57; 300 HURDLES – C. Herman (Edg) 39.3; 400 METERS – 1. S. Haley (P) 49.2; 4X100 RELAY – 2. Edgerton (D. Burke, C. Herman, J. Walkup, O. Roth) 44.0; 4X800 RELAY – 3. Fayette (E. Lee, W. Mitchell, E. Beauregard, J. Blanco) 8:19; 110 HURDLES: C. Herman (Edg) 14.7; 100 METERS – S. Haley (P) 11.10; 2. O. Roth (Edg) 11.14; 4X200 RELAY – 4. Edgerton (D. Burke, C. Sinclair; C. Herman; O. Roth) 1:30; 1600 METERS – J. Blanco (F) 4:25; DISCUS: 1. L. Pontious (M) 148’6”, 2. E. Fackler 148’4”; SHOT PUT – 3. L. Pontious (M) 51’5”; OTHER AREA FINISHERS: 4×400 RELAY – 5. Pettisville (3:28); 3200 METERS – 10. W. Mitchell (F) 10:25; 200 METERS – 5. S. Haley (P) 22.6; 800 METERS – 7. J. Blanco (F) 2:02, 10. K. Galvin (P) 2:03; 400 METERS – L. Graffice (P) 51.7; 4X100 RELAY – 8. Edon (44.8); 4X200 RELAY – 7. Montpelier (1:33); 4X800 RELAY – 16. N. Central (9:01); LONG JUMP – 8. L. Graffice (P) 19’8.25”, 9. C. Sinclair (Edg) 19’6”, 11. C. Martin (NC) 19’0.5”, 15. J. Myers (S) 118’9.5”; HIGH JUMP – 14. J. Burt (NC) 5’10”; 15. J. Grant (P) 5’6”; SHOT PUT – 13. M. Gonzalez-Ariza (Edon) 43’8”

GIRLS TRACK & FIELD

DIVISION III REGIONALS (@ Fostoria)

TOP 5 TEAMS: 1. Liberty Center 59; 2. Coldwater 58; 3. Margaretta 51; 4. Woodmore 50.5; 5. Riverdale 47; OTHER AREA TEAMS: 11. Montpelier 19; T13. Pettisville 16; 23. Evergreen 10; 24. Delta 8.5; T.32. Fayette 3; T34. Edgerton 2

AREA STATE QUALIFIERS: 800 METERS – G. Remington (P) 2:18; 4X100 RELAY – 3. Montpelier (K. Kitchen, B. Friend, J. Altaffer, A. Hillard) (50.1); 4X200 RELAY – 3. Montpelier (K. Kitchen, B. Friend, J. Altaffer, A. Hillard) 1:44; HIGH JUMP – 3. A. Mitchey (Evg) 5’11”; OTHER AREA FINISHERS: 3200 METERS – 6. J. Welch (D) 11:28, 8. K. Sears (P) 11:44; 200 METERS – 6. A. Hillard (M) 26.6, 7. B. Friend (M) 26.7; 300 HURDLES: 6. K. Huntzinger (Evg) 47.4; 7. A. Grimm (P) 48.1; 8. H. Meyer (Edg) 49.2; 100 METERS- 7. B. Friend (M) 12.7; 8. B. Spradlin (Evg) 13.1; 1600 METERS – 5. K. Sears (P) 5:25, 6. L. Burrow (F) 5:29; 4X800 RELAY – 6. Pettisville (9:56), 14. Fayette (10:51); HIGH JUMP – A. Wyse (D) 4’10”; 6. Bates (D) 35’3.25”; DISCUS – 8. G. Keppeler 109’7”; LONG JUMP – 10. J. Altaffer (M) 15’3”; POLE VAULT: 13. A. Grimm (P) 9’0”; 14. T. Nation (D) 8’6”; 15. L. Mountz (Edon) 8’6”

VARSITY BASEBALL

DIVISION IV DISTRICT FINAL

Montpelier 12 Hilltop 5