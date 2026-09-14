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Who Made Local News

Who Made Local News: September 16, 2026

By Updated:No Comments12 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,050 names indexed this week.

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A
Aarika Alabata Aaron Addington
Aaron Alt Arella Alyanakian
Asher Adkins Avery Aldrich
Brian Abbott Brian Arnold
Cameron Amos Carter Altaffer
Caylee Anders Charles Abbott
Chris Avell Christine Abbott
Danny Allman Davon Andrews
Denise Allman Devon Andrews
Eden Alyanakian Fern Allman
Fred Abbott Jake Arnold
Jane Allman Jason Altman
Jeffrey Altman Jeremy Ayers
Keegan Ambler Leland Allman
Lincoln Aeschliman Mackenzie Allison
Marianne Armstrong Mary Jane Allman
Mike Allman Nazem Akl
Noah Andres Orlando Allman
Renee Ashbaugh Robert Altman
Rola Akl Scott Ailes
Stephen Alspaugh Sylvie Abec
Tabitha Ambler Zoey Amos
B
Aaron Babcock Abel Batterson
Abram Batterson Adam Blatteau
Addie Burger Aden Biederstedt
Aiden Bly Alan Bexten
Albert Brown Alexia Bak
Alexis Baker Allen Bock
Allison Bittinger Amy Brueggeman
Anakin Buendia Anderson Bentley
Angela Balonek Angie Burton
Anna Burt Austin Bauman
Avery Baldwin Barbara Brown
Bert Brown Beverly Bloom
Brady Bledsoe Brenda Bexten
Brianna Balogh Camden Bukowski
Carly Blank Chace Boothman
Charlene Berry Charles Buckenmeyer
Claire Bailey Claire Bowers
Colby Beltran Dakota Baker
Daniel Sr Burnette Darren Bok
Dean Ballard Deanne Batterson
Delray Busch Donald Brown
Donald Jr Brown Ethan Bailey
Ethan Bowman Fred Bowers
Gabe Boyd Gracelynn Bauer
Grady Bonecutter Grant Boyers
Griffin Boehm Izayah Britt
Jack Bloom Jacob Bladel
Jacob Burnett Janice Bruner
Jayden Bell Jerry Bergman
Jessie Ballard Jim Booker
Joe Blystone John Betts
John Brunicardi Joyce Berning
Justin Buenger Kara Boaston
Kaylynn Bartlett Keith Balonek
Kellyn Ballard Kenlee Brigle
Kraig Bostelman Kyle Borer
Kyle Brodbeck Lila Brock
Lindsay Brown Madison Baker
Madison Bowers Makenna Bickel
Mark Bak Masen Boles
Max Burton Molli Blank
Morgan Bechtol Olivia Bump
Rachelle Burdine Riley Bever
Robert Burton Robin Brinegar
Roger Byron Rylee Bevard
Sandra Barber Saybein Brown
Shannon Bouchet Shawn Blaisdell
Sheila Booker Sloane Burger
Terry Baer Todd Burkholder
Trinidee Baughman Wyatt Bieber
C
Aaron Campbell Abigail Cruz
Amy Colegrove-Mitchell Ashira Chishala
Aubrey Clemens Bethany Carr
Bob Carter Bradon Cousino
Brenna Creighton Brett Cordy
Carson Connin Charles Crawford
Chelsea Cordy Cole Carlin
Cooper Clarke Curran Coffman
Doug Crawford Douglas Cook
Elijah Cummins Ellie Cichocki
Eric Creighton Evan Carrizales
Gabriella Carrizales Gary Carver
Ian Cronin Irma Cruz-Vasquez
Jacob Clemens James Christy
James Jr Crawford James Sr Crawford
Jean Cook Jenna Christlieb
Jennifer Cuevas Joanne Clapp
John Crapsey John Crawford
Josiah Cummins Jozie Cordy
Julianne Curtis Kameron Canfield
Kara Cordova Kathryn Christie
Keegan Clapp Keegan Crivello
Kelsy Connolly Kenzie Clemens
Kiara Crafts Kinley Curtis
Kirsten Canfield Kowen Carroll
Kyle Comers Larry Crawford
Laura Chapman Lelah Carpenter
Logan Clemens Lois Clarke
Lucinda Coolman Lucinda Crutchfield
Luke Collins Maliyah Champada
Matt Cox Myla Cousino
Nancy Carver Natalia Cuellar-Wilson
Nathaniel Cuellar-Wilson Orrin Curtis
Paul Colon Phyllis Cook
Richard Cooley Roger Cooper
Roy Chapman Ryan Carpenter
Samuel Chappell Sherri Cooper
Sidney Carr Silvano Cruz
Sophia Crossgrove Steve Cox
Tony Capretta Tyler Christman
D
Addison Davis Alex Diaz
Anna Donovan Ashaun Dickey
Ashlyn Drzewiecki Austin Decker
Brandon Dennie Bristol Dominique
Cassidy Dietsch Caylee Denstedt
Charlotte Durbin Cullen Dillard
Dave Davis David Dominique
Erik Dalrymple Gary Dominique
Haley Degens Jaime Deleon
Jaydan Deel Jayden Deel
Jaziel Dominguez Jesse Davis
John Deitemeyer John Downey
Jon Diller Kaley Darr
Kaylee Dempsey Keegan Dempsey
Landen Decker Levi Davidson
Maddox Diesing Maria DeHoyos
Matt Devlin Matthew Davenport
Maureen Delaney Rebecca Dangelo
Rebekah Dell Scott Dunson
Taylor Dominique Tony Dawson
E
Allie Elkins Ashley Epling
Brandon Ellis Dave Everett
Dustin Everetts Jaxon Elliott
Justin Jr Evers Kevin Eicher
Landon Eckley Lili Eisel
Linda Earle Loretta Eisel
Lynn Erdman Mark Emans
Melinda Evers Mike Evans
Ryann Eickhoff Seeley Easley
Shane Eicher Shelby Everetts
Sophie Eustace Synthia Ellis
Tyson Engstrom
F
Adalyn Fruchey Addalee Fulk
Arlene Fraley Audrey Fankhauser
Averyann Fisher Barb Furrow
Benjamin Fritsch Brad Fankhauser
Briggs Fiser Brynn Fitzenrider
C.J. Fidler Candice Fox
Carol Flynn Daniel Furrow
Dayne Fidler Dennis Fox
Dylan Funk Easton Fidler
Emric Friess Gavin Fisher
Gia Fiser Grace Flynn
Harper Fraley Irelyn Fryman
Ivan Favia Jacob Fenter
Jake Farley James Furrow
Jaxsyn Faunce Jeffrey Figy
John Figley John Flynn
John Fryman Joshua Fritsch
Kevin Frey Larry Fruth
Maria Fonseca Mark Jr Fox
Mark Sr Fox Mason Foote
Owen Ferrell Paul Jr French
Richard Forthofer Robert Flynn
Stella Fellers Sue Flynn
Sylvia Furrow Tom Franks
Tommy Fankhauser Tonya Fisher
G
Aaliyah Goins Adalynn Gracia
Addison Grant Addyson Gleckler
Aiden Gerken AJ Grant
Alexa Goins Alliyanna Goins
Ava Gruber Billy Garris
Brad Grime Bradley Gilbert
Bram Giese Braylee Groves
Breeann Gendron Brie Grime
Christina Griffith Cory Griggs
Dean Genter Diane Gagel
Emil III Gravelle Frederick Griesier
Garret Gleckler Halle Gleckler
Henry Gibson Jeremy Gillen
Jo Gniewkowski Jody Garris
Karlee Green Kelly Grattan
Kevin Gray Khloe Goebel
Mallie Grant Mallory Groves
Marc Grisier Mario Gomez
Mariyah Graves Mary Jo Gniewkowski
Mason Gineman Mason Grime
Michael Grattan Michele Green
Myla Goins Natalie Gambler
Nora Gerschutz Nova Grennay
Owen Gebers Paul Green
Quinn Green Raegan Gerken
Sean Griewahn Sophie Gillen
Thomas Ghent Todd Grisier
Zach George Zoey Gillett
H
Addalyn Hendricks Adelyn Hake
Arabella Hale Barbara Haley
Barbara Hepfinger Betty Houghton
Braxten Hudik Braya Hepker
Braydon Halliwill Bryan Hieber
Caleb Hawn Camden Held
Charles Huard Chloe Hazelton
Cynthia Harding Dave Hansbarger
Debbie Hinkle Debra Harding
Diana Harmon Diane Henrich
Dylan Haley Easton Heater
Eleanor Huard Emmi Hollstein
Florence Harding Forrest Hinkle
Fred Hepfinger Hadley Hudson
Hunter Hancock Isaac Heller
Isaiah Horton Izibella Harrington
Jeanine Houk Jeffery Hepfinger
Jeri Humbarger Jesse Hand
John Harding Jonathan Hofner
Justin Hoag Kaedence Heller
Kenzie Hickman Kermit Harmon
Kevin Hantz Kierstyn Hendress
Liam Hillard Lisa Harding
Lou Hepfinger Matthew Hammond
Matthew Harding Matthew Hausch
Melanie Hepfinger Michael Hepfinger
Mindy Harding Molly Harris
Morgan Harris Moselle Huard
Myah Higgins Neal Henrich
Pete Herold Richard Hallett
Richard Harding Richard Hupe
Rick Harmon Robert Haselrig
Roger Harding Ron Harding
Rylan Husted Sarah Higdon
Sawyer Hutchison Scott Haselman
Steve Harding Steve Hobeck
Terry Harding Trevor Hake
Tyler Hartsock Victor Harding
Wesley Hartsock William Harding
I
Bill Inselmann Elizabeth Iffland
Jon Ireland Mack Inselmann
Nolan Inkrott
J
Alan Jackson Alicia Juarez
Anthony Jiannuzzi Barb Jackson
Brandon Jermay Chad Johnson
Charlotte Johnston Donny Johnson
Drew Jackson Halle Jones
Howard Johnson J.R. Jones
Karen Jinks Katrina Johnson
Larry Jackson Luke Jones
Nate Johnson Olivia Johnston
Rose Jackson Ryan Jinks
Steven Jordan Tessa Jones
Vance Jensen Wilma Jackson
K
Addyson King Annie Kunsman
Austin Kutzli Bob Krumm
Brady Kile Camden Kozakiewicz
Carolyn Kraus Chad Kern
Charlie Karacson Connie Keeran
Craig Kuhlenbeck Dan Knierim
Daniel Keeran David Kline-Parker
Dawson Knierim Dean Kuckuck
Dennis Kennedy Doris Kill
Eric Koenig Gisele Kidston
Hayden Konieczka India Kenner
Isabella Kosier Jacob Kessler
Jason Kunsman Jeff Kirkendall
Jeffrey Kunkelman Jen Kidder
Jim Kozumplik Karly Kruse
Kylie Kell Larry Kinzer
Leiv Keesbury Linda Kiess
Madison Klinepeter Marc Krauss
Margaret Klender Mark Kill
Mike Keesler Mike Kelly
Mike Kraus Monica Kiefer
Morgan Killgallon Nash Kendrick
Nate Kmic Preston Klingler
Renea Kessler Robert II Kissinger
Roger Kunkle Russell Kosier
Sidney King William Knepper
Zach Krueger
L
Abby Lautzenheiser Alex Lopez
Amiyah Langham Angela Luke
Angie Lamie Anna Lohman
Autumn Litchfield Baylee Ledford
Bryce Ludlow Caleb Lerma
Cara Ludlow Carolyn Leidigh
Don Leu Eric Lopez
Ethan Longoria Evan Longoria
Geneva Lamie Gregory Lamie
Harold Lovejoy Isaac Lamore
Jan Lowe Jason Luke
Jean Lucas Jerry Leininger
Jessie Lawson John Lamie
John Lehner Joseph Lucas
Julian Louys Kade Lintermoot
Karsen Longoria Kenneth Lamie
Kenneth Louys Kennith Layfield
Lainee LaPoint Lauren Lester
Lilly Lucas Marc Lapointe
Marie Lamie Marsha Leupp
Mary Leatherman Mason Leininger
Mia Lawson Michelle Lucas
Pat Lucas Paul Lamie
Pedro Lugo-Ojeda Penny Lamie
Rex Lingruen Robert Leidigh
Samuel Lauber Scott Lautzenheiser
Shannon Layfield Sidney Luce
Skylar Lester Tara Lamie
Terri Lebowsky Thelma Lee
Theodore Luthy Travis Lichty
Tripp Langenderfer Walter Langell
Wesley Lupo Zachary Lamneck
M
Adilynn Miller Aiden Meyers
Alice Musser Anthony Murdico
Ashley Mays Betty Michaels
Bill Murrey Bonnie Morgan
Brian Maunz Brock McClanahan
Brooke McNeal Brooklyn Miller
Cailynn Maag Candace Martin
Carissa Martin Charles Martin
Connor Monroe Dale McCullough
Danielle McQuillin Dennis Miller
Devin McDaniel Ed Mountz
Elle Moreland Ethan Moorehead
Gawyn Miller Hannah Martin
Homer Miller Hoyt McGill
Jacob Miller Jamie Mendez
Jeff Miller Jeffery Martin
Jennifer McCullough Jeremy Miller
Jill Manon Jocelyn Mojica
Josue Martinez Karli McDade
Kassi McDade Kathy Miller
Kaylee Mosko Keaton Myers
Kinley Martinez Lanae Manz
Leeam McElroy Lori Martin
Lucy Morris Maci Martz
Madison Miller Makayla Mahnke
Mary McKay Melinda Moczulski
Mike Morales Mya Moore
Noah Michel Paul Miller
Phyllis Miller Randy Mahlman
Rose Mills Sharon Mann
Tara Marinello Tyler Miller
Vincent Martinez
N
Allen Naiber Annabelle Nichols
Camryn Nichols Dawn Neuman
Frances Noonan Joyce Nafziger
Kenneth Neill Luke Nelson
Marcus Nagel Mark Nafziger
Mark Nagel Mark Nofziger
Mason Nagel Melvin Nofziger
Paniecea Newman Rachel Nagel
Scott Noble Steve Neuman
Wainani Neifer
O
Coen Opfer Eden Owens
Edward Ott Evelyn Otero-Jimenez
George Odell Gerardo Olmos-Gallegos
Graycen Osterday Harry Osborn
Joseph Ohlemacher Mitchell Owens
Philip Jr Onderdonk Sheila Olszewski
Tammy Odell Trevor Osterland
Ty Otto Xavier Oliphant
P
Alexis Perez Avenell Pitts
Barbara Phillips Billy Pelland
Brandon Poncsak Brenda Perez
Bristin Patrick Bryce Peters
Claudia Pant Cody Pettit
Coleen Poitinger Connor Plassman
Edith Plettner Fred Parmer
Gail Pawlicki Gracyn Pelton
Helen Potts Jacob Phillips
Jacob Poynter Jaylin Prayter
Joanne Pinkava Joe Poitinger
Justin Perry Kara Pierce
Kori Pinkerton Lily Pittman
Maddox Pinter Miles Palmer
Morrisa Pressnell Mya Parker
Natalie Parker Scott Pawlicki
Stephen Priestap Steve Planson
Taylor Pelz
Q
Michelle Quaintance
R
Aaron Ream Alaina Reinhart
Alan Riegsdecker Angela Rupp
Ashalyn Rice Beyla Remer
Bianca Rodriguez Bill Rupp
Braxton Richmond Breanna Richmond
Brendan Roberts Brynn Richmond
Cayden Ruffer Clara Reitzel
David Rose Delores Rhodes
Dylan Rivas Ed Ruffer
Eliott Richardson Evan Ringenberg
Hayden Runyan Hugo Rodriguez
James Randel Jenna Ramon
Jesse Rayford Jett Reinbolt
Jett Roose Kaden Rees
Kadyn Ross Lance Rupp
Laycin Rodheaver Lila Radel
Lindsey Rothman Lyle Rockey
Martin Rutter Mary Rickerd
Max Rios Melissa Rummel
Mia Rollins Michael Rochefort
Nate Rose Nathan Rose
Owen Reynolds Patti Rosebrock
Remington Rosebrook Rodolfo Rodriguez
Ronald Rummel Ronnie Rowell
Stefanie Rockey Suzanne Rockey
Talen Reinbolt Thad Reckner
Tristen Rosebrook Troy Roth
Tyler Rodriguez Victoria Rosales
Willa Rosene
S
Abbi Schmucker Adam Swisher
Addi Smith Alea Shilling
Alex St. John Andrew Slagle
Anna Slagle Anna Steffel
April Schaffter Asher Sito
Ashtyn Sanders Austin Saneholtz
Beverly Smith Brad Strickland
Breelynn Shankster Brian Stultz
Brody Stocklin Brylan Sonner
Cara Schroeder Carlee Schaffner
Carol Stantz Carrie Schlade
Cassie Siler Charlene Sostoi
Charlie Schrom Charlie Swigart
Charlotte Stephenson Chris Shrader
Claire Struble Colton Sheline
Connor Shadbolt Courtney Stuckey
Dan Scheffer Dave Swanson
Dean Sauder Deborah Stotz-Wilcox
Dylan Scott Dylan Smigelski
Dylan Steele Easton Sammons
Elijah Steece Elliot Schneider
Emily Suydam Emma Schlade
Emma Slagle Emmy Selgo
Eric Sauber Eryn Shaw
Evan Siegel Garrett Shockley
Gary St. John Gerri Spiess
Grant Schaffner Gregory Smith
Haley Strine Harrison Spitnale
Herbert Schaffner Hunter Smith
Jade Saul Jadyn Shumaker
Jake Smith James Steffel
Jane Scheffer Jennifer Schlosser
Jennifer Schultz Jerry Smith
Joanna Steffel Jodi Sauber
John Schmidt John Shaffer
John Stites Josh Smith
Joshua Sampson Joshua Stark
JT Stelzer Kaden Sapp
Kamden Sapp Kasyn Schaffner
Kellen Sanchez Kellen Schmidt
Korbin Sammons Kori Studer
Kyle Sapp Kyler Sapp
Lacey Shinaver Lee Sauder
Lilli Shininger Luke Spiess
Luke Spitnale Luke Stiver
Maddox Schneider Madison Schmidt
Makennah Schuchman Malachi Smeltzer
Martin Sostoi Mary Stoller
McKendry Semer Michael Stockman
Michelle Shelt Myra Studer
Natalie Schmucker Nicole St. John
Nolan Sleesman Owen Sommer
Peyton Stocklin Phil Stotz
Rex Stump Richard Steffel
Ronald Steffel Russell Smith
Scott Staten Shane Sumner
Sharon Strahan Stacy Sapp
Stephen Smith Steven Smith
Susan Smith Vickie Seel
Viola Sumner Wesley Sr Sleigh
William Schaufele
T
Allie Tietsort Baylee Tietje
Bennett Timbrook Beverly Trausch
Brian Towers Calvin Timbrook
Carter Thiel Claire Thormeier
Connor Thiel David Thomas
Della Thourot Drew Tiplady
Eli Thim Gary Timbrook
Grace Thatcher Hannah Tedrow
Hayden Timbrook Henry Timbrook
Jean Timbrook Jeremiah Taylor
Jesse Taylor Julia Timbrook
Kasey Thormeier Kelsie Thiel
Margaret Trausch Marybelle Timbrook
Matt Towers Matthew Timbrook
Michael Timbrook Nathan Timbrook
Patricia Timbrook Riki Timbrook
Rosemary Trausch Sofie Taylor
Tiffany Thatcher Tyler Tipton
U
Jacob Uran
V
Alex Vajen Allison VerMeulen
Anthony Vance Beth Votaw
Cheri Vollmer Clarance Vaughn
Cooper Vollmer Elijah Vance
Eric Vardinakis Evelyn Ventimiglia
Griffen Valentine Javery Valentine
John Vollmer Kenlee Vansteenkiste
London Villalovos Mary Vaughn
Sharon VanDoren
W
Addison Witte Alexander Weisser
Amy Wendt Andi Warner
Andrew Wright Andy Waterston
Anthony Warriclo Anthony Weber
Bob Waldvogel Breanna Winzeler
Brenna White Brian Wieland
Brody Wyckhouse Bryan Wilson
Bryce Welling Bryson Welch
Cathy Walker Cayden Wikel
Chloe Watson Chris Walker
Cory Wilcox Dakota Wernsing
Dakota West Ed Walkup
Elli Walborn Ethan Wyse
Frank Walz Gene Watson
George Wisman Hannah Wheeler
Hunter Watson Jadah Williams
Janessa Wagner Janette Weinstein
JJ Winn Joe Wyse
Judy Wehrle Kaleb Wyse
Kandy Warner Karen Walz
Karleigh Walsh Katlyn Walker
Kymberly Whitenburg Lilly Walker
Logan Wyse Lori Waidelich
Luke Woodring Madison Wilhelm
Matthew Wilson Maycee Walker
Michael Wheeler Michael Wortkoetter
Mitchell Wagner Noah Walters
Nolan Wyman Olivia Walkup
Olivia Whitlock Ralph Wright
Rebecca Wall Rhonda Wheeler
Robert Wiedersheim Sally Waldvogel
Skyler Whitney Steve Wilmot
Sydnie Whitinger Terry Witte
Thomas Warner Trent Watts
Troy Westhoven Wayne Word
Will Whewell William Weber
Wyatt Wilhelm
Y
Donald Young Ella Yoder
Z
Allie Zimmerman Gracie Zuver
Jim Zechinati Katherine Zartman
Mary Zeigler Matt Zwyer
Presley Zeigler Randy Zeigler

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,050+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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