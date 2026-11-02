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Who Made Local News

Who Made Local News: November 4, 2026

By No Comments14 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,100 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Mike Adams Arianna Adkins
Heidi Aeschliman Jacob Aeschliman
Michael Aeschliman Nichole Aeschliman
Sophia Aeschliman Avery Aldrich
Marshall Allan Susan Allomong
Carter Altaffer Malacaih Ambriz
Meg Ames Michele Anderson
Cheryl Andres Archer Andrews
Barrett Andrews Stephanie Andrews
Aaron Appel Brandon Appel
Casey Appel Jessica Appel
Lolita Appel Natalie Appel
Ann Armstrong Walker Armstrong
Mateo Arroyo-Sierra Mary Aveline
Irvin Ayala Jeremy Ayers
Keetyn Ayers
B
Gus Babcock Kenneth Babcock Jr
Oli Babcock Alex Baden
Carson Baden Corbin Baden
Brady Badenhop Bryan Badenhop
Isaiah Badenhop Jack Badenhop
Raimy Baez Briley Bagley
Hudsyn Bagley Tristan Bagrowski
Ethan Bailey Kennedy Bailey
Joseph Baker Kimberly Baker
Madison Baker Derrick Baksa
Brianna Balogh Anthony Balser
Lisa Barnes Michael Barnes
Aria Barnett Lloyd Barrier
Jennifer Basselman Logyn Batdorf
James Bates Abram Batterson
Deanne Batterson Andrew Baughman
Mya Beaverson Devin Beck
Jacob Beck Kenneth Beck
Marlene Beck Micheal Beck
Patricia Beck Rick Beck
Brandon Behnfeldt Anthony Beldon
Jayden Bell Kristoffer Bell
Wyatt Bell Andrew Bender
Janet Bennett Anderson Bentley
Archer Bentley Bria Berg
Saige Berge Jerry Bergman
Adleigh Bettinger Rylee Bevard
Wyatt Bieber Linda Bisbee
Parker Bixler Shawn Blaisdell
Monica Blanchong Allie Bloir
Joe Blystone Allen Bock
Shelly Bogdanski Darren Bok
Kelli Bok Sarah Bok
Mason Boles Matteo Bonato
Bria Boone Bailey Booth
Kimberlie Booth Sarina Booth
Mary Bordner Kyle Borer
Daylin Bosco Tyson Bosco
Jake Bostelman Skylar Boulton
Anna Bower Claire Bowers
Madi Bowers Nicole Bowers
Ethan Bowman Alizay Boyd
Amy Boyer Dennis Boyer
Earl Boyer Railey Boyers
AJ Boysel Aspen Brehm
Scarlett Brehm Alexis Breier
Ryan Breininger Luke Brewster
Emily Brinegar Audrey Britsch
Karson Brotherwood Albert Brown
Arianah Brown Austin Brown
Bert Brown Gavin Brown
Robert Brown James Bruce III
Trent Buck Eldred Buehrer
Randy Buehrer Rick Buehrer
Danny Buga Koby Bumb
Wayne Bunce Addie Burger
Kaitlyn Burke Jerrid Burkheimer
Max Burkholder Todd Burkholder
Anthony Burnett Anna Burt
Emmi Burt Max Burton
Mitzi Butler Collin Bzovi
Miranda Bzovi
C
Jessica Campbell Rielynn Camper
Jaiden Campos Massey Campos
Phillip Cannon Patrick Carens
Cole Carlin Renee Carper
Ronald Carper Mary Carr
Brody Carter Sandra Carter
Caddisy Chamberlain Delilah Chapa
David Chapman Jennifer Chapman
Nickson Chapman Justin Charron
Grace Cholette Corbin Chrisman
Jaxson Chrisman Ella Christman
Anna Cifranic Gage Cisneros
Hunter Cisneros Don Clark
Glen Clark Jamie Clark
Josh Clark Lewis Clark
Lydia Clark Melbert Clark
Willard Clark Aubrey Clemens
McKenzie Clemens Sahaya Clement
Wyatt Cline Dawn Cogswell
Ira Collins Luke Collins
Cole Commisso Ann Connolly
Kelsy Connolly Irvin Cook
Mark Cook Trey Cortez
Margene Coulon Martin Coulon
Julia Coulston Eliazar Covarrubias
Grant Cover Lucy Cox
Matt Cox Kiara Crafts
Adam Craven Earl Craven
Jaycea Craven Jayden Craven
Kathryn Craven Maggie Craven
T.J. Creager Bella Cromly
Kynli Crossland Brady Culler
Kenneth Culler Elijah Cummins
Josiah Cummins Geraldine Curry
James Curry Jeremiah Curtis
Kinley Curtis Nicole Curtis
Kara Custar Alyssa Custer
Linda Custer Donald Czajka II
D
Brett Dadisman Denise Dahl
Erik Dalrymple Addison Davis
Baylee Davis Grace Davis
Jesse Davis Kendyl Davis
Lowell Davis Levi Dawson
Carol DeGroff John Deitemeyer
Ben Delaney Huldah Delcamp
Rebekah Dell Hayes Demaline
Jagger Demaline Brennan Dempsey
Dayne DeRoiser Alex Diaz
Christine Dietsch Peggy Disbro
Isla Dishong Kristy Divjak
Gary Dixon Ryanne Dohm
Jaziel Dominguez David Dominique
Dylan Dominique James Dominique
Julie Dominique Kayden Dominique
Lilli Dominique Sarah Dominique
Hayden Donato Anna Donovan
Alex Doster Jack Downey
Greyor Doxtator Brianna Draggoo
Mark Dula Jeremy Durdel Jr
E
Ross Easton Melissa Edwards
Clark Egan Jerry Ehle
Mason Elden Lynn Ellsworth Sr
JoyceMarie Elmore Amya Elston
Casey Elston Chad Elston
Lynn Elston Nancy Elston
Keith Elting Hunter Elton
Cathleen Elvey Molly Elvey
R.W. Ely Annavey Emerson
George Emmons Doug Engel
Rachel Entenman Ashley Epling
Juaquin Esquivel Sophie Eustace
Judah Evan Dane Ewers
Melissa Ewers
F
Jaxson Faber Gigi Fackler
Ginger Fackler Eli Farbrother
Leanna Farnsworth Lucas Fay
C.J. Fidler Jett Figgins
Al Fiser Briggs Fiser
Dawn Fitzcharles Blythe Fitzenreiter
Henry Fitzenreiter Irma Fitzenrider
Melinda Fletcher Jacob Flores
Easton Flory Trey Flory
Trey Flower Donald Fogle
Marjorie Fogle Grayson Forward
Adam Foster Chris Foster
Kian Foster Kathleen Fouty
Hannah Fox Jamie Fox
Mark Fox Jr Naomi Francis
Virginia Francis Michael Freado
Jade Frey Kevin Frey
Kim Frey Lorraine Frey
Luke Frey Matthew Frey
Maurice Frey Reginald Frey
Violet Frey Emric Friess
Amaya Frisby Alex Fritsch
Brian Fritsch John Fryman
Abby Fulk Addalee Fulk
G
Drew Gallehue Julie Galloway
Alex Galvin Allison Gaona
Mary Garber Brayden Garcia
Gavin Garza Kayden Garza
Liam Garza Nate Garza
Jackson Gayheart Brayden Gearig
Jessica Geer James Geesey
John Geesey Logan Geesey
Marie Geesey Mary Beth Geesey
Terri Geesey Tom Geesey
Anna Geis Breann Gendron
Francis Gentit Amber Gericke
Jaely Gericke Wyatt Gericke
Mason Gerken Pete Gerken
Trevon Gerken Michelle Gibbs
Robert Gibbs Henry Gibson
Jaedyn Gillen Jensyn Gillen
Marjoe Gineman Masen Gineman
CJ Gladieux Garret Gleckler
Bronzen Glore Mary Jo Gniewkowski
Rebecca Goble Khloe Goebel
Mario Gomez Judi Gongiver
Steve Gongiver Edgar Gonzalez Olvera
Craig Good Mila Gors
Isaiahs Gracia Jen Graf
Ken Graf Gabe Graham
Ethan Grant Myah Grant
Emil Gravelle III Ethan Gray
Lilah Gray Keegan Gray-Wyckoff
Paul Green Quinn Green
Paul Greiner III Sean Griewahn
Bella Griffith Brexton Grime
Cagnee Grime Caston Grime
Adam Grisier W.E. Grisier
Caleb Groeneweg Ava Gruber
Jackson Guelde Zayd Guelde
H
Leslie Haas Douglas Haessig
Josie Hahn Bradyn Halliwill
Ashley Hamman Brady Hand
Jesse Hand Josh Hanenkratt
Meagin Hanenkratt Ian Hansen
Curly Hanson Kyle Hanson
Diana Harmon Kermit Harmon
Rick Harmon Theresa Harmon
Connie Harris Molly Harris
Morgan Harris Richard Harris
Bill Harroun Parker Harroun
Rex Harroun Virginia Harroun
Ashlyn Harter Pamela Hartman
Sam Hartman Wesley Hartsock
Scott Haselman Sam Hastings
Steve Hastings Doug Hattemer
Sadie Hausch Suzanna Hausch
Maverick Hawkins Mia Hawkins
Lexie Hay Riley Hay
Caleb Heckel Hunter Heinemann
Isaac Heller Landon Hendricks
Bella Henricks Janet Henricks
Marvin Henricks Layla Hernandez
Donna Hershberger Kenzie Hickman
Meyta Hieber Myah Higgins
Aaron Hill Ava Hockenberry
Lydia Hoellrich Camden Hogrefe
Mitch Hogrefe Daniel Holcomb Jr
Matt Holcomb Kiefer Holloway
Emmi Hollstein Brendan Holman
Kylie Holmes Shawn Holmes
Kim Hopkins Carolyn Horner
Ron Houser Louisa Housnick
Gavin Howell Barry Hoylman
Brent Hoylman Kobe Hoylman
Hadley Hudson Jovie Hudson
Jude Hudson Nick Hudson
Ross Hudson Blaney Huffman
Jackson Huffman Terry Huffman
Kemp Hug Angie Humphrey
Steven Humphrey Aubree Hurst
Brad Hurst Kennedy Hurst
I
Jager Irelan
J
Carys Jacobs Easton Jay
Gavin Johnson Joseph Johnson
Lexi Johnson Max Johnson
Michelle Johnson Pauline Johnson
Taylor Johnson Brenda Johnston
Steven Johnston Halle Jones
Luke Jones Steven Jordan
Mary Juarez Victor Juarez
K
Leiv Keesbury William Keller
Wilma Keller Patrick Kelley
Peter Kelley Anna Kelly
Mia Kelly Mike Kelly
Paul Kelly Cuyler Kepling
Klaire Kern Bruce Kerr
Jacob Kessler Micah Kessler
Renea Kessler Kara Kidd
Rodney Kidd James Kidder
Jen Kidder Gisele Kidston
McCrae Kidston Ziva Kidston
Dawson Kiess Lincoln Kiess
Stevie Kimpel Bo King
Braylin King Carter King
Kaelyn Kinsman Rachel Kinsman
Darrin Kirchner Robert Kissinger II
Delvain Kittle III Johnny Klempner
David Kline-Parker Beverly Klopfenstein
Gavin Knierim Alec Koder
Tracy Koenig Marsha Kolb
William Kolb Garett Krasula
Aranjer Krieger Anna Krueger
Eli Krueger Karly Kruse
Kennedy Kruse Khloe Kruse
Kristina Kruthaup Del Kuney
Don Kunkle Kennedy Kunkle
Jason Kunsman
L
Caleb Lako Joann Lantz
Robert Lantz Roy Lantz
Virginia Lantz Joey LaPoint
Pamela Lash Gus Lautermilch
Rebecca Laver Abby LaVigne
Colton Lawhorn Mia Lawson
Megan Leatherman Gus Legato
Vivi Legato Nadine Leithauser
Ty Leppelmeier Camron Leskow
Lauren Lester Josh Lieb
Stacy Lillard Kalob Limpf
Carli Link Craig Link
Susan Link Kade Lintermoot
Brantley Livensparger Sophia Loar
Ben Lockwood Aleea Lonabarger
Isaiah Lopez Magdiel Lopez
Cara Ludlow Pedro Lugo-Ojeda
Bentley Lukaszek Jason Luke
R.J. Lumbrezer Wesley Lupo
Kenny Lyons Ruth Lyons
M
Victor Maag Lillian Mahan
Aaron Makselan Justin Maldonado
Keran Maldonado Larry Manahan
Deb Maneval Colin Mansell
Jalen Manz Jordan Manz
Lanae Manz Solomon Marino
Allie Martin Bill Martin
Hannah Martin Jeff Martin
Kinsley Martin LaRoy Martinez
Layla Martinez Samuel Martinez
Vincent Martinez Dawson Martz
Maci Martz Adam Mattin
Leigh Mattin Hannah Maxcy
Jewell Mayhew Kevin Maynard
Jack Mazurowski Lily McBride
Ethan McCabe Caleb McClure
Garrett McConnell Kevin McCourt
Kristen McCourt Aislinn McGee
Grady McKee Jeremiah McKinney
Connor McLafferty Brody McMillen
Ellie McNeal Sandra McNight
Gavin Meade Mark Mehrhoff
Sarah Mehrhoff Dolores Mellott
Stephen Mendez Isabelle Mercer
Izzy Mercer Delaney Meyer
Emma Meyer Gus Meyer
Jesse Meyer Paul Meyer
Alli Meyers Harrison Meyers
George Mignin Alice Miller
Allma-Tadema Miller Ariyah Miller
Brooks Miller Dennis Miller
Ellory Miller Gawyn Miller
Glenn Miller Homer Miller
Layne Miller Lexie Miller
Macoy Miller Madison Miller
Nelson Miller Suzanne Miller
Tyler Miller Necole Mills
Elijah Miracola David Mock
Glen Mock Kathryn Mock
Sandy Mock Quincy Moenter
Casey Mohler Chloe Mohler
Nora Mohr Xavier Molina
Adaleia Moore Betty Moore
Charlie Moore Heather Moore
Kelly Moore Levi Moore
Lewis Moore Lloyd Moore
Marilyn Moore Bob Moran
Lucy Morris Kaylee Mosko
Kevin Motter Ed Mountz
Andrew Moyer Benjamin Moyer
Brooklyn Moyer Parker Moyer
Roger Muehlfeld Trudy Muehlfeld
Tatum Murdock Janae Murillo
Jostin Murillo-Montalvan Morris Murray
Keaton Myers
N
Adelynn Nafziger Clayton Nafziger
Marcus Nagel Mark Nagel
Mason Nagel Rachel Nagel
Mike Navarre Ryan Navarre
Tripp Nester Braden Nichols
Joe Nickloy Anthony Niday
Matt Niday Shannon Niday
Ashtin Nihart Stanely Nihart
Scott Noble Brodie Nofziger
Willis Nofziger Addie Nogosek
Jayden Norris Mildred Norris
Don North
O
Kathlean O’Neill Amy Oberlin
Jason Oberlin Jenni Oberlin
Jessi Oberlin Mac Oberlin
Merti Oberlin Michael Oberlin
Neal Oberlin Randy Oberlin
Steve Oberlin Terri Oberlin
Tracy Oberlin Corbin Olds
Logan Olinger Bob Olwin
Robert Orta Stormlin Osborn
Gloria Osburn Lydia Osterday
Kadie Osterland Jacob Ott
Alexis Otto Kane Overmier
Marlene Oxender
P
Michelle Palmer Harry Pancoast
Mattia Papeo Adam Parker
Cindy Parker Gavin Parker
Fred Parmer Mark Parson
Warren Parson Martin Patek
Allen Patton Adam Pawlicki
Timothy Pearson Lillian Peck
Matt Peconge Rachel Peconge
Braxton Pennington Emily Peper
Gregory Peper Paula Peralta
Brenda Perez Max Perry
Bryce Peters Shannon Peters
Tate Peterson Connor Phillips
William Pifher David Pilliod
Pat Pilliod Maddox Pinter
Audree Plassman Toran Plata
Edith Plettner Peyton Popovich
Paige Powell James Prayter
Jaylin Prayter
Q
Baldo Quintanilla
R
Jodi Radabaugh Lyla Radel
John Ramey Julian Ramirez
Lance Ramirez Rylee Randall
Todd Ranzau Dave Reamsnyder
Jenny Reamsnyder Jordan Reamsnyder
Kristen Reamsnyder Madeline Reamsnyder
Travis Reamsnyder Trevor Reamsnyder
Tyler Reamsnyder Thad Reckner
Talen Reinbolt Evan Reinhard
Clara Reitzel Landen Reitzel
Logan Reitzel Beyla Remer
Cooper Replogle Alyvia Repp
Jeff Rettig Teresa Rettig
Owen Reynolds Jay Ricard
Ashalyn Rice Quintyn Rice
Miriam Richer Brynn Richmond
Ronnie Rico Allen Riegsecker
Kristen Riley George Rings
Max Rios Christie Roan
Brooklyn Roberts Dennis Robinson
Colin Rockey Jason Rockey
Susie Rockey Aricin Rodriguez
Cindy Rodriguez Collin Rodriguez
Patsy Rohleder Clara Rohrs
Michael Rohrs Kortny Rollins
Jett Roose Kathleen Rose
Tristen Rosebrook Willa Rosene
Eric Ross Rob Rosswurm
Taylor Roth Charles Royce
Sophia Ruck Bonnie Ruetz
JT Rufenacht Justin Rufenacht
Maddie Rufenacht Ginger Ruffer
Kade Ruffer Ty Ruffer
Devin Rummel James Rupp
Jeff Rupp Rose Rupp
Scott Rupp Jude Rutledge
Ana Rydzik
S
Marilyn Sachs Tyler Salyers
Easton Sammons Korbin Sammons
Logan Samper Joshua Sampson
Kellen Sanchez Austin Saneholtz
Sean Sartor Nathan Sattler
Libey Sauder Quinn Sauder
Zoey Sauder Tom Saul
Allie Sayles Faith Sayles
Abby Schaper Bill Schaper
Cameron Schaper Camille Schaper
Dan Schaper Heather Schaper
Joann Schaper Maddie Schaper
Sara Schaper Shane Schaper
Tom Schaper Kristen Scheer
Tony Schiavone Heather Schimmel
Jacob Schlatter Don Schlosser
Wilma Schlosser Brooklyn Schmidt
John Schmidt Mark Schmucker
Natalie Schmucker Anna Schnipke
Jeff Scholma Mary Scholma
Katem Schroeder Layna Schrom
Makenna Schuchman Kinsley Schuette
Jesse Schumacher Audrey Schwab
Sophie Schwab Hollis Schwartz
Jan Sears Jeff Sears
Garrett Secory Logan Secory
Cecelia Seibert Molly Seibert
Phyllis Seinkner Irelyn Selgo
Houston Sentle Connor Shadbolt
Andrea Shaffer Dakota Shaffer
Jan Shaffer Kyle Shaffer
Brelynn Shankster Michael Sheahan II
Colton Sheline Annabelle Shemo
Elijah Shepard Tripp Sheppard
Matt Shields Alea Shilling
Kristy Shinaver Lacey Shinaver
Robert Shinaver S.B. Shorts
John Sigg Alex Sigler
Garry Siler Monroe Simon
Jackie Sindel Allison Singleton
Pam Skates Vernon Sloan
Joy Slusher Roy Slusher
Dallas Smallwood Skylar Smallwood
Malachi Smeltzer Addison Smith
Audrey Smith Cathey Smith
Earl Smith Erica Smith
Forrest Smith Hailey Smith
Jack Smith Jake Smith
Krysta Smith Leon Smith
Neveah Smith Randall Smith
Shirley Smith Jason Smyth
Tina Smyth Addi Snyder
Eli Snyder Andrea Sobota
Andrew Sobota Isaiah Solomon
Owen Sommer Rachael Sostoi-Willis
Cole Spangler Maya Spangler
Thad Spengler Terry Spitnale
Michael Splunge Corbin Spotts
Kathy Sprague Alex St. John
Brooke St. John Barbara Staffey
Rebecca Stalnaker Garrett Stamm
Grady Stamm Carson Stamper
Kadin Stantz Zane Stantz
Linda Steinmiller Brenda Stickley
Glenna Stickley Mary Stoller
Logun Stoncheck Phil Stotz
Alice Strasbaugh Benjamin Strayer
Alicia Strup William Stubbs
Eisele Stuckey Walter Stuckey
Hayes Studenka Jaret Studenka
Alicia Studer Rex Stump
Dennis Sullivan Eloise Sullivan
Thomas Sullivan Shane Sumner
Emily Suydam John Swearingen Jr
T
Betty Tarr Emily Taylor
Gunner Taylor Jeremiah Taylor
Julie Taylor Ben Tedrow
Scott Tenney Carter Thiel
Cayden Thiel Kelsie Thiel
Jalen Thompson Nathan Thompson
Olivia Thompson Rick Thompson
Sandy Thompson Savannah Thompson
Shaun Thompson Shawn Thompson
Susan Thompson Thomas Thompson
Tina Thompson Kasey Thormeier
Richard Thornburg Virginia Thornburg
Noriah Thorp Sylvie Throne
Dave Thurston Marni Thurston
Baylee Tietje Joshua Timbrook
Tyler Tipton Neil Toeppe
Gilberto Torres Heather Torres
Brian Towers Lydia Tracey
Gabe Trausch Brady Trent
Zorn Treutle Tucker Tyron
U
Jacob Uran Joseph Urenovitch
Nikki Uribes
V
Josue Valdez-Flores Clete Van Etten
Dan VanArsdalen Avery Vance
James Vance Janelle Vance
Evelyn Ventimiglia EJ Verhoff
W
Stefanie Wade Adam Wagner
Amanda Waldfogel Jason Waldvogel
LJ Walker Maycee Walker
Ed Walkup Rebecca Wall
Andrew Walz Derek Walz
Douglas Walz Julie Walz
Karen Walz Kari Walz
Lynn Walz Nancy Walz
Pam Walz Randy Walz
Robert Walz Wendy Walz
Scarlett Wanemacher Jack Ward
Zeke Ward Anthony Warncke
Melissa Warncke Hercie Warner
Hunter Warner Clay Wasnich
Becca Waters Matt Weaver
Anthony Weber Jack Weber
Kensey Weber Braedyn Wehrle
TJ Wehrle Matt Welch
Steven Welch Bryce Welling
Gary Welling David Wells
Ellen Wells Amy Wendt
Dianne Westhoven Ann Wheeler
David Wheeler Wyatt Wheeler
Brenna White Justin Whiteman
Sydnie Whitinger Skyler Whitney
Stefanie Widney Brian Wieland
Tyler Wilburn Brody Williams
Dalton Wills Steve Wilmot
Carissa Wilson Judy Wilson
Adam Wilt Rebekah Wilt
Jason Wiltse Lily Wirick
Isaac Wise Jamison Wisel
Addison Witt Andrew Witt
George Witt John Witt
Mary Ellen Witt Samuel Witt
Thomas Witt Terry Witte
Brooklyn Wohlgamuth Jeff Wolford
Dustin Wood Dan Woodring
Luke Woodring Karen Worcester
Michael Wortkoetter Kellen Wymer
Kolton Wymer Austin Wyse
Carl Wyse Erika Wyse
Evan Wyse Hazel Wyse
Izabelle Wyse James Wyse
Janet Wyse Julie Wyse
Kaleb Wyse Logan Wyse
Richard Wyse Sophie Wyse
Zayleigh Wyse Zoe Wyse
Y
Steve Yagelski Wyatt York
Annie Young Caleb Young
David Young Eugene Young
Jill Young Joe Young
Millie Young Thelma Young
Z
Jody Zaiser Katherine Zartman
Diana Zimmerman Scott Zimmerman
Maureen Zink Wyatt Zulch
Gracie Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,100+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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