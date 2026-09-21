Who Made Local News: September 23, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,350 names indexed this week.
A
|Audra Aston
|Bianca Agosti
|Bob Apger
|Carter Altaffer
|Caylee Anders
|Colton Aytes
|Coty Arkwright
|Dan Ankney
|Delia Alfaro
|Dixie Anderson
|Eden Alyanakian
|Gloria Alfaro
|Gunner Ames
|Gus Allendorf
|Jake Arnold
|Josh Aeschliman
|Kasey Ankney
|Kinsey Artfitch
|Lawrence Athey
|Lucia Abec
|Mackenzie Allison
|Manuel Alfaro
|Minerva Aguilar
|Nida Aras
|Noah Andres
|Ronald Ankney
|Ryan Alfaro
|Sofia Aguirre
|Sylvie Abec
|Tammy Allison
|Tammy Ankney
|Tyler Artfitch
B
|Aaron Barber
|Addie Burger
|Aden Biederstedt
|Adleigh Bittinger
|Alex Bellman
|Alexie Buchs
|Allen Bock
|Amanda Branstutter
|Anderson Bentley
|Anna Burt
|Annabelle Box
|Anthony Burghardt
|Anthony Burnett
|Augustus Bill
|Austin Buchs
|Ben Baldwin
|Bert Brown
|Blake Boucher
|Brad Betzer
|Bradly Bates
|Brady Berg
|Bria Berg
|Brian Batterson
|Brian Bowsher
|Brianna Balogh
|Brighton Binkley
|Bryce Buehrer
|Brynlee Bowerman
|Cailyn Beck
|Carson Bond
|Casey Banyan
|Claire Bailey
|Clint Barnes
|Cody Barrow
|Cody Boyd
|Colson Beck
|Damon Beltz
|Dan Bonney
|Danford Barber
|Dave Bennett
|Dave Bongiorno
|Debra Beevers
|Don Bertke
|Donald Barger
|Eli Bolyard
|Eliana Buchs
|Eunice Bongiorno
|Faith Bryant
|Frank Burns
|Genee Buchs
|Grant Boyers
|Greg Benedict
|Haley Buckmaster
|Heather Bechstein
|Isaac Beroske
|Isaiah Badenhop
|Izzy Bonaminio
|Jace Burgermeister
|Jade Betzer
|Jake Borton
|James Bates
|Jamie Brigle
|Jamie Brown
|Janet Bechstein
|Janice Brock
|Jason Bryant
|Jeff Boze
|Jen Barrow
|Jenna Beaverson
|Jerry Bergman
|Jesse Brumbaugh
|Joe Beck
|Joe Blystone
|Joel Bersee
|Joshua Benarth
|Kaleigh Betzer
|Karen Bleeks
|Kati Burt
|Katie Brown
|Katilyn Burke
|Keith Bechstein
|Kennedy Bailey
|Kyle Borer
|Landon Bolyard
|Lauren Bell
|Leah Baldwin
|Lee Burke
|Leona Bucher
|Lincoln Barnes
|Linda Burns
|Linda Byler
|Logan Burdue
|Lori Bongiorno
|Louis Batterson
|Lucas Brown
|Luke Bettinger
|Madilyn Biler
|Makaila Bubb
|Makenna Bickel
|Marlena Borstleman
|Masen Boles
|Matthew Bechstein
|Matthew Buchhop
|Max Burton
|Maxine Barger
|Meg Burkholder
|Michael Bechstein
|Michael Bute
|Morgan Bechtol
|Nick Beemer
|Nicky Brooks
|Oma Bushong
|Paige Burdine
|Paul Bongiorno
|Renee Buchs
|Robert Barger Jr
|Robert Brock
|Robin Brinegar
|Ronald Barger
|Ronald Bechstein
|Ryan Borer
|Ryan Brehmer
|Rylee Bevard
|Sandra Barber
|Sara Bolenbaugh
|Scott Benedict
|Seth Bullock
|Sharon Blinzler
|Skyler Bradford
|Spencer Bussell
|Steve Busch
|Sue Biddle
|Sue Bongiorno
|Sydney Bull
|Tanya Barnes
|Tara Barnes
|Teresa Bechstein
|Thomas Bland
|Tim Bongiorno
|Todd Anthony Buchs II
|Todd Buchs
|Todd Burkholder
|Tom Baker
|Tom Brooks
|Tricia Borer
|Tyler Bryner
|Vena Bowers
|Wyatt Bieber
|Zachary Barton
|
C
|Adilyn Colon
|Aimee Cochran
|Anita Jean Castor
|Anna Charles
|Ashley Cornett
|Aubrey Clemens
|Audrey Carte
|Bella Cromly
|Beverly Collins
|Bill Cole
|Blake Cousino
|Brian Camacho
|Carly Condon
|Carol Conklin
|Charles Corbin
|Charles Cummins
|Clara Collins
|Cooper Clark
|Courtney Cooper
|David Cherwien
|Dawn Cogswell
|Debbie Culler
|Doren Chinni
|Eliazar Covarrubias
|Ella Christman
|Emily Chapin
|Eva Cervantes
|Evan Carrizales
|Gary Cupps
|Grant Cover
|Henry Cooke
|Hugo Castellanos Martinez
|Ian Cronin
|Ivan Cruz Castillo
|Jane Cole
|Jeff Coressel
|Josh Clark
|Joshua Chapin
|Julianne Curtis
|Kaleb Calhoun
|Kara Cordova
|Keegan Clapp
|Kelsy Connolly
|Kiara Crafts
|Kinley Curtis
|Kowen Carroll
|Kristian Clayton
|Kyle Cooper
|Lacy Cupps
|Laurie Corbin
|Leiah Carman
|Lincoln Cornett
|Maliyah Cox
|Marshon Chaff
|Mary Chase
|Mary Clark
|Mason Condon
|McKenzie Clemens
|Morgan Cape
|Nickson Chapman
|Paisley Clarke
|Pam Clark
|Pamela Clark
|Pat Carr
|Paul Colon
|Rachel Cole
|Ralph Collins Jr
|Ruth Cooley
|Seth Carman
|Shannon Calhoun
|Sue Couch
|Terry Collins
|TJ Casier
|Tom Cervenka
|Tony Capretta
|Tony Carpenter
|Tyler Clancy
|Will Cox
|Zach Campbell
|Zach Cromly
D
|Addison Davis
|Amy Dunn
|Andrea Davis
|Andy Damore
|Anna Donovan
|Aubri Delaney
|Ben Delaney
|Billy Dominique
|Bob Dowling
|Brad Dutcher
|Brailynn Demoulin
|Brennan Dempsey
|Brian Davis
|Celeste Damron
|Charlotte Dilley
|Chloe Daly
|Connie Dunseth
|Cyril Durbin
|Dale Durbin
|Dan Downey
|Daniel Downey
|Donovan Dula
|Douglas Damron
|Eloise Daugherty
|Emma Dye
|Eric Dailey
|Eric Davis
|Eric Dunn
|Gavin Duvall
|Henry Damaske
|Jake Dawson
|Janie DeWitt
|Jayden Deel
|Jayse Dunn
|Jenna Dailey
|Jesse Davis
|Jodi Delaney
|Jodi Downey
|John Dowling
|Jolenna Dailey
|Josie Dreyer
|Julia Dickinson
|Julie Davis
|Julie Dominique
|Kenna Dilley
|Kylee Downey
|Linda Dilworth
|Loralai Doble
|Lottie Daugherty
|Luke Doolittle
|Maely Dotson
|Mary Ann Dunn
|Mason Dineen
|Matt Devlin
|Max Dierks
|Micah Diaz
|Mike DeWine
|Mike Dilley
|Mya Daughters
|Nancy Daniels
|Orrin Doolittle
|Patrick Dunn
|Penny Delaney
|Phil Dunn
|Rebekah Dell
|Rosella Dowling
|Russ Dominique
|Ruth Ann Dunn
|Ryan Domitio
|Samuel Dell
|Steve Delaney
|Taylor Downey
|Tina Draine
|Tom Dowling
|Tristen Dingus
|Verlene Drohan
|Walter Dowling
|Wayne Dowling
|Zackary Dominique
|
E
|Adriana Elliot
|Aiden Eisel
|Allie Elkins
|Avery Emmitt
|Barbara Eckley
|Brayelyn Eberly
|Dan Eshman
|Danalyce Entenman
|Diana Ely
|Elizabeth Ellerbrock
|Erin Elser
|Gary Epley
|James Ehrsam
|Jeff Erb
|Lilli Eisel
|Lori Eitniear
|Maggie Enderle
|Mason Elden
|Mike Elser
|Mila Erb
|Owen Elden
|Payton Elwood
|Rodney Eckley
|Sam Etue
|Sarah Etue
|Scott Ely
|Vicki Eidenier
|Wyatt Eisel
|Xavier Eidenier
|
F
|Aaron Faehnle
|Addalee Fulk
|Addison Fisher
|Aiden FranzDonato
|Al Fiser
|Alex Fritsch
|Bella Fogarty
|Betty Flory
|C.J. Fidler
|Charles Flory
|Chris Foster
|Colleen Fether
|Dan Fitzenrider
|Dean Frisbie
|Doug Ford
|Dylan Feuerstein
|Dylan Funk
|Easton Fidler
|Fern Fleming
|Gavin Fisher
|Halle Fogarty
|Helena Fackler
|Howard Flory
|Ivan Favia
|Jade Frey
|Jake Farley
|Jay Fowler
|Jeffrey Figy
|Jennifer Fitzcharles
|John Fryman
|Joyce Frey
|Justin Fahrenbruch
|Karen Ford
|Kevin Frey
|Kira Ford
|Kourtney Fulton
|Leona Finfera
|Lily Foster
|Linda Fitzenrider
|Lori Frey
|Lucas Fay
|Maddie Foster
|Randolph Fickle
|Rhonda Fisher
|Robert Flory
|Sophie Ford
|Tiffany Ford
|Tyrell Fleet
|Weston Farley
|
G
|Aaron Glasgow
|Abagail Gleckler
|Addyson Gleckler
|AJ Gleckler
|Alexis Grandey
|Austin Gillen
|Barry Galbraith
|Bill Gill
|Brayden Gearig
|Breeann Gendron
|Brie Grime
|Bryan Gendron
|Bryn Gearig
|Brynn Godwin
|Caleb Groeneweg
|Callie Guelde
|Casmiro Garza
|Claire Gendron
|Claire Gisel
|Colton Gilgenbach
|Dan Gillen
|Debbie Gentit
|Dianne Galbraith
|Ethan Gray
|Filomeno Garza
|Frederick Griesier
|Gabe Graham
|Halle Gleckler
|Heather Galbraith
|Herminia Garza
|Ignascio Garza
|Jaedyn Gillen
|Jake Gline
|James Garber
|Jason Gruver
|Jensyn Gillen
|Justin Galbraith
|Karter Gray
|Kathryn Graf
|Kaylie Graham
|Kellie Gray
|Kevin Gray
|Kevin Guy
|Khloe Goebel
|Leroy Gadzialski
|Levi Gauden
|Luke Graf
|MacKenzie Grahn
|Mario Gomez
|Mary Gisel
|Matt Gleckler
|Matthew Grube
|Myla Goins
|Owen Gebers
|Paul Green
|Payton Glonek
|Percy Grannis
|Raegan Gerken
|Ryleigh Glock
|Sara Gazwi
|Sophia Gillen
|Stacy Galbraith
|Talithia Gurtner
|Verle Gentit
|Violet Gleckler
|Willis Gardner
|Zoey Gillett
|
H
|Allison Herr
|Ally Hendricks
|Alyster Hunter
|Angela Hindes
|Anna Hudson
|Anton Hubbard
|Avyonna Hamrick
|Barbara Hoover
|Barry Hoylman
|Bella Henricks
|Blaney Huffman
|Braxten Hudik
|Brent Hoylman
|Brian Haller
|Brian Hobbs
|Caden Hill
|Carolyn Haller
|Carson Hamilton
|Chelsea Hillier
|Christine Happ
|Connor Hocking
|Cooper Harris
|Corbin Hartman
|Coty Hargett
|Daelynn Huddleston
|Daniel Haller
|Daniel Hernandez
|Devin Harter
|Donna Highwarden
|Donna Hubert
|Donna Hug
|Dottie Hallett
|Dylan Haselman
|Eli Hansel
|Emma Hein
|Emmi Hollstein
|Faron Hubert
|Frank Homer
|Gabe Haselman
|Gabriella Hernandez
|Gary Hamrick
|Georgia Hudson
|Grant Hake
|Harry Harley
|Harry Helms
|Hunter Heinemann
|Isaac Heller
|Ivan Hite
|Jack Hallock Jr
|Jack Hallock Sr
|Jackson Huffman
|James Hoffman
|James Hulisz
|Jaxson Holman
|Jerica Hollenbaugh
|John Horning
|John Huffman
|Joseph Hoover
|Kailea Holbrook
|Kate Haller
|Kathy Huner
|Kaylee Hoover
|Kennedy Hurst
|Kenzie Hickman
|Kim Hallock
|Kurt Hallock
|Landon Hendricks
|Landon Hobbs
|Landon Husted
|Larry Harsila
|Layla Hewson
|Leah Hoffman
|Leroy Hug
|Logan Heurman
|Margaret Hoskinson
|Mariah Holmes
|Marie Herschberger
|Matt Horen
|Micah Hughs
|Molly Harris
|Moselle Huard
|Myah Higgins
|Nate Haymon
|Nathan Hoffer
|Owen Hurst
|Penny Hallock
|Ryan Henricks
|Rylan Husted
|Sarah Haller
|Scott Haselman
|Stephanie Helmke
|Steve Hicks
|Steven Haller
|Sue Homer
|Tatem Huston
|Terry Huffman
|Thaddeus Hunter
|Todd Hallock
|Todd Hanson
|Todd Hernandez
|Tom Haller
|Trevor Hake
|Tyler Heckman
|Veronica Hargett
|Vitoria Hutchinson
|Wesley Hartsock
|William Hillier
|
I
J
|Anthony Jiannuzzi
|Ariana Jacomet
|Ashlyn Jackson
|Cleo Jaegle
|Daphne Julian
|Derrick Johnson
|Ellie Johnson
|Emmanuel Jimenez
|Fremont Jacoby
|Halle Jones
|Harper Jackson
|Holly Jackson
|Judah Jackson
|Julianna Johnson
|Lexi Johnson
|Matthew Jenkins
|Nate Johnson
|Nickolas Julian
|Rylee Jacobs
|Thomas Jackson
|Tina Jahn
|
K
|Abby Kissel
|Abigail Kosier
|Amanda Knecht
|Amelia Kain
|Arielle Kurtz
|Bennie Kniffin
|Bob Krumm
|Brady Kile
|Brady Kimple
|Brett Kolb
|Brooke Knisel
|Brooklyn Kahl
|Bryson Kesler
|Camden Kozakiewicz
|Cameron King
|Chet Kuszmaul
|Cuyler Kepling
|Dale Kern
|Danyel Knapp
|Darrin Kirchner
|Dawson Knierim
|Dean Kuckuck
|Denise Knecht
|Dennis Kennedy
|Emma Krabill
|Evelyn Keys
|Gavin Knierim
|Harry Kanauer
|Hayden Konieczka
|Hunter Kohls
|India Kenner
|Jacob Kessler
|James Kujawa Jr
|Jason Kunsman
|Jen Kidder
|Jody Keller
|Johnny Kissner
|Karly Kruse
|Kate Klinger
|Katelyn Kimpel
|Katie Knapp
|Kelly Kunesh
|Kori Kreuz
|Kylie Kania
|Landon Kiefer
|Larry Kinzer
|Laurel Knecht
|Lily Krempec
|Linda Keiss
|Lori Knierim
|Madison Klinepeter
|Marcy Kaptur
|Michela Krieger
|Mike Kelly
|Mindy Kaltenbach
|Morgan Kreuz
|Noah Kreuz
|Preston Knecht
|Renea Kessler
|Rick Kazmierczak
|Sarah Kruse
|Scott Kesler
|Sophia Keller
|Stacie Kujawa
|Stevie Kimpel
|Taylor Kiefer
|Vern Keiss
|
L
|Allyn Luce
|Amanda Lagreca
|Anna Lammers
|Anna Lohman
|Anna Long
|Austin Luce
|Bristol Litten
|Brody Lemmerbrock
|Bruce Lauber
|Caleb Lerma
|Cara Ludlow
|Don Leu
|Doug Lemmerbrock
|George Lantz
|Hannah Lazenby
|Henry Lirot
|Hope Luginbill
|Jacob Lyons
|Jaelyn Lyons
|James Leupp
|James Livengood
|Janice Layman
|Jason Luke
|Jaxton Lawniczak
|Jennifer Leininger
|Jo Ann Luce
|Joey LaPoint
|Justin Leu
|Kaleb Lester
|Kathy Luke
|Kayla Lapham
|Kaylee Lambert
|Kendall Lower
|Kenneth Ladd
|Kenneth Layman
|Kenneth Louys
|Kevin Ladd
|Kim Lauber
|Kristin Lemmerbrock
|Lainee LaPoint
|Lucas Lohman
|Madison Lermer
|Marisa Langenderfer
|Mark Linton
|Mia Lawson
|Phillip Lillich
|Robert Lagreca
|Robert Lange
|Ryan Lilly
|Scott Lirot
|Shane Leininger
|Stacy Lillard
|Tim Livengood
|Tom Lauber
|Tonie Long
|Tripp Langenderfer
|Ty Leppelmeier
|Tyson LaPoint
|Vivi Legato
|
M
|Aidan Muehlfeld
|AJ Murdico
|Alex Mossing
|Alexa Miller
|Allison Miller
|Alyssa McDougle
|Amy Miller
|Andrea Morrow
|Angie Morton
|Ashley Mays
|Audrey McFarland
|Ava Mohr
|Bill Martin
|Bill McConnell
|Brandon Miller
|Brayden Miller
|Brookelynn Miller
|Carter Malak
|Cathleen McCarrol
|Charlie Meyer
|Clara Morrow
|Colin Moser
|Connor McLafferty
|Dale Morgan
|Dallas Mendel
|Dave Merrick
|Dawson Martz
|Debbie Mehle
|Dorris Miller
|Dustin Meyers
|Elizabeth Morrow
|Ellie Montgomery
|Emily Manon
|Evie Meyer
|Ezra Mabus
|Faith Muehlfeld
|Gary Moore
|Gavin McFarland
|Homer Miller
|Inessa Mosko
|Jennifer Meyer
|Jeremy Miller
|John McKeever
|John Myles
|Karen Meister
|Karl Mauerhan
|Kaylee Mosko
|Kendra Morrow
|Kenley Michalski
|Kent Morton
|Kevin Maynard
|Kevin Mercer
|Kyle McClellan
|Lanae Manz
|Lucas Maldonado
|Lukas Mendenhall
|Maci Martz
|Madison Miller
|Makayla Mahnke
|Makayla Miller
|Mark Moreland
|Matt Meyer
|Melanie Miller
|Michael Massey
|Naomi Meyer
|Nicole Manahan
|Nora Mossing
|Paul Morrow
|Pete Milicia
|Peyton Mossing
|Rivers Meyer
|Robbie Mills
|Roy Meyer
|Ryan Mohr
|Ryan Muehlfeld
|Ryiah Merrick
|Scott Mull
|Sean Murry
|Sharon Morrow
|Shawen McGary
|Sheila McGill
|Sophia Medina
|Sophia Mercer
|Taytum Mika
|Tim Meister
|Todd Morrow
|Traci Micheau
|Travis Merrick
|Troy Moore
|Tyler Manz
|Vincent Martinez
|William Miller
|William Miller Jr
|William Morrow
|Zachary Morrow
|
N
|Abigail Nofziger
|Allen Naiber
|Andrea Northrup
|Archie Norris
|Beth Nafziger
|Brayden Noonan
|Dan Northrup
|David Northrup
|Deborah Nester
|Dennis Newman
|Diane Northrup
|Doug Northrup
|Dustin Nethery
|Emma Nagel
|Emma Notestine
|Eric Nelson
|Glen Newcomer
|Jared Northrup
|Jaxton Nofziger
|Joe Nickloy
|John Noyes
|Keith Nofziger
|Lorraine Newman
|Marcus Nagel
|Mason Nagel
|Melanie Nofziger
|Melvin Nofziger
|Nancy Nofziger
|Noah Nogosek
|Olivia Nietzke
|Rachel Nagel
|Rebekah Nofziger
|Rickie Northrup
|Wainani Neifer
O
|Amy Opdycke
|Ashley Oyer
|Autumn Owens
|Brian O'Neill
|Cassandra Okuly
|Chris O'Neill
|Chris Opdycke
|Curtis Opdycke
|Derek Opdycke
|Eden Owens
|Frank Onweller
|Gabbie Orner
|Gabrielle Orner
|Grace Oberlin
|Graycen Osterday
|Jacob Ott
|Joan Opdycke
|Joe Okos
|Joseph Ohlemacher
|Juanie Ortega
|Juliette Okos
|Leah Overfield
|Marian Onweller
|Marlene Oxender
|Michelle Oyer-Rose
|Scott Oberlin
|Sebastian Ochs
|Trevor Osterland
|Vicki O'Neill
|
P
|Abraham Perez
|Alexis Perez
|Ameilia Perez
|April Pawlowski
|Ashton Pixley
|Aubree Perdew
|Austin Poynter
|Bob Patterson
|Bob Pogue
|Brianna Perkins
|Bryce Peters
|Carla Prochaska
|Carson Patten
|Chad Poorman
|Cindy Parker
|Clark Prochaska
|Clyde Pettit
|Dan Prochaska
|David Pilliod
|David Prochaska
|Edith Plettner
|Elise Pacewicz
|Eva Peters
|Gracyn Pelton
|Harrison Pancoast
|Harry Phillips
|Helen Potts
|Henry Pennington
|Huberta Prochaska
|Irma Perez
|Izak Payne
|James Pelland Sr
|Jay Pursel
|Jaylin Prayter
|Jim Perrin
|John Poulson
|Kason Parks
|Kennedy Peebles
|Laura Pedroza
|Lisa Peffley
|Maddox Pinter
|Mady Pelland
|Marty Prochaska
|Mary Perrin
|Michael Parker
|Mike Prayter
|Miles Paulson
|Monica Pelland
|Mya Parker
|Orville Pinckley
|Pat Patterson
|Pat Pilliod
|Richard Poorman
|Rick Pacewicz
|Ron Parrish
|Sarah Powell
|Sawyer Piotrowski
|Scott Pawlicki
|Sophia Pan
|Stephen Priestap
|Steve Prochaska
|Susan Prochaska
|Tracy Perry
|Weston Premo
Q
|Raul Quintanar
|Wendy Quintanar
R
|Andy Robinson
|Ann Riegsecker
|Ashalyn Rice
|Ashley Reed
|Ashlyn Riley
|Austin Rummel
|Becky Rochford
|Beyla Remer
|Brendan Rafferty
|Bruce Rosebrock
|Carly Rupp
|Carter Roberts
|Cayden Ruffer
|Clifford Ruggles
|Colin Rusel
|Colton Rosinski
|Dalton Rosa-Ruggieri
|Dennis Robinson
|Drew Ringenberg
|Dylan Rogers
|Earl Reader
|Emily Reed
|Erika Rufenacht
|Espi Ramirez
|Evan Reinhard
|Giovanni Ruiz
|Glen Riegsecker
|Ian Rhodes
|Jackson Rico
|Jason Rychener
|Jeff Robinson
|Jennifer Ripke
|Jett Roose
|Joan Rill
|Joe Rogier
|Judith Rill
|Julian Ramirez
|Julian Rodriguez
|Justin Rufenacht
|Kadyn Ross
|Katelyn Roth
|Landon Ricker
|Logan Ruffer
|Lora Rusel
|Lyla Radel
|Marie Riegsecker
|Mark Rairigh
|Martha Riggs
|Maurice Rowland
|Monica Rhodes
|Nerissa Roney
|Nikki Rockey
|Norman Rhoades
|Pat Riegsecker
|Patti Rockey
|Raegan Rominski
|Ronnie Rico
|Samuel Riegsecker
|Scott Rupp
|Shelley Repp
|Skye Rosebrock
|Stewart Rodger
|Susan Rill
|Talen Reinbolt
|Te' Rodriguez-Tedrick
|Teresa Roediger
|Terry Rummel
|Todd Roth
|Tyler Rodriguez
|Victor Riegsecker
|Willa Rosene
|William Rockey
|William Rupp
|Wyatt Rhoades
S
|Abbie Smith
|Aiden Stevenson
|Alan Schmude
|Alan Sellgren
|Aleiza Swartz
|Allen Smith
|Alyssa Schilling
|Amanda Shackelford
|Amy Steiner
|Andrea Schumacher
|Andrew Scherer
|Andrew Schwartz
|Andrew Slagle
|Anna Stirn
|Annette Schreiner
|Anthony Stevens
|Asher Sito
|Ashtyn Sanders
|Audrey Schwab
|Austin Saneholtz
|Austin Serna
|Ava Swank
|Barbara Steffes
|Blaire Schroeder
|Braxton Sausser
|Breelynn Shankster
|Brenda Shantz
|Brent Simon
|Brent Stevens
|Bristol Smith
|Britney Sworden
|Brooklyn Schmidt
|Bryce Schmude
|Bryce Schroeder
|Cameron Shimp
|Cara Schroeder
|Carlee Schaffner
|Catherine Schmucker
|Catherine Stockburger
|Cathleen Schultz
|Chandler Sanford
|Chris Shrader
|Claire Struble
|Coby Sharrit
|Courtney Stuckey
|Curtis Sawade
|Daniel Schaller
|Danielle Steiner
|David Skoczyn II
|Dean Sauder
|Dennis Sullivan
|Derek Schultz
|Dorotea Schroeck
|Dylan Smigelski
|Elizabeth Steiner
|Ellianna Sgro
|Elliot Schneider
|Emma Schlade
|Emmy Selgo
|Eric Sickel
|Eric Simon
|Ethan Stuckey
|Evan Stambaugh
|Evelyn Sweet
|Florence Schmude
|Francis Slough
|Gary Schroeder
|Gordon Schumacher
|Hannah Sanford
|Hayes Studenka
|Heather Schimmel
|Herbert Schaffner
|Izebelle Swartzlander
|J.T. Stelzer
|Jadyn Shumaker
|James Schmucker Jr
|Jaret Studenka
|Jeremy Shirkey
|Jeremy Suffel
|Jesse Schumacher
|Jesse Schwartz
|Jim Steiner
|Jody Sullivan
|John Shaffer
|John Swearingen
|Jon Samarzia
|Joseph Schroeck
|Joshua Stockburger
|Joyce Schelling
|Judy Schmude
|Kasey Spurgeon
|Kasyn Schaffner
|Kellen Sanchez
|Kellen Schmidt
|Kirk Steiner
|Kirstyn Schroeder
|Kristy Stickney
|Kyle Sworden
|Lacey Shinaver
|Lana Serna
|Laura Switzer
|Lauren Stanoszek
|Leah Schwartz
|Levi Sayers
|Lila Schindler
|Linda Shaffer
|Lisa Schmude
|Logan Secory
|Loyal Schaffner
|Lucian Swain
|Lucy Smith
|Luke Smigelski
|Luke Spiess
|Lynn Schaffner
|Maci Stinehelfer
|Maddox Schneider
|Madison Smithfield
|Makayla Shulters
|Makennah Schuchman
|Malachi Smeltzer
|Marah Stinehelfer
|Margaret Schumacher
|Mark Schmucker
|Mary Sawade
|Mary Schroeder
|Mary Schwartz
|Mary Stoller
|Matthew Steele
|Matthew Swartz
|McKenna Shindorf
|Melissa Swary
|Mia Sikula
|Michael Shaffer
|Mya Suarez
|Nathanael Schumacher
|Noah Sherman
|Olivia Siewertsen
|Olivia Silveous
|Owen Sommer
|Pam Skates
|Peggy Sellgren
|Phil Stotz
|Rex Stump
|Ronald Stockburger
|Ruth Stipe
|Sarah Stubblefield
|Shane Sumner
|Sharon Simon
|Sharon Stark
|Stephanie Schumacher
|Stephen Seagrave
|Stephen Switzer
|Taylor Shawber
|Tom Smith
|Tony Schuette
|Travis Steiner
|Vanessa Shepard
|Victor Scheiber
|Wade Stubleski
|Will Smithmyer
|Wyatt Slabaugh
|Zach Schroeder
|Zia Siegel
|
T
|Adam Tipton
|Alora Townsend
|Amy Thompson
|Angie Thompson
|Baylee Tietje
|Becky Thober
|Beth Thomas
|Blake Thompson
|Brady Thomas
|Brent Thober
|Chelsea Truckor
|Cindy Turpening
|Craig Thober
|Danielle Tanner
|Dawson Tijerina
|Diane Tinsman
|Duane Tredway
|Ella Taylor
|Ella Tule
|Ellerie Townsend
|Grady Thompson
|Hayden Timbrook
|Jack Thorne
|Jaelyn Thompson
|Jason Thompson
|Jeffrey Truckor
|Jesse Taylor
|Jim Tressel
|John Trejo
|Julie Taylor
|Keith Thatcher
|Kristie Thompson
|Krystal Thornton
|Kyle Townsend
|Lauri TenEyck-Rupp
|Liam Tibbits
|Linda Thober
|Linda Thornton
|Marilyn Toner
|Mark Trausch
|Mary Thaman
|Mike Thompson
|Mike Trausch
|Myrali Torres
|Nancy Thompson
|Neil Toeppe
|Patt Taylor
|Robert Thomas
|Seth Tedrow
|Stephanie Thober
|Sue Tokarz
|Tom Thompson
|Trent Thomas
|Tyler Tipton
U
|Brenden Upham
|David Underwood
|Donald Underwood
|Jacob Uran
|Lucille Underwood
|Teresa Underwood
V
|Alex Vajen
|Alvino Vasquez
|Audrey Ventimiglia
|Christina Vasquez
|Dominic Valvano
|Dylan Veres
|Evelyn Ventimiglia
|Gavin Voight
|Griffen Valentine
|Hans Vetter
|Jocelyn Villagomez
|Karen VonDeylen
|Kenlee Vansteenkiste
|Larry Vogt
|Lauren Valentine
|Leslie VanAusdale
|Lucy Vashaw
|Maggie Valentine
|Matthew Voyer
|Sherry Villasenor
|Theresa Vietmeier
|
W
|Abbey Whitney
|Amy Wendt
|Aspen Watson
|Ava Walton
|Benjamin Wolford
|Betsy Wyse
|Brandon Whalen
|Brenna White
|Brittany White
|Brody Wyckhouse
|Caite Wixom
|Callen Willey
|Carissa Wilson
|Carter Weiss
|Charles White
|Charles Wolford
|Chris Walker
|Christopher Whalen
|Christopher Wolfe
|Cory Weaver
|Dan Woodring
|David Wehrle
|Ed Walkup
|Elaine Willibey
|Elise Wyandt
|Emma Whitaker
|Emmett Westrick
|Heather Wolford
|Jason Waldvogel
|Jeffrey Wolford
|Jenny Wolford
|Jerremiah Wolford
|Jessica Weaver
|John Weber
|Justin Watson
|Kaleb Wyse
|Kamaar Williams
|Katie Whiteman
|Katlyn Walker
|Keira Waldvogel
|Kelsey Wulf
|Kenneth Wetmore
|Kensey Weber
|Kent Winkler
|Kevin Whitlock
|Lathan Wilson
|Leah Wilson
|Leo Wixom
|Lily Wirick
|Logan Wyse
|Lucas Wilson
|Luke Woodring
|Lynn Watson
|Madison Wilhelm
|Mark Weaver
|Maycee Walker
|Michael Wolford
|Mike Weiland
|Molly Walker
|Natalie Weirich
|Noah Walters
|Noelle Wulf
|Pam Wampler
|Peyton Winkler
|Raven Winters
|Rebekah Will-Alfaro
|Sharon Weber
|Sharon Wolford
|Skyler Whitney
|Steve Wilmot
|Taylor Wolfram
|Terry White
|Thelma Williams
|Tom Warner
|Troy Walborn
|Ursula Will-Alfaro
|Vivian Weaver
|William Whewell
|Wyatt Wilhelm
|Yanira Williams
|Zackery Whalen
|
Y
|Alyvia Yoder
|Conor Yates
|Ella Yoder
|Kaylie Young
|Lexie Yeager
|Madailein Young
|Mari Yoder
|Natalie Yeager
|Ravyn Young
|Silas Yoder
|Steve Yagelski
|
Z
|Aaron Zenz
|Aaron Zook
|Aubree Zeiter
|Brock Zuver
|Doug Zimmerman
|Gracie Zuver
|Melissa Zenz
|Mike Zimmerman
|Tracy Zuver
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TOTAL UNIQUE NAMES: 1,350+
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