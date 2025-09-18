High School Sports Scoreboard For September 18, 2025

VOLLEYBALL
Pettisville 3, Fayette 0
Stryker 3, Montpelier 0
Edon 3, Hilltop 0
Holgate 3, North Central 2
Fairview 3, Evergreen 1
Hicksville 3, Bryan 1
Tinora 3, Delta 0
Paulding 3, Swanton 1
BOYS GOLF
BBC Championships
TEAM STANDINGS: 1. Pettisville 301; 2. Montpelier 314; T3. Hilltop 350, Holgate 350; 5. Stryker 371; 6. North Central 372; 7. Fayette 377; 8. Edon 461
TOP 5 INDIVIDUALS: 1. Kenneth Smeltzer (M) 70; 2. Jack Leppelmeier (P) 72; 3. Owen Sommer (M) 73; 4. Gavin Knierim (P) 74; 5. Pettisville Rylee Bevard (P) 77
GIRLS GOLF
Montpelier 188, Edgerton 216, Hicksville 220
BOYS SOCCER
Wauseon 7, Delta 0
Archbold 5, Evergreen 1
Bryan 4, Swanton 1
GIRLS TENNIS
Archbold 3, Springfield 2