Who Made Local News: November 11, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,100 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Amy Acton
|Jeremy Adams
|Mike Adams
|Angela Addington
|Asher Adkins
|Dan Akney
|Stephen Alspaugh
|Aaron Alt
|Lewis Altman
|Malacaih Ambriz
|Ron Ammons
|Todd Anderson Jr
|Archer Andrews
|David Aranjo
|Grace Armstrong
|Walker Armstrong
|Audrey Arnold
|Sue Arnot
|Grace Arreola
|Mateo Arroyo-Sierra
|Amy Augustine
|Donna Augustine
|Chris Avell
B
|Aaron Babcock
|Gus Babcock
|Oli Babcock
|Alex Baden
|Corbin Baden
|Raimy Baez
|Tristan Bagrowski
|Jeremy Bahner
|Dustin Bailey
|Kimberly Bailey
|Catarina Baker
|David Baker
|Teresa Baker-Kern
|Derrick Baksa
|Courtney Ball
|Brianna Balogh
|Kay-Lara Baltosser
|Laurie Barber
|Brian Batterson
|Kathy Baysden
|Lewis Baysden
|Mark Baysden
|Mary Baysden
|Raymond Baysden
|Sheila Baysden
|Randy Beam
|April Beck
|Bruce Beck
|Brynn Beck
|Carter Beck
|Elizabeth Beck
|Linda Beck
|Lowell Beck
|Patricia Beck
|Samuel Beck
|Bill Beers
|Brandon Behnfeldt
|Amy Belknap
|Craig Belknap
|David Belknap
|Marian Belknap
|Michael Belknap
|Shannon Belknap
|Bob Bell
|Linda Bell
|Ethan Beltran
|Anderson Bentley
|Archer Bentley
|Jerry Bergman
|John Betts
|Khail Bieber
|Sandy Bihn
|Parker Bixler
|Annette Blackwell
|Jayden Bleikamp
|Avery Blevins
|Sharon Blinzler
|Scott Blue
|Joe Blystone
|John Bodnar
|Joyce Bodnar
|Tony Boger
|Javier Bojorquez
|Sara Bojorquez
|Darren Bok
|Kelli Bok
|John Bolton
|Sonya Bolton
|Jacob Bonnell
|Stephanie Bonnell
|Bailey Booth
|Jake Borton
|Daylin Bosco
|Tyson Bosco
|Peter Bowen
|Becca Bowers
|Brynlee Bowers
|Claire Bowers
|Devyn Bowers
|Lowell Bowers
|Madison Bowers
|Mark Bowers
|Samuel Bowers
|Ethan Bowman
|Barbara Bowser
|Gary Bowser
|Brian Bowsher
|Ashlyn Boyers
|Helen Boyers
|AJ Boysel
|Betty Brandt
|Mike Brandt
|Larry Brashear
|Ryan Breininger
|Eric Brenner
|Amanda Brigham
|David Brigham
|Jessica Brigham
|Lorice Brigham
|Ralph Brigham
|Randy Brigham
|Wendy Brigham
|Andrew Brigle
|Chaney Brodbeck
|Kyle Brodbeck
|Tara Brodbeck
|Allison Bronson
|Albert Brown
|Bert Brown
|Easton Brown
|Robert Brown
|Sherrod Brown
|Jennifer Brunner
|Owen Bryson
|Maron Buehrer
|Dick Burkhardt
|Cecelia Burkholder
|Jeffrey Burkholder
|Mary Burkholder
|Todd Burkholder
C
|Abigail Calvin
|Stella Campbell
|Gavin Cansky
|Brody Carter
|Sandra Carter
|Tom Cash
|Gregory Casserino
|Sarah Casserino
|Samuel Chappell
|Sarah Charlton
|Alexis Chavarria
|Corbin Chrisman
|Kent Clair
|Joanne Clapp
|Plummer Clark
|Aubrey Clemens
|Wyatt Cline
|Dawn Cogswell
|Courtney Collins
|Layni Collins
|Terry Collins
|Sue Compo
|Cody Comstock
|Austin Conrad
|Carolyn Cook
|Harland Cook
|James Copeland Jr
|Stephen Corron
|Dane Corser
|John Courtney
|Amber Couts
|Grant Cover
|Shelly Cox
|Dale Crawford
|Gerald Crawford
|Ivan Crawford
|Amara Creager
|Grace Creps
|Justin Cromwell
|Mark Cronk
|Toni Cronk
|Isiah Crooks
|Isabel Cuellar
|Nathanial Cuellar
|Brady Culler
|Debbie Culler
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Kelly Cummins
|Brett Cunningham
|Kim Cupp
|Margaret Curtis
|Shane Curtis
|
D
|Brett Dadisman
|Mary Dague
|Brad Dahl
|Chris Dancer
|Janis Davis
|Jesse Davis
|Julie Davis
|Kohen Deck
|Carol DeGroff
|John Deitemeyer
|Ben Delaney
|Maureen Delaney
|Hayes Demaline
|Jagger Demaline
|Joshua Demoulin
|Sarah DeWitt
|Tony Disbro
|Michael Doerr
|David Dominique
|Dylan Dominique
|Gary Dominique
|Julie Dominique
|Hayden Donato
|Jack Downey
|Greyor Doxtator
|Andrew Druschel
|Myron Duhart
|
E
|Andy Eckenrode
|Josh Eckenrode
|Andrew Edden
|Jay Edwards
|Clark Egan
|Kathi Ehrman-Clair
|Kathy Ehrman-Clair
|Bobby Ehrsam
|Kevin Eicher
|Jim Eisel
|Tayler Eisel
|Mason Elden
|Mike Elser
|Keith Elting
|Hunter Elton
|Jon Ely
|Malorie Ely
|Ralph Ely
|Rachel Entenman
|Mike Evans
|Eric Eyer
|
F
|Keith Faber
|Eli Farbrother
|Stephen Faris
|Sunshine Faunce
|Kevin Ferry
|Gail Fether
|Megan Fife
|Karen Fisher
|Cheryl Fitch
|John Fitch
|Jacob Flores
|Marylynn Fogle
|Amanda Ford
|Doug Ford
|James Ford
|Grayson Forward
|Hannah Fox
|Ander Franklin
|Chad Franklin
|Janet Franklin
|Wendy Franklin
|Betty Franks
|Tom Franks
|Michael Freado
|Heather Freese
|Jade Frey
|Kevin Frey
|Mike Friery
|Emric Friess
|Cody Fry
|Ethan Fryman
|Irelyn Fryman
|John Fryman
|Dylan Funk
G
|Ashtin Gallagher
|Karen Gallagher
|Alex Galvin
|Allie Garcia
|Brayden Garcia
|Gabriella Gartner
|Wyatt Gartner
|Sally Gaurin
|Amber Gebers
|Joe Gebers
|Daniel Geise
|Alec Genter
|Ali Genter
|Ames Genter
|Don Gentit
|Peter Gentit
|Wyatt Gericke
|Mason Gerken
|Richard Gibb
|Jamie Giguere
|Dan Gillen
|Jaedyn Gillen
|Jensyn Gillen
|Jeremy Gillen
|Marjoe Gineman
|Melody Gineman
|CJ Gladieux
|Rita Gloer
|Bronzen Glore
|Hannah Glore
|Kelsey Goebel
|Lucas Goebel
|Brandon Goings
|Mario Gomez
|Samantha Gomoll
|Gennie Gongwer
|Jose Gonzales
|Craig Good
|Bruce Goodwin
|Sandy Gordon
|Michael Goulding
|Betty Graber
|Daryl Graber
|Velma Graber
|Isaiahs Gracia
|Lloyd Graf Jr
|Doris Graffice
|Lee Graffice
|Pamela Graffice
|Steven Graffice
|Ethan Grant
|Thad Grapengeter
|Kevin Gray
|Alexandra Graziani
|Steven Graziani
|Paul Green
|Casie Greene
|Virgil Greene
|Adam Grieser
|Alta Grieser
|Betty Grieser
|Bonilynn Grieser
|Britteny Grieser
|Carrie Grieser
|Cody Grieser
|Conna Grieser
|Donald Grieser
|Edward Grieser
|James Grieser
|Jennie Grieser
|Joshua Grieser
|Leon Grieser
|Matthew Grieser
|Max Grieser
|Micha Grieser
|Philemon Grieser
|Ralph Grieser
|Rebecca Grieser
|Richard Grieser
|Robert Grieser
|Tiffaney Grieser
|Timothy Grieser
|Zachary Grieser
|Elwin Griewahn
|Sean Griewahn
|Brad Grime
|Brexton Grime
|Cagnee Grime
|Caston Grime
|Willie Grime
|Douglas Grimm
|Vickie Grimm
|Jed Grisez
|Lisa Grisez
|Hosea Groce
|Caleb Groeneweg
|Jim Groeneweg
|Patsy Groeneweg
|Carl Gross
|Matt Grube
|Matthew Grube
|Tamara Grube
|Scott Gruber
|Jason Gruver
|Zayd Guelde
|Christopher Guillen
|Caleb Gustwiller
|Emily Gustwiller
|Henry Gustwiller
|Jaxon Gustwiller
|Makayla Guy
|
H
|Douglas Haessig
|Ben Hamby
|Caden Hamby
|Cole Hamby
|Emma Hamby
|Gregory Hamby
|James Hamby Jr
|James Hamby Sr
|Robert Hamby
|Ronnie Hamby
|Scott Hamby
|Tom Hamby
|Zachary Hancock
|Gavin Hanely
|Ian Hansen
|Dennis Harman
|Holly Harman
|Diana Harmon
|Kermit Harmon
|Rick Harmon
|Theresa Harmon
|Cloey Harrington
|Morgan Harris
|Teyvon Harris
|John Harshman
|Kaleb Hartman
|Scott Haselman
|Valerie Hausch
|James Haver
|Daniel Hawkins
|Nelda Hawkins
|Butch Headley
|Bonnie Heatwole
|Steven Heatwole
|Kenneth Hecht
|Caleb Heckel
|Melanie Hedger
|Iris Heer
|Linda Hein
|Steve Hein
|Hunter Heinemann
|Jakub Heinemann
|Janet Henricks
|Marvin Henricks
|Robin Henricks
|Timothy Henricks
|Barb Herzog
|Bill Herzog
|William Herzog
|Joseph Heuerman
|Kathryn Heuerman
|W. Hickman
|Eliza Higgins
|David Hill
|Henrietta Hill
|Nicole Hillard
|Ivan Hite
|Esther Hittle
|Abby Hoffelder
|Alan Hoge
|Lori Hoge
|Mitch Hogrefe
|Roseanna Holliker
|Anthony Holliman
|Bill Hollingshead
|W.C. Holt
|Angelo Hornung
|Bill Hornung
|Heather Hornung
|Brian Horst
|Vicki Hoyleman
|Hadley Hudson
|Paul Hudson
|Kemp Hug
|Angie Humphrey
|Kathy Huner
|Keith Hunsinger
|Richard Hupe
|Jon Husted
|
I
|Don Imm
|Crystal Incorvaia
|Keith Incorvaia
|Jager Irelan
|Joseph Irelan
|Roseanna Irelan
J
|Robert Janes
|Eric Jenkins
|Autumn Jermeay
|Steven Jerzykowski
|Mike Johnson
|Tanya Johnson
|Curtis Jones
|Mary Juarez
|Victor Juarez
|
K
|Dean Kannel
|Marcy Kaptur
|Cheryl Karnes
|Yahya Katib
|John Kaufman
|Claire Keesecker
|Alex Keivens
|Mike Kelly
|Dennis Kennedy
|India Kenner
|Chad Kern
|Luke Kern
|Tim Kerr
|Todd Kerr
|Jacob Kessler
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Sonni Kessler
|Ralph Ketrow
|Karen Killian
|Carter King
|Dan King
|Owen King
|Rachel Kinsman
|Andrea Kirkham
|Don Kissick
|Amanda Knecht
|Denise Knecht
|Duane Knisely
|Lee Knisley
|Alec Koder
|Eli Koehler
|Martin Kohv
|Brett Kolb
|Aranjer Krieger
|Jack Krispin
|Dexter Krueger
|Eli Krueger
|John Kulewicz
|Jason Kunsman
L
|Alan LaCombe
|Amy LaCombe
|Barbara LaCombe
|Kristin LaCombe
|Steven LaCombe
|Frank LaRose
|Bruce Lauber
|Kim Lauber
|John Laver
|Gus Legato
|Camron Leskow
|Barbara Lester
|Clarence Leu
|Don Leu
|Greg Levy
|Stacy Lillard
|Dan Limber
|Celia Lindsay
|Kade Lintermoot
|Danyel Lipps
|Scott Lirot
|Chloe Littin
|Colin Loeffler
|Isaiah Lopez
|Donna Lorntz
|Glenn Lorntz
|Mark Lorntz
|Michael Lorntz
|Frederick Louys
|Macksen Lucas
|Teresa Lucas
|Allyn Luce
|Chelsea Ludeman
|Elaina Lugbill
|Jon Lugbill
|Bentley Lukaszek
|Jason Luke
|Ronald Lumbrezer
|Charlotte Lupien
|Jerry Lupien
|Phillip Lupien
|Robert Lupien
|Roger Lupien
|Viola Lupien
|David Lupien-Colon
|Debra Lupien-Colon
|Billie Lynch
|Katie Lynch
M
|Cailynn Maag
|Phil Maag
|Rebecca Maag
|Steven Maag
|John Machacek Jr
|Maeve Mackey
|Leslie Mahaney
|Randy Mahlman
|Paige Maloy
|Norma Manges
|M. Mann
|Lilly Marini
|Bill Martin
|Dean Martin
|Roman Martinez
|Samuel Martinez
|Vincent Martinez
|Dawson Martz
|Annette Mast
|Barbra Mast
|Jim Matthews
|Jack Mazurowski
|April McAtee
|Robert McColley
|Ben McCullough
|Nicole McDonald
|Sheila McGill
|Brandi McIntosh
|Daniel McIntosh
|Ean McIntosh
|Kathy McKinstry
|Thomas McWatters III
|Deborah Mendez
|Mason Mercer
|Derek Merrin
|Amy Metz-Simon
|Gaylord Meyer
|Jesse Meyer
|Casey Michalak
|George Mignin
|Lydia Mihalik
|Audrey Miler
|A.M. Miller
|Alice Miller
|Amy Miller
|Angela Miller
|Brantley Miller
|Brinda Miller
|Brooks Miller
|Dennis Miller
|Erica Miller
|Homer Miller
|Jackson Miller
|Layne Miller
|Mark Miller
|Matthew Miller
|Patricia Miller
|Richard Miller
|Rodney Miller
|Roy Miller
|James Mills
|Curtis Mock
|Josh Mock
|Thelma Mock
|Chester Moden
|Nichelle Mohre
|Randy Mohre
|Robert Mohre
|Carter Montalvo
|Charlie Moore
|Raymond Morris
|Baily Mountjoy
|Kenneth Mountjoy
|Parker Moyer
|Linda Muehlfeld
|Ryan Muehlfeld
|Brian Mull
|Janae Murillo
|Jostin Murillo-Montalvan
|Morris Murray
|Austin Myers
|Beatrice Myers
|Finnigan Myers
|Heather Myers
|Keith Myers
|Melvin Myers
|Paul Myers
|Robert Myers
|Xander Myers
|
N
|April Nafziger
|Carmilla Nafziger
|Christopher Nafziger
|Clayton Nafziger
|Marcus Nagel
|Mark Nagel
|Mason Nagel
|Rachel Nagel
|Taylor Nagel
|Evelyn Nagy
|Mike Nagy
|Nicholas Nagy
|Allen Naiber
|Kenneth Najarian
|Angie Naves
|Dorothy Naves
|John Naves
|Josh Naves
|Kenneth Naves
|Lance Naves
|Olivia Naves
|Rachel Naves
|Richard Naves
|Sandi Naves
|Victoria Naves
|William Naves
|Kristina Neeley
|Brett Neely
|Colin Nester
|David Nester
|Aaron Neuenschwander
|Britzi Neuenschwander
|Bryse Neuenschwander
|Celia Neuenschwander
|Ciara Neuenschwander
|Jean Neuenschwander
|Kris Neuenschwander
|Lowell Neuenschwander
|Michael Neuenschwander
|Pam Neuenschwander
|Paul Neuenschwander Sr
|Randy Neuenschwander
|Ronald Neuenschwander Sr
|Velma Neuenschwander
|Maddie Newcomb
|Travis Newcomb
|David Nicholls
|Ed Nickolite
|Addison Nofziger
|Tim Nofziger
|Erica Noggle
|Tom Nye
O
|Terriann O’Dell
|Colleen O’Donnell
|Roy Oberlin
|Scott Oberlin
|Willobelle Oberlin
|Ann Olmstead
|Benjamin Olmstead
|Kevin Olmstead
|Bob Omer
|Edna Orewiler
|Robert Orta
|Bryce Orzechowski
|Philip Osio
|Jon Otting
|Samantha Otting
|Kane Overmier
P
|Jeffrey Pach
|Sean Pach
|Fred Parmer
|Anthony Parsons
|Corey Patterson
|Linda Patterson
|Mike Patterson
|Adam Pawlicki
|Jessica Pearson
|Jordan Pearson
|Molly Pees
|Gracyn Pelton
|Paul Pelton
|Aaron Pember
|Braxton Pennington
|Karen Pennington
|Emily Peper
|Gregory Peper
|David Pepper
|Brenda Perez
|Bruce Perry
|Ed Perry
|Amberann Peters
|Bryce Peters
|Tate Peterson
|Toni Peterson
|Ethne Pfalzgraf
|William Pfalzgraf
|Connor Phillips
|Maddox Pinter
|Arthur Planson
|William Planson
|Toran Plata
|Edith Plettner
|Janet Poletta
|Peyton Popovich
|Dakota Porter
|Alexa Potts
|Sharon Potts
|Elayna Poulson
|Clare Powell
|Paige Powell
|Thomas Powell
|Tiffany Powers
|Austin Poynter
|Tom Pruss
|James Purdham
|Dottie Purdy
|Melody Purdy
|Roland Purdy
|Alex Pursel
|Justin Pursel
|Angela Pyle
|Tim Pyle
Q
R
|Rebecca Rahe
|Mark Rairigh
|Vivek Ramaswamy
|Nancy Ransom
|Todd Ranzau
|Vicki Rathbun
|Donna Rawlins
|Terry Rebeck Jr
|William Redpath
|Nick Reed
|John Reichle
|J. Reid Yoder
|Landen Reitzel
|Logan Reitzel
|Nikki Retcher
|Remington Rethmel
|Ila Rice
|Kathy Rickenburg
|Mike Rickenburg
|Betty Ricks
|Ernie Ricks
|Linda Ricks
|Lyman Ricks
|Craig Riedel
|Darolee Riegsecker
|Emily Riegsecker
|Samuel Riegsecker
|Addi Riley
|Kyle Riley
|Maggie Ripke
|Kurt Roan
|Jason Rockey
|Patti Rockey
|Stefanie Rockey
|Misael Rodreguez
|Aricin Rodriguez
|Ayden Rodriguez
|Collin Rodriguez
|Dorina Rodriguez
|Misael Rodriguez Jr
|Scott Rogers
|Trevor Rohrs
|Jett Roose
|Bridgett Root
|Nicholas Rose
|Willa Rosene
|Todd Roth
|Kathleen Roux
|Marilyn Royal
|Ryan Ruble
|Bonnie Ruetz
|Jason Ruetz
|JT Rufenacht
|Terry Rufenacht
|Kade Ruffer
|Ty Ruffer
|April Ruggles
|Terry Rummel
|Clayton Rupp
|Jeff Rupp
|Mary Rupp
|Melissa Rupp
|Greg Ruskey
|Allison Russo
|Jude Rutledge
|
S
|Justin Sabin
|Tyler Salyers
|Logan Samper
|Joshua Sampson
|Kathleen Sanders
|Richard Sanders
|Austin Saneholtz
|James Sanford
|Derek Sargent Jr
|James Sassano
|Eric Sauder
|Joseph Sauder
|Quinn Sauder
|Tiffany Sauder
|Olivia Saul
|Tyler Savage
|Alfred Scammon
|Ada Schaffner
|Carlee Schaffner
|Libbee Schaffner
|Kim Schantz
|Antonio Schiavone
|Tony Schiavone
|Carrie Schlade
|Jacob Schlatter
|Catherine Schmucker
|Emma Schmucker
|James Schmucker
|Michael Schmucker
|Natalie Schmucker
|Noah Schmucker
|Markus Schroder
|Jessie Schulze
|Jesse Schumacher
|Grace Schuurman
|Bobby Scott
|Randy Scott
|Michael Sebastian
|Houston Sentle
|Malcolm Shanaberger
|Laurie Shannon
|Richard Shannon
|Michael Sheahan II
|Michael Sheeran
|Colton Sheline
|Elijah Shepard
|Vanessa Shepard
|Cathy Sherman
|David Sherman
|J.E. Shilling
|Joseph Shilling
|Robert Shilling
|Cheryl Shirkey
|Brantley Shock
|Tom Shoemaker
|Callan Shoen
|Charles Sickmiller
|Janice Siebenaler
|Evelyn Siewertsen
|Olivia Siewertsen
|Matthew Sinclair
|Alisha Sine
|Denise Sine
|Megan Sine
|Rick Sine
|Viviana Singer
|Calvin Sinn
|Mandi Sisco
|Brian Skates
|Sandy Smazenka
|Audrey Faye Smith
|Brody Smith
|Cathey Smith
|Chance Smith
|Donald Lee Smith
|Erica Smith
|Eve Smith
|Evelyn Smith
|Forrest Smith
|John Smith
|Judith Smith
|Michael Smith
|Nellie Smith
|Patricia Smith
|Randall Smith
|Scarlett Smith
|Steve Smith
|Tim Smith
|Bernard Snider
|Paul Snider
|Doris Snyder
|Ethan Snyder
|Gary Snyder
|Ken Snyder
|Ruth Ann Snyder
|Tina Snyder
|Jesus Sosa Jr
|Yolanda Sosa
|Barbara Spearhecker
|Jim Spiess
|Robert Sprague
|Rebecca Stalnaker
|S.M. Stambaugh
|Garrett Stamm
|Grady Stamm
|Kadin Stantz
|Conrad Stark
|Heidi Stark
|Rosalind Stark
|Doris Starr
|Orville Starr
|Zack Steffes
|Jessica Stevens
|Bill Stine
|Stacey Stiriz
|Emily Stirtz
|Maelynn Stockman
|Earl Stokes
|Ben Stoller
|Mary Stoller
|Logun Stoncheck
|Scott Storeholder
|Cheryl Storrer
|Phil Stotz
|Kaydence Stough
|Rebecca Stover
|Rich Stoy
|Edwin Stratton
|Jennifer Stratton
|Diane Straw
|Matthew Straw
|Cheryl Stripe
|James Stripe
|Martin Stripe
|Kathryn Struble
|Matthew Struble
|Sarah Stubblefield
|Addison Stuckey
|Gary Stuckey
|Larry Stuckey
|M.K. Stuckey
|Jo Stultz
|Rex Stump
|Shane Sumner
|Mary Suter
|David Swanson
|Linda Szymanowski
|Richard Szymanowski
T
|Caydence Taft
|Cindy Taft
|Clarence Taft
|Adalynn Tanner
|Danielle Tanner
|Tim Tanner
|Creston Tarrant
|Gunner Taylor
|Jeremiah Taylor
|Ben Tedrow
|Timothy Telymonde
|Susan Tennant
|Scott Tenney
|John Thacker
|Andre Thomas
|Dick Thomas
|Drew Thomas
|George Thomas
|Judy Thomas
|Kayden Thomas
|Melody Thomas
|Jalen Thompson
|Shawn Thompson
|Jeremy Thornburg
|Aaren Thorpe
|Aimee Thorpe
|Brooke Thorpe
|Bryce Thorpe
|Daniel Thorpe
|Joann Thorpe
|Tyson Thorpe
|Samantha Tiffany
|Stan Tipton
|Brian Towers
|Mark Trausch
|Mike Trausch
|Sue Trausch
|Vincent Trausch
|Zorn Treutle
|Bill Trout
|Renée Trout
|
U
|Betsy Uecker
|Don Uecker
|Francis Uecker
|James Uecker
|Rose Marie Uecker
|William Ufer
|Travis Urbina
|
V
|Gary Valerio
|Jacob Valerio
|Leslie VanAusdale
|Ken Vandeveer
|Norma Vandeveer
|Amber Vaugh
|Rick Vaugh
|Dale Vaughn Jr
|Tambra Vaughn
|EJ Verhoff
|Jonathon Villarreal
|Susan Vincil
|Joe Vogel
|Steve Voigt
|Jeannie Vondeylen
|
W
|Martha Wagler
|Mattie Wagler
|Noah Wagler
|Rudy Wagler
|Debbie Wagner
|Dylan Wagner
|Jim Wagner
|Mark Wagner
|Nena Wagner
|Billy Wainscott
|Ed Walkup
|Reba Wall
|Chuck Wallace
|Seth Walsh
|Declan Walters
|Violet Waltz
|Frank Walz
|Pam Wampler
|Cory Wann
|Zeke Ward
|Hailey Warner
|Hunter Warner
|Cody Watson
|Laura Watts
|Linda Watts
|Jack Weber
|Braedyn Wehrle
|Amy Wendt
|Bart Westfall
|Bartley Westfall
|Janice Westfall
|Brenna White
|Sheri White
|Zachary Whitley
|Erik Whitlock
|Karen Whitney
|Brian Wieland
|August Wilder
|Ben Wilhelm
|Alison Wilkerson
|Todd Wilkerson
|Lisa Williams
|Steve Wilmot
|Debra Wilson
|Jamison Wisel
|Deborah Witt
|Jeff Wolford
|Amanda Wolfrum
|Craig Wolin
|Laura Wolin
|Dan Woodring
|Sandra Woodring
|Bobbie Wright
|Leigh Wright
|Donna Wyse
|Evan Wyse
|Jeanette Wyse
|Kaleb Wyse
|Kayla Wyse
|Malachi Wyse
|Marlene Wyse
|Merle Wyse
Y
|Steve Yagelski
|Florence Yager
|J.E. Yeager
|Wyatt York
|Blake Young
|
Z
|Karter Zachrich
|Katie Zartman
|Teresa Zawodni
|Zack Zawodni
|Zeth Zawodni
|Zoie Zawodni
|Marilyn Zayas
|Travis Ziegler
|Blake Zielinski
|Deanna Zimmerman
|Doug Zimmerman
|Jason Zumbaugh
|Tracy Zuver
|
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,100+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.
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