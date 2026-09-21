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Who Made Local News

Who Made Local News: September 23, 2026

By Updated:No Comments15 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,350 names indexed this week.

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A
Audra Aston Bianca Agosti
Bob Apger Carter Altaffer
Caylee Anders Colton Aytes
Coty Arkwright Dan Ankney
Delia Alfaro Dixie Anderson
Eden Alyanakian Gloria Alfaro
Gunner Ames Gus Allendorf
Jake Arnold Josh Aeschliman
Kasey Ankney Kinsey Artfitch
Lawrence Athey Lucia Abec
Mackenzie Allison Manuel Alfaro
Minerva Aguilar Nida Aras
Noah Andres Ronald Ankney
Ryan Alfaro Sofia Aguirre
Sylvie Abec Tammy Allison
Tammy Ankney Tyler Artfitch
B
Aaron Barber Addie Burger
Aden Biederstedt Adleigh Bittinger
Alex Bellman Alexie Buchs
Allen Bock Amanda Branstutter
Anderson Bentley Anna Burt
Annabelle Box Anthony Burghardt
Anthony Burnett Augustus Bill
Austin Buchs Ben Baldwin
Bert Brown Blake Boucher
Brad Betzer Bradly Bates
Brady Berg Bria Berg
Brian Batterson Brian Bowsher
Brianna Balogh Brighton Binkley
Bryce Buehrer Brynlee Bowerman
Cailyn Beck Carson Bond
Casey Banyan Claire Bailey
Clint Barnes Cody Barrow
Cody Boyd Colson Beck
Damon Beltz Dan Bonney
Danford Barber Dave Bennett
Dave Bongiorno Debra Beevers
Don Bertke Donald Barger
Eli Bolyard Eliana Buchs
Eunice Bongiorno Faith Bryant
Frank Burns Genee Buchs
Grant Boyers Greg Benedict
Haley Buckmaster Heather Bechstein
Isaac Beroske Isaiah Badenhop
Izzy Bonaminio Jace Burgermeister
Jade Betzer Jake Borton
James Bates Jamie Brigle
Jamie Brown Janet Bechstein
Janice Brock Jason Bryant
Jeff Boze Jen Barrow
Jenna Beaverson Jerry Bergman
Jesse Brumbaugh Joe Beck
Joe Blystone Joel Bersee
Joshua Benarth Kaleigh Betzer
Karen Bleeks Kati Burt
Katie Brown Katilyn Burke
Keith Bechstein Kennedy Bailey
Kyle Borer Landon Bolyard
Lauren Bell Leah Baldwin
Lee Burke Leona Bucher
Lincoln Barnes Linda Burns
Linda Byler Logan Burdue
Lori Bongiorno Louis Batterson
Lucas Brown Luke Bettinger
Madilyn Biler Makaila Bubb
Makenna Bickel Marlena Borstleman
Masen Boles Matthew Bechstein
Matthew Buchhop Max Burton
Maxine Barger Meg Burkholder
Michael Bechstein Michael Bute
Morgan Bechtol Nick Beemer
Nicky Brooks Oma Bushong
Paige Burdine Paul Bongiorno
Renee Buchs Robert Barger Jr
Robert Brock Robin Brinegar
Ronald Barger Ronald Bechstein
Ryan Borer Ryan Brehmer
Rylee Bevard Sandra Barber
Sara Bolenbaugh Scott Benedict
Seth Bullock Sharon Blinzler
Skyler Bradford Spencer Bussell
Steve Busch Sue Biddle
Sue Bongiorno Sydney Bull
Tanya Barnes Tara Barnes
Teresa Bechstein Thomas Bland
Tim Bongiorno Todd Anthony Buchs II
Todd Buchs Todd Burkholder
Tom Baker Tom Brooks
Tricia Borer Tyler Bryner
Vena Bowers Wyatt Bieber
Zachary Barton
C
Adilyn Colon Aimee Cochran
Anita Jean Castor Anna Charles
Ashley Cornett Aubrey Clemens
Audrey Carte Bella Cromly
Beverly Collins Bill Cole
Blake Cousino Brian Camacho
Carly Condon Carol Conklin
Charles Corbin Charles Cummins
Clara Collins Cooper Clark
Courtney Cooper David Cherwien
Dawn Cogswell Debbie Culler
Doren Chinni Eliazar Covarrubias
Ella Christman Emily Chapin
Eva Cervantes Evan Carrizales
Gary Cupps Grant Cover
Henry Cooke Hugo Castellanos Martinez
Ian Cronin Ivan Cruz Castillo
Jane Cole Jeff Coressel
Josh Clark Joshua Chapin
Julianne Curtis Kaleb Calhoun
Kara Cordova Keegan Clapp
Kelsy Connolly Kiara Crafts
Kinley Curtis Kowen Carroll
Kristian Clayton Kyle Cooper
Lacy Cupps Laurie Corbin
Leiah Carman Lincoln Cornett
Maliyah Cox Marshon Chaff
Mary Chase Mary Clark
Mason Condon McKenzie Clemens
Morgan Cape Nickson Chapman
Paisley Clarke Pam Clark
Pamela Clark Pat Carr
Paul Colon Rachel Cole
Ralph Collins Jr Ruth Cooley
Seth Carman Shannon Calhoun
Sue Couch Terry Collins
TJ Casier Tom Cervenka
Tony Capretta Tony Carpenter
Tyler Clancy Will Cox
Zach Campbell Zach Cromly
D
Addison Davis Amy Dunn
Andrea Davis Andy Damore
Anna Donovan Aubri Delaney
Ben Delaney Billy Dominique
Bob Dowling Brad Dutcher
Brailynn Demoulin Brennan Dempsey
Brian Davis Celeste Damron
Charlotte Dilley Chloe Daly
Connie Dunseth Cyril Durbin
Dale Durbin Dan Downey
Daniel Downey Donovan Dula
Douglas Damron Eloise Daugherty
Emma Dye Eric Dailey
Eric Davis Eric Dunn
Gavin Duvall Henry Damaske
Jake Dawson Janie DeWitt
Jayden Deel Jayse Dunn
Jenna Dailey Jesse Davis
Jodi Delaney Jodi Downey
John Dowling Jolenna Dailey
Josie Dreyer Julia Dickinson
Julie Davis Julie Dominique
Kenna Dilley Kylee Downey
Linda Dilworth Loralai Doble
Lottie Daugherty Luke Doolittle
Maely Dotson Mary Ann Dunn
Mason Dineen Matt Devlin
Max Dierks Micah Diaz
Mike DeWine Mike Dilley
Mya Daughters Nancy Daniels
Orrin Doolittle Patrick Dunn
Penny Delaney Phil Dunn
Rebekah Dell Rosella Dowling
Russ Dominique Ruth Ann Dunn
Ryan Domitio Samuel Dell
Steve Delaney Taylor Downey
Tina Draine Tom Dowling
Tristen Dingus Verlene Drohan
Walter Dowling Wayne Dowling
Zackary Dominique
E
Adriana Elliot Aiden Eisel
Allie Elkins Avery Emmitt
Barbara Eckley Brayelyn Eberly
Dan Eshman Danalyce Entenman
Diana Ely Elizabeth Ellerbrock
Erin Elser Gary Epley
James Ehrsam Jeff Erb
Lilli Eisel Lori Eitniear
Maggie Enderle Mason Elden
Mike Elser Mila Erb
Owen Elden Payton Elwood
Rodney Eckley Sam Etue
Sarah Etue Scott Ely
Vicki Eidenier Wyatt Eisel
Xavier Eidenier
F
Aaron Faehnle Addalee Fulk
Addison Fisher Aiden FranzDonato
Al Fiser Alex Fritsch
Bella Fogarty Betty Flory
C.J. Fidler Charles Flory
Chris Foster Colleen Fether
Dan Fitzenrider Dean Frisbie
Doug Ford Dylan Feuerstein
Dylan Funk Easton Fidler
Fern Fleming Gavin Fisher
Halle Fogarty Helena Fackler
Howard Flory Ivan Favia
Jade Frey Jake Farley
Jay Fowler Jeffrey Figy
Jennifer Fitzcharles John Fryman
Joyce Frey Justin Fahrenbruch
Karen Ford Kevin Frey
Kira Ford Kourtney Fulton
Leona Finfera Lily Foster
Linda Fitzenrider Lori Frey
Lucas Fay Maddie Foster
Randolph Fickle Rhonda Fisher
Robert Flory Sophie Ford
Tiffany Ford Tyrell Fleet
Weston Farley
G
Aaron Glasgow Abagail Gleckler
Addyson Gleckler AJ Gleckler
Alexis Grandey Austin Gillen
Barry Galbraith Bill Gill
Brayden Gearig Breeann Gendron
Brie Grime Bryan Gendron
Bryn Gearig Brynn Godwin
Caleb Groeneweg Callie Guelde
Casmiro Garza Claire Gendron
Claire Gisel Colton Gilgenbach
Dan Gillen Debbie Gentit
Dianne Galbraith Ethan Gray
Filomeno Garza Frederick Griesier
Gabe Graham Halle Gleckler
Heather Galbraith Herminia Garza
Ignascio Garza Jaedyn Gillen
Jake Gline James Garber
Jason Gruver Jensyn Gillen
Justin Galbraith Karter Gray
Kathryn Graf Kaylie Graham
Kellie Gray Kevin Gray
Kevin Guy Khloe Goebel
Leroy Gadzialski Levi Gauden
Luke Graf MacKenzie Grahn
Mario Gomez Mary Gisel
Matt Gleckler Matthew Grube
Myla Goins Owen Gebers
Paul Green Payton Glonek
Percy Grannis Raegan Gerken
Ryleigh Glock Sara Gazwi
Sophia Gillen Stacy Galbraith
Talithia Gurtner Verle Gentit
Violet Gleckler Willis Gardner
Zoey Gillett
H
Allison Herr Ally Hendricks
Alyster Hunter Angela Hindes
Anna Hudson Anton Hubbard
Avyonna Hamrick Barbara Hoover
Barry Hoylman Bella Henricks
Blaney Huffman Braxten Hudik
Brent Hoylman Brian Haller
Brian Hobbs Caden Hill
Carolyn Haller Carson Hamilton
Chelsea Hillier Christine Happ
Connor Hocking Cooper Harris
Corbin Hartman Coty Hargett
Daelynn Huddleston Daniel Haller
Daniel Hernandez Devin Harter
Donna Highwarden Donna Hubert
Donna Hug Dottie Hallett
Dylan Haselman Eli Hansel
Emma Hein Emmi Hollstein
Faron Hubert Frank Homer
Gabe Haselman Gabriella Hernandez
Gary Hamrick Georgia Hudson
Grant Hake Harry Harley
Harry Helms Hunter Heinemann
Isaac Heller Ivan Hite
Jack Hallock Jr Jack Hallock Sr
Jackson Huffman James Hoffman
James Hulisz Jaxson Holman
Jerica Hollenbaugh John Horning
John Huffman Joseph Hoover
Kailea Holbrook Kate Haller
Kathy Huner Kaylee Hoover
Kennedy Hurst Kenzie Hickman
Kim Hallock Kurt Hallock
Landon Hendricks Landon Hobbs
Landon Husted Larry Harsila
Layla Hewson Leah Hoffman
Leroy Hug Logan Heurman
Margaret Hoskinson Mariah Holmes
Marie Herschberger Matt Horen
Micah Hughs Molly Harris
Moselle Huard Myah Higgins
Nate Haymon Nathan Hoffer
Owen Hurst Penny Hallock
Ryan Henricks Rylan Husted
Sarah Haller Scott Haselman
Stephanie Helmke Steve Hicks
Steven Haller Sue Homer
Tatem Huston Terry Huffman
Thaddeus Hunter Todd Hallock
Todd Hanson Todd Hernandez
Tom Haller Trevor Hake
Tyler Heckman Veronica Hargett
Vitoria Hutchinson Wesley Hartsock
William Hillier
I
Don Imm Jordan Inkrott
J
Anthony Jiannuzzi Ariana Jacomet
Ashlyn Jackson Cleo Jaegle
Daphne Julian Derrick Johnson
Ellie Johnson Emmanuel Jimenez
Fremont Jacoby Halle Jones
Harper Jackson Holly Jackson
Judah Jackson Julianna Johnson
Lexi Johnson Matthew Jenkins
Nate Johnson Nickolas Julian
Rylee Jacobs Thomas Jackson
Tina Jahn
K
Abby Kissel Abigail Kosier
Amanda Knecht Amelia Kain
Arielle Kurtz Bennie Kniffin
Bob Krumm Brady Kile
Brady Kimple Brett Kolb
Brooke Knisel Brooklyn Kahl
Bryson Kesler Camden Kozakiewicz
Cameron King Chet Kuszmaul
Cuyler Kepling Dale Kern
Danyel Knapp Darrin Kirchner
Dawson Knierim Dean Kuckuck
Denise Knecht Dennis Kennedy
Emma Krabill Evelyn Keys
Gavin Knierim Harry Kanauer
Hayden Konieczka Hunter Kohls
India Kenner Jacob Kessler
James Kujawa Jr Jason Kunsman
Jen Kidder Jody Keller
Johnny Kissner Karly Kruse
Kate Klinger Katelyn Kimpel
Katie Knapp Kelly Kunesh
Kori Kreuz Kylie Kania
Landon Kiefer Larry Kinzer
Laurel Knecht Lily Krempec
Linda Keiss Lori Knierim
Madison Klinepeter Marcy Kaptur
Michela Krieger Mike Kelly
Mindy Kaltenbach Morgan Kreuz
Noah Kreuz Preston Knecht
Renea Kessler Rick Kazmierczak
Sarah Kruse Scott Kesler
Sophia Keller Stacie Kujawa
Stevie Kimpel Taylor Kiefer
Vern Keiss
L
Allyn Luce Amanda Lagreca
Anna Lammers Anna Lohman
Anna Long Austin Luce
Bristol Litten Brody Lemmerbrock
Bruce Lauber Caleb Lerma
Cara Ludlow Don Leu
Doug Lemmerbrock George Lantz
Hannah Lazenby Henry Lirot
Hope Luginbill Jacob Lyons
Jaelyn Lyons James Leupp
James Livengood Janice Layman
Jason Luke Jaxton Lawniczak
Jennifer Leininger Jo Ann Luce
Joey LaPoint Justin Leu
Kaleb Lester Kathy Luke
Kayla Lapham Kaylee Lambert
Kendall Lower Kenneth Ladd
Kenneth Layman Kenneth Louys
Kevin Ladd Kim Lauber
Kristin Lemmerbrock Lainee LaPoint
Lucas Lohman Madison Lermer
Marisa Langenderfer Mark Linton
Mia Lawson Phillip Lillich
Robert Lagreca Robert Lange
Ryan Lilly Scott Lirot
Shane Leininger Stacy Lillard
Tim Livengood Tom Lauber
Tonie Long Tripp Langenderfer
Ty Leppelmeier Tyson LaPoint
Vivi Legato
M
Aidan Muehlfeld AJ Murdico
Alex Mossing Alexa Miller
Allison Miller Alyssa McDougle
Amy Miller Andrea Morrow
Angie Morton Ashley Mays
Audrey McFarland Ava Mohr
Bill Martin Bill McConnell
Brandon Miller Brayden Miller
Brookelynn Miller Carter Malak
Cathleen McCarrol Charlie Meyer
Clara Morrow Colin Moser
Connor McLafferty Dale Morgan
Dallas Mendel Dave Merrick
Dawson Martz Debbie Mehle
Dorris Miller Dustin Meyers
Elizabeth Morrow Ellie Montgomery
Emily Manon Evie Meyer
Ezra Mabus Faith Muehlfeld
Gary Moore Gavin McFarland
Homer Miller Inessa Mosko
Jennifer Meyer Jeremy Miller
John McKeever John Myles
Karen Meister Karl Mauerhan
Kaylee Mosko Kendra Morrow
Kenley Michalski Kent Morton
Kevin Maynard Kevin Mercer
Kyle McClellan Lanae Manz
Lucas Maldonado Lukas Mendenhall
Maci Martz Madison Miller
Makayla Mahnke Makayla Miller
Mark Moreland Matt Meyer
Melanie Miller Michael Massey
Naomi Meyer Nicole Manahan
Nora Mossing Paul Morrow
Pete Milicia Peyton Mossing
Rivers Meyer Robbie Mills
Roy Meyer Ryan Mohr
Ryan Muehlfeld Ryiah Merrick
Scott Mull Sean Murry
Sharon Morrow Shawen McGary
Sheila McGill Sophia Medina
Sophia Mercer Taytum Mika
Tim Meister Todd Morrow
Traci Micheau Travis Merrick
Troy Moore Tyler Manz
Vincent Martinez William Miller
William Miller Jr William Morrow
Zachary Morrow
N
Abigail Nofziger Allen Naiber
Andrea Northrup Archie Norris
Beth Nafziger Brayden Noonan
Dan Northrup David Northrup
Deborah Nester Dennis Newman
Diane Northrup Doug Northrup
Dustin Nethery Emma Nagel
Emma Notestine Eric Nelson
Glen Newcomer Jared Northrup
Jaxton Nofziger Joe Nickloy
John Noyes Keith Nofziger
Lorraine Newman Marcus Nagel
Mason Nagel Melanie Nofziger
Melvin Nofziger Nancy Nofziger
Noah Nogosek Olivia Nietzke
Rachel Nagel Rebekah Nofziger
Rickie Northrup Wainani Neifer
O
Amy Opdycke Ashley Oyer
Autumn Owens Brian O'Neill
Cassandra Okuly Chris O'Neill
Chris Opdycke Curtis Opdycke
Derek Opdycke Eden Owens
Frank Onweller Gabbie Orner
Gabrielle Orner Grace Oberlin
Graycen Osterday Jacob Ott
Joan Opdycke Joe Okos
Joseph Ohlemacher Juanie Ortega
Juliette Okos Leah Overfield
Marian Onweller Marlene Oxender
Michelle Oyer-Rose Scott Oberlin
Sebastian Ochs Trevor Osterland
Vicki O'Neill
P
Abraham Perez Alexis Perez
Ameilia Perez April Pawlowski
Ashton Pixley Aubree Perdew
Austin Poynter Bob Patterson
Bob Pogue Brianna Perkins
Bryce Peters Carla Prochaska
Carson Patten Chad Poorman
Cindy Parker Clark Prochaska
Clyde Pettit Dan Prochaska
David Pilliod David Prochaska
Edith Plettner Elise Pacewicz
Eva Peters Gracyn Pelton
Harrison Pancoast Harry Phillips
Helen Potts Henry Pennington
Huberta Prochaska Irma Perez
Izak Payne James Pelland Sr
Jay Pursel Jaylin Prayter
Jim Perrin John Poulson
Kason Parks Kennedy Peebles
Laura Pedroza Lisa Peffley
Maddox Pinter Mady Pelland
Marty Prochaska Mary Perrin
Michael Parker Mike Prayter
Miles Paulson Monica Pelland
Mya Parker Orville Pinckley
Pat Patterson Pat Pilliod
Richard Poorman Rick Pacewicz
Ron Parrish Sarah Powell
Sawyer Piotrowski Scott Pawlicki
Sophia Pan Stephen Priestap
Steve Prochaska Susan Prochaska
Tracy Perry Weston Premo
Q
Raul Quintanar Wendy Quintanar
R
Andy Robinson Ann Riegsecker
Ashalyn Rice Ashley Reed
Ashlyn Riley Austin Rummel
Becky Rochford Beyla Remer
Brendan Rafferty Bruce Rosebrock
Carly Rupp Carter Roberts
Cayden Ruffer Clifford Ruggles
Colin Rusel Colton Rosinski
Dalton Rosa-Ruggieri Dennis Robinson
Drew Ringenberg Dylan Rogers
Earl Reader Emily Reed
Erika Rufenacht Espi Ramirez
Evan Reinhard Giovanni Ruiz
Glen Riegsecker Ian Rhodes
Jackson Rico Jason Rychener
Jeff Robinson Jennifer Ripke
Jett Roose Joan Rill
Joe Rogier Judith Rill
Julian Ramirez Julian Rodriguez
Justin Rufenacht Kadyn Ross
Katelyn Roth Landon Ricker
Logan Ruffer Lora Rusel
Lyla Radel Marie Riegsecker
Mark Rairigh Martha Riggs
Maurice Rowland Monica Rhodes
Nerissa Roney Nikki Rockey
Norman Rhoades Pat Riegsecker
Patti Rockey Raegan Rominski
Ronnie Rico Samuel Riegsecker
Scott Rupp Shelley Repp
Skye Rosebrock Stewart Rodger
Susan Rill Talen Reinbolt
Te' Rodriguez-Tedrick Teresa Roediger
Terry Rummel Todd Roth
Tyler Rodriguez Victor Riegsecker
Willa Rosene William Rockey
William Rupp Wyatt Rhoades
S
Abbie Smith Aiden Stevenson
Alan Schmude Alan Sellgren
Aleiza Swartz Allen Smith
Alyssa Schilling Amanda Shackelford
Amy Steiner Andrea Schumacher
Andrew Scherer Andrew Schwartz
Andrew Slagle Anna Stirn
Annette Schreiner Anthony Stevens
Asher Sito Ashtyn Sanders
Audrey Schwab Austin Saneholtz
Austin Serna Ava Swank
Barbara Steffes Blaire Schroeder
Braxton Sausser Breelynn Shankster
Brenda Shantz Brent Simon
Brent Stevens Bristol Smith
Britney Sworden Brooklyn Schmidt
Bryce Schmude Bryce Schroeder
Cameron Shimp Cara Schroeder
Carlee Schaffner Catherine Schmucker
Catherine Stockburger Cathleen Schultz
Chandler Sanford Chris Shrader
Claire Struble Coby Sharrit
Courtney Stuckey Curtis Sawade
Daniel Schaller Danielle Steiner
David Skoczyn II Dean Sauder
Dennis Sullivan Derek Schultz
Dorotea Schroeck Dylan Smigelski
Elizabeth Steiner Ellianna Sgro
Elliot Schneider Emma Schlade
Emmy Selgo Eric Sickel
Eric Simon Ethan Stuckey
Evan Stambaugh Evelyn Sweet
Florence Schmude Francis Slough
Gary Schroeder Gordon Schumacher
Hannah Sanford Hayes Studenka
Heather Schimmel Herbert Schaffner
Izebelle Swartzlander J.T. Stelzer
Jadyn Shumaker James Schmucker Jr
Jaret Studenka Jeremy Shirkey
Jeremy Suffel Jesse Schumacher
Jesse Schwartz Jim Steiner
Jody Sullivan John Shaffer
John Swearingen Jon Samarzia
Joseph Schroeck Joshua Stockburger
Joyce Schelling Judy Schmude
Kasey Spurgeon Kasyn Schaffner
Kellen Sanchez Kellen Schmidt
Kirk Steiner Kirstyn Schroeder
Kristy Stickney Kyle Sworden
Lacey Shinaver Lana Serna
Laura Switzer Lauren Stanoszek
Leah Schwartz Levi Sayers
Lila Schindler Linda Shaffer
Lisa Schmude Logan Secory
Loyal Schaffner Lucian Swain
Lucy Smith Luke Smigelski
Luke Spiess Lynn Schaffner
Maci Stinehelfer Maddox Schneider
Madison Smithfield Makayla Shulters
Makennah Schuchman Malachi Smeltzer
Marah Stinehelfer Margaret Schumacher
Mark Schmucker Mary Sawade
Mary Schroeder Mary Schwartz
Mary Stoller Matthew Steele
Matthew Swartz McKenna Shindorf
Melissa Swary Mia Sikula
Michael Shaffer Mya Suarez
Nathanael Schumacher Noah Sherman
Olivia Siewertsen Olivia Silveous
Owen Sommer Pam Skates
Peggy Sellgren Phil Stotz
Rex Stump Ronald Stockburger
Ruth Stipe Sarah Stubblefield
Shane Sumner Sharon Simon
Sharon Stark Stephanie Schumacher
Stephen Seagrave Stephen Switzer
Taylor Shawber Tom Smith
Tony Schuette Travis Steiner
Vanessa Shepard Victor Scheiber
Wade Stubleski Will Smithmyer
Wyatt Slabaugh Zach Schroeder
Zia Siegel
T
Adam Tipton Alora Townsend
Amy Thompson Angie Thompson
Baylee Tietje Becky Thober
Beth Thomas Blake Thompson
Brady Thomas Brent Thober
Chelsea Truckor Cindy Turpening
Craig Thober Danielle Tanner
Dawson Tijerina Diane Tinsman
Duane Tredway Ella Taylor
Ella Tule Ellerie Townsend
Grady Thompson Hayden Timbrook
Jack Thorne Jaelyn Thompson
Jason Thompson Jeffrey Truckor
Jesse Taylor Jim Tressel
John Trejo Julie Taylor
Keith Thatcher Kristie Thompson
Krystal Thornton Kyle Townsend
Lauri TenEyck-Rupp Liam Tibbits
Linda Thober Linda Thornton
Marilyn Toner Mark Trausch
Mary Thaman Mike Thompson
Mike Trausch Myrali Torres
Nancy Thompson Neil Toeppe
Patt Taylor Robert Thomas
Seth Tedrow Stephanie Thober
Sue Tokarz Tom Thompson
Trent Thomas Tyler Tipton
U
Brenden Upham David Underwood
Donald Underwood Jacob Uran
Lucille Underwood Teresa Underwood
V
Alex Vajen Alvino Vasquez
Audrey Ventimiglia Christina Vasquez
Dominic Valvano Dylan Veres
Evelyn Ventimiglia Gavin Voight
Griffen Valentine Hans Vetter
Jocelyn Villagomez Karen VonDeylen
Kenlee Vansteenkiste Larry Vogt
Lauren Valentine Leslie VanAusdale
Lucy Vashaw Maggie Valentine
Matthew Voyer Sherry Villasenor
Theresa Vietmeier
W
Abbey Whitney Amy Wendt
Aspen Watson Ava Walton
Benjamin Wolford Betsy Wyse
Brandon Whalen Brenna White
Brittany White Brody Wyckhouse
Caite Wixom Callen Willey
Carissa Wilson Carter Weiss
Charles White Charles Wolford
Chris Walker Christopher Whalen
Christopher Wolfe Cory Weaver
Dan Woodring David Wehrle
Ed Walkup Elaine Willibey
Elise Wyandt Emma Whitaker
Emmett Westrick Heather Wolford
Jason Waldvogel Jeffrey Wolford
Jenny Wolford Jerremiah Wolford
Jessica Weaver John Weber
Justin Watson Kaleb Wyse
Kamaar Williams Katie Whiteman
Katlyn Walker Keira Waldvogel
Kelsey Wulf Kenneth Wetmore
Kensey Weber Kent Winkler
Kevin Whitlock Lathan Wilson
Leah Wilson Leo Wixom
Lily Wirick Logan Wyse
Lucas Wilson Luke Woodring
Lynn Watson Madison Wilhelm
Mark Weaver Maycee Walker
Michael Wolford Mike Weiland
Molly Walker Natalie Weirich
Noah Walters Noelle Wulf
Pam Wampler Peyton Winkler
Raven Winters Rebekah Will-Alfaro
Sharon Weber Sharon Wolford
Skyler Whitney Steve Wilmot
Taylor Wolfram Terry White
Thelma Williams Tom Warner
Troy Walborn Ursula Will-Alfaro
Vivian Weaver William Whewell
Wyatt Wilhelm Yanira Williams
Zackery Whalen
Y
Alyvia Yoder Conor Yates
Ella Yoder Kaylie Young
Lexie Yeager Madailein Young
Mari Yoder Natalie Yeager
Ravyn Young Silas Yoder
Steve Yagelski
Z
Aaron Zenz Aaron Zook
Aubree Zeiter Brock Zuver
Doug Zimmerman Gracie Zuver
Melissa Zenz Mike Zimmerman
Tracy Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,350+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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