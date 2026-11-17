Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,300 names indexed this week.
A
|Calvin Ackley
|Brooklyn Addis
|Jeff Aeschliman
|Thomas Ahlersmeyer
|Avery Aldrich
|Don Allen
|Elva Allison
|Kenneth Allshouse
|Marlena Allwood
|Aaron Alt
|Maggie Altman
|Kyrah Ames
|Zoey Amos
|Caitlyn Anders
|Michele Anderson
|Darcy Anderson-Hunt
|Cheryl Andres
|Ada Andrews
|Devon Andrews
|Bob Apger
|Christian Appel
|Travis Arkwright
|Shante Armstrong
|Walker Armstrong
|Josey Arnold
|Annabelle Arnos
|Veronica Arthur
|Hope Atkinson
|Chris Avell
|Jamie Avery
|Robert Avery
|
B
|Gus Babcock
|Oli Babcock
|Becky Bacon
|Alex Baden
|Corbin Baden
|Raimy Baez
|Tristan Bagrowski
|Curtis Bailey
|Kennedy Bailey
|Daisy Baker
|Hanah Baker
|Madison Baker
|Derrick Baksa
|Karla Ball
|Brianna Balogh
|Mia Barajas
|Fred Barber
|Jacob Barnes
|Nelson Barnhiser
|Kaylynn Bartlett
|Jennifer Basselman
|Steve Basselman
|Steven Basselman
|Joseph Bates
|Rachel Bates
|Abel Batterson
|Abram Batterson
|Deanne Batterson
|Kelly Baughman
|Annalynn Bauman
|Ardis Bauman
|Austin Bauman
|Charles Bavin
|Tina Bavin
|Chelsea Baxter
|David Beals
|Morgan Bechtol
|April Beck
|Jill Beck
|Kay Beck
|Kevin Beck
|Patricia Beck
|Sophie Beck
|Maycee Beers
|Debra Beevers
|Dawn Begley
|Steven Begley
|Jensyn Beining
|Nathan Beining
|Sophie Beltz
|Ayden Bennett
|Janet Bennett
|Anderson Bentley
|Archer Bentley
|Jerry Bentley
|Lou Ann Bentley
|Nancy Bentley
|Jerry Bergman
|Don Bertke
|Cody Best
|Lauren Bettinger
|Riley Bever
|Catherine Bick
|Ryan Bidlack
|Charlie Bieber
|Evelyn Bieber
|Austin Billau
|Mia Billegas
|Robyn Bingman
|Rodney Bingman
|Abigail Bird
|Stacey Birdsall
|Parker Bixler
|Chase Black
|Shawn Blaisdell
|Bill Blakely
|Jayson Blaylock
|Tracy Blaylock
|Avery Blevins
|Amy Blohm
|Cecilia Blohm
|Doug Blohm
|Herbert Blohm
|Janice Blohm
|Mike Blohm
|Mildred Blohm
|Sue Blohm
|Ted Blohm
|Thomas Blohm
|Timothy Blohm
|Landon Bloir
|Joe Blystone
|Darren Bok
|Eli Bolyard
|Matteo Bonato
|Arthur Borton
|Shelly Borton
|Tyson Bosco
|Anna Bower
|Ava Bowers
|Crystal Bowers
|Ethan Bowman
|Lyn Bowsher
|Emily Box
|Dezmond Boyd
|AJ Boysel
|Marty Brace
|Ryan Breininger
|Isaac Brenneman
|Kenlee Brigle
|Zoey Brigman
|Adison Briner
|Kay Briner
|Kyle Brodbeck
|Austin Brown
|Jamie Brown
|Robert Brown
|Rowan Brown
|Barb Bruggeman
|Kenley Bryan
|Trent Buck
|Everett Bueter
|Camden Bukowski
|Braden Bumb
|Mike Bumb
|Zane Burdine
|Kurt Burgard
|Addie Burger
|Cole Burger
|Katilyn Burke
|Carolyn Burkhart
|Blake Burkholder
|Todd Burkholder
|Anthony Burnett
|Freda Burns
|Mel Burrowes
|Anna Burt
|Michael Bute
C
|Ranea Cain
|Christopher Caja
|Cynthia Caja
|James Caldwell
|Nate Calvin
|Cory Carmean
|Sheri Carmean
|Ryan Carpenter
|Riley Carter
|Sandra Carter
|Mary Case
|Gregory Casserino
|Sarah Casserino
|Nancy Cassidy
|Jesus Castillo
|Kiefer Cauilan
|Amos Caulkins
|Bev Chamberlain
|Alaina Chambers
|Emily Chapin
|Samuel Chappell
|Aaron Cheeseman
|Breanna Cheeseman
|Corbin Chrisman
|Michael Christman
|Peggy Christman
|Cindy Clark
|Josh Clark
|Oneal Clemena
|Aubrey Clemens
|Kenzie Clemens
|McKenzie Clemens
|Sahaya Clement
|Travis Clifford
|Wyatt Cline
|Deb Clum
|Brett Coburn
|Grace Coburn
|Bryan Coger
|Carolyn Coger
|Mark Coger
|Matthew Coger
|Dawn Cogswell
|Nicki Cogswell
|Jameson Cole
|Keeth Cole
|Abijah Coleman
|Clara Collins
|Kelsy Connolly
|Gabbie Conrad
|Conner Cooksey
|Ruth Cooley
|Kenna Cordes
|Jacob Cordial
|Jozie Cordy
|Jeff Coressel
|Aizlynn Coronado
|Dane Corser
|Kalene Corwin
|John Courtney
|Hank Cousino
|Grant Cover
|Colton Cowling
|Alex Cox
|Donald Crawford
|Linda Crawford
|Brenna Creighton
|Eric Creighton
|Reiss Creighton
|Brady Creps
|Grace Creps
|Colton Crocker
|Rhette Crocker
|Emily Crockett
|Tom Cromwell
|Ian Cronin
|Jon Cronin
|Kadence Croninger
|Nate Croskey
|Hudson Cross
|Carson Crossgrove
|Sophia Crossgrove
|Conner Cruz
|Brady Culler
|Eric Culler
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Julie Cummins
|Troy Cummins
|Alice Cunningham
|Dallas Cunningham
|Tom Cunningham
|Vicky Curley
|McKenna Curry
|Kara Custar
|Leroy Cuykendall
D
|Amanda Dalton
|Joshua Dalton
|Michael Damms
|Gary Dashner
|Kellie Dashner
|Addi Davis
|Addison Davis
|Brian Davis
|Jesse Davis
|Tim Davis
|Anthony Dawson
|Nancy Dawson
|Allen Dean
|James Deemer
|Barb Deetz
|Max Deising
|Ben Delaney
|Maureen Delaney
|Jamie Deleon
|Jean Delphous
|Kelly Delphous
|Dave Dempsey
|Mellisa Derr
|Mike DeWine
|Sarah DeWitt
|Alex Diaz
|Jenna Dickerson
|Molly Dickinson
|Rachel Dickinson
|Tina Dickinson
|Peggy Disbro
|David Dominique
|Dylan Dominique
|Julie Dominique
|Susan Dominique
|Taylor Dominique
|Todd Dominique
|Dennis Donahue
|Kitty Donahue
|Ronald Donahue
|Hayden Donato
|Anna Donovan
|Tracy Dopp
|David Doren
|Lane Doren
|Joel Dow
|Mary Dow
|Jack Downey
|Mariah Downing
|Kris Dulle
|Aaron Dunlap
|Connie Dunseth
|Scott Dunson
|Debra Durliat
|Makal Dusseau
|Sara Dye
|Staci Dye
|Wesley Dye
|Deacon Dzierzawski
|
E
|Seeley Easley
|Andy Eckenrode
|Josh Eckenrode
|Rod Eckley
|Beverly Ehresman
|Delilah Ehrsam
|Grace Ehrsam
|Jon Ehrsam
|Kara Ehrsam
|Patty Eicher
|Penny Eicher
|Xavier Eidenier
|Jillian Eis
|Reese Eisel
|Tre Eitniear
|Mason Elden
|Allie Elkins
|Amelia Elling
|Leah Elliot
|Thomas Elliott
|Joyce Elmore
|Keith Elting
|Molly Elvey
|Curtis Emerson
|Avery Emmitt
|Michelle Engle
|Rachel Entenman
|Florence Estrich
|Melissa Ewers
|Leafy Eyster
F
|Eli Farbrother
|Steve Farrar
|Aletha Fausnight
|Gary Feeney
|Kaida Feeney
|Joshua Fenstermaker
|Tennille Fenstermaker
|Judith Fickle
|Richard Fickle
|Deborah Finnigan
|Elizabeth Firman
|Bonnie Fischer
|Gia Fiser
|Addison Fisher
|Averyann Fisher
|Mitch Fisher
|Deborah Fivecoat
|Anthony Fletcher
|Jacob Flores
|Michael Flynn
|Bryan Ford
|Doug Ford
|Karen Ford
|Kira Ford
|Mike Foreman
|Grayson Forward
|Elizabeth Foust
|Hannah Fox
|Sandra Frank
|Heather Freese
|Kevin Frey
|Emric Friess
|Dean Frisbie
|Josh Fritsch
|Grace Froelich
|Debra Frontz
|Jimmy Frontz
|Shane Frontz
|Anthony Fry
|Charles Fry
|Charlie Fry
|Cheryl Fry
|Christopher Fry
|Nicholas Fry
|Phil Fry
|Ethan Fryman
|John Fryman
|Abby Fulk
|Addalee Fulk
|Shaun Fulk
|Spencer Fulk
|Melody Fuller
|Sarah Funnell
|
G
|Virginia Gaines
|Clinton Garber
|Angela Garbers
|David Garbers
|Kathryn Garbers
|Laurel Garbers
|Luther Garbers
|Marty Garbers
|Michele Garbers
|Brayden Garcia
|Maxi Garcia
|Mary Gardner
|Michael Gardner
|Chas Geesey
|Bill Geis
|Dean Genter
|Kenneth Gentit
|Anthony Gericke
|Wyatt Gericke
|Mason Gerken
|Mike Gerken
|Eve Gerschutz
|Thomas Ghent
|Jackie Gilbert
|Anabell Gillen
|Keagyn Gillen
|Kelsey Gillen
|Sophia Gillen
|John Gillett
|CJ Gladieux
|Addy Gleckler
|Caden Glinski
|Bronzen Glore
|Mary Gniewkowski
|Khloe Goebel
|Dalton Goeltzenleuchter
|Sierra Goeltzenleuchter
|Mario Gomez
|Craig Good
|Skyler Graber
|Isaiahs Gracia
|Donald Gray III
|Kellie Gray
|Kevin Gray
|Alexandra Graziani
|Steven Graziani
|Edward Green
|Michele Green
|Paul Green
|Quinn Green
|Brett Grieser
|Elwin Griewahn
|Jennifer Griewahn
|Sean Griewahn
|Jana Griffin
|Bexton Grime
|Caston Grime
|Troy Grime
|Vickie Grimm
|Aiden Grine
|Caleb Groeneweg
|Todd Grosjean
|Jaron Grove
|Mallory Groves
|Ava Gruber
|Zayd Guelde
H
|Paul Habel
|Lynn Hageman
|Shannon Hageman
|Thomas Hageman
|Brendan Hagerman
|John Hagerman
|Adelyn Hake
|Grayson Hall
|Brian Haller
|Stephen Hallett
|Brayden Hamilton
|Tegan Hamilton
|Avyonna Hamrick
|Demi Hancock
|David Hankins
|Piper Hanna
|Ryann Hardee
|Diana Harmon
|Kermit Harmon
|Rick Harmon
|Theresa Harmon
|Beniah Harris
|Morgan Harris
|Paul Harris
|Hayden Harrison
|Lily Harrison
|Chandler Hartman
|Corbin Hartman
|Delbert Hartsell
|Wesley Hartsock
|Scott Haselman
|Grace Hastings
|Lois Havens
|Kyli Hazelton
|Skylar Healy
|Easton Heater
|Caleb Heckel
|Derek Hein
|Hunter Heinemann
|Jakub Heinemann
|Terry Henricks
|Jack Henry
|Braya Hepker
|Adyn Herman
|Grace Herman
|Joy Herman
|Paisley Herman
|Braden Hicks
|Brynn Hicks
|Eliza Higgins
|Myah Higgins
|Lew Hilkert
|Paige Hill
|Elaina Hilyard
|Edmida Hintz
|Steven Hobeck
|Mitch Hogrefe
|Mariah Holmes
|Whitney Holtz
|Robert Hooks Jr
|Rilyn Horne
|Nate Howell
|Barry Hoylman
|Brent Hoylman
|Martha Huber
|Brittany Huffman
|Gary Huffman
|Helen Huffman
|Hunter Huffman
|Janine Huffman
|John Huffman
|Larry Huffman
|Larry Huffman Jr
|Larry Huffman Sr
|McKensey Huffman
|Teresa Huffman
|Terry Huffman
|Kemp Hug
|Nick Hug
|Jane Hutchinson
|Jim Hutchinson
|Molly Hutchison
I
|Donald Imm
|Lori Imm
|Michael Impton
|Bernadine Irelan
|Dale Irelan
|Dianne Irelan
|Ted Irelan
|Dustin Irwin
|Jacqueline Irwin
|
J
|Dee Jackson
|Steve Jackson
|John Jacoby
|Jace Janowiecki
|Estella Jaques
|Chris Jaramillo
|Sam Jaramillo
|Travis Jaramillo
|Anthony Jiannuzzi
|Vernon Jodry
|Lexi Johnson
|Mat Johnson
|Nate Johnson
|Phyllis Johnson
|Linda Johnston
|Blake Jones
|Halle Jones
|Heather Jones
|Sherry Jones
|Alexis Jordan
|Charlotte Jordan
|Kaitlin Jordan
|Nate Jordan
|Aaden Judy
|Ahlea Judy
|Luann Jurski
K
|John Kahmann
|Alice Kaiser
|Ethel Kaiser
|Chris Kannel
|Parker Katafias
|Judy Kaufmann
|Jacob Keil
|David Keller
|Kenneth Keller
|Harvey Kellermeyer
|Mike Kelly
|Dennis Kennedy
|Paul Kennedy
|India Kenner
|Ang Kennerk
|Cuyler Kepling
|Gretchen Keppeler
|Ally Kessler
|Emersyn Kessler
|Grant Kessler
|Jacob Kessler
|Renea Kessler
|Samantha Kezur
|Ed Kidston
|Edward Kidston
|Gezzy Kidston
|Lincoln Kiess
|Karen Killian
|Stevie Kimpel
|Carter King
|Duane King
|Josh King
|June King
|Misty King
|Sue King
|Verdette Kinnan
|Larry Kinzer
|Abby Kissel
|Carter Kissell
|Robert Kissinger
|Anna Klejnoski
|Travis Kline
|Levi Klopfenstein
|Burl Knapp
|Ester Knapp
|Hannah Knapp
|Marcella Knapp
|Emily Knight
|Lora Knight
|James Koback
|Michelle Koback
|Tori Kobilis
|Angela Kocinski
|Josh Kocinski
|Brett Kolb
|Holly Kolodka
|Joe Kolodka
|Ruthann Krause
|Kevin Kreiner
|Brandon Kreischer
|Aranjer Krieger
|Stephanie Krontz
|Wade Krontz
|Eli Krueger
|McKenzie Kruger
|Betty Kuhn
|Karen Kuney
|Ivy Kunkle
|Kennedy Kunkle
|Jason Kunsman
L
|Carli Lagrange
|Chris Lake
|Stephen Lange
|Elaine Langenderfer
|Kenny Langenderfer
|Sally Langenderfer
|Amiyah Langham
|Joann Lantz
|Robert Lantz
|Kayla Lapham
|Marc Lapointe
|Julie Larimore
|Sherry LaRue
|Isora Lash
|Pamela Pattison Lash
|Brooklyn Lavinder
|Mia Lawson
|Dawn Layman
|Joscelyn Layman
|Marin Leatherman
|Terri Lebowsky
|Michael Ledesma
|Franklin Ledvinka
|Benjamin Lee
|Chris Lee
|Gus Legato
|Greg Leininger
|Pamela Leininger
|Randall Leininger
|Catherine Leitner
|Jordan Lemley
|Ty Leppelmeier
|Camron Leskow
|Buggs Leu
|Don Leu
|John Leu
|Adrian Levandoski
|Caleb Lewis
|Wayne Liechty
|Stacy Lillard
|Darcy Lillemon
|Kamy Link
|David Linke
|Maria Linke
|Kade Lintermoot
|Scott Lirot
|Bristol Litten
|Tim Livengood
|Clay Livensparger
|Jacob Lochbihler
|Anna Lohman
|Robert Lohse
|Kyle Long
|Tonie Long
|Isaiah Lopez
|Abby Lorenzen
|Scott Lorenzen
|Kathleen Lower
|Jeffrey Lugbill
|Karen Lugbill
|Jason Luke
|Matthew Luke
|Rozetta Luke
|Bailey Lumbrezer
|Guy Lutz
|Lindsay Lutz
|Teresa Lutz
|Jacob Lyons
M
|John Machacek
|Ty Mahaffey
|Randy Mahlman
|Kristine Manning
|Jason Mansfield
|Lanae Manz
|James Marquette
|Debbie Marron
|Lowell Martin
|Thane Martin
|Ellie Martinez
|Vincent Martinez
|Stephanie Martinez-Chapa
|Dawson Martz
|Jason Marvin
|Stephen Marvin
|Hunter Massingill
|Ezekiel Masters
|Julie Matthews
|Robert Mauk
|Alex May
|Brittney Mayes
|Johnny Mayes
|Kevin Maynard
|Grace Maynhart
|Joseph Mayo
|Steph Mazur
|Aaliyah McCauley
|Kevin McCourt
|Kristen McCourt
|Ethan McCreery
|Karlie McDade
|Kassi McDade
|Skyler McFadden
|Connie McGrew
|Scott McKain
|Lee McKarns
|Wyatt McKee
|Todd McLaughlin
|Amanda McNamara
|Leah McVey
|Ezra Meckley
|Dianne Medley
|Don Medley
|Carter Meek
|Amy Metz-Simon
|Delaney Meyer
|Jesse Meyer
|Cailyn Meyers
|Dustin Meyers
|John Michalak
|Garrett Michalkiewicz
|Brian Michel
|George Michel III
|George Michel Jr
|James Michel
|Lisa Michel
|Lucy Michel
|Margaret Michel
|Harry Mignerey
|Aubree Miklovic
|Alice Miller
|Anabella Miller
|Angela Miller
|Brooks Miller
|Cam Miller
|Castyn Miller
|Dennis Miller
|Emme Miller
|Homer Miller
|Jacoby Miller
|Jeremy Miller
|Layne Miller
|Maddie Miller
|Patsy Miller
|Peggy Miller
|Richard Miller
|Ryley Miller
|Stanley Miller
|Todd Miller
|Trent Miller
|Zach Miramontes
|Betty Mitchell
|Willie Mitchell
|Joyce Mocherman
|Denver Mock
|Blaire Mohler
|Brooklynn Mohler
|Chloe Mohler
|Cindy Mohr
|Justin Mohr
|Patrick Mohr
|Olivia Mohring
|Nellie Momyer
|Chase Montague
|Fisher Montgomery
|Boyd Moore
|Brien Moore
|Chuck Moore
|Gary Moore
|Jackie Moore
|Ken Moore
|Lori Mossburg
|Patrick Mossburg
|Kevin Motter
|Eddie Mountz
|Parker Moyer
|Kristina Mozena
|Marilyn Murphy
|Morris Murray
|Tim Murray
|
N
|Barb Nafziger
|Cameron Nafziger
|Clayton Nafziger
|Waldo Nafziger
|Marcus Nagel
|Allen Naiber
|Gloria Navarre
|Dylan Navarro
|Hector Navarro
|Lucas Neely
|Olivia Neitzke
|Hayes Nelson
|Deborah Nester
|Jael Nienberg
|Jamille Nieto
|Scott Noble
|Caelan Nofziger
|Lynelle Nofziger
|Brayden Noonan
|Valerie Norris
|Eli Novel
|
O
|Dan O’Braden
|Patricia O’Braden
|Michael O’Brien
|Taylor O’Brien
|Ryan O’Dell
|Abby Oberlin
|Eugenia Oberlin
|Grace Oberlin
|Kamryn Oberlin
|Neil Oberlin
|Roy Oberlin
|Rhonda Obus
|Ariel Ohlmacher
|Heyden Olds
|Korbin Olds
|Robert Orta
|Juanie Ortega
|Amber Osmun
|Leah Overfield
|Gretchen Overmier
|Kane Overmier
|Troy Overmier
|Eden Owens
|Mitchell Owens
|Rhonda Owens
|John Oxender
|Marlene Oxender
|Brantley Oyer
P
|Hannah Packard
|Joyce Paepke
|Lyndee Palte
|Travis Park
|Mackenzie Parker
|Dorothy Parks
|Regina Partee
|Taylor Pasch
|Lynn Passett
|Wade Patrick
|Leonard Peck
|Madelyn Pelland
|Gracyn Pelton
|Addison Pennington
|Aubree Perdew
|Brenda Perez
|Bryce Peters
|Tate Peterson
|Kara Pflager
|Connor Phillips
|Shelby Phillips
|Tripp Phoenix
|Tance Pichette
|Brenda Pieratt
|William Pifher
|David Pilliod
|Maddox Pinter
|Nicole Plair
|Rob Plair
|Steve Planson
|Toran Plata
|Edith Plettner
|Gary Plotts
|Cecilia Pollard
|Evelyn Ponitous
|Macy Poper
|Ryan Prather
|Timothy Price
|Bill Priest
|Bob Priest
|Stephen Priestap
|Kayle Prince
|Mace Puckett
|Kathryn Pulcifer
|Jay Pursel
|Shay Pursel
Q
R
|Jana Raabe
|Donivin Raker
|Stephanie Ramey
|Bella Ramos
|Todd Ranzau
|Margaret Rataiczak
|Steve Rath
|Sheila Rayoum
|James Reckner
|Teresa Reckner
|Ashley Reed
|Bowen Reed
|Cambria Reinbolt
|Joseph Reitzel
|Landen Reitzel
|Logan Reitzel
|Glenna Repp
|Shelley Repp
|Frank Rethmel
|Alianna Reyes
|Tessa Reyome
|Alfred Rice
|Ashalyn Rice
|Ila Rice
|Connie Richer
|Bre Richmond
|Christian Rico
|Jackson Rico
|Lyndsey Rico
|Ronnie Rico
|Don Ridenour
|Donna Ridenour
|Shirley Ridenour
|Olivia Riegsecker
|Thelma Riehle
|Ryan Riggenbach
|Steve Riley
|Becky Rings
|Laura Rings
|Genna Ripke
|Grace Ripke
|Jennifer Ripke
|Maggie Ripke
|Kyla Risner
|Clark Ritchey
|Kent Rittenhouse
|Laurie Rittenhouse
|Marvin Rittenhouse
|Rose Ann Rittenhouse
|William Ritter
|Brooklyn Robarge
|Webster Robertson
|Ilva Robinson-Shaynak
|Colin Rockey
|Jason Rockey
|Susie Rockey
|Collin Rodriguez
|Emmerie Rodriguez
|Loren Rodriguez
|Joan Rohlf
|Laura Rohlf
|Brooke Rollins
|Raegan Rominski
|Patti Rosebrock
|Jessica Rosebrook
|Todd Roth
|Kenley Routt
|Michael Royal
|Debbie Rozek
|Brek Ruddy
|JT Rufenacht
|Justin Rufenacht
|Allie Ruffer
|Conner Ruffer
|Ed Ruffer
|Kade Ruffer
|Ty Ruffer
|Leslie Ruihley
|Nita Runyon
|Allen Rupp
|Amy Rupp
|Carly Rupp
|Chad Rupp
|Charles Rupp
|Cy Rupp
|Dick Rupp
|Glenford Rupp
|Jackson Rupp
|Jeff Rupp
|Mary Rupp
|Maurice Rupp
|Michelle Rupp
|Orville Rupp
|Scott Rupp
|Sophia Rupp
|Suzette Rupp
|Jude Rutledge
|Gustavo Ruvalcaba
|Ryder Ryan
|
S
|Kayleigh Saeger
|Kay Sager
|Leah Salter
|Arthur Salzman
|Jacqueline Sampson
|Ashtyn Sanders
|Conner Sanders
|Linda Sanders
|Austin Saneholtz
|Brent Saneholtz
|Herbert Sanford
|Laynee Sanford
|Tiffany Sargent
|James Sassano
|Trinity Sauber
|Matt Sauder
|Quinn Sauder
|Tom Saul
|Dennis Savage
|Armeda Sawmiller
|Aubriana Saxer
|Brenda Schaber
|Carlee Schaffner
|Addison Schang
|Madelyn Schaper
|Carolyn Scheele
|Joyce Schelling
|Cherie Schenck
|Austin Schimmoeller
|Daniele Schimmoeller
|Danielle Schimmoeller
|Doug Schimmoeller
|Heidi Schimmoeller
|Scottie Schimmoeller
|Tyler Schimmoeller
|Alek Schimmoeller-Smith
|Hannah Schimmoeller-Smith
|Lila Schindler
|Don Schlosser
|John Schmidt
|Susie Schmidt
|Steve Schmitz
|Mark Schmucker
|Darian Schnitkey
|Cara Schroeder
|Kinsley Schuette
|Derek Schultz
|Tiffany Schultz
|Darlene Schulz
|Jesse Schumacher
|Grace Schuurman
|Amanda Schwartz
|Brynn Schwartz
|Edith Schwind
|Johanna Schwind
|John Schwind
|Joseph Schwind
|Michael Schwind
|Michelle Schwind
|Vicki Schwind
|Ann Scott
|Randy Scott
|Zoe Scott
|Lisa Seiler
|Todd Seiler
|Ryan Sell
|Houston Sentle
|Kay Sevenich
|Alfred Severence
|Benjamin Severence
|Caroline Severence
|Cora Severence
|Elizabeth Severence
|Hannah Severence
|Lucinda Severence
|Mary Ann Severence
|Nancy Severence
|David Sevrence
|Ester Sevrence
|Polly Sevrence
|Walden Sevrence
|Aryan Shaffer
|Tom Shank
|Coby Sharrit
|Deb Shay
|Cameron Shimp
|AJ Short
|Brad Short
|Collin Short
|Elizabeth Short
|Grady Short
|Joe Short
|Joshua Short
|Kelly Short
|Lana Short
|Mike Short
|Raymond Short
|Roger Short
|Tom Short
|Shannon Shulters
|Sandra Shumaker
|Bob Siebenaler
|Elise Siegel
|Elishah Siegel
|Evan Siegel
|Nate Siegel
|Nathan Siegel
|Zia Siegel
|Olivia Siewertsen
|Chris Sigmon
|Tim Sikula
|Jean Simon
|Joshua Simon
|Monroe Simon
|Paula Simon
|Sharon Simon
|Pam Skates
|Emma Slagle
|Jeff Slattery
|Albert Sleesman
|Joyce Smead
|Malachi Smeltzer
|Addi Smith
|Barbara Smith
|Denise Smith
|Eve Smith
|Jerry Smith
|Kamron Smith
|Lennon Smith
|Lucas Smith
|Malachi Smith
|Milo Smith
|Nevaeh Smith
|Ricky Smith
|Robert Smith Jr
|Ronald Smith Sr
|Susan Smith
|Zachary Smith
|Eric Smola
|Lillian Snow
|Rene Snow
|Addi Snyder
|Justin Sonnenberg
|Rachael Sostoi-Willis
|Simon Spake
|Barbara Spangler
|Duane Spangler
|Herbert Spangler
|Don Spiess
|Andrew Spotts
|Brittany Spotts
|Caysen Sprague
|Robert Sprague
|Alex St. John
|Brock St. John
|Shannon St. John
|Rebecca Stalnaker
|Bryan Stambaugh
|Dylan Stambaugh
|Garrett Stamm
|Grady Stamm
|Kadin Stantz
|Betty Stark
|Gina Steele
|Nancy Steinke
|Anthony Stevens
|Patrick Stevens
|Caden Stewart
|Jacob Stewart
|Tobias Stipe
|Paul Stoll
|Penny Stoll
|Christopher Stoner
|Scott Storeholder
|Kelsie Storrs
|Becca Strauss
|Claire Struble
|Gertrude Stucker
|Addison Stuckey
|Delores Stuckey
|Zaine Stull
|Rex Stump
|Jeremy Suffel
|Donald Sweet
|Perry Sweet
|Rose Sweet
|Dolores Swineford
|Julie Szabo
|Daniel Szczublewski
|
T
|Austin Taylor
|Carly Taylor
|Connie Taylor
|Gunner Taylor
|Jeremiah Taylor
|Jesse Taylor
|Jeannie TerMarsch
|Larry TerMarsch
|Todd Thieken
|Kelsie Thiel
|Beth Thomas
|Ryan Thomas
|Avery Thompson
|Nathan Thompson
|Shawn Thompson
|Thomas Thompson
|Tom Thompson
|Traci Thompson
|Linda Thornton
|Neriah Thorp
|Shalonda Thurmond
|Kelly Tietje
|Michael Timbrook
|Adam Tipton
|Abbey Todd
|Wyatt Todd
|Neil Toeppe
|Jonathan Torrence
|Joan Traxler
|Justin Traxler
|Thomas Traxler
|Velma Traxler
|Andy Trejo
|John Trejo
|Josh Trejo
|Mark Trejo
|Mary Trejo
|Roy Trejo
|Stacy Trejo
|Lyle Troyer
|Jeffrey Truckor
|Ella Tule
|Jared Tunison
|Addyson Turner
|Gershom Tuttle
|
U
|Sonja Ulrich
|Brendan Upham
|Timothy Urbina
|Nikki Uribes
|Zoe Uribes
|
V
|Avah Vaculik
|Rhonda VanArsdalen
|Elijah Vance
|Emersyn Vance
|Joan Vance
|Macy Vance
|Michael Veillon
|Evelyn Ventimiglia
|EJ Verhoff
|Hans Vetter
|Martha Vetter
|Mylie Vollmer
|Nancy Vollmer
|Emile Von Popple
|Jeannie Vondeylen
|Chase Voorhees
W
|Adam Wagner
|Jack Wagner
|Eric Waldron
|Heather Waldron
|Jason Waldvogel
|Destiny Walker
|Ed Walkup
|Maude Walter
|Henry Walters
|Noah Walters
|Garrett Walz
|Zeke Ward
|Cody Warncke
|Craig Warncke
|Kim Warncke
|Taylor Warncke
|Hunter Warner
|Louis Watkins
|Lynn Watson
|Kristen Weatherby
|Mason Weatherby
|Ronin Weatherby
|Jack Weber
|Braedyn Wehrle
|David Wehrle
|Kerri Weir
|Kirk Weldy
|Donald Wells
|Amy Wendt
|Trever West
|Bart Westfall
|Dianne Westhoven
|Carol Wheeler
|Harley Wheeler
|Brandy White
|Brenna White
|Abby White-Awen
|Grady Whiting
|Mary Whitmire
|Brian Wieland
|Ben Wilhelm
|Julie Wilhelm
|Jaxson Williams
|Josh Williams
|Lisa Williams
|Elaine Willibey
|Robin Willson
|Steve Wilmot
|Jason Wilson
|April Wistinghausen
|Terry Witte
|Lauren Wityk
|Leo Wixom
|Kenadee Woessner
|Dan Woodring
|Kayden Woods
|Agnes Wright
|Denver Wright
|Phyllis Wright
|Whitney Wright
|Aubrie Wulf
|Addison Wyse
|Evan Wyse
|Lance Wyse
|Linda Wyse
|Sandra Wyse
Y
|Steve Yagelski
|Nick Yates
|Lexie Yeager
|Natalie Yeager
|Alyvia Yoder
|Wyatt York
|Blake Young
|Nate Young
Z
|Lorenzo Zamora
|Kathy Zartman
|Katie Zartman
|Russell Zeedyk
|Susan Zeedyk
|Eliza Zemelmann
|Brian Ziegler
|Scott Zimmer
|Maddie Zimmerly
|Maureen Zink
|Maurene Zollinger
|Anita Zuber
|Laura Zumbaugh
|Brock Zuver
|Gracie Zuver
|Jen Zuver
|Ken Zuver
|Tracy Zuver
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,300+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.
Help us keep covering our neighbors.
A tip goes 100% to newsroom coverage. Or pick another way to support local news: