Hilltop Schools Hold 59th Annual Science Fair

(PRESS RELEASE / THE VILLAGE REPORTER)
HIGH SCHOOL WINNERS … (Front) Jordan Schaffner, Nathan Wieland, Brayden Tyler, Brooklyn Kuszmaul, Molly Dickinson. (Middle) Brynn Rodriguez, Isabella Ackley, Kenley Routt, Brooke Moreland, Julia Dickinson. (Back) Landon Stuckey, Arend Schuurman, Alex Gutierrez, Jacob Haskell, Brock Kesler.
JUNIOR HIGH WINNERS … (Front) Roarke Layman, Ahlea Judy, Mia Kuszmaul, Nayah Rodriquez. (Middle) Seeley Easley, Colton Ebersole, Caelan Nofziger,Carlee Schaffner. (Back) Zia Siegel, Tina Dickinson.