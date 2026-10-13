High School Sports Scoreboard For October 12, 2026

VOLLEYBALL
Swanton 3, Pettisville 0
Hicksville 3, Montpelier 0
Evergreen 3, Rossford 0
Bryan 3, Stryker 2
Bowling Green 3, Wauseon 0
BOYS GOLF
Division II State Championships (Final Results)
TEAM SCORES: 1. River View 600; 2. Archbishop Alter 605; 3. St. Clairsville 624; 4. Poland Seminary 627; 5. Roger Bacon 642; 6. Ottawa-Glandorf 643; 7. Westfall 659; 8. Gilmour Academy 661; 9. Notre Dame-Cathedral Latin 674; 10. Buckeye Valley 687; 11. Lynchburg-Clay 687; 12. Swanton 688
INDIVIDUAL STATE CHAMPION: Grady Short (Archbold) 141
Division III State Championship (after day one)
TEAM SCORES: 1. Ottawa Hills 292; 2. Hiland 314; 3. Kalida 315; T4. Pettisville 318, Ottoville 318; 6. Wellington School 326; 7. Seven Hills 338; 8. St. Joseph Central 339; 9. Hillsdale 344; 10. Independence 348; Mogadore 360; 12. National Trail 362
AREA INDIVIDUALS: T29. Owen Sommer (Montpelier) 81; T37. Lane Lopez (Delta) 82
GIRLS GOLF
Division II State Championships (Final Results)
TEAMS SCORES: 1. Columbus Academy 615; 2. Chagrin Fall 702; 3. Southeast 707; 4. Madeira 711; 5. LaGrange Keystone 713; 6. Milan Edison 747; 7. Wauseon 760; 8. Wynford 768; 9. Piketon 775; 10. Ridgewood 785; 11. Delphos St. Johns 793; 12. Arcanum 820
AREA INDIVIDUALS: T20. Mackenzie Grahn (Delta) 166
GIRLS SOCCER
Genoa 1, Delta 0
Oak Harbor 9, Wauseon 0
BOYS SOCCER
Delta 5, Genoa 0