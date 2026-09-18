High School Sports Scoreboard For September 17, 2026

VOLLEYBALL
Montpelier 3, Fayette 0
Holgate 3, Edgerton 0
Archbold 3, Pettisville 0
Wauseon 3, Hilltop 0
Stryker 3, North Central 1
Swanton 3, Fairview 0
Tinora 3, Evergreen 1
BOYS GOLF
NWOAL Championships (at Suburban GC)
TEAM SCORES: 1. Swanton 313; 2. Archbold 320; 3. Evergreen 338; 4. Bryan 341; 5. Delta 343; 6. Wauseon 348; 7. Liberty Center 364; 8. Patrick Henry 422
TOURNAMENT MEDALIST: Grady Short (Archbold) 71
BBC Championships (at Ironwood GC)
TEAM SCORES: 1. Pettisville 287; 2. Montpelier 312; 3. Hilltop 360; 4. North Central 370; 5. Fayette 371; 6. Stryker 380; 7. 382; Edon 423
TOURNAMENT MEDALIST: Grant Boyers (Pettisville) 66
GIRLS GOLF
Montpelier 189, Hicksville 248, Edon 257
GIRLS SOCCER
NWOAL
Delta 2, Wauseon 0
Archbold 7, Evergreen 1
Bryan 14, Swanton 0
BOYS SOCCER
Ottawa Hills 6, Delta 1
Swanton 4, Fremont Ross 1