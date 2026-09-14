Who Made Local News: September 16, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,050 names indexed this week.
A
|Aarika Alabata
|Aaron Addington
|Aaron Alt
|Arella Alyanakian
|Asher Adkins
|Avery Aldrich
|Brian Abbott
|Brian Arnold
|Cameron Amos
|Carter Altaffer
|Caylee Anders
|Charles Abbott
|Chris Avell
|Christine Abbott
|Danny Allman
|Davon Andrews
|Denise Allman
|Devon Andrews
|Eden Alyanakian
|Fern Allman
|Fred Abbott
|Jake Arnold
|Jane Allman
|Jason Altman
|Jeffrey Altman
|Jeremy Ayers
|Keegan Ambler
|Leland Allman
|Lincoln Aeschliman
|Mackenzie Allison
|Marianne Armstrong
|Mary Jane Allman
|Mike Allman
|Nazem Akl
|Noah Andres
|Orlando Allman
|Renee Ashbaugh
|Robert Altman
|Rola Akl
|Scott Ailes
|Stephen Alspaugh
|Sylvie Abec
|Tabitha Ambler
|Zoey Amos
B
|Aaron Babcock
|Abel Batterson
|Abram Batterson
|Adam Blatteau
|Addie Burger
|Aden Biederstedt
|Aiden Bly
|Alan Bexten
|Albert Brown
|Alexia Bak
|Alexis Baker
|Allen Bock
|Allison Bittinger
|Amy Brueggeman
|Anakin Buendia
|Anderson Bentley
|Angela Balonek
|Angie Burton
|Anna Burt
|Austin Bauman
|Avery Baldwin
|Barbara Brown
|Bert Brown
|Beverly Bloom
|Brady Bledsoe
|Brenda Bexten
|Brianna Balogh
|Camden Bukowski
|Carly Blank
|Chace Boothman
|Charlene Berry
|Charles Buckenmeyer
|Claire Bailey
|Claire Bowers
|Colby Beltran
|Dakota Baker
|Daniel Sr Burnette
|Darren Bok
|Dean Ballard
|Deanne Batterson
|Delray Busch
|Donald Brown
|Donald Jr Brown
|Ethan Bailey
|Ethan Bowman
|Fred Bowers
|Gabe Boyd
|Gracelynn Bauer
|Grady Bonecutter
|Grant Boyers
|Griffin Boehm
|Izayah Britt
|Jack Bloom
|Jacob Bladel
|Jacob Burnett
|Janice Bruner
|Jayden Bell
|Jerry Bergman
|Jessie Ballard
|Jim Booker
|Joe Blystone
|John Betts
|John Brunicardi
|Joyce Berning
|Justin Buenger
|Kara Boaston
|Kaylynn Bartlett
|Keith Balonek
|Kellyn Ballard
|Kenlee Brigle
|Kraig Bostelman
|Kyle Borer
|Kyle Brodbeck
|Lila Brock
|Lindsay Brown
|Madison Baker
|Madison Bowers
|Makenna Bickel
|Mark Bak
|Masen Boles
|Max Burton
|Molli Blank
|Morgan Bechtol
|Olivia Bump
|Rachelle Burdine
|Riley Bever
|Robert Burton
|Robin Brinegar
|Roger Byron
|Rylee Bevard
|Sandra Barber
|Saybein Brown
|Shannon Bouchet
|Shawn Blaisdell
|Sheila Booker
|Sloane Burger
|Terry Baer
|Todd Burkholder
|Trinidee Baughman
|Wyatt Bieber
C
|Aaron Campbell
|Abigail Cruz
|Amy Colegrove-Mitchell
|Ashira Chishala
|Aubrey Clemens
|Bethany Carr
|Bob Carter
|Bradon Cousino
|Brenna Creighton
|Brett Cordy
|Carson Connin
|Charles Crawford
|Chelsea Cordy
|Cole Carlin
|Cooper Clarke
|Curran Coffman
|Doug Crawford
|Douglas Cook
|Elijah Cummins
|Ellie Cichocki
|Eric Creighton
|Evan Carrizales
|Gabriella Carrizales
|Gary Carver
|Ian Cronin
|Irma Cruz-Vasquez
|Jacob Clemens
|James Christy
|James Jr Crawford
|James Sr Crawford
|Jean Cook
|Jenna Christlieb
|Jennifer Cuevas
|Joanne Clapp
|John Crapsey
|John Crawford
|Josiah Cummins
|Jozie Cordy
|Julianne Curtis
|Kameron Canfield
|Kara Cordova
|Kathryn Christie
|Keegan Clapp
|Keegan Crivello
|Kelsy Connolly
|Kenzie Clemens
|Kiara Crafts
|Kinley Curtis
|Kirsten Canfield
|Kowen Carroll
|Kyle Comers
|Larry Crawford
|Laura Chapman
|Lelah Carpenter
|Logan Clemens
|Lois Clarke
|Lucinda Coolman
|Lucinda Crutchfield
|Luke Collins
|Maliyah Champada
|Matt Cox
|Myla Cousino
|Nancy Carver
|Natalia Cuellar-Wilson
|Nathaniel Cuellar-Wilson
|Orrin Curtis
|Paul Colon
|Phyllis Cook
|Richard Cooley
|Roger Cooper
|Roy Chapman
|Ryan Carpenter
|Samuel Chappell
|Sherri Cooper
|Sidney Carr
|Silvano Cruz
|Sophia Crossgrove
|Steve Cox
|Tony Capretta
|Tyler Christman
D
|Addison Davis
|Alex Diaz
|Anna Donovan
|Ashaun Dickey
|Ashlyn Drzewiecki
|Austin Decker
|Brandon Dennie
|Bristol Dominique
|Cassidy Dietsch
|Caylee Denstedt
|Charlotte Durbin
|Cullen Dillard
|Dave Davis
|David Dominique
|Erik Dalrymple
|Gary Dominique
|Haley Degens
|Jaime Deleon
|Jaydan Deel
|Jayden Deel
|Jaziel Dominguez
|Jesse Davis
|John Deitemeyer
|John Downey
|Jon Diller
|Kaley Darr
|Kaylee Dempsey
|Keegan Dempsey
|Landen Decker
|Levi Davidson
|Maddox Diesing
|Maria DeHoyos
|Matt Devlin
|Matthew Davenport
|Maureen Delaney
|Rebecca Dangelo
|Rebekah Dell
|Scott Dunson
|Taylor Dominique
|Tony Dawson
E
|Allie Elkins
|Ashley Epling
|Brandon Ellis
|Dave Everett
|Dustin Everetts
|Jaxon Elliott
|Justin Jr Evers
|Kevin Eicher
|Landon Eckley
|Lili Eisel
|Linda Earle
|Loretta Eisel
|Lynn Erdman
|Mark Emans
|Melinda Evers
|Mike Evans
|Ryann Eickhoff
|Seeley Easley
|Shane Eicher
|Shelby Everetts
|Sophie Eustace
|Synthia Ellis
|Tyson Engstrom
|
F
|Adalyn Fruchey
|Addalee Fulk
|Arlene Fraley
|Audrey Fankhauser
|Averyann Fisher
|Barb Furrow
|Benjamin Fritsch
|Brad Fankhauser
|Briggs Fiser
|Brynn Fitzenrider
|C.J. Fidler
|Candice Fox
|Carol Flynn
|Daniel Furrow
|Dayne Fidler
|Dennis Fox
|Dylan Funk
|Easton Fidler
|Emric Friess
|Gavin Fisher
|Gia Fiser
|Grace Flynn
|Harper Fraley
|Irelyn Fryman
|Ivan Favia
|Jacob Fenter
|Jake Farley
|James Furrow
|Jaxsyn Faunce
|Jeffrey Figy
|John Figley
|John Flynn
|John Fryman
|Joshua Fritsch
|Kevin Frey
|Larry Fruth
|Maria Fonseca
|Mark Jr Fox
|Mark Sr Fox
|Mason Foote
|Owen Ferrell
|Paul Jr French
|Richard Forthofer
|Robert Flynn
|Stella Fellers
|Sue Flynn
|Sylvia Furrow
|Tom Franks
|Tommy Fankhauser
|Tonya Fisher
G
|Aaliyah Goins
|Adalynn Gracia
|Addison Grant
|Addyson Gleckler
|Aiden Gerken
|AJ Grant
|Alexa Goins
|Alliyanna Goins
|Ava Gruber
|Billy Garris
|Brad Grime
|Bradley Gilbert
|Bram Giese
|Braylee Groves
|Breeann Gendron
|Brie Grime
|Christina Griffith
|Cory Griggs
|Dean Genter
|Diane Gagel
|Emil III Gravelle
|Frederick Griesier
|Garret Gleckler
|Halle Gleckler
|Henry Gibson
|Jeremy Gillen
|Jo Gniewkowski
|Jody Garris
|Karlee Green
|Kelly Grattan
|Kevin Gray
|Khloe Goebel
|Mallie Grant
|Mallory Groves
|Marc Grisier
|Mario Gomez
|Mariyah Graves
|Mary Jo Gniewkowski
|Mason Gineman
|Mason Grime
|Michael Grattan
|Michele Green
|Myla Goins
|Natalie Gambler
|Nora Gerschutz
|Nova Grennay
|Owen Gebers
|Paul Green
|Quinn Green
|Raegan Gerken
|Sean Griewahn
|Sophie Gillen
|Thomas Ghent
|Todd Grisier
|Zach George
|Zoey Gillett
H
|Addalyn Hendricks
|Adelyn Hake
|Arabella Hale
|Barbara Haley
|Barbara Hepfinger
|Betty Houghton
|Braxten Hudik
|Braya Hepker
|Braydon Halliwill
|Bryan Hieber
|Caleb Hawn
|Camden Held
|Charles Huard
|Chloe Hazelton
|Cynthia Harding
|Dave Hansbarger
|Debbie Hinkle
|Debra Harding
|Diana Harmon
|Diane Henrich
|Dylan Haley
|Easton Heater
|Eleanor Huard
|Emmi Hollstein
|Florence Harding
|Forrest Hinkle
|Fred Hepfinger
|Hadley Hudson
|Hunter Hancock
|Isaac Heller
|Isaiah Horton
|Izibella Harrington
|Jeanine Houk
|Jeffery Hepfinger
|Jeri Humbarger
|Jesse Hand
|John Harding
|Jonathan Hofner
|Justin Hoag
|Kaedence Heller
|Kenzie Hickman
|Kermit Harmon
|Kevin Hantz
|Kierstyn Hendress
|Liam Hillard
|Lisa Harding
|Lou Hepfinger
|Matthew Hammond
|Matthew Harding
|Matthew Hausch
|Melanie Hepfinger
|Michael Hepfinger
|Mindy Harding
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Moselle Huard
|Myah Higgins
|Neal Henrich
|Pete Herold
|Richard Hallett
|Richard Harding
|Richard Hupe
|Rick Harmon
|Robert Haselrig
|Roger Harding
|Ron Harding
|Rylan Husted
|Sarah Higdon
|Sawyer Hutchison
|Scott Haselman
|Steve Harding
|Steve Hobeck
|Terry Harding
|Trevor Hake
|Tyler Hartsock
|Victor Harding
|Wesley Hartsock
|William Harding
I
|Bill Inselmann
|Elizabeth Iffland
|Jon Ireland
|Mack Inselmann
|Nolan Inkrott
|
J
|Alan Jackson
|Alicia Juarez
|Anthony Jiannuzzi
|Barb Jackson
|Brandon Jermay
|Chad Johnson
|Charlotte Johnston
|Donny Johnson
|Drew Jackson
|Halle Jones
|Howard Johnson
|J.R. Jones
|Karen Jinks
|Katrina Johnson
|Larry Jackson
|Luke Jones
|Nate Johnson
|Olivia Johnston
|Rose Jackson
|Ryan Jinks
|Steven Jordan
|Tessa Jones
|Vance Jensen
|Wilma Jackson
K
|Addyson King
|Annie Kunsman
|Austin Kutzli
|Bob Krumm
|Brady Kile
|Camden Kozakiewicz
|Carolyn Kraus
|Chad Kern
|Charlie Karacson
|Connie Keeran
|Craig Kuhlenbeck
|Dan Knierim
|Daniel Keeran
|David Kline-Parker
|Dawson Knierim
|Dean Kuckuck
|Dennis Kennedy
|Doris Kill
|Eric Koenig
|Gisele Kidston
|Hayden Konieczka
|India Kenner
|Isabella Kosier
|Jacob Kessler
|Jason Kunsman
|Jeff Kirkendall
|Jeffrey Kunkelman
|Jen Kidder
|Jim Kozumplik
|Karly Kruse
|Kylie Kell
|Larry Kinzer
|Leiv Keesbury
|Linda Kiess
|Madison Klinepeter
|Marc Krauss
|Margaret Klender
|Mark Kill
|Mike Keesler
|Mike Kelly
|Mike Kraus
|Monica Kiefer
|Morgan Killgallon
|Nash Kendrick
|Nate Kmic
|Preston Klingler
|Renea Kessler
|Robert II Kissinger
|Roger Kunkle
|Russell Kosier
|Sidney King
|William Knepper
|Zach Krueger
|
L
|Abby Lautzenheiser
|Alex Lopez
|Amiyah Langham
|Angela Luke
|Angie Lamie
|Anna Lohman
|Autumn Litchfield
|Baylee Ledford
|Bryce Ludlow
|Caleb Lerma
|Cara Ludlow
|Carolyn Leidigh
|Don Leu
|Eric Lopez
|Ethan Longoria
|Evan Longoria
|Geneva Lamie
|Gregory Lamie
|Harold Lovejoy
|Isaac Lamore
|Jan Lowe
|Jason Luke
|Jean Lucas
|Jerry Leininger
|Jessie Lawson
|John Lamie
|John Lehner
|Joseph Lucas
|Julian Louys
|Kade Lintermoot
|Karsen Longoria
|Kenneth Lamie
|Kenneth Louys
|Kennith Layfield
|Lainee LaPoint
|Lauren Lester
|Lilly Lucas
|Marc Lapointe
|Marie Lamie
|Marsha Leupp
|Mary Leatherman
|Mason Leininger
|Mia Lawson
|Michelle Lucas
|Pat Lucas
|Paul Lamie
|Pedro Lugo-Ojeda
|Penny Lamie
|Rex Lingruen
|Robert Leidigh
|Samuel Lauber
|Scott Lautzenheiser
|Shannon Layfield
|Sidney Luce
|Skylar Lester
|Tara Lamie
|Terri Lebowsky
|Thelma Lee
|Theodore Luthy
|Travis Lichty
|Tripp Langenderfer
|Walter Langell
|Wesley Lupo
|Zachary Lamneck
M
|Adilynn Miller
|Aiden Meyers
|Alice Musser
|Anthony Murdico
|Ashley Mays
|Betty Michaels
|Bill Murrey
|Bonnie Morgan
|Brian Maunz
|Brock McClanahan
|Brooke McNeal
|Brooklyn Miller
|Cailynn Maag
|Candace Martin
|Carissa Martin
|Charles Martin
|Connor Monroe
|Dale McCullough
|Danielle McQuillin
|Dennis Miller
|Devin McDaniel
|Ed Mountz
|Elle Moreland
|Ethan Moorehead
|Gawyn Miller
|Hannah Martin
|Homer Miller
|Hoyt McGill
|Jacob Miller
|Jamie Mendez
|Jeff Miller
|Jeffery Martin
|Jennifer McCullough
|Jeremy Miller
|Jill Manon
|Jocelyn Mojica
|Josue Martinez
|Karli McDade
|Kassi McDade
|Kathy Miller
|Kaylee Mosko
|Keaton Myers
|Kinley Martinez
|Lanae Manz
|Leeam McElroy
|Lori Martin
|Lucy Morris
|Maci Martz
|Madison Miller
|Makayla Mahnke
|Mary McKay
|Melinda Moczulski
|Mike Morales
|Mya Moore
|Noah Michel
|Paul Miller
|Phyllis Miller
|Randy Mahlman
|Rose Mills
|Sharon Mann
|Tara Marinello
|Tyler Miller
|Vincent Martinez
|
N
|Allen Naiber
|Annabelle Nichols
|Camryn Nichols
|Dawn Neuman
|Frances Noonan
|Joyce Nafziger
|Kenneth Neill
|Luke Nelson
|Marcus Nagel
|Mark Nafziger
|Mark Nagel
|Mark Nofziger
|Mason Nagel
|Melvin Nofziger
|Paniecea Newman
|Rachel Nagel
|Scott Noble
|Steve Neuman
|Wainani Neifer
|
O
|Coen Opfer
|Eden Owens
|Edward Ott
|Evelyn Otero-Jimenez
|George Odell
|Gerardo Olmos-Gallegos
|Graycen Osterday
|Harry Osborn
|Joseph Ohlemacher
|Mitchell Owens
|Philip Jr Onderdonk
|Sheila Olszewski
|Tammy Odell
|Trevor Osterland
|Ty Otto
|Xavier Oliphant
P
|Alexis Perez
|Avenell Pitts
|Barbara Phillips
|Billy Pelland
|Brandon Poncsak
|Brenda Perez
|Bristin Patrick
|Bryce Peters
|Claudia Pant
|Cody Pettit
|Coleen Poitinger
|Connor Plassman
|Edith Plettner
|Fred Parmer
|Gail Pawlicki
|Gracyn Pelton
|Helen Potts
|Jacob Phillips
|Jacob Poynter
|Jaylin Prayter
|Joanne Pinkava
|Joe Poitinger
|Justin Perry
|Kara Pierce
|Kori Pinkerton
|Lily Pittman
|Maddox Pinter
|Miles Palmer
|Morrisa Pressnell
|Mya Parker
|Natalie Parker
|Scott Pawlicki
|Stephen Priestap
|Steve Planson
|Taylor Pelz
|
Q
R
|Aaron Ream
|Alaina Reinhart
|Alan Riegsdecker
|Angela Rupp
|Ashalyn Rice
|Beyla Remer
|Bianca Rodriguez
|Bill Rupp
|Braxton Richmond
|Breanna Richmond
|Brendan Roberts
|Brynn Richmond
|Cayden Ruffer
|Clara Reitzel
|David Rose
|Delores Rhodes
|Dylan Rivas
|Ed Ruffer
|Eliott Richardson
|Evan Ringenberg
|Hayden Runyan
|Hugo Rodriguez
|James Randel
|Jenna Ramon
|Jesse Rayford
|Jett Reinbolt
|Jett Roose
|Kaden Rees
|Kadyn Ross
|Lance Rupp
|Laycin Rodheaver
|Lila Radel
|Lindsey Rothman
|Lyle Rockey
|Martin Rutter
|Mary Rickerd
|Max Rios
|Melissa Rummel
|Mia Rollins
|Michael Rochefort
|Nate Rose
|Nathan Rose
|Owen Reynolds
|Patti Rosebrock
|Remington Rosebrook
|Rodolfo Rodriguez
|Ronald Rummel
|Ronnie Rowell
|Stefanie Rockey
|Suzanne Rockey
|Talen Reinbolt
|Thad Reckner
|Tristen Rosebrook
|Troy Roth
|Tyler Rodriguez
|Victoria Rosales
|Willa Rosene
|
S
|Abbi Schmucker
|Adam Swisher
|Addi Smith
|Alea Shilling
|Alex St. John
|Andrew Slagle
|Anna Slagle
|Anna Steffel
|April Schaffter
|Asher Sito
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Beverly Smith
|Brad Strickland
|Breelynn Shankster
|Brian Stultz
|Brody Stocklin
|Brylan Sonner
|Cara Schroeder
|Carlee Schaffner
|Carol Stantz
|Carrie Schlade
|Cassie Siler
|Charlene Sostoi
|Charlie Schrom
|Charlie Swigart
|Charlotte Stephenson
|Chris Shrader
|Claire Struble
|Colton Sheline
|Connor Shadbolt
|Courtney Stuckey
|Dan Scheffer
|Dave Swanson
|Dean Sauder
|Deborah Stotz-Wilcox
|Dylan Scott
|Dylan Smigelski
|Dylan Steele
|Easton Sammons
|Elijah Steece
|Elliot Schneider
|Emily Suydam
|Emma Schlade
|Emma Slagle
|Emmy Selgo
|Eric Sauber
|Eryn Shaw
|Evan Siegel
|Garrett Shockley
|Gary St. John
|Gerri Spiess
|Grant Schaffner
|Gregory Smith
|Haley Strine
|Harrison Spitnale
|Herbert Schaffner
|Hunter Smith
|Jade Saul
|Jadyn Shumaker
|Jake Smith
|James Steffel
|Jane Scheffer
|Jennifer Schlosser
|Jennifer Schultz
|Jerry Smith
|Joanna Steffel
|Jodi Sauber
|John Schmidt
|John Shaffer
|John Stites
|Josh Smith
|Joshua Sampson
|Joshua Stark
|JT Stelzer
|Kaden Sapp
|Kamden Sapp
|Kasyn Schaffner
|Kellen Sanchez
|Kellen Schmidt
|Korbin Sammons
|Kori Studer
|Kyle Sapp
|Kyler Sapp
|Lacey Shinaver
|Lee Sauder
|Lilli Shininger
|Luke Spiess
|Luke Spitnale
|Luke Stiver
|Maddox Schneider
|Madison Schmidt
|Makennah Schuchman
|Malachi Smeltzer
|Martin Sostoi
|Mary Stoller
|McKendry Semer
|Michael Stockman
|Michelle Shelt
|Myra Studer
|Natalie Schmucker
|Nicole St. John
|Nolan Sleesman
|Owen Sommer
|Peyton Stocklin
|Phil Stotz
|Rex Stump
|Richard Steffel
|Ronald Steffel
|Russell Smith
|Scott Staten
|Shane Sumner
|Sharon Strahan
|Stacy Sapp
|Stephen Smith
|Steven Smith
|Susan Smith
|Vickie Seel
|Viola Sumner
|Wesley Sr Sleigh
|William Schaufele
|
T
|Allie Tietsort
|Baylee Tietje
|Bennett Timbrook
|Beverly Trausch
|Brian Towers
|Calvin Timbrook
|Carter Thiel
|Claire Thormeier
|Connor Thiel
|David Thomas
|Della Thourot
|Drew Tiplady
|Eli Thim
|Gary Timbrook
|Grace Thatcher
|Hannah Tedrow
|Hayden Timbrook
|Henry Timbrook
|Jean Timbrook
|Jeremiah Taylor
|Jesse Taylor
|Julia Timbrook
|Kasey Thormeier
|Kelsie Thiel
|Margaret Trausch
|Marybelle Timbrook
|Matt Towers
|Matthew Timbrook
|Michael Timbrook
|Nathan Timbrook
|Patricia Timbrook
|Riki Timbrook
|Rosemary Trausch
|Sofie Taylor
|Tiffany Thatcher
|Tyler Tipton
U
V
|Alex Vajen
|Allison VerMeulen
|Anthony Vance
|Beth Votaw
|Cheri Vollmer
|Clarance Vaughn
|Cooper Vollmer
|Elijah Vance
|Eric Vardinakis
|Evelyn Ventimiglia
|Griffen Valentine
|Javery Valentine
|John Vollmer
|Kenlee Vansteenkiste
|London Villalovos
|Mary Vaughn
|Sharon VanDoren
|
W
|Addison Witte
|Alexander Weisser
|Amy Wendt
|Andi Warner
|Andrew Wright
|Andy Waterston
|Anthony Warriclo
|Anthony Weber
|Bob Waldvogel
|Breanna Winzeler
|Brenna White
|Brian Wieland
|Brody Wyckhouse
|Bryan Wilson
|Bryce Welling
|Bryson Welch
|Cathy Walker
|Cayden Wikel
|Chloe Watson
|Chris Walker
|Cory Wilcox
|Dakota Wernsing
|Dakota West
|Ed Walkup
|Elli Walborn
|Ethan Wyse
|Frank Walz
|Gene Watson
|George Wisman
|Hannah Wheeler
|Hunter Watson
|Jadah Williams
|Janessa Wagner
|Janette Weinstein
|JJ Winn
|Joe Wyse
|Judy Wehrle
|Kaleb Wyse
|Kandy Warner
|Karen Walz
|Karleigh Walsh
|Katlyn Walker
|Kymberly Whitenburg
|Lilly Walker
|Logan Wyse
|Lori Waidelich
|Luke Woodring
|Madison Wilhelm
|Matthew Wilson
|Maycee Walker
|Michael Wheeler
|Michael Wortkoetter
|Mitchell Wagner
|Noah Walters
|Nolan Wyman
|Olivia Walkup
|Olivia Whitlock
|Ralph Wright
|Rebecca Wall
|Rhonda Wheeler
|Robert Wiedersheim
|Sally Waldvogel
|Skyler Whitney
|Steve Wilmot
|Sydnie Whitinger
|Terry Witte
|Thomas Warner
|Trent Watts
|Troy Westhoven
|Wayne Word
|Will Whewell
|William Weber
|Wyatt Wilhelm
|
Y
Z
|Allie Zimmerman
|Gracie Zuver
|Jim Zechinati
|Katherine Zartman
|Mary Zeigler
|Matt Zwyer
|Presley Zeigler
|Randy Zeigler
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,050+
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