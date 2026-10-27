Who Made Local News: October 28, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,700 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Sylvie Abec
|Aieden Adams
|Garrett Adams
|Grace Adams
|Katrina Adams
|Kent Adams
|Mike Adams
|Karen Addington
|Alea Addison
|Arianna Adkins
|Bob Adkins
|Karen Adkins
|Rosie Adkins
|Kaleb James Adolf
|Lincoln Aeschliman
|Avery Aldrich
|Gus Allendorf
|Tammy Allison
|Susan D. Allomong
|Phyllis April Alltop
|Stephen Alspaugh
|Aaron Alt
|Carter Altaffer
|Nicole Altaffer
|Meredith Alvarez
|Keegan Ambler
|Malacaih Ambriz
|Meg Ames
|Jack Amlin
|Nick Amlin
|Patrick R. Amweg
|Caylee Anders
|Michele Anderson
|Davon Andrews
|Macy Lynn Angel
|Dan Ankney
|Alejandro Aranjo
|Axel Armstrong
|Carson Armstrong
|Jake Arnold
|Annabelle Arnos
|Elsie Arnos
|Hazel Arnos
|Alex Arreola
|Brenlee Aufdencamp
|Haddix Aufdencamp
|Sonya C. Austin
B
|Karen Babb
|Aaron Babcock
|Asher Bacik
|Mackenzy Bacon
|Glenn C. Badenhop
|Isaiah Badenhop
|Jack Badenhop
|Kay L. Badenhop
|Zaeli Badenhop
|Michele Bagrowski
|Ethan Bailey
|Kennedy Bailey
|Maycee Bailey
|Kyle Baker
|Kylie Baker
|Madison Baker
|Marcus Baker
|Ryan A. Baker
|Ryan Baker
|Tom Baker
|Jordan Baldwin
|Karla Ball
|Brianna Balogh
|Allison Balzer
|Kara Balzer
|Dawn Bandeen
|Megan Barber
|Nicole Barner
|Brayden Thomas Barrett
|Esmeralda Silva Barron
|Kaylynn Bartlett
|Joseph Bates
|Brian Batterson
|Deanne Batterson
|Kelly Batterson
|Gracelynn Bauer
|Madison Baughman
|Lurita Bavin
|Ray Bavin
|Mya Beaverson
|Kevin Bechtel
|Brody Beck
|Bryson Andrew Beck
|Carter Beck
|Joe Beck
|Linda Beck
|Nora Lynn Beck
|Wendell Beck
|Earl Becker
|William Becker
|Deb Beevers
|Brandon Behnfeldt
|Aimee Bell
|Arthur K. Bell
|Carzin Bell
|Prestyn Bell
|Leah Beltran
|Lillian Belts
|Gina Benecke
|Margot Benecke
|Jake Bennett
|Janet Bennett
|Adelle Bentley
|Allison Bentley
|Anderson Bentley
|Jerry Bergman
|Sophie Berkebile
|Trent Berkebile
|Bruce Berlincourt
|Claudia Berlincourt
|Thomas Berman
|Thomas Berman Jr
|Jace Bernath
|Linda Bernath
|Isaac Beroske
|Tom Besancon
|Jennifer R. Bettinger
|Luke Bettinger
|John Betts
|Riley Bever
|Claudia A. Biard
|Alan (Jody) Bidlack
|Lennis (Marcia) Bidlack
|Margaret (Thomas) Bidlack
|Tom (Marcia) Bidlack
|Heidi Bidwell
|Ariyah Bieber
|Khail Bieber
|Libby Bishop
|Ryan Bishop
|Adleigh Bittinger
|Samantha Black
|Stella Black
|Bill Blakely
|Rosa Blalock
|Bill Blanchong
|Brady Thomas Bledsoe
|Sharon Blinzler
|Allie Bloir
|Scott Blue
|Aiden Bly
|Ervin Bly
|Jamison Bly
|Joe Blystone
|Allen Bock
|Makenzie Anne Boddiger
|Griffin Boehm
|Madison Boeke
|Kelli Bok
|Sara Bok
|Ellen Bolander
|Kristy (Jason) Bolenbaugh
|Eli Bolyard
|Landon Bolyard
|Casey Bonar
|Devon Bonecutter
|Grady Bonecutter
|Kyle Borer
|Ryan Borer
|Jake Borton
|Kelly J. Borton
|Brittan Bosco
|Daylin Bosco
|Parker Botjer
|Jaxon Boughton
|Ella Bourn
|Ava Bowers
|Claire Bowers
|Madi Bowers
|Madison Bowers
|Mark Bowers
|Vivienne Bowers
|Wayne Bowers
|Ethan Bowman
|Brian Bowsher
|Lyn Bowsher
|Cody Boyd
|Gabe Boyd
|Jackie Boyd
|Mary Boyd
|Kenneth (Cappy) Boyer
|Steve Brancheau
|Adam Brandt
|Skyler N. Branham
|Isabel Breen
|Scarlett Brehm
|Ryan Brehmer
|Donald E. Breininger
|Tiffany (Jeremy) Brieve
|Dallin (Kylee) Briskey
|Dean Briskey
|Karsyn Briskey
|Kathryn (Nofziger) Briskey
|Loyal D. Briskey
|Rachel Briskey
|Audrey Britsch
|Alec Brock
|Lila Brock
|Chaney Brodbeck
|Albert (Bert) Brown
|Ananah Brown
|Bert Brown
|Brenda Brown
|Lewis E. Brown
|Lisa Brown
|Mason Brown
|Matthew Brown
|Wesley C. Brown
|Zoie Brown
|Darci (Garrett) Bruce
|Alexus Ann Bryant
|Leona Bucher
|Trent Buck
|Andrew Buehrer
|Jim Buldas
|Sydney Bull
|Ric Buntain
|Addie Burger
|Katilyn Burke
|Koewin Burkhard
|Lucas Burkholder
|Meg Burkholder
|Todd Burkholder
|Madison Burkle
|Anthony Burnett
|Jacob Burnett
|Sarra Burnham
|Anna Burt
|Kati Burt
|Michael Bute
|Cindi (Nemire) Byers
|Richard Byram
C
|Brian Camacho
|John Cameron
|Morgan Cameron
|Zachary Cameron
|Paula Campbell
|Isaiah M. Canales
|Jeremy Canfield
|Morgan Cape
|Harold Carder
|Nathan D. Carlin
|Bradley Alan Carlisle
|Jessica Spieth Carnicom
|Michael Carpenter
|Gabriella Carrizales
|Jovie Carson
|Brody Carter
|Riley Carter
|Mackayla Casey
|Brian Caudill
|Emily Cauper
|Laura (Dave) Cauper
|Gina Cayson
|Shane Chamberlin
|Delilah Chapa
|Juan Manuel Chapa
|Brandon Chapman
|Randy Foster Chapman
|Amber L. Childree
|Kevin Chittenden
|Corbin Chrisman
|Jaxson Chrisman
|Ella Christman
|Robert L. Christy
|Gage Cisneros
|Hunter Cisneros
|Brandon Clark
|Kaden Clark
|Pam Clark
|Cooper Clarke
|Aubrey Clemens
|Emery Clemens
|Josh Clemens
|McKenzie Clemens
|Rayner Clemens
|Travis Clifford
|Wyatt Cline
|Dawn Cogswell
|Nicki Cogswell
|James Cole
|Laura Cole
|Reese Cole
|Zayne Colegrove
|Anthony Coleman
|Kilynn Coleman
|Clara Collins
|Luke Collins
|Patricia Collins
|Terry Collins
|Mike Colon
|Mason Condon
|Jeff Conklin
|Kelsy Connolly
|Dave Conrad
|Grant W. Cook III
|Angela Cooley
|Bryce Cooley
|Jeremy S. Cooley II
|Larry Cooley
|Maxine (Howard) Cooley
|Robert D. Cooley
|Ruth (Stotz) Cooley
|Scott Cooley
|Scott Cooley II
|Shawn Cooley
|Theodore Coons
|Baylen Cordes
|Morris Cordes
|John Courtney
|Harold Cousino
|Amber M. Couts
|Eliazar Covarrubias
|Lucy Cox
|Grace Louise Crawford
|Chloe Creech
|Eric Creighton
|Reiss Creighton
|Elijah Crossgrove
|Sophia Crossgrove
|Kynli Crossland
|Santiago Cruz
|Brady Culler
|Debbie Culler
|Kensley Culler
|Reese Culler
|Logan Culp
|Finnley Culver
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Kinley Curtis
|Kara Custar
D
|Joyce Ann Dachenhaus
|Brett Dadisman
|Rebecca Darling
|Eloise Daugherty
|Nathan Edward Davenport
|Russ Davies
|Addison Davis
|Brian Davis
|Grace Davis
|Jesse Davis
|Julie Davis
|Kendyl Davis
|Mike Davis
|Karen Deemer
|Carol DeGroff
|Jacob Deisler
|John Deitemeyer
|Rebekah Dell
|Colby DeLong
|Charles (Judy) Delp
|Edward Delp
|Louise (Yarber) Delp
|Steven Delp
|Tania Marie Delp
|William David Delp
|Keegan Dempsey
|Mike DeWine
|Carol J. DeWitt
|Frank Dewitt
|Harold (Lori) DeWitt
|Edward Lee DeWulf
|Alex Diaz
|Micah Diaz
|Tina Dickinson
|Kim Diehl
|Roger Dietch
|Cassidy Dietsch
|Julie B. Diller
|Charlotte Dilley
|Kenna Dilley
|Braeden Dixon
|Cohen Dixon
|Jennifer Dixon
|Carrie Dogonski
|Baylee Dominique
|Ben Dominique
|David Dominique
|Gary Dominique
|Jacqueline Dominique
|Julie Dominique
|Logen Dominique
|Taylor Dominique
|Jeffrey J. Donofrio
|Anna Donovan
|Harold Dorsey
|Damian Dorsten
|Brianna Draggoo
|Tina Draine
|Rupiika Dua
|Mark Allen Dula
|Gary Dulle
|Liam Duncan
|Jeffrey Dunford
|Charles Dupree
E
|Liam Easton
|Katherine Eboch
|Barbara J. Eckley
|Rodney D. Eckley
|Timothy M. Eckley
|Clark Egan
|Jerry Ehle
|Kevin Eicher
|Peter J. Eicher
|Tom Eickhoff
|Joyce Eis
|Aiden Eisel
|Eric Eisel
|Lilli Eisel
|Pat (Steinke) Eisel
|Reese Eisel
|Wyatt Eisel
|Zaelyn Eitniear
|Mason Elden
|Owen Elden
|Patricia (Tom) Elkington
|Amelia Elling
|Jaxon Elliott
|Mike Elser
|Arnold Elton
|Hunter Elton
|Avery Emmitt
|Logan Emmons
|Rachel Entenman
|Austin Van Etten
|Clete Van Etten
|Mike Evans
|Addi Everetts
|Kathy Everetts
F
|Mary E. Faber
|Dante Fabiani
|Virginia Fabiani
|Jim Fackler
|Kay Fackler
|James B. Fall
|Pamela M. Fall
|Jake Farley
|Andy Farnham
|Susan K. Farough
|Ivan Favia
|Whitney Feehan
|Jayce Feeney
|Stella Fellers
|Caleb Daniel Fernihough
|Jacob Ferrebee
|Erika Fetterman
|Heather Fetterman
|Iyla Fischer
|Gia Fiser
|Averyann Fisher
|Deb Fisher
|Jason Fisher
|Blythe Fitzenreiter
|Guy Flegal
|Kay Flegal
|Anthony Fletcher
|Austin M. Flynn
|Bryan Ford
|Connor Edward Ford
|Karen Ford
|Kira Ford
|Roger Ford
|Ruth Ford
|Ruth Marie Ford
|Tyler Forrester
|Christopher Foster
|Christopher Foster Jr
|Kian Foster
|Lily Foster
|Maddie Foster
|Hannah Fox
|Harper Fraley
|Naomi Francis
|Marjorie Frankart
|Marvin Frankart
|Deborah (Ken) Franks
|Toby Franks
|Trent Franks
|Michael Freado
|Marjorie A. Free
|Heather Freese
|Brody Frey
|Jade Frey
|Kahl Frey
|Kevin Frey
|Kevin G. Frey
|Lincoln Frey
|Rodney Frey
|Violet Frey
|Emric Friess
|Leah Rose Fritch
|Beverly (Wayne) Fritz
|Carter Fritz
|Quinn Froelich
|Arthur Frosch
|Gregory (Brenda) Frosch
|Neva Frosch
|Rose (Mohr) Frosch
|Nathaniel Frost
|Adalyn Fruchey
|Joy (Steve) Fruchey
|Olivia Fruchey
|Joseph Fry
|Tim Fry
|John Fryman
|Abby Fulk
|Addalee Fulk
|Deb (Arkwright) Fuller
|Marcus A. Fuller
G
|Greg Gable
|Nash T. Gadway
|Drew Gallehue
|Alex Galvin
|Allison Gaona
|Herbert Garber
|Regina Garcia
|Jen Gares
|Anthony (Stacy) Garrow
|Carter Garrow
|Gregory Garrow
|Gregory Todd Garrow
|Lori (Cremeans) Garrow
|Lori Garrow
|Melissa Garrow
|Paul Garrow
|Zach (Jacquelyn) Garrow
|Liam Garza
|Nate Garza
|Kyra Gates
|Joshua S. Gawain
|Richard Gearhart
|Bryn Gearig
|Cheryl Geer
|Breeann Gendron
|Alec Genter
|Ali Genter
|Wyatt Gericke
|Avianna Gerken
|Megan Gerken
|Michael (Mikayla) Gerken
|Patrick Gerken
|Phoenix Gerken
|Trevon Gerken
|Nora Gerschutz
|Thomas Ghent
|Nolan Gibbs
|Jamie Giguere
|Anabell Gillen
|Dan Gillen
|Grace (John) Gillen
|Jaedyn Gillen
|Jensyn Gillen
|Jon Gillen
|Scott Gillen
|Jasmine Gillingham
|Brad Glanz
|Abagail Gleckler
|Adam Gleckler
|Addyson Gleckler
|Garret Gleckler
|Marianne Gleckler
|Stacy A. Gleckler
|Payton Glonek
|Carson Gochenour
|Dorothy Gochenour
|Elwood Gochenour
|Garnett Gochenour
|Keith Gochenour
|Ned Gochenour
|Nelson Gochenour
|Vertie (Hinton) Gochenour
|Kelsey Goebel
|Khloe Goebel
|Nathan Goebel
|Renea S. Golden
|Joe Gombash
|Mario Gomez
|Linda L. Gonzales
|Craig Good
|Donald Good
|Jean Goodlive
|Harper Graber
|Adalynn Gracia
|Kaylie Graham
|Lee Grant
|Sandra Sue Gratton
|Mariyah Graves
|Ethan Gray
|Cody Green
|Jozie Green
|Quinn Green
|Brett Grieser
|Sandra L. Griggs
|Jacob Grim
|Brad Grime
|Brexton Grime
|Cagnee Grime
|Vickie Grimm
|Caleb Groeneweg
|Lynn Groll
|Mallory Groves
|Amanda Grubbs
|Matt Grube
|Matthew Grube
|Ava Gruber
|Jason Gruver
|
H
|Myra (Dave) Haase
|Logan Hagen
|Crystle Hagler
|Steve Haines
|Carson Hamilton
|Stella Hancock
|Brady Hand
|Jesse Hand
|Piper Hanna
|Shaun Hanna
|Cathi Lou Harpster
|Janet C. Harpster
|Michael Harpster
|Richard K. Harpster
|Robert Harpster
|Sara (Brian) Harpster
|Charlie Harris
|Cooper Harris
|Marissa Lyn Harris
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Danielle Harrison
|Dennis Harrison
|John S. Harshman
|Ashley P. Harter
|Chandler Hartman
|Sam Hartman
|Michael W. Hartsock
|Wesley Hartsock
|Logan R. Hasch
|Scott A. Haselman
|Martha Hasselbusch
|Sadie Hausch
|Josh Hawkins
|Maverick Hawkins
|Riley Hay
|Kristin Hayes
|Mike Hays
|Chloe Hazelton
|Kyndal Hazelton
|Emma Hein
|Hunter Heinemann
|Andrew Heisey
|Isaac Heller
|Andrea Henck
|Landon Hendricks
|Bruce A. Hengstler
|Bella Henricks
|Isabella Henricks
|Kaitlyn A. Henricks
|Robin D. Henricks
|Timothy F. Henricks
|Braxton Henry
|Nick Henry
|Harlie Hensley
|Braya Hepker
|Blaney Hernandez
|Daniel Hernandez
|Deion Hernandez
|Layla Hernandez
|Nico Hernandez
|Nicolas Hernandez
|Oscar Hernandez
|Oscar Hernandez III
|Todd Hernandez
|Kaydance Hesselschwardt
|Amy Hibbard
|Evan Hibbard
|Kenzie Hickman
|Zarrion Hicks
|Meyta Hieber
|Myah Higgins
|Brooklyn Hiler
|Aaron Hill
|Brantley Michael Hinders
|Brandon Hinkle
|Kevin Hite
|Irene Hittman
|Chase Hobeck
|Kaydance Hobeck
|Ava Hockenberry
|Catherine (Rower) Hoffman
|Coleen Ann Hoffman
|David Hoffman
|Hailey Hoffman
|Hayden Hoffman
|Jessica Hoffman
|Cam Hogrefe
|Camden Hogrefe
|Matt Holcomb
|Will Hollington
|Emmi Hollstein
|Kent Holsopple
|Jenny Horn
|John Horning
|Kayla Horning
|Justin Houk
|Parker Houk
|Ron Houser
|Peyton Hovis
|Alexis Howell
|Nate Howell
|Barbara (Lee) Hoylman
|Donna (Wyse) Huber
|Hadley Hudson
|Jovie Hudson
|Jude Hudson
|Liam Hudson
|Nick Hudson
|Ross Hudson
|Blaney Huffman
|John Huffman
|Terry Huffman
|Betsy Hug
|Nick Hug
|Skeat Hug
|Robert Hughes
|Matthew C. Hulbert
|Janessa Humbarger
|Angie Humphrey
|Andy Hunter
|Nelda R. Hunter
|Rose (Frosch) Hunter
|Richard Hupe
|Mike Hurd
|Aubree Hurst
|Brad Hurst
|Jeremy Hurst
|Kaylie Hurst
|Kennedy Hurst
|Sawyer Hutchison
|
I
J
|Carys Jacobs
|Julia A. Jacobs
|Vickie Janowski
|Gabe Jaramillo
|Tyler Jaramillo
|Julia Jarzembski
|Anthony Jiannuzzi
|Alex St. John
|Gavin Johnson
|Levi Johnson
|Lexi Johnson
|Nicole Lynn Johnson
|Suzanne Johnson
|Tiffany Johnston
|Dalton Joice
|Halle Jones
|Lucy Jones
|Virginia E. Jordan
|Clark C. Joughin
|Mary Juarez
K
|Rubix Kaiser
|George (Cheryl) Karagiorge
|Leiv Keesbury
|Eli Keifer
|Carolyn D. Keil
|Gerald J. Keil
|Kenneth J. Keil
|Diane Keller
|Nicole Keller
|Mike Kelly
|Ayumi Kenety
|Dennis Kennedy
|Tracy Kennedy
|India Kenner
|Kara Kent
|Chad Kern
|Kalan Kern
|Klaire Kern
|Krayton Kern
|Kyle Kern
|Ally Kessler
|Jacob Kessler
|Jason Kessler
|Kaysie Kessler
|Merissa Kessler
|Micah Kessler
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Joyce Keyser
|Landon Kiefer
|Taylor Kiefer
|Lincoln Kiess
|Addy King
|Addyson King
|Sue King
|Angela D. Kinman
|Kaelyn Kinsman
|Rachel Kinsman
|Johnny Klempner
|William Kline
|William H. Klinger
|Jacob Klopfenstein
|Tim Klopfenstein
|Amanda Knecht
|Denise Knecht
|Cheryl Lynn Kneisley
|Kim Knitz
|Brayden Koch
|Tom Kochert
|Alec Koder
|Eric Koenig
|Claire E. Kolb
|Lauren Koning
|Cheryl J. Konz
|Eugene Kot
|Ruth Kot
|Jim Kozumplik
|Joy Kregulka
|Lyndsey Kregulka
|Morgan Kreuz
|Aranjer Krieger
|Courtney Krieger
|Don Krieger
|Alicia Krill
|Elijah Krill
|Nathan Krill
|Anna Krueger
|Zach Krueger
|Garrison Kruse
|Karly Kruse
|Kennedy Kruse
|Khloe Kruse
|Tami L. Kubiak
|Timothy L. Kubiak
|Georgetta Hartman Kuhman
|Georgetta Kuhman
|Ryan Kuhn
|Ellen Kunkle
|Kennedy Kunkle
|Jason Kunsman
|Liam Kurtz
|Chad Kutzli
L
|Olivia G. Ladd
|Ralph Ladd
|James W. Lair
|Natasha F. Lair
|Ryan Lamb
|Linda A. Lammon
|Isaac Lamore
|Noah Landel
|Daize Laney
|Holly Laney
|Emily R. Langdon
|Steve Lange
|John Langenderfer
|Jonathon Lantz
|Jo A. Lavender
|Lee Lawrence
|Mia Lawson
|Paisley Layman
|Jacob R. Leach
|Mary Leatherman
|Robert A. Lebarr
|Terry Lynn Lebarr
|Walter W. Lebarr
|Michael Lee
|Vivi Legato
|John Lehner
|Connie L. Leidigh
|Connie Leidigh
|Philip W. Leidigh
|AJ Leininger
|Mason Leininger
|Eva Lemley
|Mark Allen Lemley
|Ellen M. Leppelmeier
|Irvin F. Leppelmeier
|Rena Lesko
|Don Leu
|Carolyn S. Lickly
|David A. Lickly
|Katelyn Liechty
|Stacy Lillard
|Kyle Lilly
|Aubree Limber
|Kalob Limpf
|Claire Lindquist
|Kristy Lindquist
|Sara (Brian) Lindquist
|Katie Link
|Kyle Link
|Kade Lintermoot
|Scott Lirot
|Tim Livengood
|Brantley Livensparger
|Sophia Loar
|Tyler Lockwood
|Lucas Lohman
|Jazmine Lopez
|Melissa K. Lopez
|Dave Loughborough
|Camille Louys
|Kelly Louys
|Allyn Luce
|Cara Ludlow
|Elaina Lugbill
|Patricia L. Lukaszek
|Eli Luke
|Isaac Luke
|Jason Luke
|Rozetta Luke
|Heather Lumbrezer
|Jordan Lumbrezer
|R.J. Lumbrezer
|Benjamin Lupo
|Wesley Lupo
|Theodore Luthy
|Jacob Lyons
M
|Cesar Machado
|Nicole Maci
|Amy L. Mahlman
|Laynee Mahnke
|Makayla Mahnke
|Brandon A.R. Maki
|Justin J. Maldonado
|Keren Maldonado
|Deb Maneval
|Crystal Brobst Manley
|Sue (Denny) Manley
|John Mansel-Pleydell
|Colin Mansell
|Eli Mansfield
|Lanae Manz
|Bill Martin
|Stacey Marie Martin
|Josue Martinez
|Layla Martinez
|Samuel Martinez
|Vincent Martinez
|Joy Beth Martinies
|Maci Martz
|Dylan Mattern
|Dawn Mattin
|Tonya May
|Kevin Maynard
|Jack Mazurowski
|Mark McCain
|Colton McCarthy
|Cheryl (Mercer) McCarty
|Tammie (Don) McClain
|Eli McCord
|Timothy McCord
|Terry L. McDaniel
|Michael McDowell
|Sheila McGill
|Susan (Cobb) McGowen
|Connie McGrew
|Kathy McKarns
|Mike McKee
|Greyson McNeal
|Maeven McNeal
|Zoe (Matt) McNeal
|Ally Meade
|Chaney Meade
|Jezreel Medina
|Don Medley
|Donnell L. Medley
|Carter Meek
|Kristie M. Meek
|Lukas Mendenhall
|Lorenzo Mendez
|Harper Mercer
|Heather Mercer
|Izzy Mercer
|Derek Merrin
|Shelby Kay Mertz
|Carley Metz
|Anna Meyer
|Charlie Meyer
|Cole Meyer
|Ella Meyer
|Emma Meyer
|Evie Meyer
|Julie Meyer
|Noah Meyer
|Rivers Meyer
|Sylvia Meyer
|Aiden Meyers
|Andrew Meyers
|Daniel Meyers
|Derek E. Meyers
|Dustin Meyers
|Harrison Meyers
|Henry Mignerey
|Aubree Miklovic
|Alice Miller
|Amy Miller
|Annabella Miller
|Ariyah Miller
|Baylee Miller
|Brayden Miller
|Brookelynn Miller
|Cam Miller
|Castyn Miller
|Gawyn Miller
|Homer Miller
|Kevin Miller
|Larry J. Miller
|Lendrix Miller
|Madison Miller
|Ryley Miller
|Sarah Elizabeth Miller
|Susannah Miller
|Todd Miller
|Randy Mills
|Adrian Minnich
|Donna Missler
|Chase Moats
|Casey Mohler
|Chloe Mohler
|Ryan Mohr
|Olivia Mohring
|Yvonne Montague
|Helene Moog
|Caleb Moore
|Charlie Moore
|Chuck Moore
|Darold Moore
|Zepplin Morales
|Bob Moran
|Elle Moreland
|Mark Moreland
|Amarion Moreno
|Jamie Morris
|Lucy Morris
|Ralph Morrison
|Gavin M. Morton
|Niki Moser
|Kaylee Mosko
|Alex Mossing
|Cathy Mossing
|Max Mouch
|Hilda Moyer
|Parker Moyer
|Jeffrey A. Muehlfeld
|Loren E. Muehlfeld
|Rachel Muehlfeld
|Ryan Muehlfeld
|Yvonne L. Muehlfeld
|James D. Mulinix
|Anne (Johnson) Mull
|Tatum Murdock
|Jostin Murillo-Montalvan
|Morris J. Murray
|Morris Murray
|Sean Murry
|Conner Myers
|Keaton Myers
N
|Diane F. Nafziger
|Randall K. Nafziger
|Trey Nafziger
|Marcus Nagel
|Mark Nagel
|Rachel Nagel
|Luke Nagy
|Charlotte Naiber
|Ryan Navarre
|Cael Neilson
|Malaki Neilson
|Tripp Nester
|Abby (Ray) Newland
|Connie Nicely
|David Nicholls
|Olivia Nietzke
|Troy Nihart
|Wallace Nihart
|Braxton Nofziger
|Brodie Nofziger
|Carol L. Nofziger
|Gideon Nofziger
|Gregory D. Nofziger
|Gwen (Mike) Nofziger
|Jo (Ross) Nofziger
|Jodi L. Nofziger
|Julie Nofziger
|Kim Nofziger
|Rainah Nofziger
|Brayden Noonan
|Deborah Norin-Kuehn
|Kaitlyn Ann Norris
|Carol Nowak
|
O
|Michelle O’Dell
|Amy Oberlin
|Kamryn Oberlin
|Robert Oberlin
|Scott Oberlin
|Rhonda Obus
|Alicia Ochoa
|Corbin Olds
|David Oliphant
|Chad Ordway
|Robert Orta
|Kimberly Ortiz
|Courtny Osborn
|Earl E. Osborn
|Kadie Osterland
|Trevor Osterland
|Jacob Ott
|Ty Otto
|Gabe Owen
|Pat Oxender
P
|Michelle L. Palmer
|Suzanne Papin
|Bryan Parks
|Fred Parmer
|Graydon Partee
|Jerry Partee
|Regina Partee
|Teresa Partee
|Martin Patek
|Landon Patten
|Miles Paulson
|Emberlyn Paust
|Olivia (Devan) Paust
|Adam Pawlicki
|Heidi Paxton
|Cassie Payne
|Jeff Pease
|Madeline Peluso
|Ramona Pender
|Braxton Pennington
|Loren Pennington
|Erin Perkins
|Cynthia Perry
|Darrell Perry
|Tate Peterson
|Sharon Petree
|Shelby Phillips
|Yadsury L. Phipps
|Kaden Pierson
|Dock Pigmon III
|Dock Pigmon IV
|Joyce L. Pigmon
|Lily Pittman
|Tracy Pixley
|Arthur Planson
|Steve Planson
|Audree Plassman
|Connor Plassman
|Edith D. Plettner
|Gary Plotts
|Paige Powell
|Nancy L. Powers
|Austin Poynter
|Jacob Poynter
|Nathan Priest
|Chase Proudfoot
|Reed Phillip Proudfoot
|Ruth (Conrad) Proudfoot
|Ruth Alice Proudfoot
|Frank Prouty
|Justin T. Purk
|Aiden Pursel
|Lana Pursel
|Megan (Ryan) Pursel
R
|Lyla Radel
|Sawyer T. Rademacher
|Lance Ramirez
|Emmit Ramos
|Andy Ranoni
|Quinn Rasey
|Kevin Rau
|Morgan Raymo
|George Ream
|Susan Ream
|Carla Louise Reber
|John Richard Reber
|Thad Reckner
|Bowen Reed
|Rick Reichle
|Shirley (Fry) Reichle
|Maryann Reimund
|Evan Reinhard
|Eliviea Reinhart
|Clara Reitzel
|Landen Reitzel
|Logan Reitzel
|Beyla Remer
|Peggy Anne Remus
|Declan Repp
|Eric Retcher
|Maebelle Rettle
|Janet D. Reynolds
|Josh (Marnie) Reynolds
|Melissa Reynolds
|Ashalyn Rice
|Kynzie Rice
|Andy Richardson
|Chad Richardson
|Miriam Richer
|Peyton Richer
|Thomas Richer
|Braxton Richmond
|Breanna Richmond
|Carlos Francisco Rico
|Jackson Rico
|Ronnie Rico
|Dylan Riebesehl
|Thomas Riebesehl
|Ryan Riggenbach
|Drew Ringenberg
|Evan Ringenberg
|Max Rios
|Genna Ripke
|Matthew Austin Risner
|Nolan Rittenhouse
|Dylan Rivas
|Chase Roberts
|Natasha Roberts
|Andy Robinson
|Lexy (Henry) Robson
|Colin Rockey
|Jason Rockey
|Patti Rockey
|Susie Rockey
|Rocco Rodger
|Aricin Rodriguez
|Emily Rodriguez
|Loren Rodriguez
|Nick Rodriguez
|Tyler Rodriguez
|Alice B. Rogers
|Maddison Rogers
|Lucy Rogge
|Nathaniel Rojo
|Mia Rollins
|Andrew D. Roloff
|Jett Roose
|Nicholas A. Rose
|Patti Rosebrock
|Brett Rosenberger
|Dorothy (Wygant) Rosenbrook
|James (Becky) Rosenbrook
|Jerold Rosenbrook
|Willa Rosene
|Colton Rosinski
|Max A. Roth
|Todd Roth
|Kathy (Moore) Rowan
|Bonnie J. Ruetz
|Brian D. Rufenacht
|Brody Rufenacht
|Cory J. Rufenacht
|Cory Rufenacht
|Josh Rufenacht
|Kylie J. Rufenacht
|Liza Rufenacht
|Logan Rufenacht
|Maddie Rufenacht
|Brady Ruffer
|Cecilia Ruffer
|Ed Ruffer
|Ginger Ruffer
|Quinn Ruffer
|Reese Ruffer
|Giovanni Ruiz
|Austin Rummel
|Darrell J. Rummel
|Linda J. Rummel
|Melissa Rummel
|Terry Rummel
|Alma Rupp
|Becky Rupp
|Carly Rupp
|Ella Rupp
|Grady Rupp
|Jeff Rupp
|Jett Rupp
|Justin Rupp
|Josie Russell
|
S
|Gene A. Sabatino
|Ben Sabins
|Tyler Salyers
|Sibin Sam
|Korbin Sammons
|Joshua Sampson
|Kellen Sanchez
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Maddie Sattler
|Aiden Sauder
|Libey Sauder
|Quinn Sauder
|Zoey Sauder
|Jade Saul
|Braxton Sausser
|Olin Scalf
|Carlee Schaffner
|Emmi Schaffner
|Dawson Schang
|Martin Schappert
|Theodore C. Schied
|Lila Schindler
|Carrie Schlade
|Jacob Schlatter
|Aaron Schmidt
|Brooklyn Schmidt
|Linda Schmidt
|Stan Schmidt
|Aaron James Schmucker
|Mark Schmucker
|Natalie Schmucker
|Jared Schnee
|Elliot Schneider
|Trisha Schneider
|Kieran Schoen
|Rex D. Schrader II
|Annette Schreiner
|Doug Schrock
|Cara Schroeder
|Kirstyn Schroeder
|Kinsley Schuette
|Linda K. Schuette
|Dean S. Schultz
|Derek Schultz
|Jesse Schumacher
|Dave Schumm
|John Schwarz
|Savannah Rosario Scott
|Cecelia Seibert
|Molly Seibert
|Tessa Seibert
|Emersyn Selgo
|Evalynn Selgo
|Irelyn Selgo
|Jayson Selgo
|Lana Serna
|Heather A. Shadbolt
|Brian Shaffer
|Michael Sheahan
|Michael Sheahan II
|Tony Sheely
|Michael Sheets
|Colton Sheline
|Cody Sheller
|Drew Shepard
|Elijah Shepard
|Vanessa Shepard
|Jeff Shepherd
|Robin Shepherd
|Matthew Shields
|Alea Shilling
|Cameron Shimp
|Lacey Shinaver
|Cindy Shininger
|Gloria (Tom) Shininger
|Marjorie A. Shininger
|Bennett Shipman
|Michael Eugene Shobe
|Kelli Shrader
|Nicholas A. Shrader
|Tammy (Rockey) Shuman
|Bruce Siders
|Andy Siebenaler
|Leah Siebenaler
|Robert Siebenaler
|Karen Siefker
|Zenas Siefker
|Landon Siewertsen
|Olivia Siewertsen
|Mia Sikula
|Connie Simmons
|Donald L. Simon Jr
|Eli Simon
|Craig Sipe
|Mandy Sisco
|David Skoczyn
|Nolan Sleesman
|Kim Smallman
|Levi Smallman
|Malachi Smeltzer
|Aaron L. Smith
|Addi Smith
|April Smith
|Brooklyn Smith
|Cathey Smith
|Colton Smith
|Connor Smith
|Courtney D. Smith
|Don Smith
|Faye Smith
|Forrest L. Smith
|Hailey Smith
|Harper Smith
|Hunter Smith
|Jason (Shelly) Smith
|Jay Smith
|Kam Smith
|Kevin Smith
|Landryc Smith
|Laura Smith
|Lucas Smith
|Macie Smith
|Malachi Smith
|Marah Smith
|Randall Smith
|Shane Smith
|Willa Smith
|William Smith
|Nicholas David Smithmyer
|Eric Smola
|Addi Snyder
|Jamie R. Snyder
|Jamie Snyder
|Kevin E. Snyder
|Beth (Oberlin) Sobnosky
|Catherine Sohnly
|Tanya (Jim) Soto
|Isaac Spangler
|Amanda Speck
|Riley Speelman
|Titus Spengler
|Alena Spotts
|Melinda Sprow
|Rebecca Stalnaker
|Bryan Stambaugh
|Garrett Stambaugh
|Garrett Stamm
|Grady Stamm
|Carson Stamper
|Kadin Stantz
|Zane Stantz
|Brayden Stark
|Kim Stark
|Mya Stark
|Mary Steinke
|Kristen Noelle Stevens
|Cody Stewart
|Harold (Jocelyn) Stickley
|Harold R. Stickley
|Jocelyn A. Stickley
|Kenneth E. Stickley
|Norma (Kline) Stickley
|Jena Stites
|Dawn Stockburger
|Cyndi Stoller
|Mary Stoller
|Cassie Storrer
|Phil Stotz
|Abel Stoy
|Micah Strader
|Colbie Strayer
|Sarah Stubblefield
|Evynn Stuckey
|Kurt Stuckey
|Maks Stuckey
|Quinn Stuckey
|Tyson Stuckey
|Hazel Stueve
|Zaine Stull
|Rex Stump
|Ruth Stump
|Brody Suarez
|Mya Suarez
|Brendon Suffel
|Evelyn Suffel
|Jeremy Suffel
|Julie Suffel
|Levi (Erica) Suffel
|Al Sullivan
|Walter Sullivan
|Shane Sumner
|Jack Suter
|Sue Sutherland
|Emily Suydam
|Dave Swanson
|John Swearingen
|John Swearingen Jr
|Sarah Sweidan
|Jeri Szabo
|Tara Szymanski
|Thomas Szymanski
T
|Brenda Taylor
|Carly Taylor
|Jeremiah Taylor
|Joshua J. Taylor
|Julie Taylor
|Ryan David Taylor
|Scott Taylor
|Ben Tedrow
|Seth Tedrow
|Scott Tenney
|Logan Thakkar
|Adelyn Thiel
|Andrea Thiel
|Briley Thiel
|Cayden Thiel
|Connor Thiel
|Duane Thiel
|Kelsie Thiel
|Jalen Thompson
|Thomas A. Thompson
|Claire Thormeier
|Kasey Thormeier
|Hayden Thornton
|Jake Thornton
|Krystal Thornton
|Henry Throne
|Shalonda Thurmond
|Baylee Tietje
|Lennon Tilse
|Daniel Tinch
|Adam Tipton
|Jason A. Tipton
|Tyler Tipton
|Jani Tisovic
|Keith Torbet
|Gabe Trausch
|Mark Trausch
|Mike Trausch
|Brady Trent
|Tony Tribble
|Heather Trowbridge
|Triggs Trowbridge
|Chelsea Truckor
|Jeff Truckor
|James Tucker
|Ella Tule
|Ernest L. Turner
|Penny L. Turner
U
|William Ufer
|William Ufer Jr
|Brendan Upham
|Jacob Uran
|Anthony G. Uribes
|Anthony Uribes
|Natalie Uribes
|
V
|Logan Vaccaro
|Alex Vajen
|Lauren Valentine
|Leslie VanAusdale
|Courtney A. Vandeilen
|Blake Vandenberghe
|Joe VanDenBerghe
|Gavin L. Vanderpool
|Margaret Vangunten
|Ethan VanLoocke
|Diana Vargo
|Elizabeth (Toth) Vargo
|Jerry Vargo
|Jessica Vasquez
|Evelyn Ventimiglia
|Tom Vernot
|Charles Vester
|Ruben Villanueva
|Jonathon M. Villarreal
|Kolby Volkman
|Olivia VonDeylen
|
W
|Amos G. Wagler
|Esther J. Wagler
|Jean (Lew) Wagner
|Malachi Wagner
|Paul J. Wagner
|Paul L. Wagner
|Troy Walborn
|Emily Walker
|Katlyn Walker
|Maycee Walker
|Bob Walkup
|Ed Walkup
|Chuck Wallace
|Jacob Walter
|Alexis Walters
|Nick Walters
|Pam Wampler
|Karsyn Wanemacher
|Cory Wann
|Levi Ward
|Tom Warner
|Clay Wasnich
|Cody S.C. Watson
|Emma (Ellison) Watson
|Harriet Watson
|Justin Watson
|Richard Watson
|Robert D. Watson
|Charles R. Weatherhogg
|Anthony Weber
|Ian A. Weber
|Jace Weber
|Kensey Weber
|Braedyn Wehrle
|Linda Weidner
|Mallori Weigel
|Trey Weirauch
|Natalie Weirich
|Bryson Welch
|Enos Welch
|Bryce Welling
|Amy Wendt
|Reagan Wendt
|Dianne (Robert) Wengerd
|Miles West
|Bart Westfall
|Collin Westrick
|Carol Wheeler
|Wyatt Wheeler
|Courtney Whetro
|Will Whewell
|Emma Whitaker
|Sandra Whitaker
|Brenna White
|Darryl C. White
|Michelle White
|Sydnie Whitinger
|Courtney (Adam) Whitlach
|Sue Ellen Whitmer
|Brian Wieland
|Laurynn Elizabeth Wieland
|Isaac Wiemken
|Xander Wiemken
|Logan Wilburn
|Tyler Wilburn
|Mike Wilcox
|Robbin Wilcox
|Ben Wilhelm
|Madison Wilhelm
|Bill Williams
|Brantley Williams
|Gracien Williams
|Terrence Williams
|Yanira Williams
|Steve Wilmot
|Amithyst Wilson
|Carissa Wilson
|Doug Wilson
|Lucas Wilson
|Paul E. Windischman
|Jeffrey Alan Winterfield Jr
|Breanna Winzeler
|Lilly Wirick
|Gary Wirth
|Ruby Wirth
|Ruth Wirth
|Scott (Christen) Wirth
|Jamison Wisel
|Sandy Witt
|Caite Wixom
|Gisele Wixom
|Jeff Wolford
|Abbey Wolfrum
|Nick Woodall
|Madisyn N. Woodby
|Dan Woodring
|Todd Woodring
|Vickie Woolace
|Deanna J. Worthington
|Thomas J. Worthington
|Lamyia Wright
|Michael Wright
|Kelsey Wulf
|Chloe Erinn Wyllie
|Derick Wyrick
|Abigail Wyse
|Herb Wyse
|Jacy Wyse
|Kaleb Wyse
|Kayla Wyse
|Leon Wyse
|Mabel (Rupp) Wyse
|Marlin Wyse
|Neil Wyse
|Scott (Shelley) Wyse
|Sophie Wyse
|Walter J. Wyse Sr
|Walter “Junior” Wyse
Y
|Steve Yagelski
|Lexie Yeager
|Erin Yochem
|Jay Yochem
|Mari Yoder
|Austin Drennon York
|Wyatt York
|Linda (Dennis) Younce
|Bryce Young
|JoHanna Young
Z
|Yvette Zedaker
|Russell Zeedyk
|Aubree Zeiter
|Christine Ziegler
|Greg Zielinski
|Scott Zimmer
|Doug Zimmerman
|Wyatt Zulch
|Jason Zumbaugh
|Seth Zumbaugh
|Gracie Zuver
|Jen Zuver
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,700+
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