High School Sports Scoreboard For September 16, 2025

VOLLEYBALL
Archbold 3, Wauseon 0
Patrick Henry 3, Evergreen 0
Liberty Center 3, Bryan 0
Ayersville 3, Edgerton 0
Edon 3, Montpelier 0
Stryker 3, Fayette 0
North Central 3, Hilltop 2
BOYS GOLF
Wauseon 153, Bryan 156, Defiance 168, Liberty Center 176
GMC Championships
TEAM STANDINGS: 1. Tinora 322; 2. Paulding 342; 3. Wayne Trace 348; 4. Hicksville 350; 5. Ayersville 353; 6. Fairview 362; 7. Antwerp 367; 8. Edgerton 399
TOP 5 INDIVIDUALS: T1. Logan Stein (T) 79, Parker Hancock (T) 79; T3. Kolton Adams (H) 81, Grant Lymanstall (T) 81; T5. Kaiden Massengale (T) 83, Ryder Backhaus (83)
GIRLS GOLF
Delta 206, Evergreen 212
GMC Championships
TEAM STANDINGS: 1. Wayne Trace 389; 2. Tinora 393; 3. Ayersville 435; 4. Paulding 443; 5. Antwerp 453; 6. Hicksville 453; 7. Edgerton 459
TOP 5 INDIVIDUALS: 1. Adelaida Gill (T) 89; T2. Raegan McGarvey (WT) 92, Ella Crosby (WT) 92; 4. Jaden Dietsch (E) 95; 5. Aleyah Keeley (H) 97
GIRLS SOCCER
Bryan 10, Swanton 0
Archbold 7, Evergreen 0
Delta 9, Wauseon 0
BOYS SOCCER
Wauseon 1, Miller City 0
Toledo Christian 6, Pettisville 3
GIRLS TENNIS
Ottawa-Glandorf 3, Archbold 2