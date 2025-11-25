Close Menu
Tuesday, November 25
Sports

High School Sports Scoreboard For November 25, 2025

GIRLS BASKETBALL

Edon 55, Antwerp 34
North Central 53, Toledo Woodward 10
Evergreen 51, Toledo St. Ursula 33
Fayette 40, Ayersville 37
Edgerton 44, Montpelier 28
Lake 46, Swanton 14
Bryan 49, Tinora 28
Pettisville 43, Hilltop 26
Wauseon 54, Maumee 53 (OT)
Delta 73, Ottawa Hills 48
Archbold 52, Eastwood 50

BOYS BOWLING

Evergreen 2317, Clay 2143

GIRLS BOWLING

Clay 1897, Evergreen 1740

BOYS SWIMMING & DIVING

Sandusky Perkins 117, Wauseon 56, Clyde 22, Archbold 10

GIRLS SWIMMING & DIVING

Sandusky Perkins 116, Wauseon 75, Archbold 0, Clyde 0


 

