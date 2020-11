“The Village Reporter” 2020 Fall Sports All-County Teams

All-County 2020 Fall Sports

The athletes selected for “The Village Reporter” All-County Teams for the 2020 Fall Sports Season are picked based on various criteria including performance throughout the season, statistics, postseason recognition and input from other coaches. Players chosen will receive a certificate in recognition of their achievement.

Nate Calvin, The Village Reporter-Sports Department

GIRLS TENNIS

FULTON/WILLIAMS COUNTY

Sophie Schramm-Archbold, Junior

Kaitlyn Posey-Bryan, Junior

Emilee Bassett-Bryan, Junior

Reese Grothaus-Bryan, Sophomore

Haylee Wheeler-Bryan, Junior

Brooke Taylor-Bryan, Junior

BOYS GOLF

FULTON COUNTY

Cahle Roth-Archbold, Freshman

Luke Rosebrook-Archbold, Sophomore

Tommy McWatters-Pettisville, Senior

Max Leppelmeier-Pettisville, Senior

Dylan Grahn-Wauseon, Senior

Andy Scherer-Wauseon, Junior

WILLIAMS COUNTY

Drew Dauber-Bryan, Sophomore

Noah Huard-Bryan, Freshman

Nolan Kidston-Bryan, Senior

Hunter Burlew-Montpelier, Senior

Zack Hayes-North Central, Junior

Spencer Clingaman-Stryker, Senior

GIRLS GOLF

FULTON/WILLIAMS COUNTY

Brayton Huffman-Archbold, Sophomore

Jaime Chester-Hilltop, Junior

Avrie Reed-Hilltop, Junior

Addi Thompson-Montpelier, Senior

Lexe McQuillin-Wauseon, Senior

Calaway Gerken-Wauseon, Sophomore

VOLLEYBALL

FULTON COUNTY

Ella Bowman-Archbold, Sophomore

Chaney Brodbeck-Archbold, Sophomore

Addie Ziegler-Archbold, Junior

McKenna Babcock-Evergreen, Senior

Trista Fruchey-Fayette, Senior

Elisabeth Rochefort-Pettisville, Sophomore

Avril Roberts-Swanton, Senior

Sami Taylor-Swanton, Senior

Sofie Taylor-Swanton, Sophomore

Chelsie Raabe-Wauseon, Senior

WILLIAMS COUNTY

Jordan Beck-Bryan, Junior

Abby Fernihough-Bryan, Senior

Gwen Spengler-Bryan, Junior

Sydney Bignell-Edon, Senior

Gabby Rodriguez-Hilltop, Sophomore

Ariel Page-Montpelier, Junior

Kendal Bonney-North Central, Junior

Madison Brown-North Central, Junior

Kassidy Faler-North Central, Junior

Sage Woolace-Stryker, Sophomore

CROSS COUNTRY

FULTON COUNTY-BOYS

Brady Johns-Archbold, Junior

Aden McCarty-Archbold, Sophomore

Eli Eberly-Fayette, Senior

Quinn Mitchell-Fayette, Junior

Wyatt Mitchell-Fayette, Freshman

Chase Moats-Fayette, Sophomore

Jack Callan-Wauseon, Sophomore

Aidan Pena-Wauseon, Sophomore

Braden Vernot-Wauseon, Senior

Hunter Wasnich-Wauseon, Junior

FULTON COUNTY-GIRLS

Kylie Sauder-Archbold, Senior

Leslie Burrow-Fayette, Freshman

Amber Ganoa-Fayette, Senior

Maeve Maginn-Fayette, Freshman

Elise Hoylman-Pettisville, Sophomore

Renee Hoylman-Pettisville, Sophomore

Magadalena Duden-Wauseon, Junior

Serena Mathews-Wauseon, Junior

Natasha Miller-Wauseon, Senior

Grace Rhoades-Wauseon, Sophomore

WILLIAMS COUNTY-BOYS

Xander Fackler-Bryan, Freshman

Trevor Mason-Bryan, Sophomore

Joshuah Taylor-Bryan, Junior

Hunter Burke-Edgerton, Senior

Garrett Gowdy-Edon, Sophomore

Hunter Howard-Edon, Junior

Joe Reamsnyder-Hilltop, Senior

Wade Wagner-Hilltop, Freshman

Jaden Fackler-Montpelier, Junior

Garrett Walz-Montpelier, Sophomore

WILLIAMS COUNTY-GIRLS

Alexis Nieves-Bryan, Freshman

Addie Oberlin-Bryan, Senior

Ashlee Hug-Edgerton, Sophomore

Stefanie Thiel-Edgerton, Senior

Jackie Wagner-Hilltop, Junior

Tristen Bexten-Montpelier, Senior

Lyndsi Engels-Montpelier, Senior

Alexa Dominguez-North Central, Freshman

Darbi Stewart-North Central, Freshman

Alexia Wickerham-Stryker, Sophomore

BOYS SOCCER

FULTON/WILLIAMS COUNTY

Trey Theobald-Archbold, Senior

Krayton Kern-Archbold, Sophomore

Quinn Brown-Bryan, Junior

Zach Seaman-Bryan, Senior

Nolan Risner-Delta, Sophomore

Evan Lumbrezer-Evergreen, Junior

Tyson Woodring-Evergreen, Freshman

Hayden Callicotte-Swanton, Sophomore

Ethan Hensley-Swanton, Sophomore

Easton Delgado-Wauseon, Senior

Benicio Torres-Wauseon, Freshman

Gavin Gerig-Wauseon, Freshman

GIRLS SOCCER

FULTON/WILLIAMS COUNTY

Reagan Kohler-Archbold, Senior

Regan Ramirez-Archbold, Senior

Leah McQuade-Archbold, Sophomore

Delilah Taylor-Bryan, Junior

Allie Zimmerman-Bryan, Junior

Courtney Helton-Delta, Senior

Paige Radel-Evergreen, Junior

Sydney Woodring-Evergreen, Junior

Aricka Lutz-Swanton, Senior

Averie Lutz-Swanton, Senior

Kadence Carroll-Wauseon, Junior

Macy Gerig-Wauseon, Sophomore

Football

FULTON COUNTY

OFFENSE

QB-DJ Newman-Archbold, Junior

RB-Noah Gomez-Archbold, Senior

RB-Josh Tresnan-Reighard-Delta, Junior

RB-Brock Hudik-Evergreen, Junior

WR-Antonio Cruz-Archbold, Senior

WR-Jonas Tester-Wauseon, Junior

WR-Jacob Riggs-Evergreen, Senior

OL-Austin Michael-Delta, Senior

OL-Jack Shema-Wauseon, Senior

OL-Jake Fuller-Evergreen, Senior

OL-Jaden Banister-Wauseon, Senior

OL-Austin Kohlhofer-Delta, Junior

DEFENSE

DL-Caleb Ranzau-Archbold, Senior

DL-Teren Garcia-Wauseon, Junior

DL-Max Hoffman-Delta, Senior

DL-Kai Fox-Delta, Senior

DL-Gavin Schaffner-Archbold, Senior

LB-Carson Meyer-Archbold, Senior

LB-Isaac Wilson-Wauseon, Senior

LB-Evan Perry-Delta, Junior

DB-Caleb Hogrefe-Archbold, Senior

DB-Kadin Keivens-Swanton, Senior

DB-Brock Hudik-Evergreen, Junior

DB-Brandon Taylor-Archbold, Senior

Specialist-Landon Vance-Evergreen, Junior

WILLIAMS COUNTY

OFFENSE

QB-Drew Gallehue-Edon, Junior

RB-Gannon Ripke-Edgerton, Junior

RB-Korbin Shephard-Bryan, Junior

RB-Gavin Wurm-Montpelier, Senior

WR-Caden Nester-Edon, Sophomore

WR-Kaleb Holsopple-Stryker, Senior

WR-Dawson Kiess-Edon, Senior

OL-Ashton Miler-Edgerton, Senior

OL-Cassius Hulbert-Edon, Junior

OL-Jamison Grime-Montpelier, Sophomore

OL-Parker Vollmer-Bryan, Sophomore

OL-Hunter Leupp-Hilltop, Junior

DEFENSE

DL-Dylan McCandless-Bryan, Senior

DL-Christian Hollister-Bryan, Senior

DL-Amos Sloan-Stryker, Senior

DL-Cassius Hulbert-Edon, Junior

DL-Gavin Stratton-Montpelier, Senior

LB-Jordan Warner-Edgerton, Senior

LB-Jobe Carlson-Edon, Senior

LB-Breven Deckrosh-Bryan, Senior

DB-Collin Crisenberry-Montpelier, Senior

DB-Connor Schlosser-Hilltop, Senior

DB-Craig Blue-Edgerton, Senior

DB-Caleb Kepler-Bryan, Senior

Specialist-Corey Everetts-Edgerton, Sophomore