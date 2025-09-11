Close Menu
Thursday, September 11
Sports

High School Sports Scoreboard For September 11, 2025

VOLLEYBALL

Edgerton 3, Holgate 0
Montpelier 3, Fayette 0
Archbold 3, Pettisville 0
Wauseon 3, Hilltop 0
Tinora 3, Evergreen 0
Fairview 3, Swanton 1
Delta 3, Toledo Waite 0

GIRLS SOCCER

Wauseon 6, Swanton 1
Bryan 3, Evergreen 1
Archbold 3, Liberty Center 2

BOYS SOCCER

Wauseon 4, MVCD 4
Archbold 4, Northwood 1

GIRLS GOLF

Wauseon 183, Archbold 185, Evergreen 249
Montpelier 183, Edgerton 222

BOYS GOLF

Fayette 165, Edon 200
Wayne Trace 170, Ayersville 173, Edgerton 204
Hilltop 161, Holgate 169
Pettisville 147, Montpelier 161


GIRLS TENNIS

Bluffton 3, Wauseon 2
Ottawa Hills 3, Bryan 2

 

 

