Who Made Local News: November 4, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,100 names indexed this week.
A
|Mike Adams
|Arianna Adkins
|Heidi Aeschliman
|Jacob Aeschliman
|Michael Aeschliman
|Nichole Aeschliman
|Sophia Aeschliman
|Avery Aldrich
|Marshall Allan
|Susan Allomong
|Carter Altaffer
|Malacaih Ambriz
|Meg Ames
|Michele Anderson
|Cheryl Andres
|Archer Andrews
|Barrett Andrews
|Stephanie Andrews
|Aaron Appel
|Brandon Appel
|Casey Appel
|Jessica Appel
|Lolita Appel
|Natalie Appel
|Ann Armstrong
|Walker Armstrong
|Mateo Arroyo-Sierra
|Mary Aveline
|Irvin Ayala
|Jeremy Ayers
|Keetyn Ayers
|
B
|Gus Babcock
|Kenneth Babcock Jr
|Oli Babcock
|Alex Baden
|Carson Baden
|Corbin Baden
|Brady Badenhop
|Bryan Badenhop
|Isaiah Badenhop
|Jack Badenhop
|Raimy Baez
|Briley Bagley
|Hudsyn Bagley
|Tristan Bagrowski
|Ethan Bailey
|Kennedy Bailey
|Joseph Baker
|Kimberly Baker
|Madison Baker
|Derrick Baksa
|Brianna Balogh
|Anthony Balser
|Lisa Barnes
|Michael Barnes
|Aria Barnett
|Lloyd Barrier
|Jennifer Basselman
|Logyn Batdorf
|James Bates
|Abram Batterson
|Deanne Batterson
|Andrew Baughman
|Mya Beaverson
|Devin Beck
|Jacob Beck
|Kenneth Beck
|Marlene Beck
|Micheal Beck
|Patricia Beck
|Rick Beck
|Brandon Behnfeldt
|Anthony Beldon
|Jayden Bell
|Kristoffer Bell
|Wyatt Bell
|Andrew Bender
|Janet Bennett
|Anderson Bentley
|Archer Bentley
|Bria Berg
|Saige Berge
|Jerry Bergman
|Adleigh Bettinger
|Rylee Bevard
|Wyatt Bieber
|Linda Bisbee
|Parker Bixler
|Shawn Blaisdell
|Monica Blanchong
|Allie Bloir
|Joe Blystone
|Allen Bock
|Shelly Bogdanski
|Darren Bok
|Kelli Bok
|Sarah Bok
|Mason Boles
|Matteo Bonato
|Bria Boone
|Bailey Booth
|Kimberlie Booth
|Sarina Booth
|Mary Bordner
|Kyle Borer
|Daylin Bosco
|Tyson Bosco
|Jake Bostelman
|Skylar Boulton
|Anna Bower
|Claire Bowers
|Madi Bowers
|Nicole Bowers
|Ethan Bowman
|Alizay Boyd
|Amy Boyer
|Dennis Boyer
|Earl Boyer
|Railey Boyers
|AJ Boysel
|Aspen Brehm
|Scarlett Brehm
|Alexis Breier
|Ryan Breininger
|Luke Brewster
|Emily Brinegar
|Audrey Britsch
|Karson Brotherwood
|Albert Brown
|Arianah Brown
|Austin Brown
|Bert Brown
|Gavin Brown
|Robert Brown
|James Bruce III
|Trent Buck
|Eldred Buehrer
|Randy Buehrer
|Rick Buehrer
|Danny Buga
|Koby Bumb
|Wayne Bunce
|Addie Burger
|Kaitlyn Burke
|Jerrid Burkheimer
|Max Burkholder
|Todd Burkholder
|Anthony Burnett
|Anna Burt
|Emmi Burt
|Max Burton
|Mitzi Butler
|Collin Bzovi
|Miranda Bzovi
|
C
|Jessica Campbell
|Rielynn Camper
|Jaiden Campos
|Massey Campos
|Phillip Cannon
|Patrick Carens
|Cole Carlin
|Renee Carper
|Ronald Carper
|Mary Carr
|Brody Carter
|Sandra Carter
|Caddisy Chamberlain
|Delilah Chapa
|David Chapman
|Jennifer Chapman
|Nickson Chapman
|Justin Charron
|Grace Cholette
|Corbin Chrisman
|Jaxson Chrisman
|Ella Christman
|Anna Cifranic
|Gage Cisneros
|Hunter Cisneros
|Don Clark
|Glen Clark
|Jamie Clark
|Josh Clark
|Lewis Clark
|Lydia Clark
|Melbert Clark
|Willard Clark
|Aubrey Clemens
|McKenzie Clemens
|Sahaya Clement
|Wyatt Cline
|Dawn Cogswell
|Ira Collins
|Luke Collins
|Cole Commisso
|Ann Connolly
|Kelsy Connolly
|Irvin Cook
|Mark Cook
|Trey Cortez
|Margene Coulon
|Martin Coulon
|Julia Coulston
|Eliazar Covarrubias
|Grant Cover
|Lucy Cox
|Matt Cox
|Kiara Crafts
|Adam Craven
|Earl Craven
|Jaycea Craven
|Jayden Craven
|Kathryn Craven
|Maggie Craven
|T.J. Creager
|Bella Cromly
|Kynli Crossland
|Brady Culler
|Kenneth Culler
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Geraldine Curry
|James Curry
|Jeremiah Curtis
|Kinley Curtis
|Nicole Curtis
|Kara Custar
|Alyssa Custer
|Linda Custer
|Donald Czajka II
D
|Brett Dadisman
|Denise Dahl
|Erik Dalrymple
|Addison Davis
|Baylee Davis
|Grace Davis
|Jesse Davis
|Kendyl Davis
|Lowell Davis
|Levi Dawson
|Carol DeGroff
|John Deitemeyer
|Ben Delaney
|Huldah Delcamp
|Rebekah Dell
|Hayes Demaline
|Jagger Demaline
|Brennan Dempsey
|Dayne DeRoiser
|Alex Diaz
|Christine Dietsch
|Peggy Disbro
|Isla Dishong
|Kristy Divjak
|Gary Dixon
|Ryanne Dohm
|Jaziel Dominguez
|David Dominique
|Dylan Dominique
|James Dominique
|Julie Dominique
|Kayden Dominique
|Lilli Dominique
|Sarah Dominique
|Hayden Donato
|Anna Donovan
|Alex Doster
|Jack Downey
|Greyor Doxtator
|Brianna Draggoo
|Mark Dula
|Jeremy Durdel Jr
E
|Ross Easton
|Melissa Edwards
|Clark Egan
|Jerry Ehle
|Mason Elden
|Lynn Ellsworth Sr
|JoyceMarie Elmore
|Amya Elston
|Casey Elston
|Chad Elston
|Lynn Elston
|Nancy Elston
|Keith Elting
|Hunter Elton
|Cathleen Elvey
|Molly Elvey
|R.W. Ely
|Annavey Emerson
|George Emmons
|Doug Engel
|Rachel Entenman
|Ashley Epling
|Juaquin Esquivel
|Sophie Eustace
|Judah Evan
|Dane Ewers
|Melissa Ewers
|
F
|Jaxson Faber
|Gigi Fackler
|Ginger Fackler
|Eli Farbrother
|Leanna Farnsworth
|Lucas Fay
|C.J. Fidler
|Jett Figgins
|Al Fiser
|Briggs Fiser
|Dawn Fitzcharles
|Blythe Fitzenreiter
|Henry Fitzenreiter
|Irma Fitzenrider
|Melinda Fletcher
|Jacob Flores
|Easton Flory
|Trey Flory
|Trey Flower
|Donald Fogle
|Marjorie Fogle
|Grayson Forward
|Adam Foster
|Chris Foster
|Kian Foster
|Kathleen Fouty
|Hannah Fox
|Jamie Fox
|Mark Fox Jr
|Naomi Francis
|Virginia Francis
|Michael Freado
|Jade Frey
|Kevin Frey
|Kim Frey
|Lorraine Frey
|Luke Frey
|Matthew Frey
|Maurice Frey
|Reginald Frey
|Violet Frey
|Emric Friess
|Amaya Frisby
|Alex Fritsch
|Brian Fritsch
|John Fryman
|Abby Fulk
|Addalee Fulk
G
|Drew Gallehue
|Julie Galloway
|Alex Galvin
|Allison Gaona
|Mary Garber
|Brayden Garcia
|Gavin Garza
|Kayden Garza
|Liam Garza
|Nate Garza
|Jackson Gayheart
|Brayden Gearig
|Jessica Geer
|James Geesey
|John Geesey
|Logan Geesey
|Marie Geesey
|Mary Beth Geesey
|Terri Geesey
|Tom Geesey
|Anna Geis
|Breann Gendron
|Francis Gentit
|Amber Gericke
|Jaely Gericke
|Wyatt Gericke
|Mason Gerken
|Pete Gerken
|Trevon Gerken
|Michelle Gibbs
|Robert Gibbs
|Henry Gibson
|Jaedyn Gillen
|Jensyn Gillen
|Marjoe Gineman
|Masen Gineman
|CJ Gladieux
|Garret Gleckler
|Bronzen Glore
|Mary Jo Gniewkowski
|Rebecca Goble
|Khloe Goebel
|Mario Gomez
|Judi Gongiver
|Steve Gongiver
|Edgar Gonzalez Olvera
|Craig Good
|Mila Gors
|Isaiahs Gracia
|Jen Graf
|Ken Graf
|Gabe Graham
|Ethan Grant
|Myah Grant
|Emil Gravelle III
|Ethan Gray
|Lilah Gray
|Keegan Gray-Wyckoff
|Paul Green
|Quinn Green
|Paul Greiner III
|Sean Griewahn
|Bella Griffith
|Brexton Grime
|Cagnee Grime
|Caston Grime
|Adam Grisier
|W.E. Grisier
|Caleb Groeneweg
|Ava Gruber
|Jackson Guelde
|Zayd Guelde
H
|Leslie Haas
|Douglas Haessig
|Josie Hahn
|Bradyn Halliwill
|Ashley Hamman
|Brady Hand
|Jesse Hand
|Josh Hanenkratt
|Meagin Hanenkratt
|Ian Hansen
|Curly Hanson
|Kyle Hanson
|Diana Harmon
|Kermit Harmon
|Rick Harmon
|Theresa Harmon
|Connie Harris
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Richard Harris
|Bill Harroun
|Parker Harroun
|Rex Harroun
|Virginia Harroun
|Ashlyn Harter
|Pamela Hartman
|Sam Hartman
|Wesley Hartsock
|Scott Haselman
|Sam Hastings
|Steve Hastings
|Doug Hattemer
|Sadie Hausch
|Suzanna Hausch
|Maverick Hawkins
|Mia Hawkins
|Lexie Hay
|Riley Hay
|Caleb Heckel
|Hunter Heinemann
|Isaac Heller
|Landon Hendricks
|Bella Henricks
|Janet Henricks
|Marvin Henricks
|Layla Hernandez
|Donna Hershberger
|Kenzie Hickman
|Meyta Hieber
|Myah Higgins
|Aaron Hill
|Ava Hockenberry
|Lydia Hoellrich
|Camden Hogrefe
|Mitch Hogrefe
|Daniel Holcomb Jr
|Matt Holcomb
|Kiefer Holloway
|Emmi Hollstein
|Brendan Holman
|Kylie Holmes
|Shawn Holmes
|Kim Hopkins
|Carolyn Horner
|Ron Houser
|Louisa Housnick
|Gavin Howell
|Barry Hoylman
|Brent Hoylman
|Kobe Hoylman
|Hadley Hudson
|Jovie Hudson
|Jude Hudson
|Nick Hudson
|Ross Hudson
|Blaney Huffman
|Jackson Huffman
|Terry Huffman
|Kemp Hug
|Angie Humphrey
|Steven Humphrey
|Aubree Hurst
|Brad Hurst
|Kennedy Hurst
I
J
|Carys Jacobs
|Easton Jay
|Gavin Johnson
|Joseph Johnson
|Lexi Johnson
|Max Johnson
|Michelle Johnson
|Pauline Johnson
|Taylor Johnson
|Brenda Johnston
|Steven Johnston
|Halle Jones
|Luke Jones
|Steven Jordan
|Mary Juarez
|Victor Juarez
K
|Leiv Keesbury
|William Keller
|Wilma Keller
|Patrick Kelley
|Peter Kelley
|Anna Kelly
|Mia Kelly
|Mike Kelly
|Paul Kelly
|Cuyler Kepling
|Klaire Kern
|Bruce Kerr
|Jacob Kessler
|Micah Kessler
|Renea Kessler
|Kara Kidd
|Rodney Kidd
|James Kidder
|Jen Kidder
|Gisele Kidston
|McCrae Kidston
|Ziva Kidston
|Dawson Kiess
|Lincoln Kiess
|Stevie Kimpel
|Bo King
|Braylin King
|Carter King
|Kaelyn Kinsman
|Rachel Kinsman
|Darrin Kirchner
|Robert Kissinger II
|Delvain Kittle III
|Johnny Klempner
|David Kline-Parker
|Beverly Klopfenstein
|Gavin Knierim
|Alec Koder
|Tracy Koenig
|Marsha Kolb
|William Kolb
|Garett Krasula
|Aranjer Krieger
|Anna Krueger
|Eli Krueger
|Karly Kruse
|Kennedy Kruse
|Khloe Kruse
|Kristina Kruthaup
|Del Kuney
|Don Kunkle
|Kennedy Kunkle
|Jason Kunsman
|
L
|Caleb Lako
|Joann Lantz
|Robert Lantz
|Roy Lantz
|Virginia Lantz
|Joey LaPoint
|Pamela Lash
|Gus Lautermilch
|Rebecca Laver
|Abby LaVigne
|Colton Lawhorn
|Mia Lawson
|Megan Leatherman
|Gus Legato
|Vivi Legato
|Nadine Leithauser
|Ty Leppelmeier
|Camron Leskow
|Lauren Lester
|Josh Lieb
|Stacy Lillard
|Kalob Limpf
|Carli Link
|Craig Link
|Susan Link
|Kade Lintermoot
|Brantley Livensparger
|Sophia Loar
|Ben Lockwood
|Aleea Lonabarger
|Isaiah Lopez
|Magdiel Lopez
|Cara Ludlow
|Pedro Lugo-Ojeda
|Bentley Lukaszek
|Jason Luke
|R.J. Lumbrezer
|Wesley Lupo
|Kenny Lyons
|Ruth Lyons
M
|Victor Maag
|Lillian Mahan
|Aaron Makselan
|Justin Maldonado
|Keran Maldonado
|Larry Manahan
|Deb Maneval
|Colin Mansell
|Jalen Manz
|Jordan Manz
|Lanae Manz
|Solomon Marino
|Allie Martin
|Bill Martin
|Hannah Martin
|Jeff Martin
|Kinsley Martin
|LaRoy Martinez
|Layla Martinez
|Samuel Martinez
|Vincent Martinez
|Dawson Martz
|Maci Martz
|Adam Mattin
|Leigh Mattin
|Hannah Maxcy
|Jewell Mayhew
|Kevin Maynard
|Jack Mazurowski
|Lily McBride
|Ethan McCabe
|Caleb McClure
|Garrett McConnell
|Kevin McCourt
|Kristen McCourt
|Aislinn McGee
|Grady McKee
|Jeremiah McKinney
|Connor McLafferty
|Brody McMillen
|Ellie McNeal
|Sandra McNight
|Gavin Meade
|Mark Mehrhoff
|Sarah Mehrhoff
|Dolores Mellott
|Stephen Mendez
|Isabelle Mercer
|Izzy Mercer
|Delaney Meyer
|Emma Meyer
|Gus Meyer
|Jesse Meyer
|Paul Meyer
|Alli Meyers
|Harrison Meyers
|George Mignin
|Alice Miller
|Allma-Tadema Miller
|Ariyah Miller
|Brooks Miller
|Dennis Miller
|Ellory Miller
|Gawyn Miller
|Glenn Miller
|Homer Miller
|Layne Miller
|Lexie Miller
|Macoy Miller
|Madison Miller
|Nelson Miller
|Suzanne Miller
|Tyler Miller
|Necole Mills
|Elijah Miracola
|David Mock
|Glen Mock
|Kathryn Mock
|Sandy Mock
|Quincy Moenter
|Casey Mohler
|Chloe Mohler
|Nora Mohr
|Xavier Molina
|Adaleia Moore
|Betty Moore
|Charlie Moore
|Heather Moore
|Kelly Moore
|Levi Moore
|Lewis Moore
|Lloyd Moore
|Marilyn Moore
|Bob Moran
|Lucy Morris
|Kaylee Mosko
|Kevin Motter
|Ed Mountz
|Andrew Moyer
|Benjamin Moyer
|Brooklyn Moyer
|Parker Moyer
|Roger Muehlfeld
|Trudy Muehlfeld
|Tatum Murdock
|Janae Murillo
|Jostin Murillo-Montalvan
|Morris Murray
|Keaton Myers
|
N
|Adelynn Nafziger
|Clayton Nafziger
|Marcus Nagel
|Mark Nagel
|Mason Nagel
|Rachel Nagel
|Mike Navarre
|Ryan Navarre
|Tripp Nester
|Braden Nichols
|Joe Nickloy
|Anthony Niday
|Matt Niday
|Shannon Niday
|Ashtin Nihart
|Stanely Nihart
|Scott Noble
|Brodie Nofziger
|Willis Nofziger
|Addie Nogosek
|Jayden Norris
|Mildred Norris
|Don North
|
O
|Kathlean O’Neill
|Amy Oberlin
|Jason Oberlin
|Jenni Oberlin
|Jessi Oberlin
|Mac Oberlin
|Merti Oberlin
|Michael Oberlin
|Neal Oberlin
|Randy Oberlin
|Steve Oberlin
|Terri Oberlin
|Tracy Oberlin
|Corbin Olds
|Logan Olinger
|Bob Olwin
|Robert Orta
|Stormlin Osborn
|Gloria Osburn
|Lydia Osterday
|Kadie Osterland
|Jacob Ott
|Alexis Otto
|Kane Overmier
|Marlene Oxender
|
P
|Michelle Palmer
|Harry Pancoast
|Mattia Papeo
|Adam Parker
|Cindy Parker
|Gavin Parker
|Fred Parmer
|Mark Parson
|Warren Parson
|Martin Patek
|Allen Patton
|Adam Pawlicki
|Timothy Pearson
|Lillian Peck
|Matt Peconge
|Rachel Peconge
|Braxton Pennington
|Emily Peper
|Gregory Peper
|Paula Peralta
|Brenda Perez
|Max Perry
|Bryce Peters
|Shannon Peters
|Tate Peterson
|Connor Phillips
|William Pifher
|David Pilliod
|Pat Pilliod
|Maddox Pinter
|Audree Plassman
|Toran Plata
|Edith Plettner
|Peyton Popovich
|Paige Powell
|James Prayter
|Jaylin Prayter
|
Q
R
|Jodi Radabaugh
|Lyla Radel
|John Ramey
|Julian Ramirez
|Lance Ramirez
|Rylee Randall
|Todd Ranzau
|Dave Reamsnyder
|Jenny Reamsnyder
|Jordan Reamsnyder
|Kristen Reamsnyder
|Madeline Reamsnyder
|Travis Reamsnyder
|Trevor Reamsnyder
|Tyler Reamsnyder
|Thad Reckner
|Talen Reinbolt
|Evan Reinhard
|Clara Reitzel
|Landen Reitzel
|Logan Reitzel
|Beyla Remer
|Cooper Replogle
|Alyvia Repp
|Jeff Rettig
|Teresa Rettig
|Owen Reynolds
|Jay Ricard
|Ashalyn Rice
|Quintyn Rice
|Miriam Richer
|Brynn Richmond
|Ronnie Rico
|Allen Riegsecker
|Kristen Riley
|George Rings
|Max Rios
|Christie Roan
|Brooklyn Roberts
|Dennis Robinson
|Colin Rockey
|Jason Rockey
|Susie Rockey
|Aricin Rodriguez
|Cindy Rodriguez
|Collin Rodriguez
|Patsy Rohleder
|Clara Rohrs
|Michael Rohrs
|Kortny Rollins
|Jett Roose
|Kathleen Rose
|Tristen Rosebrook
|Willa Rosene
|Eric Ross
|Rob Rosswurm
|Taylor Roth
|Charles Royce
|Sophia Ruck
|Bonnie Ruetz
|JT Rufenacht
|Justin Rufenacht
|Maddie Rufenacht
|Ginger Ruffer
|Kade Ruffer
|Ty Ruffer
|Devin Rummel
|James Rupp
|Jeff Rupp
|Rose Rupp
|Scott Rupp
|Jude Rutledge
|Ana Rydzik
|
S
|Marilyn Sachs
|Tyler Salyers
|Easton Sammons
|Korbin Sammons
|Logan Samper
|Joshua Sampson
|Kellen Sanchez
|Austin Saneholtz
|Sean Sartor
|Nathan Sattler
|Libey Sauder
|Quinn Sauder
|Zoey Sauder
|Tom Saul
|Allie Sayles
|Faith Sayles
|Abby Schaper
|Bill Schaper
|Cameron Schaper
|Camille Schaper
|Dan Schaper
|Heather Schaper
|Joann Schaper
|Maddie Schaper
|Sara Schaper
|Shane Schaper
|Tom Schaper
|Kristen Scheer
|Tony Schiavone
|Heather Schimmel
|Jacob Schlatter
|Don Schlosser
|Wilma Schlosser
|Brooklyn Schmidt
|John Schmidt
|Mark Schmucker
|Natalie Schmucker
|Anna Schnipke
|Jeff Scholma
|Mary Scholma
|Katem Schroeder
|Layna Schrom
|Makenna Schuchman
|Kinsley Schuette
|Jesse Schumacher
|Audrey Schwab
|Sophie Schwab
|Hollis Schwartz
|Jan Sears
|Jeff Sears
|Garrett Secory
|Logan Secory
|Cecelia Seibert
|Molly Seibert
|Phyllis Seinkner
|Irelyn Selgo
|Houston Sentle
|Connor Shadbolt
|Andrea Shaffer
|Dakota Shaffer
|Jan Shaffer
|Kyle Shaffer
|Brelynn Shankster
|Michael Sheahan II
|Colton Sheline
|Annabelle Shemo
|Elijah Shepard
|Tripp Sheppard
|Matt Shields
|Alea Shilling
|Kristy Shinaver
|Lacey Shinaver
|Robert Shinaver
|S.B. Shorts
|John Sigg
|Alex Sigler
|Garry Siler
|Monroe Simon
|Jackie Sindel
|Allison Singleton
|Pam Skates
|Vernon Sloan
|Joy Slusher
|Roy Slusher
|Dallas Smallwood
|Skylar Smallwood
|Malachi Smeltzer
|Addison Smith
|Audrey Smith
|Cathey Smith
|Earl Smith
|Erica Smith
|Forrest Smith
|Hailey Smith
|Jack Smith
|Jake Smith
|Krysta Smith
|Leon Smith
|Neveah Smith
|Randall Smith
|Shirley Smith
|Jason Smyth
|Tina Smyth
|Addi Snyder
|Eli Snyder
|Andrea Sobota
|Andrew Sobota
|Isaiah Solomon
|Owen Sommer
|Rachael Sostoi-Willis
|Cole Spangler
|Maya Spangler
|Thad Spengler
|Terry Spitnale
|Michael Splunge
|Corbin Spotts
|Kathy Sprague
|Alex St. John
|Brooke St. John
|Barbara Staffey
|Rebecca Stalnaker
|Garrett Stamm
|Grady Stamm
|Carson Stamper
|Kadin Stantz
|Zane Stantz
|Linda Steinmiller
|Brenda Stickley
|Glenna Stickley
|Mary Stoller
|Logun Stoncheck
|Phil Stotz
|Alice Strasbaugh
|Benjamin Strayer
|Alicia Strup
|William Stubbs
|Eisele Stuckey
|Walter Stuckey
|Hayes Studenka
|Jaret Studenka
|Alicia Studer
|Rex Stump
|Dennis Sullivan
|Eloise Sullivan
|Thomas Sullivan
|Shane Sumner
|Emily Suydam
|John Swearingen Jr
T
|Betty Tarr
|Emily Taylor
|Gunner Taylor
|Jeremiah Taylor
|Julie Taylor
|Ben Tedrow
|Scott Tenney
|Carter Thiel
|Cayden Thiel
|Kelsie Thiel
|Jalen Thompson
|Nathan Thompson
|Olivia Thompson
|Rick Thompson
|Sandy Thompson
|Savannah Thompson
|Shaun Thompson
|Shawn Thompson
|Susan Thompson
|Thomas Thompson
|Tina Thompson
|Kasey Thormeier
|Richard Thornburg
|Virginia Thornburg
|Noriah Thorp
|Sylvie Throne
|Dave Thurston
|Marni Thurston
|Baylee Tietje
|Joshua Timbrook
|Tyler Tipton
|Neil Toeppe
|Gilberto Torres
|Heather Torres
|Brian Towers
|Lydia Tracey
|Gabe Trausch
|Brady Trent
|Zorn Treutle
|Tucker Tyron
U
|Jacob Uran
|Joseph Urenovitch
|Nikki Uribes
|
V
|Josue Valdez-Flores
|Clete Van Etten
|Dan VanArsdalen
|Avery Vance
|James Vance
|Janelle Vance
|Evelyn Ventimiglia
|EJ Verhoff
W
|Stefanie Wade
|Adam Wagner
|Amanda Waldfogel
|Jason Waldvogel
|LJ Walker
|Maycee Walker
|Ed Walkup
|Rebecca Wall
|Andrew Walz
|Derek Walz
|Douglas Walz
|Julie Walz
|Karen Walz
|Kari Walz
|Lynn Walz
|Nancy Walz
|Pam Walz
|Randy Walz
|Robert Walz
|Wendy Walz
|Scarlett Wanemacher
|Jack Ward
|Zeke Ward
|Anthony Warncke
|Melissa Warncke
|Hercie Warner
|Hunter Warner
|Clay Wasnich
|Becca Waters
|Matt Weaver
|Anthony Weber
|Jack Weber
|Kensey Weber
|Braedyn Wehrle
|TJ Wehrle
|Matt Welch
|Steven Welch
|Bryce Welling
|Gary Welling
|David Wells
|Ellen Wells
|Amy Wendt
|Dianne Westhoven
|Ann Wheeler
|David Wheeler
|Wyatt Wheeler
|Brenna White
|Justin Whiteman
|Sydnie Whitinger
|Skyler Whitney
|Stefanie Widney
|Brian Wieland
|Tyler Wilburn
|Brody Williams
|Dalton Wills
|Steve Wilmot
|Carissa Wilson
|Judy Wilson
|Adam Wilt
|Rebekah Wilt
|Jason Wiltse
|Lily Wirick
|Isaac Wise
|Jamison Wisel
|Addison Witt
|Andrew Witt
|George Witt
|John Witt
|Mary Ellen Witt
|Samuel Witt
|Thomas Witt
|Terry Witte
|Brooklyn Wohlgamuth
|Jeff Wolford
|Dustin Wood
|Dan Woodring
|Luke Woodring
|Karen Worcester
|Michael Wortkoetter
|Kellen Wymer
|Kolton Wymer
|Austin Wyse
|Carl Wyse
|Erika Wyse
|Evan Wyse
|Hazel Wyse
|Izabelle Wyse
|James Wyse
|Janet Wyse
|Julie Wyse
|Kaleb Wyse
|Logan Wyse
|Richard Wyse
|Sophie Wyse
|Zayleigh Wyse
|Zoe Wyse
Y
|Steve Yagelski
|Wyatt York
|Annie Young
|Caleb Young
|David Young
|Eugene Young
|Jill Young
|Joe Young
|Millie Young
|Thelma Young
Z
|Jody Zaiser
|Katherine Zartman
|Diana Zimmerman
|Scott Zimmerman
|Maureen Zink
|Wyatt Zulch
|Gracie Zuver
|
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,100+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.
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