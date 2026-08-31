Who Made Local News: September 2, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 2,300 names indexed this week.
A
|Aaron Alt
|Alejandro Aranjo
|Amy Acton
|Arianna Adkins
|Austin Abbott
|Avery Aldrich
|Barb Allman
|Barb Anderson
|Brian Arnold
|Bryce Abrell
|Caden Apt
|Caitlyn Anders
|Carla Armey
|Carolyn Adams
|Carzel Alvarez
|Caylee Anders
|Chanelle Albertson
|Charlotte Autry
|Cheryl Andres
|Dan Ankney
|Daniel Ayala
|David Alt
|Elsie Arnos
|Emma Adams
|Gayle Adams
|Gene Andres
|Jake Arnold
|Jean Alt
|Joe Altaffer
|Keegan Ambler
|Kyrah Ames
|Laura Andres
|Leah Ankney
|Lincoln Aeschliman
|Lynn Aschliman
|Mackenzie Allison
|Maggie Affeld
|Mary Jo Andres
|McKayla Avina
|Mike Anderson
|Nancy Aldridge
|Nick Archer
|Nicole Antcliff
|Noah Andres
|Paul Allman
|Ricardo Avila
|Robert Altman
|Sarah Ali
|Stephanie Ambrose
|Susan Allomong
|Timothy Affeld
|Travis Arkwright
B
|Aaron Babcock
|Abby Baker
|Abel Batterson
|Abram Batterson
|Aden Biederstedt
|Adriana Beaney
|Aiden Bly
|Aimee Bell
|Ajay Batt
|Alana Buehrer
|Albert Brown
|Alexis Breier
|Allie Bloir
|Allison Balzer
|Allison Bentley
|Allison Bittinger
|Amanda Burmeister
|Amelia Blohm
|Amy Boyer
|Angela Beagle
|Angela Borck
|Angie Belcher
|Anna Burt
|Anthony Brooks
|Arthur Blanchard
|Arvon Byroads
|Ashley Bennett
|Aspen Brehm
|Augustus Bassett
|Bailey Booth
|Bently Batt
|Bert Brown
|Blake Boucher
|Blake Burkholder
|Brian Baker
|Brian Batterson
|Brian Bowsher
|Brianna Balogh
|Brice Baumert
|Brighton Binkley
|Brynlee Bowerman
|Carissa Beck
|Carl Berry
|Catarina Baker
|Chad Bassett
|Charlotte Bailey
|Chris Becker
|Christina Baker
|Claire Bailey
|Clint Barnes
|Cody Best
|Cody Boyd
|Dalton Bauer
|Dan Baumgartner
|Dan Boeke
|Dan Bonney
|Daniel Benecke
|Darren Bok
|Dave Brobston
|David Baker
|Deanne Batterson
|Deborah Bowman
|Debra Bernath
|Debra Bowman
|Dee Brickel
|Dennis Berry
|Devon Bonecutter
|Diane Boulis
|Drew Burdue
|Dustin Bailey
|Elaine Baumgartner
|Ella Bourn
|Emilee Bassett
|Emma Burkholder
|Erica Baker
|Erin Bailey
|Ethan Bowman
|Evan Bova
|Evelyn Bieber
|Gabbi Bowers
|Gavin Bell
|Gavin Brady
|Gavin Brown
|Gayle Bayer
|Geoff Bratsberg
|Gertrude Brown
|Gina Benecke
|Gracilyn Brobst
|Grady Beers
|Grady Bonecutter
|Grant Boyers
|Griffin Boehm
|Haley Bell
|Harry Besancon
|Heather Brillhart
|Heidi Bidwell
|Hollis Bassett
|Ike Brown
|Isaac Beroske
|Isabel Breen
|Isabella Blotter
|Jacklin Brown
|Jacob Borton
|Jaelen Brown
|James Bates
|James Bay
|James Bellavia
|James Bradley
|Jamison Beck
|Janice Bruner
|Jeffery Borek
|Jenna Beaverson
|Jerry Bergman
|Jesse Brumbaugh
|Jessica Burgermeister
|Jill Blocker
|Jim Boulis
|Jim Brokaw
|Joanie Bell
|Joe Blystone
|Joe Bowman
|Jordan Bower
|Joseph Bales
|Josh Balzer
|Joshua Borst
|Julia Bourn
|Justin Bailey
|Justin Bucher
|Kara Balzer
|Kate Borer
|Kate Brown
|Kathleen Buehrer
|Katie Bechtol
|Katilyn Burke
|Kay Beck
|Kay Byroads
|Kaylynn Bartlett
|Kellen Brotherwood
|Kelly Bales
|Kendra Beck
|Kenlee Brigle
|Kennedy Bailey
|Khail Bieber
|Kiersten Brown
|Kim Bowels
|Kinley Bechtol
|Koewin Burkhard
|Kristina Brown
|Kurtis Burnett
|Kyle Brodbeck
|L.A. Bassett
|Lance Balistrere
|Landon Bleikamp
|Larry Beck
|Larry Burt
|Lauren Bell
|Lena Besancon
|Linda Beck
|Linsay Bechtol
|Locke Boulton
|Logan Burdue
|Lori Bosco
|Lou Blohm
|Louann Blohm
|Luke Braman
|Luke Brewster
|Lyn Bowsher
|Madison Baker
|Madison Baughman
|Maggie Blake
|Makenna Bickel
|Marcus Beach
|Margaret Burt
|Marie Brown
|Marilyn Bumen
|Masen Boles
|Matteo Bonato
|Matthew Brendel
|Max Burton
|Maycee Beers
|Megan Burnett
|Melanie Blade
|Michele Bagrowski
|Michelle Becker
|Morgan Bechtol
|Myles Baker
|Natalie Bascom
|Noel Byroads
|Nolan Brock
|Otto Bais
|Owen Baus
|Pamela Blanchard
|Patrick Bowsher
|Paul Beavers
|Paula Bird
|Peytyn Baker
|Pheba Banerjee-Sam
|Railey Boyers
|Raymond Beals
|Rebecca Borton
|Rich Burdine
|Richard Brickel
|Riley Borst
|Robin Brinegar
|Ron Buda
|Ronald Baker
|Ronald Brown
|Rosa Blalock
|Russell Brown
|Ryan Bishop
|Ryan Burton
|Rylee Bevard
|Samuel Borck
|Sandra Barber
|Sarah Bryarly
|Scarlett Baker
|Scott Bard
|Scott Blue
|Shane Brillhart
|Shannon Bowen
|Sharon Blinzler
|Stanley Beck
|Steve Brehmer
|Sue Buehrer
|Summer Bowers
|Tami Brigle
|Thomas Bechtol
|Thomas Burnep
|Tim Belding
|Timothy Blohm
|Timothy Bonn
|Timothy Brown
|TJ Bonn
|Todd Brown
|Todd Burkholder
|Trent Buck
|Tyler Bryner
|William Bellavia
|Wyatt Bieber
|Zac Bergstedt
|Zane Burdine
|
C
|Aaron Call
|Alex Cook
|Allen Condon
|Allison Campbell
|Andrew Collert
|Andy Collert
|Anna Conklin
|Anne Clinger
|April Cohen
|Aquilla Coonrod
|Ashira Chisolm
|Aubrey Clemens
|Audrey Carte
|Audrey Carter
|Becky Clark
|Bella Cromly
|Ben Camarillo
|Bethany Carr
|Brenna Creighton
|Bruce Coleman
|Brycen Cape
|Carolyn Carey
|Carson Crossgrove
|Chad Carroll
|Charles Cotter
|Clara Collins
|Cole Carlin
|Corbin Chrisman
|David Chapman
|David Chilcote
|David Culbertson
|Dawn Cogswell
|Delilah Chapa
|Elena Corpus
|Eliazar Covarrubias
|Elizabeth Clair
|Emilio Corpus
|Emily Clifton
|Emma Carpenter
|Eric Creighton
|Eric Culler
|Evan Carrizales
|Gage Cisneros
|Hannah Cole
|Hattie Cavanagh
|Hugo Castellanos Martinez
|Hunter Cisneros
|Ian Cronin
|Jacqueline Conrad
|James Connolly
|Jason Clark
|Jaxson Chrisman
|Jayden Craven
|Jerry Campbell
|Jessica Clark
|Jim Colegrove
|Jim Coressel
|John Campbell
|John Close
|Jon Chilcote
|Jon Cronin
|Jordan Culler
|Joshuah Cohen
|Julianne Curtis
|Kaiden Clendenin
|Kara Cordova
|Kathleen Condon
|Keegan Clapp
|Kelsy Connolly
|Kent Cotter
|Kent Cousino
|Kenzie Clemens
|Kevin Carr
|Kiley Coffman
|Kinley Curtis
|Levi Caryer
|Lillie Collins
|Madilyn Coler
|Maggi Carter
|Makenna Chaffins
|Marchetta Caryer
|Mary Chilcote
|Matthew Clark
|Matthew Cousino
|Maxi Cox
|Mike Caryer
|Molly Case
|Molly Collert
|Morgan Cameron
|Morgan Cape
|Nicki Cogswell
|Nickson Chapman
|Norman Chamberlain
|Pam Clark
|Paul Colon
|Paul Costigan
|Raina Cox
|Renee Carper
|Richard Condon
|Rielynn Camper
|Riley Carter
|Ronald Carper
|Rudy Corpus
|Russell Cloyd
|Ruth Corwin
|Ryan Colegrove
|Ryker Campbell
|Sara Chamberlain
|Sarena Carr
|Scott Carroll
|Seth Carman
|Shane Chamberlin
|Shawn Clark
|Sophia Crossgrove
|Stephanie Carr
|Susan Close
|Terry Castor
|Terry Collins
|Thomas Campbell
|Thomas Clemensen
|Thomas Coburn
|Tony Capretta
|Tony Carpenter
|Tracy Cape
|Travis Creek
|Tyler Christman
|Tyler Clark
|Vickie Crites
|William Chamberlain
|
D
|Addison Davis
|Addison Dominique
|Alan Dolman
|Alex Diaz
|Angela Deeds
|Anna Davidson
|Anna Donovan
|Ashaun Dickey
|Aubree Downs
|Austin Davis
|Austin Decker
|Austin Douglass
|Barb Deetz
|Ben Demaline
|Ben Dominique
|Beth Demaline
|Bill Doren
|Brad Deal
|Brennan Dempsey
|Brian Davis
|Caitylyn Dietsch
|Carley Dobaczewski
|Carol Dean
|Carolyn Dargitz
|Charlotte Doty
|Cruz Diaz
|Dallas Dick
|Dave Dempsey
|David Dominique
|Dayne DeRoiser
|Denise Dahl
|Donald Disbro
|Doreen DeLisle
|Doug DeSloover
|Dylan Dominique
|Elizabeth Diaz
|Eric Delventhal
|Erin Damman
|Ethan Davis
|Eugene Dargitz
|Gary Dominique
|Gary Doren
|Gary Dulle
|Grace Davis
|Griffin Davies
|Griffin Dean
|Harlee Deeson
|Harold Doren
|Jack Daeger
|Jack Downey
|James Davis Jr
|Jared Doren
|Jason Dietsch
|Jason Doren
|Jaydan Deel
|Jaziel Dominguez
|Jeff Dietsch
|Jeff Duncan
|Jeffrey Doren
|Jennifer Disbro
|Jesse Davis
|Jimmy Dunning
|John Doty
|Julian Diaz
|Julie Davis
|Julie Dominique
|June Dunlap
|Kaelyn Davis
|Kathleen Dauwalter
|Kathy Davis
|Kayden Dominique
|Kaylynn Decker
|Kendyl Davis
|Kermit Dietsch
|Kirsten DeLong
|Kyla Davis
|Laura Duncan
|Layla Duncan
|Leah Davis
|Logan Dulle
|Logen Dominique
|Louise Dietsch
|Lucille Doren
|Lucy Doren
|Marissa Disbro
|Marvin Dietsch
|Matt Diefenbach
|Matthew Demaline
|Matthew Devlin
|Maureen Delaney
|Max Dunseth
|Mike Demaline
|Nancy Daniels
|Olivia Doty
|Peggy Disbro
|Peyton Drews
|Rebecca Dunkle
|Rebekah Dell
|Robert DeWees
|Roberta Demaline
|Russ Davie
|Ruth Deck
|Ryan Dickman
|Ryan Dickmann
|Stephanie Dee
|Theresa Durbin
|Timothy Deeds
|Tina Dunseth
|Todd Dominique
|Todd Dunkle
|Tom Dietsch
|Tony Disbro
|Vernon Demaline
|Wendy Demaline
|William Downing
|Zachary Demaline
E
|Addi Everetts
|Aiden Elliot
|Allie Elkins
|Andy Eckenrode
|Ashley Epling
|Bill Elliott
|Braden Eitniear
|Brandon Ellis
|Chloie Evilsizor
|Clark Emmons
|Elga Etchey Jr
|Elmer Ely
|Enos Eicher
|Halle Elson
|Hanah Everetts
|Jack Ely
|James Eisel
|Jessica Elchert
|Jim Eisel
|Josh Eckenrode
|Joshua Elendt
|Joshua Emenhiser
|JoyceMarie Elmore
|Katie Engle
|Keith Elting
|Ken Engstrom
|Kevin Eicher
|Kimberly Eash
|Leslie Endicott
|Lilli Eisel
|Linda Entenman
|Logan Emmons
|Melissa Ewers
|Mike Elser
|Mike Evans
|Milly Eitniear
|Molly Elvey
|Owen Elden
|Reese Eisel
|Richard Etoll
|Robert Ellis
|Samantha Etoll
|Seeley Easley
|Taylor Emenhiser
|Tony Endicott
|Tracy Etchey
|Victor Ehrmin
|Zaelyn Eitniear
F
|Addison Fisher
|Amber Faulhaber
|Andy Farnham
|Ashley Franz
|Beth Flory
|Blaine Farnham
|Bob Ford
|Brenda Flory
|Brenna Fidler
|Brody Flegal
|Brooke Fackler
|C.J. Fidler
|Carl Flory
|Carla Flegal
|Chad Flanagan
|Chris Foster
|Christopher Foster
|Clayton Farrell
|Clayton Flegal
|David Fetterman
|David Flory
|Dawn Fitzcharles
|Dawn Ford
|Dayne Fidler
|Dorothy Frideger
|Dylan Funk
|Easton Fidler
|Elizabeth Flory
|Emma Franz
|Emric Friess
|Ethan Fryman
|Frederick Frideger
|Gavin Fisher
|Gia Fiser
|Halle Fogarty
|Hannah Fox
|Heather Freese
|Ida Friley
|Ivan Favia
|Jacob Ferrebee
|Jake Farley
|Jason Fagerman
|Jason Fry
|Jeffrey Flory
|John Fryman
|Karen Ford
|Katelynn Feldman
|Kathy Fouty
|Kevin Frey
|Lauren Freado
|Libby Fockler
|Lisa Fackler
|Lucas Fay
|Marc Fishel
|Mary Fineske
|Matthew Follett
|Merik Funk
|Michael Flory
|Michael Freado
|Mindy Fleming
|Noah Fisher
|Paige Froelich
|Randall Franck
|Rhonda Fisher
|Ryan Follett
|Sara Fitch
|Sarah Fagerman
|Sarah Friess
|Shayla Frank-Madison
|Silas Fox
|Sophie Ford
|Sue Flory
|Sunshine Foote
|Susan Freed
|Timothy Font III
|Tobi Fenicle
|Tom Franks
|Tom Fry
|Violet Frey
|Weston Farley
|Whitney Flegal
|William Freed
G
|Abagail Gleckler
|Addyson Gleckler
|Aiden Grine
|Alex Galvin
|Alma Grimm
|Amelia Giesige
|Anabell Gillen
|Anaya Gonzales
|Andrea Gauden
|Angela Goebel
|Angela Greek
|Angela Grine
|Ann Geise
|Annabell Gillen
|Austin Gillen
|Austin Guise
|Ben Goehler
|Benjamin Gleckler
|Brandi Galbraith
|Brandon Gill
|Brayden Gearig
|Brayden Gorsuch
|Brett Grieser
|Brianna Gerken
|Brie Grime
|Bryn Gearig
|Caleb Groeneweg
|Callie Guelde
|Charlotte Gingras
|Christina Griffith
|Cindy Gregg
|Claire Gendron
|Claire Green
|Clayton Gerbitz
|Cody Gill
|Courtney Gauden
|Courtney Grisier
|Dan Gillen
|Daveiona Goebel
|Dean Genter
|Deborah Gabel
|Donald Geesey
|Doug Grimm
|Drew Gallehue
|Drew Grimm
|Ella Grime
|Ellen Gearhart
|Emil Gravelle III
|Eric Green
|Erica Grimm
|Erika Grine
|Eve Gerschutz
|Fred Grisier
|Garrett Glicker
|Garrett Grime
|Gavin Garza
|Gene Graf
|Grant Gillespie
|Halle Gleckler
|Heather Galbraith
|Henry Goll
|Jacob Grim
|Jaedyn Gillen
|Jamie Grime
|Jason Gruver
|Jenna Gibson
|Jensyn Gillen
|Jim Gauden
|Joe Gonzales
|Joshua Grime
|Julia Gray
|Justin Galbraith
|Justin Grapengeter
|Katie Marie Garrow
|Kayla Gabbard
|Kayla Gaston
|Kelly Grattan
|Kelsey Goebel
|Kevin Gallagher
|Khloe Goebel
|Lacey Goebel
|Laura Galvan
|Laura Gomoll
|Leroy Gill
|Levi Gauden
|Liam Garza
|MacKenzie Grahn
|Marie Grimm
|Mario Gomez
|Mark Grine
|Marlin Grimm
|Mary Garrow-Cousino
|Mary Gniewkowski
|Matthew Grube
|McKenzie Grahn
|Michael Grattan
|Michele Green
|Natalie Goings
|Nate Garza
|Nicole Gleckler
|Nora Gerschutz
|Owen Gebers
|Pam Goll
|Patricia Grimm
|Paul Gotshall
|Paul Green
|Peggy Grime
|Peter Grieser
|Quinn Green
|Raegan Gerken
|Ralph Geesey
|Renee Garrow
|Richard Gabel
|Richard Grieser
|Robert Grim
|Ronald Geiman
|Ryan Goebel
|Sarah Girten
|Sophia Gillen
|Steve Grimm
|Steven Gearhart
|Steven Geise
|Steven Greek
|Teresa Gambler
|Tim Guy
|Todd Goings
|Tom Grimm
|Trevon Gerken
|Tyler Gorsuch
|Vickie Grimm
|Violet Gleckler
|W.E. Grisier
|Willie Grime
|Zoey Gillett
H
|Aaron Hughs
|Addi Hughart
|Alexis Hansford
|Alexis Hoffman
|Alexis Howell
|Amanda Hoffman
|Amy Hibbard
|Angie Humphrey
|Arturo Hernandez
|Austin Hoffman
|Ava Hockenberry
|Betty Hampton
|Beverly Harrington
|Bill Hoffman
|Blaine Hesselschwardt
|Blaney Huffman
|Brad Hurst
|Brady Hand
|Brandon Hinkle
|Breck Hesselschwardt
|Brendan Holman
|Brent Haase
|Caleb Haines
|Caleb Hensley
|Cam Hogrefe
|Camden Hogrefe
|Casey Helton
|Cecelia Hinkle
|Chandler Hartman
|Chloe Hazelton
|Christopher Hocking
|Colton Hess
|Connie Hite
|Connor Hagans
|Corbin Hartman
|Cristin Hagan
|Cristin Hagans
|Daniel Harr
|Daniel Hug
|David Hansbarger
|David Hierholzer
|Dayanaira Hower
|Dennis Hinkle
|Diana Harmon
|Eliza Higgins
|Elizabeth Horton
|Emmi Hollstein
|Erin Hite
|Faith Harding
|Floyd Hite
|Gene Headley
|Grace Hess
|Grant Hake
|Greg Hostetler
|Guy Holmes
|Harlie Hensley
|Ilene Headley
|Isaac Heller
|Izzic Hobeck
|James Hurley
|Jamie Huber
|Jason Hart
|Jazlene Hernandez
|Jen Hurst
|Jennifer Hutchison
|Jeremy Hurst
|Jill Hart
|Jim Hoops
|Jim Hug
|John Horning
|John Huffman
|John Hutchins
|Jon Hutchison
|Josh Heinemann
|Kaenan Helberg
|Kaley Hopkins
|Kathy Huner
|Kaydance Hobeck
|Kayla Horning
|Keegan Hull
|Kelly Herzog
|Ken Hale
|Kent Hardy
|Kenzie Hickman
|Kermit Harmon
|Kobe Hoylman
|Kyndal Hazelton
|Larry Hake
|Larry Harsila
|Lauren Handy
|Lexie Hay
|Lisa Hinkle
|Lydia Hastings
|Margaret Harris
|Marie Hinkle
|Marilyn Hunt
|Mark Hagans
|Matt Holcomb
|Matt Horen
|Matthew Haefele
|Maverick Hawkins
|Megan Hickman
|Melissa Hostetler
|Mia Hawkins
|Molly Harris
|Mona Harsila
|Monica Hocking
|Morgan Hamrick
|Morgan Harris
|Moselle Huard
|Myah Higgins
|Naomi Hickman
|Nate Howell
|Nathan Heller
|Neil Haughn
|Nick Hug
|Nicole Head
|Oliver Hansford
|Owen Hurst
|Patrick Hurley
|Rachel Horning
|Richard Hartman
|Richard Hurley
|Rick Harmon
|Riley Hay
|Robert Hocking
|Ryan Henricks
|Ryann Hardee
|Sabrina Hartson
|Sam Hartman
|Sam Hastings
|Sarah Hastings
|Scott Haselman
|Scott Hess
|Sheila Horseman
|Skeat Hug
|Skyler Hovis
|Sophia Hildebrandt
|Steven Hobeck
|Terry Huffman
|Trevor Hake
|Walter Huffman
|Wendy Hardy
|Wesley Hartsock
|Zander Hogrefe
|Zoe Hake
I
|Don Imm
|Jodi Irving
|Michael Irwin
|Tyler Iwinski
J
|Andrea Jacobs
|Andrew Jaquith
|Anthony Jiannuzzi
|Aubrey Jackson
|Brenda Jasmund
|Cameron Jay
|Charlotte Johnston
|Connie Jacoby
|Curtis Jones
|Ephriam Jack
|Esther Jewell
|Faith Jones
|Frederick Jacquin
|Gabe Jaramillo
|Gavin Johnson
|Halle Jones
|Harry Johnson
|Isaiah Johnson
|James Jeda
|James Jenkins
|Jay Jones
|Jayce Jones
|Jeff Jasmund
|Jill John
|John Johnson
|John Johnson III
|John Jokinen
|Juanita Jerzak
|Ken Jacobs
|Kendal Jones
|Kent John
|Lexi Johnson
|Luke Jones
|Maggie Johnston
|Melissa Jenkins
|Michael Johnson
|Michelle Jones
|Nate Johnson
|Nathan Jean-Louis
|Nora Jackson
|Tessa Jones
|Thomas Jackson
|Tiffany Johnston
|
K
|Ada Karadeniz
|Adam Knepper
|Addy King
|Addyson King
|Alice Kime
|Ally Kessler
|Amanda Knecht
|Amy Kreuger
|Andrew Kennedy
|Angela Koeppe
|Annie Kunsman
|Ashley Kane
|Becky Kime
|Beth Kressel
|Bob Keppeler
|Bob Krumm
|Brady Kile
|Braylin King
|Bridget Kitchen
|Brittany Keefer
|Brooke Knepper
|Bryson Kesler
|Calvin Keel
|Camden Kozakiewicz
|Carol Krieger
|Cassandra Koenig
|Chad Kern
|Charlene Kehle
|Charlotte Knisely
|Chase Kammeyer
|Chris Kannel
|Claire Kunsman
|Cuyler Kepling
|Dale Koch
|Dawson Knierim
|Dean Kuckuck
|Denise Knecht
|Dennis Kennedy
|Dirk Kreuger
|Donald Kendall
|Donald Kendall III
|Dylan Keefer
|Elijah Krill
|Emileigh Kenner
|Erica Keller
|Fred Krill
|Gabbi Keller
|Garold Keppeler
|Gavin Knierim
|George Kreger
|George Melvin Kreger II
|Gregory Knox
|Hayden Konieczka
|India Kenner
|Jacob Kessler
|James Krill
|Jason Kendrick
|Jason Kunsman
|Jeremy King
|Joe Keween
|Joe Kimbell
|John Kahmann
|John Kreuz Jr
|Johnny Klempner
|Joseph Kline
|Joshua Kwiatkowski
|Joyce Ann Keating
|Joyce Keating
|Judy Keller
|Karly Kruse
|Katelynn Kerby
|Kaysie Kessler
|Kennedy Kunkle
|Kevin Kadjeski
|Kevin Kime
|Kirby Kime
|Kole Klopfenstein
|Krayton Kern
|Landon Kiefer
|Laurie Kepler
|Leona Kreuz
|Lincoln Kiess
|Linda Kerby
|Logan Keefer
|Louise Knierim
|Lyla Kuhlman
|Madison Klinepeter
|Mark Kelly
|Mark Krill
|Mary Knox
|Matt Kennedy
|Matthew Krauss
|Merissa Kessler
|Micah Kessler
|Michael Kane
|Michael Kinder
|Mike Kelly
|Nathan Krill
|Noah Krueger
|Nora Kunsman
|Oliver Kane
|Paul Keefer
|Paula Kimmet
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Richard Kasunic
|Rob Kehle
|Robert Kissinger
|Robert Kissinger II
|Roger Kime
|Rubix Kaiser
|Ruby Krueger
|Sarah Kendrick
|Shaula Krill
|Shianne King
|Spencer Keefer
|Stephen Kitchen
|Steven Kauffman
|Stevie Kimpel
|Tanner Kimpel
|Terry Kuehne
|Thomas Karnes
|Valarie Keefer
|Vince Knierim
|Wayne Knierim
|
L
|Allen Leininger
|Allyn Luce
|Alta Leininger
|Alyssa Lautzenhiser
|Amanda Leininger
|Andrea Lee
|Ann Lively
|Anna Lohman
|Ashley Lerma
|Bernard Lamb
|Beth Lienau
|Brantley Livensparger
|Brooklyn Lavinder
|Caleb Lako
|Caleb Lerma
|Cameron Laney
|Carrie Lovejoy
|Carter Lockwood
|Charles Lantz
|Cru Lavinder
|Dale Ladd
|Dan Lange
|David Livensparger
|David Loughborough
|Esther Lowe
|Howard Lindsey
|Isaac Lamore
|Jacob Lyons
|Jason Luke
|Jason Lutzer
|Jeanie Lange
|Jeff Leininger
|Jenae Lammers
|Jennifer Luce
|Jerry Leupp
|Jon Lugbill
|Joshua Lett
|Julia Lugabihl
|Kamy Link
|Karen Lee
|Kari Lett
|Kassi Link
|Katie Link
|Kendall Lower
|Kenneth Ladd
|Kevin Ladd
|Kim Lerma
|Kim Limber
|Kruez Lichtenwald
|Kyle Lilly
|Lainee LaPoint
|Lauren Lester
|Levi Lerma
|Lilly Leija
|Lucas Lerma
|Mae Ladd
|MaeLynn Leppelmeier
|Mark Landes
|Marsha Leupp
|Mason Leininger
|Matthew Leininger
|Megan Lienau
|Michael Lirot
|Nancy Lantz
|Nancy Leininger
|Nellie Lavens
|Nelson Lautermilch
|Nicholas Leininger
|Nicole Lovell
|Olivia Leverich
|Randall Leininger
|Ruby Leininger
|Ryan Larzelere
|Samuel Lauber
|Sarah Lovejoy
|Scott Lirot
|Sidney Luce
|Sophia Loar
|Stacy Lillard
|Steve Lange
|Tom Lammers
|Tripp Langenderfer
|Ty Leppelmeier
|Tyson LaPoint
|Velma Ladd
|Vickie Lightner
|Wayne Lienau
|Wesley Lupo
|Zach Lester
|Zachary Laver
M
|Aaron Miller
|Abbey Malcomson
|Abigail Mello
|Adaleia Moore
|Adam McBride
|Aiden Meyers
|Aleiya Moore
|Alex Mossing
|Alexa Miller
|Alyias Molina
|Amanda Meyer
|Amy Miller
|Andi McBride
|Aria Miklovic
|Ariyah Miller
|Ashley Mays
|Aubree Miklovic
|Audrey McFarland
|Belinda Martin
|Bella Miller
|Ben McCullough
|Benjamin Meyer
|Bernard Mohler
|Bill Martin
|Brent McDougle
|Brett Mills
|Brian Meyers
|Brian Myers
|Brianna Moninger
|Brookelynn Miller
|Brooklyn Mahlnar
|Carrie Mack
|Carrisa Meyer
|Charles McLaughlin
|Charlotte Maag
|Chase McClellan
|Cheryl McIntosh
|Chloe Merrilat
|Chrystal Maneval
|Claudia Metz
|Cole Meyer
|Colin Mansell
|Conner Myers
|Courtney McPherson
|Cynthia McNutt
|Dan Markley
|Daniel McGee
|Daniel Miller
|Darius Mahrt
|Darlene Myers
|David Mello
|Dawn McPeek
|Deborah Mack
|Debra Mignin
|Dennis Meller
|Eli Mansfield
|Eli McMaken
|Erin Montgomery
|Ernest Mignery
|Esmeralda McLeod
|Everleigh Miller
|Evie Meyer
|Gavin Meade
|Gene Metz
|H.H. Miller
|Hannah Martin
|Harrison Meyers
|Hayley Meyer
|Heather Mercer
|Homer Miller
|Isabelle Mercer
|Isaiah McPherson
|James McConkey
|Jane McKay
|Jason Mondville-Davis
|Jaxon Magnone
|Jay Marr
|Jay Moore
|Jayme Marr
|Jennifer Miller
|Jeri Moon
|Jesse Miller
|Jessica Miller
|Joan Miller
|Jocelyn McElfresh
|Joyce Mocherman
|Judith Miller
|Karen Miller
|Karie Macdonald
|Katie Maskey
|Kayla Myers
|Kaylee Mosko
|Kent Murphree
|Keren Maldonado
|Kevin Maynard
|Kevin Mignin
|Kevin Motter
|Kim Morrell
|Kristen Martineau
|Kyle Mahan
|Landon Murray
|Lendrix Miller
|Lillian Mahan
|Lily McBride
|Lisa Murray-Zuver
|Lucy Mendoza
|Lucy Morris
|Lydia Meeks
|Maci Martz
|Madison Miller
|Makayla Mahnke
|Mark Mason
|Mark Moon
|Mary McKale
|Matt Maginn
|Matthew Martineau
|Max Mouch
|Michael Mignin
|Molly Montgomery
|Mya Moore
|Nate Massie
|Nathan Massie
|Nathaniel Meyer
|Pete Malcomson
|Prairie McPherson
|Princeton Meyer
|Quinn Mohre
|Ramsay Malcomson
|Rex Miller
|Richard Martin
|Richard Miller
|Roger Muehlfeld
|Ryan Muehlfeld
|Samuel Mello
|Shawn Moore
|Sophia Medina
|Sophia Mendez
|Steve McPeek
|Steve Mohre
|Steve Myers
|Steven Mendez
|Taelyn Miller
|Thomas McWatters
|Thomas McWatters III
|Tom Miller
|Tyler Miller
|Victor Mahlnar
|Victor Molnar
|Victor Myrant
|Vincent Martinez
|Vinnie Martinez
|Voneta Metz
|Will Mavis
|Will McCann
|William Maneval
|Xavier Mason
|Xzavier Molina
|Zach Meyer
|Zachary Miramontes
|Zane Miller
N
|Alvin Neitzke
|Amanda Nofziger
|Annette Northrup-Hurley
|Arryngton Norton
|Ashley Northrup
|Brenda Neitzke
|Caelan Nofziger
|Cameron Nichols
|Collin Nichols
|Connie Nicely
|Courtney Neitzke
|Dave Newcomer
|David Nicholls
|David Norton
|Dillon Norris
|Doug Newell
|Douglas Northrup
|Dutch Neitzke
|Erica Noggle
|Gladys Nofziger
|Greg Northrup
|Heather Nowaczyk
|Jeffrey Neitzke
|John Nowaczyk
|John Noyes
|Ken Nichols
|Kent Nafziger
|Lauren Nihart
|Lynelle Nofziger
|Malaki Neilson
|Marcus Nagel
|Mark Nagel
|Mark North
|Max Nihart
|Megan Nafziger
|Michael North
|Mike Norris
|Miles Northrup
|Rachel Nagel
|Ryan Nafziger
|Scott Noble
|Skyler Nelson
|Steven Neitzke
|Tim Nofziger
|Timothy Nofziger
|Toni Nichols
|Tripp Nester
|Wainani Neifer
|Wayne Nofziger
|
O
|Bob Olwin
|Catherine Oberlin
|Ceagan Oberlin
|Clark Oehlers
|Corbin Olds
|Debra Opdycke
|Don Oberlin
|Eden Owens
|Emerson Osten
|Frank Onweller
|Gabbie Orner
|Graycen Osterday
|Jacob Ott
|Joseph Ohlemacher
|Keyla Osuna
|Logan Olinger
|Lucas Otting
|Marlene Oxender
|Maura Ortiz
|Neil Oberlin
|Robert Orta
|Stormlin Osborn
|Summer Owens
|
P
|Addie Perkins
|Alan Powers
|Alexis Perez
|Allison Porath
|Andrew Poncsak
|Angela Pyle
|Ann Powers
|Anthony Perkins
|Aubree Perdew
|Austin Porath
|Austin Poynter
|Averie Pittman
|Beatrice Parsons
|Blaine Prince
|Brenda Perez
|Bristin Patrick
|Brooklyn Pinkava
|Bryce Peters
|Brytton Patten
|Carl Perkins
|Carolyn Powers
|Carson Patten
|Crystal Partin
|Dana Poncsak
|Danny Pearson
|Dave Page
|David Perkins
|David Pilliod
|David Powers
|Dennis Peabody
|Donavon Patterson
|Ed Perry
|Eddie Partin
|Edith Plettner
|Edward Partin
|Eric Phillips
|Erich Preston
|Ethan Psurny
|Gary Plotts
|Gene Pittman
|Grace Paxson
|Gracyn Pelton
|Izak Payne
|Jacob Poynter
|Jay Pursel
|Jeff Pease
|Jerad Pinkava
|Jerry Pinkava
|Jessica Powers
|Joanne Pinkava
|Jordyn Przepiora
|Joyce Paepke
|Kathryn Page
|Kelsey Pahl
|Kensey Powers
|Kent Peebles
|Kent Purk
|Kevin Pelland
|Krista Pahl
|Lee Perry
|Leland Peugot
|Leslie Pittman
|Loren Pennington
|Maddox Pinter
|Maggie Pollard
|Margaret Pittman
|Martin Patek
|Mary Pinkava
|Mattia Papeo
|Melissa Pinkava
|Melissa Plessner
|Mick Poncsak
|Mildred Pinkava
|Nicholas Peters
|Olivia Puehler
|Paige Powell
|Patricia Powers
|Patricia Proxmire
|Paul Pelton
|Pete Powers
|Rachel Palmer
|Reddik Proper
|Regina Partee
|Rick Poncsak
|Riley Pannell
|Rosell Perkins
|Ruth Pittman
|Sandra Pinkava
|Shelby Phillips
|Stephanie Poncsak
|Stephen Priestap
|Steve Planson
|Suzanne Poncsak
|Taylor Paxson
|Taylor Phillips
|Terry Pittman
|Thomas Perkins
|Timothy Pyle
|Ty Powell
|Vickie Perkins
|Victoria Pinkava
|Wade Parrish
|Warren Parsons
|William Psurny
|Winston Pittman
|
Q
R
|Addisyn Riley
|Adrienne Runkle
|Al Riegsecker
|Alexis Rochester
|Amber Ruger
|Amy Rober
|Andy Reynard
|Andy Richardson
|Andy Robinson
|Annabelle Rupp
|Anushka Rathore
|Aricin Rodriguez
|Ashalyn Rice
|Ashley Reed
|Aubrie Ridinger
|Austin Rummel
|Barbara Reed
|Ben Remer
|Ben Riehle
|Benny Roschmann
|Beth Rediger
|Beth Ricker
|Betty Renard
|Bobbie Rober
|Bobby Ross
|Brandon Rober
|Brendan Roberts
|Brian Riegsecker
|Brock Ranzau
|Brody Rufenacht
|Brooke Robinson
|Brynn Richmond
|Brynn Robinett
|Cannon Ridenour
|Carly Rupp
|Carmen Roth
|Carol Rummel
|Chad Rex
|Charles Rummel
|Chase Roberts
|Chris Roder
|Christopher Richer
|Chyanne Retcher
|Clara Reitzel
|Clifford Ruggles
|Cody Rochester
|Colton Rychener
|Courtney Ruffer
|Dalton Rosa-Ruggieri
|Darlene Rufenacht
|Dave Reiser
|David Rex
|Dennis Rackliff
|Dennis Robinson
|Donald Ritta III
|Dylan Rivas
|Earl Roth
|Ed Ruffer
|Eduardo Romero
|Eliviea Reinhart
|Evelyn Riddle
|Forest Rees
|Genna Ripke
|George Rings
|Greg Ruskey
|Hal Rogoff
|Harry Rex
|Heather Rodriguez
|Holly Rice
|J.W. Radabaugh
|Jack Rennie
|Jack Roschmann
|Jacob Ramon
|Jane Roschmann
|Jason Randall
|Jason Rockey
|Jay Rober
|Jeff Rupp
|Jenna Ridi
|Jennifer Radabaugh
|Jett Roose
|Jodi Radabaugh
|John Radabaugh
|John Rosentreter
|Josh Roden
|Judith Rupp
|Julia Reese
|Julian Ramirez
|Julian Rodriguez
|Justin Reckner
|Kalieb Runyon
|Katherine Ringle
|Keith Rupp
|Keshia Riblet
|Kevin Rush
|Kurt Roan
|Kynzie Rice
|Kyra Rupp
|Laelah Rodriguez
|Landen Reitzel
|Landon Ricker
|Leroy Rupp
|Lilly Rohlf
|Logan Reiniche
|Logan Reitzel
|Logan Rufenacht
|Logan Ruffer
|Lonnie Ross
|Loren Rodriguez
|Lori Rennie
|Lucy Rice
|Lukas Rotroff
|Lyla Radel
|Lynn Rex
|Maddie Reinhart
|Madison Rae
|Maggie Ripke
|Marilyn Richards
|Mark Rairigh
|Mark Rasey
|Mary Lou Rogoff
|Mary Rogoff
|Mary Roschmann
|Micah Rossman
|Michael Rode
|Michele Rasey
|Miranda Ricarte
|Miranda Rice
|Miriam Richer
|Myia Roder
|Nathaniel Reiner
|Nayah Rodriguez
|Norman Roby
|Owen Remington
|Patti Rockey
|Patti Rosebrock
|Paul Roehrig
|Raegan Rominski
|Ray Rupp
|Rocco Rodger
|Roger Renard
|Rose Reinhart
|Rosemary Radford
|Rylee Randall
|Sarah Rich
|Sarah Ridi
|Sharon Rex
|Shawn Rupp
|Sherry Rasey
|Stacy Roth
|Talen Reinbolt
|Teresa Rupp
|Terry Rebeck
|Terry Rufenacht
|Terry Rummel
|Thad Reckner
|Thomas Radabaugh
|Thomas Reesman
|Tim Rausch
|Todd Ranzau
|Todd Rasey
|Todd Roth
|Tommy Ross
|Tyler Rhoades
|Tyler Rodriguez
|Verda Rupp
|Vinia Roberts
|Wesley Rupp
|Will Ringler
|Will Rogers
|Willa Rosene
|Zechariah Rodriguez
S
|Aaliyah Spangler
|Aaron Shade
|Aaron Sherman
|Aaron Snyder
|Adam Snow
|Adam Stachler
|Addi Snyder
|Addison Smith
|Addison Stamper
|Al Sullivan
|Aleigha Sieradski
|Alex St. John
|Alice Shankster
|Alicia Sharp
|Alicia Strup
|Amanda Shackelford
|Amy Sauder
|Amy Stuard
|Andy Switzer
|Ann Spangler
|Annette Schreiner
|Anthony Singer
|Anthony Stevens
|Aron Stalhood
|Aryan Shaffer
|Asher Sito
|Ashtyn Sanders
|Audrey Snider
|Austin Saneholtz
|Ben Schafer
|Beverly Silveous
|Blaire Schroeder
|Bob Siebenaler
|Bobbi Schlosser
|Bobby Stiltner
|Brad Sager
|Brady Smith
|Brandon Schroeder
|Brayden Stark
|Breelynn Shankster
|Brenda Silveous
|Brian Schobinger
|Brian Shaffer
|Brianna Swank
|Bryan Stambaugh
|Brynnley Schwartz
|Bud Shull
|Burl Sager
|Cameron Schmidt
|Cameron Shimp
|Cara Schroeder
|Carlee Schaffner
|Carrie Schlade
|Carson Stamper
|Cathey Smith
|Charles Sentel
|Charles Sharp
|Charlie Stiltner
|Cheryl Sanders
|Cheryl Sharp
|Chevelle Shaw
|Chloe Spangler
|Chris Sanchez
|Chris Shrader
|Christine Sager
|Christopher Schobinger
|Claire Snider
|Claire Struble
|Colton Sheline
|Connie Simmons
|Courtney Stuckey
|Craig Smith
|Crystal Sweeney
|Cynthia Seaman
|Dan Salay
|Dan Shaw
|Dana Sauveur
|Daniel Stiltner
|Daniel Straziuso
|Dave Skoczyn
|Dave Swanson
|David Smith
|David Steagall
|Dawson Schang
|Dean Sandrin
|Dee Smith
|Derek Schaffner
|Derek Schultz
|Don Schlosser
|Don Schrock
|Donna Sprow
|Dustin Schlachter
|Dylan Scott
|Dylan Smigelski
|Earl Sines
|Edward Sneed
|Eli Snyder
|Elizabeth Steingass
|Ellen Spencer
|Ellie Sgro
|Elliot Schneider
|Emily Spotts
|Emily Suydam
|Emma Schlade
|Emmy Selgo
|Eric Smola
|Erica Schneider
|Ernie Stiltner
|Evan Siegel
|Forrest Smith
|Fred Sharp
|Gabe Schimmoller
|Garrett Stambaugh
|George Sharp
|Grady Stamm
|Grant Schaffner
|Gregory Scott
|Gregory Shipley
|Hailey Schwartz
|Hailey Smith
|Haley Strine
|Harold Smith
|Hayes Studenka
|Haylin Smith
|Helen Smith
|Ilva Stuckey
|Isabella Stueve
|Jackie Schnitkey
|Jacob Stiltner
|Jade Saul
|Jadyn Shumaker
|Jaime Scalf
|James Smith
|James Spiess
|James Steffel
|Jared Schnee
|Jason Simon
|Jason Slone
|Jayson Selgo
|Jeff Stiltner
|Jeffrey Schmidt
|Jeffrey Slattery
|Jeremy Simon
|Jeremy Suffel
|Jerry Spencer
|Jerry Steen
|Jerry Stull
|Jesse Schumacher
|Jim Schneider
|Joel Schroeder
|Joel Smith
|John Salyers
|John Schaller
|John Schobinger
|John Shell
|John Sorrell
|Jonah Shininger
|Jordan Simon
|Joseph Stuard
|Josh Sampson
|Joshua Sampson
|Judi Shaffer
|Judy Shilling
|Julie Schobinger
|Julie Scribner
|Justin Smith
|Kadin Stantz
|Kalley Schaefer
|Karen Schmidt
|Karen Stuckey
|Kasen Saunders
|Kathryn Spindler
|Kathy Smith
|Kayla Sanders
|Kayla Stiltner
|Kaylyn Steffes
|Kellen Sanchez
|Kendra Smeltzer
|Kerry Siek
|Kevin Schafer
|Kevin Seiler
|Kolin Schilt
|Kristina Shonk
|Kyler Sanchez
|Landon Schwartz
|Landryc Smith
|Laynee Sanford
|Leah Siebenaler
|Leah Strohl
|Leland Shull
|Libbee Schaffner
|Lila Schindler
|Lillian Snow
|Linda Schrock
|Linda Stull
|Lindsey Schneider
|Lizzy Strasbourg
|Logan Samper
|Logan Scheiwe
|Logan Slattery
|Logan Stein
|Lois Smith
|Lori Sullivan
|Lou Sentel
|Lucas Stein
|Luke Spiess
|Luke Stiver
|Maci Stinehelfer
|Makenna Schuchman
|Malachi Smeltzer
|Malachi Smith
|Margaret Sonner
|Mark Schmucker
|Martha Schmucker
|Marty Sharp
|Marvin Shull
|Mary Shull
|Mary Stoller
|Matt Smith
|Matthew Shields
|Matthew Stiltner
|Maurice Stuckey
|Max Sprow
|Maxwell Sauber
|Megan Smith
|Mia Sikula
|Michael Schmucker
|Michael Scribner
|Mike Siebenaler
|Molly Suter
|Monroe Simon
|Myles Shanks
|Nancy Sharp
|Naomi Smithmyer
|Nathan Spotts
|Nellie Sharp
|Nevaeh Smith
|Nicole Shade
|Noah Schuler
|Olivia Schmidlin
|Owen Sommer
|Pamela Snow
|Patricia Sniegowski
|Paul Shull
|Paul Smith
|Pauline Snow
|Peyton Schaffner
|Peyton Stocklin
|Phil Stotz
|Ralph Shumaker
|Randall Smith
|Randall Stuckey
|Randy Simon
|Randy Stalhood
|Ray Sanders
|Rebecca Schroeder
|Rex Stump
|Rick Stiver
|Robert Sager
|Robert Shull
|Robin Shelton
|Robin Shepherd
|Ron Schoettley
|Ronald Stockburger
|Ross Sharp
|Russell Shimp
|Ruthann Steelman
|Ryker Shanks
|Samantha Schuette
|Sandy Schoettley
|Sara Snider
|Sarah Sines
|Sarah Stubblefield
|Scott Storeholder
|Serenus Schrock
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Sharon Smith
|Sherrie Stalhood
|Shirley Sager
|Steve Sivik
|Sue Schaffner
|Sydney Strup
|Tammy Sharp
|Taylor Shawber
|Terri Simpson
|Terry Steelman
|Thomas Smith
|Thomas Sprow
|Tim Shull
|Tim Smith
|Tom Saul
|Tom Szymczak
|Travis Schmunk
|Tripp Sheppard
|Trista Simon
|Troy Spencer
|Tyson Stuckey
|Vanessa Shepard
|Wade Stubleski
|Wayne Snider
|Weldon Starr
|William Schultz
|Wyatt Santo
|Wyatt Slabaugh
|Zachary Snider
|Zane Smith
|Zane Stantz
|Zenas Siefker
|Zia Siegel
|Zoey Sauder
|
T
|Abby Towne
|Addison Thompson
|Adley Thiel
|Alexander Tompkins
|Andrea Thiel
|Arlene Towne
|Avery Thompson
|Baylee Tietje
|Brady Trent
|Brayden Talbott
|Brittany Theis
|Caleb Turnbull
|Cayden Thiel
|Charles Traxler
|Cheryl Tressler
|Chris Taylor
|Cindy Toland
|Daniel Tinch
|Deanna Thomas
|Deb Taylor
|Duane Thiel
|Dustin Towne
|Dylan Tressler
|Elijah Terrill
|Ella Tule
|Erika Towne
|Gabe Trausch
|Gary Tamol
|Hayden Thornton
|Hayden Timbrook
|Hayden Tressler
|Henry Throne
|Jalen Thompson
|Jim Tyler
|Jocelyn Thompson
|John Trejo
|Julie Taylor
|Kade Thompson
|Kahle Thompson
|Keith Torbet
|Kelsie Thiel
|Kevin Tiell
|Kimberly Traczyk
|Landon Towne
|Lauri TenEyck-Rupp
|Lydia Tracey
|Marilyn Toner
|Mark Trausch
|Mashayla Taylor
|Mike Trausch
|Morgan Teslovich
|Nathan Thompson
|Neil Toeppe
|Peter Traxler
|Phillip Towne
|Powell Towne
|Rex Taylor
|Rob Taylor
|Ryan Towne
|Savannah Thompson
|Shawn Thompson
|Stacey Traxler
|Teresa Towne
|Thomas Thompson
|Tom Thompson
|Wendie Thomas
|Zachary Teslovich
|
U
|Henry Urbina
|Nikki Uribes
|Trista Ussery
|Tynley Underwood
V
|Aaron Villarreal
|Angelica Villarreal
|Bruce VanArsdalen
|Chris Vaughn
|Dan VanArsdalen
|Danielle Vandock
|Dominic Valvano
|Donna Van Vlerah
|Dustie Vocke
|Eric VonAlmen
|Gibson Vajen
|Griffen Valentine
|Guy Vanderveer
|Hannah Vore
|Howard Valentine
|Isaac VanArsdalen
|Javery Valentine
|Jennifer Vogelsong
|Jocelyn Villagomez
|Joe VanDenBerghe
|Josh Voll
|Joshua Vondeylen
|Kenlee Vansteenkiste
|Leslie VanAusdale
|Maria Vergine
|Milton Vane
|Neal VanDeVoorde
|Rhonda VanArsdalen
|Rico Vasquez
|Steve Voigt
|Sue Valentine
|
W
|Aaron Wolfe
|Abby Waidelich
|Adeline Wright
|Alexander Weisser
|Alexander Wheeler
|Alivia Whitney
|Amy Welling
|Amy Wendt
|Angelique Ward
|Anthony Weber
|Asher Webb
|Ashley Windle
|Ashtyn Wiyrick
|Aubrey White
|Aubrie Wolf
|Bart Westfall
|Becca Waters
|Ben Wilhelm
|Braedyn Wehrle
|Brenna White
|Brian Wieland
|Brody Williams
|Brody Wyckhouse
|Caite Wixom
|Carol Wheeler
|Cathy Walker
|Charlotte Welling
|Chris Wallace
|Chris Weaver
|Clay Wasnich
|Clinton Winright
|Cody Winkler
|Cole Witt
|Dalton Walker
|Dan Woodring
|Daniel Wilcox
|Dano Waldfogel
|Dave Wilson
|David White
|Dawn Whitlock
|Deb Wilson
|Dianne Westhoven
|Ed Walkup
|Elizabeth Webb
|Ellie Williams
|Emily Walker
|Emmett Westrick
|Forest Wineland
|Gwen Welker
|Hayden Wagner
|Hayden Wehri
|Hunter Warner
|Hunter Watson
|Isaac Wise
|Jadah Williams
|Jake Wonderly
|Jamison Wisel
|Jason Witt
|Jaxon Wyse
|Jean Wink
|Jerry Wilson
|Jim Waddle
|Joe Werling
|Jonah Waidelich
|Julie White
|Kaleb Wyse
|Kara Weigand
|Kayla Wyse
|Keira Waldvogel
|Kevin Whitlock
|Kristin Ward
|Kyle Witt
|Kyleigh Weigand
|Leia Wardinski
|Lena Whitney
|Leon Weaver
|Lindsy Wyse
|LJ Walker
|Logan Wyatt
|Logan Wyse
|Lynn Wieland
|Madison Wilhelm
|Martha Wagler
|Mary Wilson
|Maycee Walker
|Mike Weaner
|Nathan Webb
|Pam Wampler
|Pam Welch
|Peter Wood
|Rachel Walz
|Rachel White
|Randy Wyse
|Regina Wortkoetter
|Renee Willson
|Rhonda Wheeler
|Roberta Wehrle
|Ruth Waddle
|Sally Wilson
|Samuel Wagner
|Sara Wheeler
|Scott Wiemken
|Seth White
|Shiela Whitman
|Skyler Whitney
|Steve Wilmot
|Steven Wilson
|Tanya Whitney
|Terry Wieland
|Terry Witte
|Timothy Walters
|TJ Wehrle
|Tom Wolf
|Travis Wyse
|Trey Weirauch
|Troy Walborn
|Tyler White
|Tyler Wilburn
|Virginia Wilson
|Wayne Wilson
|Wayne Wyse
|Wendi Wyatt
|William Whewell
|Wilma Wisner
|Wyatt Wheeler
|
Y
|Alexis Yackee
|Alyvia Yoder
|Brian Yeary
|Devin Yantiss
|Ella Yoder
|Jakob Yocum
|Jane Youse
|Jason Yoder
|Jon Yeager
|Judy York
|Katelyn Yeupell
|Lauren Yoder
|Leslie Young
|Paul Young
|Pressley Yoder
|Stephen Yackee
|Steve Yagelski
|Sydney Yadav
|Wyatt York
|
Z
|Allison Zimmerman
|Brenda Zumfelde
|Cadyn Zumfelde
|Carrie Zeedyk
|Chris Ziegler
|Dalton Zimmerman
|Dianne Zumfelde
|Doug Zimmerman
|Eldon Zumfelde
|James Zumfelde
|Jason Zumbaugh
|Jennifer Zmuda
|Jeremy Ziehr
|Katherine Zartman
|Katie Zartman
|Lainey Zientek
|Linda Zuver
|Lorena Zumfelde
|Lori Zumfelde
|Louis Zimmerman
|Marvin Zumfelde
|Michael Zochinski
|Mike Zimmerman
|Pat Zelei
|Presley Zeigler
|Ray Zumfelde
|Ronald Zumfelde
|Seth Zumbaugh
|Tracy Zuver
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TOTAL UNIQUE NAMES: 2,300+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.