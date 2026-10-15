October Birthdays At Williams County Senior Centers

PHOTOS PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
BRYAN SENIOR CENTER … Birthdays – Front row: Suzanne Bassett, Brenda Balay. Back row: Rodney Missler, Paul Missler, Donald Miller.
EDON SENIOR CENTER … Birthday – Eileen Kannel.
STRYKER SENIOR CENTER … Birthdays – Gloria Paine and Theresa McColl.
WEST UNITY SENIOR CENTER … Birthdays – Jody Cole and Carl VanNorman.
MONTPELIER SENIOR CENTER … Birthdays – L to R: Eia Hallock, Frank Stahler and Connie Cogswell.
EDGERTON SENIOR CENTER … Birthdays – L to R: Eleanor Herman, Jim Murphy and Rosie Day.
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