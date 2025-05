High School Sports Scoreboard For May 30, 2025

VARSITY BASEBALL

DIVISION VI DISTRICT FINAL

Evergreen 10, Gibsonburg 6

VARSITY SOFTBALL

DIVISION IV REGIONAL FINAL

Lexington 6, Bryan 1

BOYS TRACK & FIELD

DIVISION III REGIONALS (@ Fostoria)

TEAM SCORES: 1. Huron 69; 2. Margaretta 54; 3. Tinora 47; 4. Columbus Grove 44; 5. Carey 42; 6. Wayne Trace 41; 8. Liberty Center 32; T11. Evergreen 19; T13. Pettisville 16; T19. Montpelier 11; T27. Edon 6, Fayette 6; 33. Patrick Henry 3; T36. Edgerton 2

FINALS (Top 4 Automatic State Qualifiers)

DISCUS – 4. L. Pontious (Montpelier) 168-7; 7. T. Leppelmeier (Edgerton) 156-3

LONG JUMP – 6. L. Woodring (Evergreen) 21-1; 12. J. Myers (Stryker) 19-9.50; 13. C. Martin (N. Central) 19-1; 15. C. Sinclair (Edgerton) 18-5.50

POLE VAULT – T10. J. Sparks (Edon) 12-6; 14. C. Nofziger (Pettisville) 12-0; 15. E. Beauregard (Fayette) 11-6; 16. T. Reinbolt (N. Central) 10-6

HIGH JUMP – 12. C. Sinclair (Edgerton) 5-10

SHOT PUT – 3. L. Pontious (Montpelier) 57-7.25

4×800 RELAY – 2. Pettisville (K. Galvin, A. Galvin, G. Knierim, B. Wilburn) 8:08

100 METERS – 3. L. Woodring (Evergreen) 11.01; 7. B. Hoffman (Evergreen) 11.33

4×200 RELAY – 6. Evergreen (W. Ruetz, L. Woodring, Q. Eisel, B. Hoffman) 1:31

1600 METERS – 8. J. Blanco (Fayette) 4:35

4×100 RELAY – 6. Evergreen (W. Ruetz, L. Woodring, Q. Eisel, B. Hoffman) 44.33

300 HURDLES – 3. E. Dickman (Edon) 39.53

800 METERS – 2. B. Wilburn (Pettisville) 1:57; 4. E. Lee (Fayette) 1:58

200 METERS – 7. B. Hoffman (Evergreen) 22.87

3200 METERS – 10. J. Blanco (Fayette) 10:17

GIRLS TRACK & FIELD

DIVISION III REGIONALS (@ Fostoria)

TEAM SCORES: 1. Coldwater 106; 2. Columbus Grove 88; 3. Kalida 41; Riverdale 29; 5. Margaretta 28; T6. Montpelier 27, Patrick Henry 27; T19. Fairview 10; T21. Evergreen 8

FINALS (Top 4 Automatic State Qualifiers)

HIGH JUMP – 9. A. Mitchey (Evergreen) 4-10

SHOT PUT – 13. G. Keppeler (Edgerton) 33-7

DISCUS – 12. G. Keppeler (Edgerton) 107-5

LONG JUMP – 13. A. Robinson (Swanton) 14-8.50

4X800 RELAY – 9. Pettisville (G. Remington, K. Sears, K. Maldonado, M. Remington) 10:15; 13. Swanton (L. Bettinger, M. Nijakowski, M. Stevenson, J. Nijakowski) 10:31

100 HURDLES – 5. K. Huntzinger (Evergreen) 15.81; 8. K. Kitchen (Montpelier) 16.15

100 METERS – 1. B. Friend (Montpelier) 12.25; 8. B. Spradlin (Evergreen) 12.74

4×200 RELAY – 4. Montpelier (K. Kitchen, J. Clinger, A. Hillard, B. Friend) 1:44

1600 METERS – 10. A. Schang (Fayette) 5:42

4×100 RELAY – 4. Montpelier (K. Kitchen, A. Hillard, J. Clinger, B. Friend) 50.56

300 HURDLES – 6. K. Huntzinger (Evergreen) 46.67

800 METERS – 12. G. Remington (Pettisville) 2:30

200 METERS – 3. B. Friend (Montpelier) 25.58

3200 METERS – 12. K. Sears (Pettisville) 12:09