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Tuesday, October 27
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Who Made Local News

Who Made Local News: October 28, 2026

By Updated:No Comments20 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,700 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Austin Abbott Sylvie Abec
Aieden Adams Garrett Adams
Grace Adams Katrina Adams
Kent Adams Mike Adams
Karen Addington Alea Addison
Arianna Adkins Bob Adkins
Karen Adkins Rosie Adkins
Kaleb James Adolf Lincoln Aeschliman
Avery Aldrich Gus Allendorf
Tammy Allison Susan D. Allomong
Phyllis April Alltop Stephen Alspaugh
Aaron Alt Carter Altaffer
Nicole Altaffer Meredith Alvarez
Keegan Ambler Malacaih Ambriz
Meg Ames Jack Amlin
Nick Amlin Patrick R. Amweg
Caylee Anders Michele Anderson
Davon Andrews Macy Lynn Angel
Dan Ankney Alejandro Aranjo
Axel Armstrong Carson Armstrong
Jake Arnold Annabelle Arnos
Elsie Arnos Hazel Arnos
Alex Arreola Brenlee Aufdencamp
Haddix Aufdencamp Sonya C. Austin
B
Karen Babb Aaron Babcock
Asher Bacik Mackenzy Bacon
Glenn C. Badenhop Isaiah Badenhop
Jack Badenhop Kay L. Badenhop
Zaeli Badenhop Michele Bagrowski
Ethan Bailey Kennedy Bailey
Maycee Bailey Kyle Baker
Kylie Baker Madison Baker
Marcus Baker Ryan A. Baker
Ryan Baker Tom Baker
Jordan Baldwin Karla Ball
Brianna Balogh Allison Balzer
Kara Balzer Dawn Bandeen
Megan Barber Nicole Barner
Brayden Thomas Barrett Esmeralda Silva Barron
Kaylynn Bartlett Joseph Bates
Brian Batterson Deanne Batterson
Kelly Batterson Gracelynn Bauer
Madison Baughman Lurita Bavin
Ray Bavin Mya Beaverson
Kevin Bechtel Brody Beck
Bryson Andrew Beck Carter Beck
Joe Beck Linda Beck
Nora Lynn Beck Wendell Beck
Earl Becker William Becker
Deb Beevers Brandon Behnfeldt
Aimee Bell Arthur K. Bell
Carzin Bell Prestyn Bell
Leah Beltran Lillian Belts
Gina Benecke Margot Benecke
Jake Bennett Janet Bennett
Adelle Bentley Allison Bentley
Anderson Bentley Jerry Bergman
Sophie Berkebile Trent Berkebile
Bruce Berlincourt Claudia Berlincourt
Thomas Berman Thomas Berman Jr
Jace Bernath Linda Bernath
Isaac Beroske Tom Besancon
Jennifer R. Bettinger Luke Bettinger
John Betts Riley Bever
Claudia A. Biard Alan (Jody) Bidlack
Lennis (Marcia) Bidlack Margaret (Thomas) Bidlack
Tom (Marcia) Bidlack Heidi Bidwell
Ariyah Bieber Khail Bieber
Libby Bishop Ryan Bishop
Adleigh Bittinger Samantha Black
Stella Black Bill Blakely
Rosa Blalock Bill Blanchong
Brady Thomas Bledsoe Sharon Blinzler
Allie Bloir Scott Blue
Aiden Bly Ervin Bly
Jamison Bly Joe Blystone
Allen Bock Makenzie Anne Boddiger
Griffin Boehm Madison Boeke
Kelli Bok Sara Bok
Ellen Bolander Kristy (Jason) Bolenbaugh
Eli Bolyard Landon Bolyard
Casey Bonar Devon Bonecutter
Grady Bonecutter Kyle Borer
Ryan Borer Jake Borton
Kelly J. Borton Brittan Bosco
Daylin Bosco Parker Botjer
Jaxon Boughton Ella Bourn
Ava Bowers Claire Bowers
Madi Bowers Madison Bowers
Mark Bowers Vivienne Bowers
Wayne Bowers Ethan Bowman
Brian Bowsher Lyn Bowsher
Cody Boyd Gabe Boyd
Jackie Boyd Mary Boyd
Kenneth (Cappy) Boyer Steve Brancheau
Adam Brandt Skyler N. Branham
Isabel Breen Scarlett Brehm
Ryan Brehmer Donald E. Breininger
Tiffany (Jeremy) Brieve Dallin (Kylee) Briskey
Dean Briskey Karsyn Briskey
Kathryn (Nofziger) Briskey Loyal D. Briskey
Rachel Briskey Audrey Britsch
Alec Brock Lila Brock
Chaney Brodbeck Albert (Bert) Brown
Ananah Brown Bert Brown
Brenda Brown Lewis E. Brown
Lisa Brown Mason Brown
Matthew Brown Wesley C. Brown
Zoie Brown Darci (Garrett) Bruce
Alexus Ann Bryant Leona Bucher
Trent Buck Andrew Buehrer
Jim Buldas Sydney Bull
Ric Buntain Addie Burger
Katilyn Burke Koewin Burkhard
Lucas Burkholder Meg Burkholder
Todd Burkholder Madison Burkle
Anthony Burnett Jacob Burnett
Sarra Burnham Anna Burt
Kati Burt Michael Bute
Cindi (Nemire) Byers Richard Byram
C
Brian Camacho John Cameron
Morgan Cameron Zachary Cameron
Paula Campbell Isaiah M. Canales
Jeremy Canfield Morgan Cape
Harold Carder Nathan D. Carlin
Bradley Alan Carlisle Jessica Spieth Carnicom
Michael Carpenter Gabriella Carrizales
Jovie Carson Brody Carter
Riley Carter Mackayla Casey
Brian Caudill Emily Cauper
Laura (Dave) Cauper Gina Cayson
Shane Chamberlin Delilah Chapa
Juan Manuel Chapa Brandon Chapman
Randy Foster Chapman Amber L. Childree
Kevin Chittenden Corbin Chrisman
Jaxson Chrisman Ella Christman
Robert L. Christy Gage Cisneros
Hunter Cisneros Brandon Clark
Kaden Clark Pam Clark
Cooper Clarke Aubrey Clemens
Emery Clemens Josh Clemens
McKenzie Clemens Rayner Clemens
Travis Clifford Wyatt Cline
Dawn Cogswell Nicki Cogswell
James Cole Laura Cole
Reese Cole Zayne Colegrove
Anthony Coleman Kilynn Coleman
Clara Collins Luke Collins
Patricia Collins Terry Collins
Mike Colon Mason Condon
Jeff Conklin Kelsy Connolly
Dave Conrad Grant W. Cook III
Angela Cooley Bryce Cooley
Jeremy S. Cooley II Larry Cooley
Maxine (Howard) Cooley Robert D. Cooley
Ruth (Stotz) Cooley Scott Cooley
Scott Cooley II Shawn Cooley
Theodore Coons Baylen Cordes
Morris Cordes John Courtney
Harold Cousino Amber M. Couts
Eliazar Covarrubias Lucy Cox
Grace Louise Crawford Chloe Creech
Eric Creighton Reiss Creighton
Elijah Crossgrove Sophia Crossgrove
Kynli Crossland Santiago Cruz
Brady Culler Debbie Culler
Kensley Culler Reese Culler
Logan Culp Finnley Culver
Elijah Cummins Josiah Cummins
Kinley Curtis Kara Custar
D
Joyce Ann Dachenhaus Brett Dadisman
Rebecca Darling Eloise Daugherty
Nathan Edward Davenport Russ Davies
Addison Davis Brian Davis
Grace Davis Jesse Davis
Julie Davis Kendyl Davis
Mike Davis Karen Deemer
Carol DeGroff Jacob Deisler
John Deitemeyer Rebekah Dell
Colby DeLong Charles (Judy) Delp
Edward Delp Louise (Yarber) Delp
Steven Delp Tania Marie Delp
William David Delp Keegan Dempsey
Mike DeWine Carol J. DeWitt
Frank Dewitt Harold (Lori) DeWitt
Edward Lee DeWulf Alex Diaz
Micah Diaz Tina Dickinson
Kim Diehl Roger Dietch
Cassidy Dietsch Julie B. Diller
Charlotte Dilley Kenna Dilley
Braeden Dixon Cohen Dixon
Jennifer Dixon Carrie Dogonski
Baylee Dominique Ben Dominique
David Dominique Gary Dominique
Jacqueline Dominique Julie Dominique
Logen Dominique Taylor Dominique
Jeffrey J. Donofrio Anna Donovan
Harold Dorsey Damian Dorsten
Brianna Draggoo Tina Draine
Rupiika Dua Mark Allen Dula
Gary Dulle Liam Duncan
Jeffrey Dunford Charles Dupree
E
Liam Easton Katherine Eboch
Barbara J. Eckley Rodney D. Eckley
Timothy M. Eckley Clark Egan
Jerry Ehle Kevin Eicher
Peter J. Eicher Tom Eickhoff
Joyce Eis Aiden Eisel
Eric Eisel Lilli Eisel
Pat (Steinke) Eisel Reese Eisel
Wyatt Eisel Zaelyn Eitniear
Mason Elden Owen Elden
Patricia (Tom) Elkington Amelia Elling
Jaxon Elliott Mike Elser
Arnold Elton Hunter Elton
Avery Emmitt Logan Emmons
Rachel Entenman Austin Van Etten
Clete Van Etten Mike Evans
Addi Everetts Kathy Everetts
F
Mary E. Faber Dante Fabiani
Virginia Fabiani Jim Fackler
Kay Fackler James B. Fall
Pamela M. Fall Jake Farley
Andy Farnham Susan K. Farough
Ivan Favia Whitney Feehan
Jayce Feeney Stella Fellers
Caleb Daniel Fernihough Jacob Ferrebee
Erika Fetterman Heather Fetterman
Iyla Fischer Gia Fiser
Averyann Fisher Deb Fisher
Jason Fisher Blythe Fitzenreiter
Guy Flegal Kay Flegal
Anthony Fletcher Austin M. Flynn
Bryan Ford Connor Edward Ford
Karen Ford Kira Ford
Roger Ford Ruth Ford
Ruth Marie Ford Tyler Forrester
Christopher Foster Christopher Foster Jr
Kian Foster Lily Foster
Maddie Foster Hannah Fox
Harper Fraley Naomi Francis
Marjorie Frankart Marvin Frankart
Deborah (Ken) Franks Toby Franks
Trent Franks Michael Freado
Marjorie A. Free Heather Freese
Brody Frey Jade Frey
Kahl Frey Kevin Frey
Kevin G. Frey Lincoln Frey
Rodney Frey Violet Frey
Emric Friess Leah Rose Fritch
Beverly (Wayne) Fritz Carter Fritz
Quinn Froelich Arthur Frosch
Gregory (Brenda) Frosch Neva Frosch
Rose (Mohr) Frosch Nathaniel Frost
Adalyn Fruchey Joy (Steve) Fruchey
Olivia Fruchey Joseph Fry
Tim Fry John Fryman
Abby Fulk Addalee Fulk
Deb (Arkwright) Fuller Marcus A. Fuller
G
Greg Gable Nash T. Gadway
Drew Gallehue Alex Galvin
Allison Gaona Herbert Garber
Regina Garcia Jen Gares
Anthony (Stacy) Garrow Carter Garrow
Gregory Garrow Gregory Todd Garrow
Lori (Cremeans) Garrow Lori Garrow
Melissa Garrow Paul Garrow
Zach (Jacquelyn) Garrow Liam Garza
Nate Garza Kyra Gates
Joshua S. Gawain Richard Gearhart
Bryn Gearig Cheryl Geer
Breeann Gendron Alec Genter
Ali Genter Wyatt Gericke
Avianna Gerken Megan Gerken
Michael (Mikayla) Gerken Patrick Gerken
Phoenix Gerken Trevon Gerken
Nora Gerschutz Thomas Ghent
Nolan Gibbs Jamie Giguere
Anabell Gillen Dan Gillen
Grace (John) Gillen Jaedyn Gillen
Jensyn Gillen Jon Gillen
Scott Gillen Jasmine Gillingham
Brad Glanz Abagail Gleckler
Adam Gleckler Addyson Gleckler
Garret Gleckler Marianne Gleckler
Stacy A. Gleckler Payton Glonek
Carson Gochenour Dorothy Gochenour
Elwood Gochenour Garnett Gochenour
Keith Gochenour Ned Gochenour
Nelson Gochenour Vertie (Hinton) Gochenour
Kelsey Goebel Khloe Goebel
Nathan Goebel Renea S. Golden
Joe Gombash Mario Gomez
Linda L. Gonzales Craig Good
Donald Good Jean Goodlive
Harper Graber Adalynn Gracia
Kaylie Graham Lee Grant
Sandra Sue Gratton Mariyah Graves
Ethan Gray Cody Green
Jozie Green Quinn Green
Brett Grieser Sandra L. Griggs
Jacob Grim Brad Grime
Brexton Grime Cagnee Grime
Vickie Grimm Caleb Groeneweg
Lynn Groll Mallory Groves
Amanda Grubbs Matt Grube
Matthew Grube Ava Gruber
Jason Gruver
H
Myra (Dave) Haase Logan Hagen
Crystle Hagler Steve Haines
Carson Hamilton Stella Hancock
Brady Hand Jesse Hand
Piper Hanna Shaun Hanna
Cathi Lou Harpster Janet C. Harpster
Michael Harpster Richard K. Harpster
Robert Harpster Sara (Brian) Harpster
Charlie Harris Cooper Harris
Marissa Lyn Harris Molly Harris
Morgan Harris Danielle Harrison
Dennis Harrison John S. Harshman
Ashley P. Harter Chandler Hartman
Sam Hartman Michael W. Hartsock
Wesley Hartsock Logan R. Hasch
Scott A. Haselman Martha Hasselbusch
Sadie Hausch Josh Hawkins
Maverick Hawkins Riley Hay
Kristin Hayes Mike Hays
Chloe Hazelton Kyndal Hazelton
Emma Hein Hunter Heinemann
Andrew Heisey Isaac Heller
Andrea Henck Landon Hendricks
Bruce A. Hengstler Bella Henricks
Isabella Henricks Kaitlyn A. Henricks
Robin D. Henricks Timothy F. Henricks
Braxton Henry Nick Henry
Harlie Hensley Braya Hepker
Blaney Hernandez Daniel Hernandez
Deion Hernandez Layla Hernandez
Nico Hernandez Nicolas Hernandez
Oscar Hernandez Oscar Hernandez III
Todd Hernandez Kaydance Hesselschwardt
Amy Hibbard Evan Hibbard
Kenzie Hickman Zarrion Hicks
Meyta Hieber Myah Higgins
Brooklyn Hiler Aaron Hill
Brantley Michael Hinders Brandon Hinkle
Kevin Hite Irene Hittman
Chase Hobeck Kaydance Hobeck
Ava Hockenberry Catherine (Rower) Hoffman
Coleen Ann Hoffman David Hoffman
Hailey Hoffman Hayden Hoffman
Jessica Hoffman Cam Hogrefe
Camden Hogrefe Matt Holcomb
Will Hollington Emmi Hollstein
Kent Holsopple Jenny Horn
John Horning Kayla Horning
Justin Houk Parker Houk
Ron Houser Peyton Hovis
Alexis Howell Nate Howell
Barbara (Lee) Hoylman Donna (Wyse) Huber
Hadley Hudson Jovie Hudson
Jude Hudson Liam Hudson
Nick Hudson Ross Hudson
Blaney Huffman John Huffman
Terry Huffman Betsy Hug
Nick Hug Skeat Hug
Robert Hughes Matthew C. Hulbert
Janessa Humbarger Angie Humphrey
Andy Hunter Nelda R. Hunter
Rose (Frosch) Hunter Richard Hupe
Mike Hurd Aubree Hurst
Brad Hurst Jeremy Hurst
Kaylie Hurst Kennedy Hurst
Sawyer Hutchison
I
Don Imm
J
Carys Jacobs Julia A. Jacobs
Vickie Janowski Gabe Jaramillo
Tyler Jaramillo Julia Jarzembski
Anthony Jiannuzzi Alex St. John
Gavin Johnson Levi Johnson
Lexi Johnson Nicole Lynn Johnson
Suzanne Johnson Tiffany Johnston
Dalton Joice Halle Jones
Lucy Jones Virginia E. Jordan
Clark C. Joughin Mary Juarez
K
Rubix Kaiser George (Cheryl) Karagiorge
Leiv Keesbury Eli Keifer
Carolyn D. Keil Gerald J. Keil
Kenneth J. Keil Diane Keller
Nicole Keller Mike Kelly
Ayumi Kenety Dennis Kennedy
Tracy Kennedy India Kenner
Kara Kent Chad Kern
Kalan Kern Klaire Kern
Krayton Kern Kyle Kern
Ally Kessler Jacob Kessler
Jason Kessler Kaysie Kessler
Merissa Kessler Micah Kessler
Phil Kessler Renea Kessler
Joyce Keyser Landon Kiefer
Taylor Kiefer Lincoln Kiess
Addy King Addyson King
Sue King Angela D. Kinman
Kaelyn Kinsman Rachel Kinsman
Johnny Klempner William Kline
William H. Klinger Jacob Klopfenstein
Tim Klopfenstein Amanda Knecht
Denise Knecht Cheryl Lynn Kneisley
Kim Knitz Brayden Koch
Tom Kochert Alec Koder
Eric Koenig Claire E. Kolb
Lauren Koning Cheryl J. Konz
Eugene Kot Ruth Kot
Jim Kozumplik Joy Kregulka
Lyndsey Kregulka Morgan Kreuz
Aranjer Krieger Courtney Krieger
Don Krieger Alicia Krill
Elijah Krill Nathan Krill
Anna Krueger Zach Krueger
Garrison Kruse Karly Kruse
Kennedy Kruse Khloe Kruse
Tami L. Kubiak Timothy L. Kubiak
Georgetta Hartman Kuhman Georgetta Kuhman
Ryan Kuhn Ellen Kunkle
Kennedy Kunkle Jason Kunsman
Liam Kurtz Chad Kutzli
L
Olivia G. Ladd Ralph Ladd
James W. Lair Natasha F. Lair
Ryan Lamb Linda A. Lammon
Isaac Lamore Noah Landel
Daize Laney Holly Laney
Emily R. Langdon Steve Lange
John Langenderfer Jonathon Lantz
Jo A. Lavender Lee Lawrence
Mia Lawson Paisley Layman
Jacob R. Leach Mary Leatherman
Robert A. Lebarr Terry Lynn Lebarr
Walter W. Lebarr Michael Lee
Vivi Legato John Lehner
Connie L. Leidigh Connie Leidigh
Philip W. Leidigh AJ Leininger
Mason Leininger Eva Lemley
Mark Allen Lemley Ellen M. Leppelmeier
Irvin F. Leppelmeier Rena Lesko
Don Leu Carolyn S. Lickly
David A. Lickly Katelyn Liechty
Stacy Lillard Kyle Lilly
Aubree Limber Kalob Limpf
Claire Lindquist Kristy Lindquist
Sara (Brian) Lindquist Katie Link
Kyle Link Kade Lintermoot
Scott Lirot Tim Livengood
Brantley Livensparger Sophia Loar
Tyler Lockwood Lucas Lohman
Jazmine Lopez Melissa K. Lopez
Dave Loughborough Camille Louys
Kelly Louys Allyn Luce
Cara Ludlow Elaina Lugbill
Patricia L. Lukaszek Eli Luke
Isaac Luke Jason Luke
Rozetta Luke Heather Lumbrezer
Jordan Lumbrezer R.J. Lumbrezer
Benjamin Lupo Wesley Lupo
Theodore Luthy Jacob Lyons
M
Cesar Machado Nicole Maci
Amy L. Mahlman Laynee Mahnke
Makayla Mahnke Brandon A.R. Maki
Justin J. Maldonado Keren Maldonado
Deb Maneval Crystal Brobst Manley
Sue (Denny) Manley John Mansel-Pleydell
Colin Mansell Eli Mansfield
Lanae Manz Bill Martin
Stacey Marie Martin Josue Martinez
Layla Martinez Samuel Martinez
Vincent Martinez Joy Beth Martinies
Maci Martz Dylan Mattern
Dawn Mattin Tonya May
Kevin Maynard Jack Mazurowski
Mark McCain Colton McCarthy
Cheryl (Mercer) McCarty Tammie (Don) McClain
Eli McCord Timothy McCord
Terry L. McDaniel Michael McDowell
Sheila McGill Susan (Cobb) McGowen
Connie McGrew Kathy McKarns
Mike McKee Greyson McNeal
Maeven McNeal Zoe (Matt) McNeal
Ally Meade Chaney Meade
Jezreel Medina Don Medley
Donnell L. Medley Carter Meek
Kristie M. Meek Lukas Mendenhall
Lorenzo Mendez Harper Mercer
Heather Mercer Izzy Mercer
Derek Merrin Shelby Kay Mertz
Carley Metz Anna Meyer
Charlie Meyer Cole Meyer
Ella Meyer Emma Meyer
Evie Meyer Julie Meyer
Noah Meyer Rivers Meyer
Sylvia Meyer Aiden Meyers
Andrew Meyers Daniel Meyers
Derek E. Meyers Dustin Meyers
Harrison Meyers Henry Mignerey
Aubree Miklovic Alice Miller
Amy Miller Annabella Miller
Ariyah Miller Baylee Miller
Brayden Miller Brookelynn Miller
Cam Miller Castyn Miller
Gawyn Miller Homer Miller
Kevin Miller Larry J. Miller
Lendrix Miller Madison Miller
Ryley Miller Sarah Elizabeth Miller
Susannah Miller Todd Miller
Randy Mills Adrian Minnich
Donna Missler Chase Moats
Casey Mohler Chloe Mohler
Ryan Mohr Olivia Mohring
Yvonne Montague Helene Moog
Caleb Moore Charlie Moore
Chuck Moore Darold Moore
Zepplin Morales Bob Moran
Elle Moreland Mark Moreland
Amarion Moreno Jamie Morris
Lucy Morris Ralph Morrison
Gavin M. Morton Niki Moser
Kaylee Mosko Alex Mossing
Cathy Mossing Max Mouch
Hilda Moyer Parker Moyer
Jeffrey A. Muehlfeld Loren E. Muehlfeld
Rachel Muehlfeld Ryan Muehlfeld
Yvonne L. Muehlfeld James D. Mulinix
Anne (Johnson) Mull Tatum Murdock
Jostin Murillo-Montalvan Morris J. Murray
Morris Murray Sean Murry
Conner Myers Keaton Myers
N
Diane F. Nafziger Randall K. Nafziger
Trey Nafziger Marcus Nagel
Mark Nagel Rachel Nagel
Luke Nagy Charlotte Naiber
Ryan Navarre Cael Neilson
Malaki Neilson Tripp Nester
Abby (Ray) Newland Connie Nicely
David Nicholls Olivia Nietzke
Troy Nihart Wallace Nihart
Braxton Nofziger Brodie Nofziger
Carol L. Nofziger Gideon Nofziger
Gregory D. Nofziger Gwen (Mike) Nofziger
Jo (Ross) Nofziger Jodi L. Nofziger
Julie Nofziger Kim Nofziger
Rainah Nofziger Brayden Noonan
Deborah Norin-Kuehn Kaitlyn Ann Norris
Carol Nowak
O
Michelle O’Dell Amy Oberlin
Kamryn Oberlin Robert Oberlin
Scott Oberlin Rhonda Obus
Alicia Ochoa Corbin Olds
David Oliphant Chad Ordway
Robert Orta Kimberly Ortiz
Courtny Osborn Earl E. Osborn
Kadie Osterland Trevor Osterland
Jacob Ott Ty Otto
Gabe Owen Pat Oxender
P
Michelle L. Palmer Suzanne Papin
Bryan Parks Fred Parmer
Graydon Partee Jerry Partee
Regina Partee Teresa Partee
Martin Patek Landon Patten
Miles Paulson Emberlyn Paust
Olivia (Devan) Paust Adam Pawlicki
Heidi Paxton Cassie Payne
Jeff Pease Madeline Peluso
Ramona Pender Braxton Pennington
Loren Pennington Erin Perkins
Cynthia Perry Darrell Perry
Tate Peterson Sharon Petree
Shelby Phillips Yadsury L. Phipps
Kaden Pierson Dock Pigmon III
Dock Pigmon IV Joyce L. Pigmon
Lily Pittman Tracy Pixley
Arthur Planson Steve Planson
Audree Plassman Connor Plassman
Edith D. Plettner Gary Plotts
Paige Powell Nancy L. Powers
Austin Poynter Jacob Poynter
Nathan Priest Chase Proudfoot
Reed Phillip Proudfoot Ruth (Conrad) Proudfoot
Ruth Alice Proudfoot Frank Prouty
Justin T. Purk Aiden Pursel
Lana Pursel Megan (Ryan) Pursel
R
Lyla Radel Sawyer T. Rademacher
Lance Ramirez Emmit Ramos
Andy Ranoni Quinn Rasey
Kevin Rau Morgan Raymo
George Ream Susan Ream
Carla Louise Reber John Richard Reber
Thad Reckner Bowen Reed
Rick Reichle Shirley (Fry) Reichle
Maryann Reimund Evan Reinhard
Eliviea Reinhart Clara Reitzel
Landen Reitzel Logan Reitzel
Beyla Remer Peggy Anne Remus
Declan Repp Eric Retcher
Maebelle Rettle Janet D. Reynolds
Josh (Marnie) Reynolds Melissa Reynolds
Ashalyn Rice Kynzie Rice
Andy Richardson Chad Richardson
Miriam Richer Peyton Richer
Thomas Richer Braxton Richmond
Breanna Richmond Carlos Francisco Rico
Jackson Rico Ronnie Rico
Dylan Riebesehl Thomas Riebesehl
Ryan Riggenbach Drew Ringenberg
Evan Ringenberg Max Rios
Genna Ripke Matthew Austin Risner
Nolan Rittenhouse Dylan Rivas
Chase Roberts Natasha Roberts
Andy Robinson Lexy (Henry) Robson
Colin Rockey Jason Rockey
Patti Rockey Susie Rockey
Rocco Rodger Aricin Rodriguez
Emily Rodriguez Loren Rodriguez
Nick Rodriguez Tyler Rodriguez
Alice B. Rogers Maddison Rogers
Lucy Rogge Nathaniel Rojo
Mia Rollins Andrew D. Roloff
Jett Roose Nicholas A. Rose
Patti Rosebrock Brett Rosenberger
Dorothy (Wygant) Rosenbrook James (Becky) Rosenbrook
Jerold Rosenbrook Willa Rosene
Colton Rosinski Max A. Roth
Todd Roth Kathy (Moore) Rowan
Bonnie J. Ruetz Brian D. Rufenacht
Brody Rufenacht Cory J. Rufenacht
Cory Rufenacht Josh Rufenacht
Kylie J. Rufenacht Liza Rufenacht
Logan Rufenacht Maddie Rufenacht
Brady Ruffer Cecilia Ruffer
Ed Ruffer Ginger Ruffer
Quinn Ruffer Reese Ruffer
Giovanni Ruiz Austin Rummel
Darrell J. Rummel Linda J. Rummel
Melissa Rummel Terry Rummel
Alma Rupp Becky Rupp
Carly Rupp Ella Rupp
Grady Rupp Jeff Rupp
Jett Rupp Justin Rupp
Josie Russell
S
Gene A. Sabatino Ben Sabins
Tyler Salyers Sibin Sam
Korbin Sammons Joshua Sampson
Kellen Sanchez Ashtyn Sanders
Austin Saneholtz Maddie Sattler
Aiden Sauder Libey Sauder
Quinn Sauder Zoey Sauder
Jade Saul Braxton Sausser
Olin Scalf Carlee Schaffner
Emmi Schaffner Dawson Schang
Martin Schappert Theodore C. Schied
Lila Schindler Carrie Schlade
Jacob Schlatter Aaron Schmidt
Brooklyn Schmidt Linda Schmidt
Stan Schmidt Aaron James Schmucker
Mark Schmucker Natalie Schmucker
Jared Schnee Elliot Schneider
Trisha Schneider Kieran Schoen
Rex D. Schrader II Annette Schreiner
Doug Schrock Cara Schroeder
Kirstyn Schroeder Kinsley Schuette
Linda K. Schuette Dean S. Schultz
Derek Schultz Jesse Schumacher
Dave Schumm John Schwarz
Savannah Rosario Scott Cecelia Seibert
Molly Seibert Tessa Seibert
Emersyn Selgo Evalynn Selgo
Irelyn Selgo Jayson Selgo
Lana Serna Heather A. Shadbolt
Brian Shaffer Michael Sheahan
Michael Sheahan II Tony Sheely
Michael Sheets Colton Sheline
Cody Sheller Drew Shepard
Elijah Shepard Vanessa Shepard
Jeff Shepherd Robin Shepherd
Matthew Shields Alea Shilling
Cameron Shimp Lacey Shinaver
Cindy Shininger Gloria (Tom) Shininger
Marjorie A. Shininger Bennett Shipman
Michael Eugene Shobe Kelli Shrader
Nicholas A. Shrader Tammy (Rockey) Shuman
Bruce Siders Andy Siebenaler
Leah Siebenaler Robert Siebenaler
Karen Siefker Zenas Siefker
Landon Siewertsen Olivia Siewertsen
Mia Sikula Connie Simmons
Donald L. Simon Jr Eli Simon
Craig Sipe Mandy Sisco
David Skoczyn Nolan Sleesman
Kim Smallman Levi Smallman
Malachi Smeltzer Aaron L. Smith
Addi Smith April Smith
Brooklyn Smith Cathey Smith
Colton Smith Connor Smith
Courtney D. Smith Don Smith
Faye Smith Forrest L. Smith
Hailey Smith Harper Smith
Hunter Smith Jason (Shelly) Smith
Jay Smith Kam Smith
Kevin Smith Landryc Smith
Laura Smith Lucas Smith
Macie Smith Malachi Smith
Marah Smith Randall Smith
Shane Smith Willa Smith
William Smith Nicholas David Smithmyer
Eric Smola Addi Snyder
Jamie R. Snyder Jamie Snyder
Kevin E. Snyder Beth (Oberlin) Sobnosky
Catherine Sohnly Tanya (Jim) Soto
Isaac Spangler Amanda Speck
Riley Speelman Titus Spengler
Alena Spotts Melinda Sprow
Rebecca Stalnaker Bryan Stambaugh
Garrett Stambaugh Garrett Stamm
Grady Stamm Carson Stamper
Kadin Stantz Zane Stantz
Brayden Stark Kim Stark
Mya Stark Mary Steinke
Kristen Noelle Stevens Cody Stewart
Harold (Jocelyn) Stickley Harold R. Stickley
Jocelyn A. Stickley Kenneth E. Stickley
Norma (Kline) Stickley Jena Stites
Dawn Stockburger Cyndi Stoller
Mary Stoller Cassie Storrer
Phil Stotz Abel Stoy
Micah Strader Colbie Strayer
Sarah Stubblefield Evynn Stuckey
Kurt Stuckey Maks Stuckey
Quinn Stuckey Tyson Stuckey
Hazel Stueve Zaine Stull
Rex Stump Ruth Stump
Brody Suarez Mya Suarez
Brendon Suffel Evelyn Suffel
Jeremy Suffel Julie Suffel
Levi (Erica) Suffel Al Sullivan
Walter Sullivan Shane Sumner
Jack Suter Sue Sutherland
Emily Suydam Dave Swanson
John Swearingen John Swearingen Jr
Sarah Sweidan Jeri Szabo
Tara Szymanski Thomas Szymanski
T
Brenda Taylor Carly Taylor
Jeremiah Taylor Joshua J. Taylor
Julie Taylor Ryan David Taylor
Scott Taylor Ben Tedrow
Seth Tedrow Scott Tenney
Logan Thakkar Adelyn Thiel
Andrea Thiel Briley Thiel
Cayden Thiel Connor Thiel
Duane Thiel Kelsie Thiel
Jalen Thompson Thomas A. Thompson
Claire Thormeier Kasey Thormeier
Hayden Thornton Jake Thornton
Krystal Thornton Henry Throne
Shalonda Thurmond Baylee Tietje
Lennon Tilse Daniel Tinch
Adam Tipton Jason A. Tipton
Tyler Tipton Jani Tisovic
Keith Torbet Gabe Trausch
Mark Trausch Mike Trausch
Brady Trent Tony Tribble
Heather Trowbridge Triggs Trowbridge
Chelsea Truckor Jeff Truckor
James Tucker Ella Tule
Ernest L. Turner Penny L. Turner
U
William Ufer William Ufer Jr
Brendan Upham Jacob Uran
Anthony G. Uribes Anthony Uribes
Natalie Uribes
V
Logan Vaccaro Alex Vajen
Lauren Valentine Leslie VanAusdale
Courtney A. Vandeilen Blake Vandenberghe
Joe VanDenBerghe Gavin L. Vanderpool
Margaret Vangunten Ethan VanLoocke
Diana Vargo Elizabeth (Toth) Vargo
Jerry Vargo Jessica Vasquez
Evelyn Ventimiglia Tom Vernot
Charles Vester Ruben Villanueva
Jonathon M. Villarreal Kolby Volkman
Olivia VonDeylen
W
Amos G. Wagler Esther J. Wagler
Jean (Lew) Wagner Malachi Wagner
Paul J. Wagner Paul L. Wagner
Troy Walborn Emily Walker
Katlyn Walker Maycee Walker
Bob Walkup Ed Walkup
Chuck Wallace Jacob Walter
Alexis Walters Nick Walters
Pam Wampler Karsyn Wanemacher
Cory Wann Levi Ward
Tom Warner Clay Wasnich
Cody S.C. Watson Emma (Ellison) Watson
Harriet Watson Justin Watson
Richard Watson Robert D. Watson
Charles R. Weatherhogg Anthony Weber
Ian A. Weber Jace Weber
Kensey Weber Braedyn Wehrle
Linda Weidner Mallori Weigel
Trey Weirauch Natalie Weirich
Bryson Welch Enos Welch
Bryce Welling Amy Wendt
Reagan Wendt Dianne (Robert) Wengerd
Miles West Bart Westfall
Collin Westrick Carol Wheeler
Wyatt Wheeler Courtney Whetro
Will Whewell Emma Whitaker
Sandra Whitaker Brenna White
Darryl C. White Michelle White
Sydnie Whitinger Courtney (Adam) Whitlach
Sue Ellen Whitmer Brian Wieland
Laurynn Elizabeth Wieland Isaac Wiemken
Xander Wiemken Logan Wilburn
Tyler Wilburn Mike Wilcox
Robbin Wilcox Ben Wilhelm
Madison Wilhelm Bill Williams
Brantley Williams Gracien Williams
Terrence Williams Yanira Williams
Steve Wilmot Amithyst Wilson
Carissa Wilson Doug Wilson
Lucas Wilson Paul E. Windischman
Jeffrey Alan Winterfield Jr Breanna Winzeler
Lilly Wirick Gary Wirth
Ruby Wirth Ruth Wirth
Scott (Christen) Wirth Jamison Wisel
Sandy Witt Caite Wixom
Gisele Wixom Jeff Wolford
Abbey Wolfrum Nick Woodall
Madisyn N. Woodby Dan Woodring
Todd Woodring Vickie Woolace
Deanna J. Worthington Thomas J. Worthington
Lamyia Wright Michael Wright
Kelsey Wulf Chloe Erinn Wyllie
Derick Wyrick Abigail Wyse
Herb Wyse Jacy Wyse
Kaleb Wyse Kayla Wyse
Leon Wyse Mabel (Rupp) Wyse
Marlin Wyse Neil Wyse
Scott (Shelley) Wyse Sophie Wyse
Walter J. Wyse Sr Walter “Junior” Wyse
Y
Steve Yagelski Lexie Yeager
Erin Yochem Jay Yochem
Mari Yoder Austin Drennon York
Wyatt York Linda (Dennis) Younce
Bryce Young JoHanna Young
Z
Yvette Zedaker Russell Zeedyk
Aubree Zeiter Christine Ziegler
Greg Zielinski Scott Zimmer
Doug Zimmerman Wyatt Zulch
Jason Zumbaugh Seth Zumbaugh
Gracie Zuver Jen Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,700+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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