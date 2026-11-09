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Who Made Local News

Who Made Local News: November 11, 2026

By No Comments13 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,100 names indexed this week.

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A
Austin Abbott Amy Acton
Jeremy Adams Mike Adams
Angela Addington Asher Adkins
Dan Akney Stephen Alspaugh
Aaron Alt Lewis Altman
Malacaih Ambriz Ron Ammons
Todd Anderson Jr Archer Andrews
David Aranjo Grace Armstrong
Walker Armstrong Audrey Arnold
Sue Arnot Grace Arreola
Mateo Arroyo-Sierra Amy Augustine
Donna Augustine Chris Avell
B
Aaron Babcock Gus Babcock
Oli Babcock Alex Baden
Corbin Baden Raimy Baez
Tristan Bagrowski Jeremy Bahner
Dustin Bailey Kimberly Bailey
Catarina Baker David Baker
Teresa Baker-Kern Derrick Baksa
Courtney Ball Brianna Balogh
Kay-Lara Baltosser Laurie Barber
Brian Batterson Kathy Baysden
Lewis Baysden Mark Baysden
Mary Baysden Raymond Baysden
Sheila Baysden Randy Beam
April Beck Bruce Beck
Brynn Beck Carter Beck
Elizabeth Beck Linda Beck
Lowell Beck Patricia Beck
Samuel Beck Bill Beers
Brandon Behnfeldt Amy Belknap
Craig Belknap David Belknap
Marian Belknap Michael Belknap
Shannon Belknap Bob Bell
Linda Bell Ethan Beltran
Anderson Bentley Archer Bentley
Jerry Bergman John Betts
Khail Bieber Sandy Bihn
Parker Bixler Annette Blackwell
Jayden Bleikamp Avery Blevins
Sharon Blinzler Scott Blue
Joe Blystone John Bodnar
Joyce Bodnar Tony Boger
Javier Bojorquez Sara Bojorquez
Darren Bok Kelli Bok
John Bolton Sonya Bolton
Jacob Bonnell Stephanie Bonnell
Bailey Booth Jake Borton
Daylin Bosco Tyson Bosco
Peter Bowen Becca Bowers
Brynlee Bowers Claire Bowers
Devyn Bowers Lowell Bowers
Madison Bowers Mark Bowers
Samuel Bowers Ethan Bowman
Barbara Bowser Gary Bowser
Brian Bowsher Ashlyn Boyers
Helen Boyers AJ Boysel
Betty Brandt Mike Brandt
Larry Brashear Ryan Breininger
Eric Brenner Amanda Brigham
David Brigham Jessica Brigham
Lorice Brigham Ralph Brigham
Randy Brigham Wendy Brigham
Andrew Brigle Chaney Brodbeck
Kyle Brodbeck Tara Brodbeck
Allison Bronson Albert Brown
Bert Brown Easton Brown
Robert Brown Sherrod Brown
Jennifer Brunner Owen Bryson
Maron Buehrer Dick Burkhardt
Cecelia Burkholder Jeffrey Burkholder
Mary Burkholder Todd Burkholder
C
Abigail Calvin Stella Campbell
Gavin Cansky Brody Carter
Sandra Carter Tom Cash
Gregory Casserino Sarah Casserino
Samuel Chappell Sarah Charlton
Alexis Chavarria Corbin Chrisman
Kent Clair Joanne Clapp
Plummer Clark Aubrey Clemens
Wyatt Cline Dawn Cogswell
Courtney Collins Layni Collins
Terry Collins Sue Compo
Cody Comstock Austin Conrad
Carolyn Cook Harland Cook
James Copeland Jr Stephen Corron
Dane Corser John Courtney
Amber Couts Grant Cover
Shelly Cox Dale Crawford
Gerald Crawford Ivan Crawford
Amara Creager Grace Creps
Justin Cromwell Mark Cronk
Toni Cronk Isiah Crooks
Isabel Cuellar Nathanial Cuellar
Brady Culler Debbie Culler
Elijah Cummins Josiah Cummins
Kelly Cummins Brett Cunningham
Kim Cupp Margaret Curtis
Shane Curtis
D
Brett Dadisman Mary Dague
Brad Dahl Chris Dancer
Janis Davis Jesse Davis
Julie Davis Kohen Deck
Carol DeGroff John Deitemeyer
Ben Delaney Maureen Delaney
Hayes Demaline Jagger Demaline
Joshua Demoulin Sarah DeWitt
Tony Disbro Michael Doerr
David Dominique Dylan Dominique
Gary Dominique Julie Dominique
Hayden Donato Jack Downey
Greyor Doxtator Andrew Druschel
Myron Duhart
E
Andy Eckenrode Josh Eckenrode
Andrew Edden Jay Edwards
Clark Egan Kathi Ehrman-Clair
Kathy Ehrman-Clair Bobby Ehrsam
Kevin Eicher Jim Eisel
Tayler Eisel Mason Elden
Mike Elser Keith Elting
Hunter Elton Jon Ely
Malorie Ely Ralph Ely
Rachel Entenman Mike Evans
Eric Eyer
F
Keith Faber Eli Farbrother
Stephen Faris Sunshine Faunce
Kevin Ferry Gail Fether
Megan Fife Karen Fisher
Cheryl Fitch John Fitch
Jacob Flores Marylynn Fogle
Amanda Ford Doug Ford
James Ford Grayson Forward
Hannah Fox Ander Franklin
Chad Franklin Janet Franklin
Wendy Franklin Betty Franks
Tom Franks Michael Freado
Heather Freese Jade Frey
Kevin Frey Mike Friery
Emric Friess Cody Fry
Ethan Fryman Irelyn Fryman
John Fryman Dylan Funk
G
Ashtin Gallagher Karen Gallagher
Alex Galvin Allie Garcia
Brayden Garcia Gabriella Gartner
Wyatt Gartner Sally Gaurin
Amber Gebers Joe Gebers
Daniel Geise Alec Genter
Ali Genter Ames Genter
Don Gentit Peter Gentit
Wyatt Gericke Mason Gerken
Richard Gibb Jamie Giguere
Dan Gillen Jaedyn Gillen
Jensyn Gillen Jeremy Gillen
Marjoe Gineman Melody Gineman
CJ Gladieux Rita Gloer
Bronzen Glore Hannah Glore
Kelsey Goebel Lucas Goebel
Brandon Goings Mario Gomez
Samantha Gomoll Gennie Gongwer
Jose Gonzales Craig Good
Bruce Goodwin Sandy Gordon
Michael Goulding Betty Graber
Daryl Graber Velma Graber
Isaiahs Gracia Lloyd Graf Jr
Doris Graffice Lee Graffice
Pamela Graffice Steven Graffice
Ethan Grant Thad Grapengeter
Kevin Gray Alexandra Graziani
Steven Graziani Paul Green
Casie Greene Virgil Greene
Adam Grieser Alta Grieser
Betty Grieser Bonilynn Grieser
Britteny Grieser Carrie Grieser
Cody Grieser Conna Grieser
Donald Grieser Edward Grieser
James Grieser Jennie Grieser
Joshua Grieser Leon Grieser
Matthew Grieser Max Grieser
Micha Grieser Philemon Grieser
Ralph Grieser Rebecca Grieser
Richard Grieser Robert Grieser
Tiffaney Grieser Timothy Grieser
Zachary Grieser Elwin Griewahn
Sean Griewahn Brad Grime
Brexton Grime Cagnee Grime
Caston Grime Willie Grime
Douglas Grimm Vickie Grimm
Jed Grisez Lisa Grisez
Hosea Groce Caleb Groeneweg
Jim Groeneweg Patsy Groeneweg
Carl Gross Matt Grube
Matthew Grube Tamara Grube
Scott Gruber Jason Gruver
Zayd Guelde Christopher Guillen
Caleb Gustwiller Emily Gustwiller
Henry Gustwiller Jaxon Gustwiller
Makayla Guy
H
Douglas Haessig Ben Hamby
Caden Hamby Cole Hamby
Emma Hamby Gregory Hamby
James Hamby Jr James Hamby Sr
Robert Hamby Ronnie Hamby
Scott Hamby Tom Hamby
Zachary Hancock Gavin Hanely
Ian Hansen Dennis Harman
Holly Harman Diana Harmon
Kermit Harmon Rick Harmon
Theresa Harmon Cloey Harrington
Morgan Harris Teyvon Harris
John Harshman Kaleb Hartman
Scott Haselman Valerie Hausch
James Haver Daniel Hawkins
Nelda Hawkins Butch Headley
Bonnie Heatwole Steven Heatwole
Kenneth Hecht Caleb Heckel
Melanie Hedger Iris Heer
Linda Hein Steve Hein
Hunter Heinemann Jakub Heinemann
Janet Henricks Marvin Henricks
Robin Henricks Timothy Henricks
Barb Herzog Bill Herzog
William Herzog Joseph Heuerman
Kathryn Heuerman W. Hickman
Eliza Higgins David Hill
Henrietta Hill Nicole Hillard
Ivan Hite Esther Hittle
Abby Hoffelder Alan Hoge
Lori Hoge Mitch Hogrefe
Roseanna Holliker Anthony Holliman
Bill Hollingshead W.C. Holt
Angelo Hornung Bill Hornung
Heather Hornung Brian Horst
Vicki Hoyleman Hadley Hudson
Paul Hudson Kemp Hug
Angie Humphrey Kathy Huner
Keith Hunsinger Richard Hupe
Jon Husted
I
Don Imm Crystal Incorvaia
Keith Incorvaia Jager Irelan
Joseph Irelan Roseanna Irelan
J
Robert Janes Eric Jenkins
Autumn Jermeay Steven Jerzykowski
Mike Johnson Tanya Johnson
Curtis Jones Mary Juarez
Victor Juarez
K
Dean Kannel Marcy Kaptur
Cheryl Karnes Yahya Katib
John Kaufman Claire Keesecker
Alex Keivens Mike Kelly
Dennis Kennedy India Kenner
Chad Kern Luke Kern
Tim Kerr Todd Kerr
Jacob Kessler Phil Kessler
Renea Kessler Sonni Kessler
Ralph Ketrow Karen Killian
Carter King Dan King
Owen King Rachel Kinsman
Andrea Kirkham Don Kissick
Amanda Knecht Denise Knecht
Duane Knisely Lee Knisley
Alec Koder Eli Koehler
Martin Kohv Brett Kolb
Aranjer Krieger Jack Krispin
Dexter Krueger Eli Krueger
John Kulewicz Jason Kunsman
L
Alan LaCombe Amy LaCombe
Barbara LaCombe Kristin LaCombe
Steven LaCombe Frank LaRose
Bruce Lauber Kim Lauber
John Laver Gus Legato
Camron Leskow Barbara Lester
Clarence Leu Don Leu
Greg Levy Stacy Lillard
Dan Limber Celia Lindsay
Kade Lintermoot Danyel Lipps
Scott Lirot Chloe Littin
Colin Loeffler Isaiah Lopez
Donna Lorntz Glenn Lorntz
Mark Lorntz Michael Lorntz
Frederick Louys Macksen Lucas
Teresa Lucas Allyn Luce
Chelsea Ludeman Elaina Lugbill
Jon Lugbill Bentley Lukaszek
Jason Luke Ronald Lumbrezer
Charlotte Lupien Jerry Lupien
Phillip Lupien Robert Lupien
Roger Lupien Viola Lupien
David Lupien-Colon Debra Lupien-Colon
Billie Lynch Katie Lynch
M
Cailynn Maag Phil Maag
Rebecca Maag Steven Maag
John Machacek Jr Maeve Mackey
Leslie Mahaney Randy Mahlman
Paige Maloy Norma Manges
M. Mann Lilly Marini
Bill Martin Dean Martin
Roman Martinez Samuel Martinez
Vincent Martinez Dawson Martz
Annette Mast Barbra Mast
Jim Matthews Jack Mazurowski
April McAtee Robert McColley
Ben McCullough Nicole McDonald
Sheila McGill Brandi McIntosh
Daniel McIntosh Ean McIntosh
Kathy McKinstry Thomas McWatters III
Deborah Mendez Mason Mercer
Derek Merrin Amy Metz-Simon
Gaylord Meyer Jesse Meyer
Casey Michalak George Mignin
Lydia Mihalik Audrey Miler
A.M. Miller Alice Miller
Amy Miller Angela Miller
Brantley Miller Brinda Miller
Brooks Miller Dennis Miller
Erica Miller Homer Miller
Jackson Miller Layne Miller
Mark Miller Matthew Miller
Patricia Miller Richard Miller
Rodney Miller Roy Miller
James Mills Curtis Mock
Josh Mock Thelma Mock
Chester Moden Nichelle Mohre
Randy Mohre Robert Mohre
Carter Montalvo Charlie Moore
Raymond Morris Baily Mountjoy
Kenneth Mountjoy Parker Moyer
Linda Muehlfeld Ryan Muehlfeld
Brian Mull Janae Murillo
Jostin Murillo-Montalvan Morris Murray
Austin Myers Beatrice Myers
Finnigan Myers Heather Myers
Keith Myers Melvin Myers
Paul Myers Robert Myers
Xander Myers
N
April Nafziger Carmilla Nafziger
Christopher Nafziger Clayton Nafziger
Marcus Nagel Mark Nagel
Mason Nagel Rachel Nagel
Taylor Nagel Evelyn Nagy
Mike Nagy Nicholas Nagy
Allen Naiber Kenneth Najarian
Angie Naves Dorothy Naves
John Naves Josh Naves
Kenneth Naves Lance Naves
Olivia Naves Rachel Naves
Richard Naves Sandi Naves
Victoria Naves William Naves
Kristina Neeley Brett Neely
Colin Nester David Nester
Aaron Neuenschwander Britzi Neuenschwander
Bryse Neuenschwander Celia Neuenschwander
Ciara Neuenschwander Jean Neuenschwander
Kris Neuenschwander Lowell Neuenschwander
Michael Neuenschwander Pam Neuenschwander
Paul Neuenschwander Sr Randy Neuenschwander
Ronald Neuenschwander Sr Velma Neuenschwander
Maddie Newcomb Travis Newcomb
David Nicholls Ed Nickolite
Addison Nofziger Tim Nofziger
Erica Noggle Tom Nye
O
Terriann O’Dell Colleen O’Donnell
Roy Oberlin Scott Oberlin
Willobelle Oberlin Ann Olmstead
Benjamin Olmstead Kevin Olmstead
Bob Omer Edna Orewiler
Robert Orta Bryce Orzechowski
Philip Osio Jon Otting
Samantha Otting Kane Overmier
P
Jeffrey Pach Sean Pach
Fred Parmer Anthony Parsons
Corey Patterson Linda Patterson
Mike Patterson Adam Pawlicki
Jessica Pearson Jordan Pearson
Molly Pees Gracyn Pelton
Paul Pelton Aaron Pember
Braxton Pennington Karen Pennington
Emily Peper Gregory Peper
David Pepper Brenda Perez
Bruce Perry Ed Perry
Amberann Peters Bryce Peters
Tate Peterson Toni Peterson
Ethne Pfalzgraf William Pfalzgraf
Connor Phillips Maddox Pinter
Arthur Planson William Planson
Toran Plata Edith Plettner
Janet Poletta Peyton Popovich
Dakota Porter Alexa Potts
Sharon Potts Elayna Poulson
Clare Powell Paige Powell
Thomas Powell Tiffany Powers
Austin Poynter Tom Pruss
James Purdham Dottie Purdy
Melody Purdy Roland Purdy
Alex Pursel Justin Pursel
Angela Pyle Tim Pyle
Q
Baldo Quintanilla
R
Rebecca Rahe Mark Rairigh
Vivek Ramaswamy Nancy Ransom
Todd Ranzau Vicki Rathbun
Donna Rawlins Terry Rebeck Jr
William Redpath Nick Reed
John Reichle J. Reid Yoder
Landen Reitzel Logan Reitzel
Nikki Retcher Remington Rethmel
Ila Rice Kathy Rickenburg
Mike Rickenburg Betty Ricks
Ernie Ricks Linda Ricks
Lyman Ricks Craig Riedel
Darolee Riegsecker Emily Riegsecker
Samuel Riegsecker Addi Riley
Kyle Riley Maggie Ripke
Kurt Roan Jason Rockey
Patti Rockey Stefanie Rockey
Misael Rodreguez Aricin Rodriguez
Ayden Rodriguez Collin Rodriguez
Dorina Rodriguez Misael Rodriguez Jr
Scott Rogers Trevor Rohrs
Jett Roose Bridgett Root
Nicholas Rose Willa Rosene
Todd Roth Kathleen Roux
Marilyn Royal Ryan Ruble
Bonnie Ruetz Jason Ruetz
JT Rufenacht Terry Rufenacht
Kade Ruffer Ty Ruffer
April Ruggles Terry Rummel
Clayton Rupp Jeff Rupp
Mary Rupp Melissa Rupp
Greg Ruskey Allison Russo
Jude Rutledge
S
Justin Sabin Tyler Salyers
Logan Samper Joshua Sampson
Kathleen Sanders Richard Sanders
Austin Saneholtz James Sanford
Derek Sargent Jr James Sassano
Eric Sauder Joseph Sauder
Quinn Sauder Tiffany Sauder
Olivia Saul Tyler Savage
Alfred Scammon Ada Schaffner
Carlee Schaffner Libbee Schaffner
Kim Schantz Antonio Schiavone
Tony Schiavone Carrie Schlade
Jacob Schlatter Catherine Schmucker
Emma Schmucker James Schmucker
Michael Schmucker Natalie Schmucker
Noah Schmucker Markus Schroder
Jessie Schulze Jesse Schumacher
Grace Schuurman Bobby Scott
Randy Scott Michael Sebastian
Houston Sentle Malcolm Shanaberger
Laurie Shannon Richard Shannon
Michael Sheahan II Michael Sheeran
Colton Sheline Elijah Shepard
Vanessa Shepard Cathy Sherman
David Sherman J.E. Shilling
Joseph Shilling Robert Shilling
Cheryl Shirkey Brantley Shock
Tom Shoemaker Callan Shoen
Charles Sickmiller Janice Siebenaler
Evelyn Siewertsen Olivia Siewertsen
Matthew Sinclair Alisha Sine
Denise Sine Megan Sine
Rick Sine Viviana Singer
Calvin Sinn Mandi Sisco
Brian Skates Sandy Smazenka
Audrey Faye Smith Brody Smith
Cathey Smith Chance Smith
Donald Lee Smith Erica Smith
Eve Smith Evelyn Smith
Forrest Smith John Smith
Judith Smith Michael Smith
Nellie Smith Patricia Smith
Randall Smith Scarlett Smith
Steve Smith Tim Smith
Bernard Snider Paul Snider
Doris Snyder Ethan Snyder
Gary Snyder Ken Snyder
Ruth Ann Snyder Tina Snyder
Jesus Sosa Jr Yolanda Sosa
Barbara Spearhecker Jim Spiess
Robert Sprague Rebecca Stalnaker
S.M. Stambaugh Garrett Stamm
Grady Stamm Kadin Stantz
Conrad Stark Heidi Stark
Rosalind Stark Doris Starr
Orville Starr Zack Steffes
Jessica Stevens Bill Stine
Stacey Stiriz Emily Stirtz
Maelynn Stockman Earl Stokes
Ben Stoller Mary Stoller
Logun Stoncheck Scott Storeholder
Cheryl Storrer Phil Stotz
Kaydence Stough Rebecca Stover
Rich Stoy Edwin Stratton
Jennifer Stratton Diane Straw
Matthew Straw Cheryl Stripe
James Stripe Martin Stripe
Kathryn Struble Matthew Struble
Sarah Stubblefield Addison Stuckey
Gary Stuckey Larry Stuckey
M.K. Stuckey Jo Stultz
Rex Stump Shane Sumner
Mary Suter David Swanson
Linda Szymanowski Richard Szymanowski
T
Caydence Taft Cindy Taft
Clarence Taft Adalynn Tanner
Danielle Tanner Tim Tanner
Creston Tarrant Gunner Taylor
Jeremiah Taylor Ben Tedrow
Timothy Telymonde Susan Tennant
Scott Tenney John Thacker
Andre Thomas Dick Thomas
Drew Thomas George Thomas
Judy Thomas Kayden Thomas
Melody Thomas Jalen Thompson
Shawn Thompson Jeremy Thornburg
Aaren Thorpe Aimee Thorpe
Brooke Thorpe Bryce Thorpe
Daniel Thorpe Joann Thorpe
Tyson Thorpe Samantha Tiffany
Stan Tipton Brian Towers
Mark Trausch Mike Trausch
Sue Trausch Vincent Trausch
Zorn Treutle Bill Trout
Renée Trout
U
Betsy Uecker Don Uecker
Francis Uecker James Uecker
Rose Marie Uecker William Ufer
Travis Urbina
V
Gary Valerio Jacob Valerio
Leslie VanAusdale Ken Vandeveer
Norma Vandeveer Amber Vaugh
Rick Vaugh Dale Vaughn Jr
Tambra Vaughn EJ Verhoff
Jonathon Villarreal Susan Vincil
Joe Vogel Steve Voigt
Jeannie Vondeylen
W
Martha Wagler Mattie Wagler
Noah Wagler Rudy Wagler
Debbie Wagner Dylan Wagner
Jim Wagner Mark Wagner
Nena Wagner Billy Wainscott
Ed Walkup Reba Wall
Chuck Wallace Seth Walsh
Declan Walters Violet Waltz
Frank Walz Pam Wampler
Cory Wann Zeke Ward
Hailey Warner Hunter Warner
Cody Watson Laura Watts
Linda Watts Jack Weber
Braedyn Wehrle Amy Wendt
Bart Westfall Bartley Westfall
Janice Westfall Brenna White
Sheri White Zachary Whitley
Erik Whitlock Karen Whitney
Brian Wieland August Wilder
Ben Wilhelm Alison Wilkerson
Todd Wilkerson Lisa Williams
Steve Wilmot Debra Wilson
Jamison Wisel Deborah Witt
Jeff Wolford Amanda Wolfrum
Craig Wolin Laura Wolin
Dan Woodring Sandra Woodring
Bobbie Wright Leigh Wright
Donna Wyse Evan Wyse
Jeanette Wyse Kaleb Wyse
Kayla Wyse Malachi Wyse
Marlene Wyse Merle Wyse
Y
Steve Yagelski Florence Yager
J.E. Yeager Wyatt York
Blake Young
Z
Karter Zachrich Katie Zartman
Teresa Zawodni Zack Zawodni
Zeth Zawodni Zoie Zawodni
Marilyn Zayas Travis Ziegler
Blake Zielinski Deanna Zimmerman
Doug Zimmerman Jason Zumbaugh
Tracy Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,100+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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