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Who Made Local News

Who Made Local News: September 2, 2026

By No Comments25 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 2,300 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Aaron Alt Alejandro Aranjo
Amy Acton Arianna Adkins
Austin Abbott Avery Aldrich
Barb Allman Barb Anderson
Brian Arnold Bryce Abrell
Caden Apt Caitlyn Anders
Carla Armey Carolyn Adams
Carzel Alvarez Caylee Anders
Chanelle Albertson Charlotte Autry
Cheryl Andres Dan Ankney
Daniel Ayala David Alt
Elsie Arnos Emma Adams
Gayle Adams Gene Andres
Jake Arnold Jean Alt
Joe Altaffer Keegan Ambler
Kyrah Ames Laura Andres
Leah Ankney Lincoln Aeschliman
Lynn Aschliman Mackenzie Allison
Maggie Affeld Mary Jo Andres
McKayla Avina Mike Anderson
Nancy Aldridge Nick Archer
Nicole Antcliff Noah Andres
Paul Allman Ricardo Avila
Robert Altman Sarah Ali
Stephanie Ambrose Susan Allomong
Timothy Affeld Travis Arkwright
B
Aaron Babcock Abby Baker
Abel Batterson Abram Batterson
Aden Biederstedt Adriana Beaney
Aiden Bly Aimee Bell
Ajay Batt Alana Buehrer
Albert Brown Alexis Breier
Allie Bloir Allison Balzer
Allison Bentley Allison Bittinger
Amanda Burmeister Amelia Blohm
Amy Boyer Angela Beagle
Angela Borck Angie Belcher
Anna Burt Anthony Brooks
Arthur Blanchard Arvon Byroads
Ashley Bennett Aspen Brehm
Augustus Bassett Bailey Booth
Bently Batt Bert Brown
Blake Boucher Blake Burkholder
Brian Baker Brian Batterson
Brian Bowsher Brianna Balogh
Brice Baumert Brighton Binkley
Brynlee Bowerman Carissa Beck
Carl Berry Catarina Baker
Chad Bassett Charlotte Bailey
Chris Becker Christina Baker
Claire Bailey Clint Barnes
Cody Best Cody Boyd
Dalton Bauer Dan Baumgartner
Dan Boeke Dan Bonney
Daniel Benecke Darren Bok
Dave Brobston David Baker
Deanne Batterson Deborah Bowman
Debra Bernath Debra Bowman
Dee Brickel Dennis Berry
Devon Bonecutter Diane Boulis
Drew Burdue Dustin Bailey
Elaine Baumgartner Ella Bourn
Emilee Bassett Emma Burkholder
Erica Baker Erin Bailey
Ethan Bowman Evan Bova
Evelyn Bieber Gabbi Bowers
Gavin Bell Gavin Brady
Gavin Brown Gayle Bayer
Geoff Bratsberg Gertrude Brown
Gina Benecke Gracilyn Brobst
Grady Beers Grady Bonecutter
Grant Boyers Griffin Boehm
Haley Bell Harry Besancon
Heather Brillhart Heidi Bidwell
Hollis Bassett Ike Brown
Isaac Beroske Isabel Breen
Isabella Blotter Jacklin Brown
Jacob Borton Jaelen Brown
James Bates James Bay
James Bellavia James Bradley
Jamison Beck Janice Bruner
Jeffery Borek Jenna Beaverson
Jerry Bergman Jesse Brumbaugh
Jessica Burgermeister Jill Blocker
Jim Boulis Jim Brokaw
Joanie Bell Joe Blystone
Joe Bowman Jordan Bower
Joseph Bales Josh Balzer
Joshua Borst Julia Bourn
Justin Bailey Justin Bucher
Kara Balzer Kate Borer
Kate Brown Kathleen Buehrer
Katie Bechtol Katilyn Burke
Kay Beck Kay Byroads
Kaylynn Bartlett Kellen Brotherwood
Kelly Bales Kendra Beck
Kenlee Brigle Kennedy Bailey
Khail Bieber Kiersten Brown
Kim Bowels Kinley Bechtol
Koewin Burkhard Kristina Brown
Kurtis Burnett Kyle Brodbeck
L.A. Bassett Lance Balistrere
Landon Bleikamp Larry Beck
Larry Burt Lauren Bell
Lena Besancon Linda Beck
Linsay Bechtol Locke Boulton
Logan Burdue Lori Bosco
Lou Blohm Louann Blohm
Luke Braman Luke Brewster
Lyn Bowsher Madison Baker
Madison Baughman Maggie Blake
Makenna Bickel Marcus Beach
Margaret Burt Marie Brown
Marilyn Bumen Masen Boles
Matteo Bonato Matthew Brendel
Max Burton Maycee Beers
Megan Burnett Melanie Blade
Michele Bagrowski Michelle Becker
Morgan Bechtol Myles Baker
Natalie Bascom Noel Byroads
Nolan Brock Otto Bais
Owen Baus Pamela Blanchard
Patrick Bowsher Paul Beavers
Paula Bird Peytyn Baker
Pheba Banerjee-Sam Railey Boyers
Raymond Beals Rebecca Borton
Rich Burdine Richard Brickel
Riley Borst Robin Brinegar
Ron Buda Ronald Baker
Ronald Brown Rosa Blalock
Russell Brown Ryan Bishop
Ryan Burton Rylee Bevard
Samuel Borck Sandra Barber
Sarah Bryarly Scarlett Baker
Scott Bard Scott Blue
Shane Brillhart Shannon Bowen
Sharon Blinzler Stanley Beck
Steve Brehmer Sue Buehrer
Summer Bowers Tami Brigle
Thomas Bechtol Thomas Burnep
Tim Belding Timothy Blohm
Timothy Bonn Timothy Brown
TJ Bonn Todd Brown
Todd Burkholder Trent Buck
Tyler Bryner William Bellavia
Wyatt Bieber Zac Bergstedt
Zane Burdine
C
Aaron Call Alex Cook
Allen Condon Allison Campbell
Andrew Collert Andy Collert
Anna Conklin Anne Clinger
April Cohen Aquilla Coonrod
Ashira Chisolm Aubrey Clemens
Audrey Carte Audrey Carter
Becky Clark Bella Cromly
Ben Camarillo Bethany Carr
Brenna Creighton Bruce Coleman
Brycen Cape Carolyn Carey
Carson Crossgrove Chad Carroll
Charles Cotter Clara Collins
Cole Carlin Corbin Chrisman
David Chapman David Chilcote
David Culbertson Dawn Cogswell
Delilah Chapa Elena Corpus
Eliazar Covarrubias Elizabeth Clair
Emilio Corpus Emily Clifton
Emma Carpenter Eric Creighton
Eric Culler Evan Carrizales
Gage Cisneros Hannah Cole
Hattie Cavanagh Hugo Castellanos Martinez
Hunter Cisneros Ian Cronin
Jacqueline Conrad James Connolly
Jason Clark Jaxson Chrisman
Jayden Craven Jerry Campbell
Jessica Clark Jim Colegrove
Jim Coressel John Campbell
John Close Jon Chilcote
Jon Cronin Jordan Culler
Joshuah Cohen Julianne Curtis
Kaiden Clendenin Kara Cordova
Kathleen Condon Keegan Clapp
Kelsy Connolly Kent Cotter
Kent Cousino Kenzie Clemens
Kevin Carr Kiley Coffman
Kinley Curtis Levi Caryer
Lillie Collins Madilyn Coler
Maggi Carter Makenna Chaffins
Marchetta Caryer Mary Chilcote
Matthew Clark Matthew Cousino
Maxi Cox Mike Caryer
Molly Case Molly Collert
Morgan Cameron Morgan Cape
Nicki Cogswell Nickson Chapman
Norman Chamberlain Pam Clark
Paul Colon Paul Costigan
Raina Cox Renee Carper
Richard Condon Rielynn Camper
Riley Carter Ronald Carper
Rudy Corpus Russell Cloyd
Ruth Corwin Ryan Colegrove
Ryker Campbell Sara Chamberlain
Sarena Carr Scott Carroll
Seth Carman Shane Chamberlin
Shawn Clark Sophia Crossgrove
Stephanie Carr Susan Close
Terry Castor Terry Collins
Thomas Campbell Thomas Clemensen
Thomas Coburn Tony Capretta
Tony Carpenter Tracy Cape
Travis Creek Tyler Christman
Tyler Clark Vickie Crites
William Chamberlain
D
Addison Davis Addison Dominique
Alan Dolman Alex Diaz
Angela Deeds Anna Davidson
Anna Donovan Ashaun Dickey
Aubree Downs Austin Davis
Austin Decker Austin Douglass
Barb Deetz Ben Demaline
Ben Dominique Beth Demaline
Bill Doren Brad Deal
Brennan Dempsey Brian Davis
Caitylyn Dietsch Carley Dobaczewski
Carol Dean Carolyn Dargitz
Charlotte Doty Cruz Diaz
Dallas Dick Dave Dempsey
David Dominique Dayne DeRoiser
Denise Dahl Donald Disbro
Doreen DeLisle Doug DeSloover
Dylan Dominique Elizabeth Diaz
Eric Delventhal Erin Damman
Ethan Davis Eugene Dargitz
Gary Dominique Gary Doren
Gary Dulle Grace Davis
Griffin Davies Griffin Dean
Harlee Deeson Harold Doren
Jack Daeger Jack Downey
James Davis Jr Jared Doren
Jason Dietsch Jason Doren
Jaydan Deel Jaziel Dominguez
Jeff Dietsch Jeff Duncan
Jeffrey Doren Jennifer Disbro
Jesse Davis Jimmy Dunning
John Doty Julian Diaz
Julie Davis Julie Dominique
June Dunlap Kaelyn Davis
Kathleen Dauwalter Kathy Davis
Kayden Dominique Kaylynn Decker
Kendyl Davis Kermit Dietsch
Kirsten DeLong Kyla Davis
Laura Duncan Layla Duncan
Leah Davis Logan Dulle
Logen Dominique Louise Dietsch
Lucille Doren Lucy Doren
Marissa Disbro Marvin Dietsch
Matt Diefenbach Matthew Demaline
Matthew Devlin Maureen Delaney
Max Dunseth Mike Demaline
Nancy Daniels Olivia Doty
Peggy Disbro Peyton Drews
Rebecca Dunkle Rebekah Dell
Robert DeWees Roberta Demaline
Russ Davie Ruth Deck
Ryan Dickman Ryan Dickmann
Stephanie Dee Theresa Durbin
Timothy Deeds Tina Dunseth
Todd Dominique Todd Dunkle
Tom Dietsch Tony Disbro
Vernon Demaline Wendy Demaline
William Downing Zachary Demaline
E
Addi Everetts Aiden Elliot
Allie Elkins Andy Eckenrode
Ashley Epling Bill Elliott
Braden Eitniear Brandon Ellis
Chloie Evilsizor Clark Emmons
Elga Etchey Jr Elmer Ely
Enos Eicher Halle Elson
Hanah Everetts Jack Ely
James Eisel Jessica Elchert
Jim Eisel Josh Eckenrode
Joshua Elendt Joshua Emenhiser
JoyceMarie Elmore Katie Engle
Keith Elting Ken Engstrom
Kevin Eicher Kimberly Eash
Leslie Endicott Lilli Eisel
Linda Entenman Logan Emmons
Melissa Ewers Mike Elser
Mike Evans Milly Eitniear
Molly Elvey Owen Elden
Reese Eisel Richard Etoll
Robert Ellis Samantha Etoll
Seeley Easley Taylor Emenhiser
Tony Endicott Tracy Etchey
Victor Ehrmin Zaelyn Eitniear
F
Addison Fisher Amber Faulhaber
Andy Farnham Ashley Franz
Beth Flory Blaine Farnham
Bob Ford Brenda Flory
Brenna Fidler Brody Flegal
Brooke Fackler C.J. Fidler
Carl Flory Carla Flegal
Chad Flanagan Chris Foster
Christopher Foster Clayton Farrell
Clayton Flegal David Fetterman
David Flory Dawn Fitzcharles
Dawn Ford Dayne Fidler
Dorothy Frideger Dylan Funk
Easton Fidler Elizabeth Flory
Emma Franz Emric Friess
Ethan Fryman Frederick Frideger
Gavin Fisher Gia Fiser
Halle Fogarty Hannah Fox
Heather Freese Ida Friley
Ivan Favia Jacob Ferrebee
Jake Farley Jason Fagerman
Jason Fry Jeffrey Flory
John Fryman Karen Ford
Katelynn Feldman Kathy Fouty
Kevin Frey Lauren Freado
Libby Fockler Lisa Fackler
Lucas Fay Marc Fishel
Mary Fineske Matthew Follett
Merik Funk Michael Flory
Michael Freado Mindy Fleming
Noah Fisher Paige Froelich
Randall Franck Rhonda Fisher
Ryan Follett Sara Fitch
Sarah Fagerman Sarah Friess
Shayla Frank-Madison Silas Fox
Sophie Ford Sue Flory
Sunshine Foote Susan Freed
Timothy Font III Tobi Fenicle
Tom Franks Tom Fry
Violet Frey Weston Farley
Whitney Flegal William Freed
G
Abagail Gleckler Addyson Gleckler
Aiden Grine Alex Galvin
Alma Grimm Amelia Giesige
Anabell Gillen Anaya Gonzales
Andrea Gauden Angela Goebel
Angela Greek Angela Grine
Ann Geise Annabell Gillen
Austin Gillen Austin Guise
Ben Goehler Benjamin Gleckler
Brandi Galbraith Brandon Gill
Brayden Gearig Brayden Gorsuch
Brett Grieser Brianna Gerken
Brie Grime Bryn Gearig
Caleb Groeneweg Callie Guelde
Charlotte Gingras Christina Griffith
Cindy Gregg Claire Gendron
Claire Green Clayton Gerbitz
Cody Gill Courtney Gauden
Courtney Grisier Dan Gillen
Daveiona Goebel Dean Genter
Deborah Gabel Donald Geesey
Doug Grimm Drew Gallehue
Drew Grimm Ella Grime
Ellen Gearhart Emil Gravelle III
Eric Green Erica Grimm
Erika Grine Eve Gerschutz
Fred Grisier Garrett Glicker
Garrett Grime Gavin Garza
Gene Graf Grant Gillespie
Halle Gleckler Heather Galbraith
Henry Goll Jacob Grim
Jaedyn Gillen Jamie Grime
Jason Gruver Jenna Gibson
Jensyn Gillen Jim Gauden
Joe Gonzales Joshua Grime
Julia Gray Justin Galbraith
Justin Grapengeter Katie Marie Garrow
Kayla Gabbard Kayla Gaston
Kelly Grattan Kelsey Goebel
Kevin Gallagher Khloe Goebel
Lacey Goebel Laura Galvan
Laura Gomoll Leroy Gill
Levi Gauden Liam Garza
MacKenzie Grahn Marie Grimm
Mario Gomez Mark Grine
Marlin Grimm Mary Garrow-Cousino
Mary Gniewkowski Matthew Grube
McKenzie Grahn Michael Grattan
Michele Green Natalie Goings
Nate Garza Nicole Gleckler
Nora Gerschutz Owen Gebers
Pam Goll Patricia Grimm
Paul Gotshall Paul Green
Peggy Grime Peter Grieser
Quinn Green Raegan Gerken
Ralph Geesey Renee Garrow
Richard Gabel Richard Grieser
Robert Grim Ronald Geiman
Ryan Goebel Sarah Girten
Sophia Gillen Steve Grimm
Steven Gearhart Steven Geise
Steven Greek Teresa Gambler
Tim Guy Todd Goings
Tom Grimm Trevon Gerken
Tyler Gorsuch Vickie Grimm
Violet Gleckler W.E. Grisier
Willie Grime Zoey Gillett
H
Aaron Hughs Addi Hughart
Alexis Hansford Alexis Hoffman
Alexis Howell Amanda Hoffman
Amy Hibbard Angie Humphrey
Arturo Hernandez Austin Hoffman
Ava Hockenberry Betty Hampton
Beverly Harrington Bill Hoffman
Blaine Hesselschwardt Blaney Huffman
Brad Hurst Brady Hand
Brandon Hinkle Breck Hesselschwardt
Brendan Holman Brent Haase
Caleb Haines Caleb Hensley
Cam Hogrefe Camden Hogrefe
Casey Helton Cecelia Hinkle
Chandler Hartman Chloe Hazelton
Christopher Hocking Colton Hess
Connie Hite Connor Hagans
Corbin Hartman Cristin Hagan
Cristin Hagans Daniel Harr
Daniel Hug David Hansbarger
David Hierholzer Dayanaira Hower
Dennis Hinkle Diana Harmon
Eliza Higgins Elizabeth Horton
Emmi Hollstein Erin Hite
Faith Harding Floyd Hite
Gene Headley Grace Hess
Grant Hake Greg Hostetler
Guy Holmes Harlie Hensley
Ilene Headley Isaac Heller
Izzic Hobeck James Hurley
Jamie Huber Jason Hart
Jazlene Hernandez Jen Hurst
Jennifer Hutchison Jeremy Hurst
Jill Hart Jim Hoops
Jim Hug John Horning
John Huffman John Hutchins
Jon Hutchison Josh Heinemann
Kaenan Helberg Kaley Hopkins
Kathy Huner Kaydance Hobeck
Kayla Horning Keegan Hull
Kelly Herzog Ken Hale
Kent Hardy Kenzie Hickman
Kermit Harmon Kobe Hoylman
Kyndal Hazelton Larry Hake
Larry Harsila Lauren Handy
Lexie Hay Lisa Hinkle
Lydia Hastings Margaret Harris
Marie Hinkle Marilyn Hunt
Mark Hagans Matt Holcomb
Matt Horen Matthew Haefele
Maverick Hawkins Megan Hickman
Melissa Hostetler Mia Hawkins
Molly Harris Mona Harsila
Monica Hocking Morgan Hamrick
Morgan Harris Moselle Huard
Myah Higgins Naomi Hickman
Nate Howell Nathan Heller
Neil Haughn Nick Hug
Nicole Head Oliver Hansford
Owen Hurst Patrick Hurley
Rachel Horning Richard Hartman
Richard Hurley Rick Harmon
Riley Hay Robert Hocking
Ryan Henricks Ryann Hardee
Sabrina Hartson Sam Hartman
Sam Hastings Sarah Hastings
Scott Haselman Scott Hess
Sheila Horseman Skeat Hug
Skyler Hovis Sophia Hildebrandt
Steven Hobeck Terry Huffman
Trevor Hake Walter Huffman
Wendy Hardy Wesley Hartsock
Zander Hogrefe Zoe Hake
I
Don Imm Jodi Irving
Michael Irwin Tyler Iwinski
J
Andrea Jacobs Andrew Jaquith
Anthony Jiannuzzi Aubrey Jackson
Brenda Jasmund Cameron Jay
Charlotte Johnston Connie Jacoby
Curtis Jones Ephriam Jack
Esther Jewell Faith Jones
Frederick Jacquin Gabe Jaramillo
Gavin Johnson Halle Jones
Harry Johnson Isaiah Johnson
James Jeda James Jenkins
Jay Jones Jayce Jones
Jeff Jasmund Jill John
John Johnson John Johnson III
John Jokinen Juanita Jerzak
Ken Jacobs Kendal Jones
Kent John Lexi Johnson
Luke Jones Maggie Johnston
Melissa Jenkins Michael Johnson
Michelle Jones Nate Johnson
Nathan Jean-Louis Nora Jackson
Tessa Jones Thomas Jackson
Tiffany Johnston
K
Ada Karadeniz Adam Knepper
Addy King Addyson King
Alice Kime Ally Kessler
Amanda Knecht Amy Kreuger
Andrew Kennedy Angela Koeppe
Annie Kunsman Ashley Kane
Becky Kime Beth Kressel
Bob Keppeler Bob Krumm
Brady Kile Braylin King
Bridget Kitchen Brittany Keefer
Brooke Knepper Bryson Kesler
Calvin Keel Camden Kozakiewicz
Carol Krieger Cassandra Koenig
Chad Kern Charlene Kehle
Charlotte Knisely Chase Kammeyer
Chris Kannel Claire Kunsman
Cuyler Kepling Dale Koch
Dawson Knierim Dean Kuckuck
Denise Knecht Dennis Kennedy
Dirk Kreuger Donald Kendall
Donald Kendall III Dylan Keefer
Elijah Krill Emileigh Kenner
Erica Keller Fred Krill
Gabbi Keller Garold Keppeler
Gavin Knierim George Kreger
George Melvin Kreger II Gregory Knox
Hayden Konieczka India Kenner
Jacob Kessler James Krill
Jason Kendrick Jason Kunsman
Jeremy King Joe Keween
Joe Kimbell John Kahmann
John Kreuz Jr Johnny Klempner
Joseph Kline Joshua Kwiatkowski
Joyce Ann Keating Joyce Keating
Judy Keller Karly Kruse
Katelynn Kerby Kaysie Kessler
Kennedy Kunkle Kevin Kadjeski
Kevin Kime Kirby Kime
Kole Klopfenstein Krayton Kern
Landon Kiefer Laurie Kepler
Leona Kreuz Lincoln Kiess
Linda Kerby Logan Keefer
Louise Knierim Lyla Kuhlman
Madison Klinepeter Mark Kelly
Mark Krill Mary Knox
Matt Kennedy Matthew Krauss
Merissa Kessler Micah Kessler
Michael Kane Michael Kinder
Mike Kelly Nathan Krill
Noah Krueger Nora Kunsman
Oliver Kane Paul Keefer
Paula Kimmet Phil Kessler
Renea Kessler Richard Kasunic
Rob Kehle Robert Kissinger
Robert Kissinger II Roger Kime
Rubix Kaiser Ruby Krueger
Sarah Kendrick Shaula Krill
Shianne King Spencer Keefer
Stephen Kitchen Steven Kauffman
Stevie Kimpel Tanner Kimpel
Terry Kuehne Thomas Karnes
Valarie Keefer Vince Knierim
Wayne Knierim
L
Allen Leininger Allyn Luce
Alta Leininger Alyssa Lautzenhiser
Amanda Leininger Andrea Lee
Ann Lively Anna Lohman
Ashley Lerma Bernard Lamb
Beth Lienau Brantley Livensparger
Brooklyn Lavinder Caleb Lako
Caleb Lerma Cameron Laney
Carrie Lovejoy Carter Lockwood
Charles Lantz Cru Lavinder
Dale Ladd Dan Lange
David Livensparger David Loughborough
Esther Lowe Howard Lindsey
Isaac Lamore Jacob Lyons
Jason Luke Jason Lutzer
Jeanie Lange Jeff Leininger
Jenae Lammers Jennifer Luce
Jerry Leupp Jon Lugbill
Joshua Lett Julia Lugabihl
Kamy Link Karen Lee
Kari Lett Kassi Link
Katie Link Kendall Lower
Kenneth Ladd Kevin Ladd
Kim Lerma Kim Limber
Kruez Lichtenwald Kyle Lilly
Lainee LaPoint Lauren Lester
Levi Lerma Lilly Leija
Lucas Lerma Mae Ladd
MaeLynn Leppelmeier Mark Landes
Marsha Leupp Mason Leininger
Matthew Leininger Megan Lienau
Michael Lirot Nancy Lantz
Nancy Leininger Nellie Lavens
Nelson Lautermilch Nicholas Leininger
Nicole Lovell Olivia Leverich
Randall Leininger Ruby Leininger
Ryan Larzelere Samuel Lauber
Sarah Lovejoy Scott Lirot
Sidney Luce Sophia Loar
Stacy Lillard Steve Lange
Tom Lammers Tripp Langenderfer
Ty Leppelmeier Tyson LaPoint
Velma Ladd Vickie Lightner
Wayne Lienau Wesley Lupo
Zach Lester Zachary Laver
M
Aaron Miller Abbey Malcomson
Abigail Mello Adaleia Moore
Adam McBride Aiden Meyers
Aleiya Moore Alex Mossing
Alexa Miller Alyias Molina
Amanda Meyer Amy Miller
Andi McBride Aria Miklovic
Ariyah Miller Ashley Mays
Aubree Miklovic Audrey McFarland
Belinda Martin Bella Miller
Ben McCullough Benjamin Meyer
Bernard Mohler Bill Martin
Brent McDougle Brett Mills
Brian Meyers Brian Myers
Brianna Moninger Brookelynn Miller
Brooklyn Mahlnar Carrie Mack
Carrisa Meyer Charles McLaughlin
Charlotte Maag Chase McClellan
Cheryl McIntosh Chloe Merrilat
Chrystal Maneval Claudia Metz
Cole Meyer Colin Mansell
Conner Myers Courtney McPherson
Cynthia McNutt Dan Markley
Daniel McGee Daniel Miller
Darius Mahrt Darlene Myers
David Mello Dawn McPeek
Deborah Mack Debra Mignin
Dennis Meller Eli Mansfield
Eli McMaken Erin Montgomery
Ernest Mignery Esmeralda McLeod
Everleigh Miller Evie Meyer
Gavin Meade Gene Metz
H.H. Miller Hannah Martin
Harrison Meyers Hayley Meyer
Heather Mercer Homer Miller
Isabelle Mercer Isaiah McPherson
James McConkey Jane McKay
Jason Mondville-Davis Jaxon Magnone
Jay Marr Jay Moore
Jayme Marr Jennifer Miller
Jeri Moon Jesse Miller
Jessica Miller Joan Miller
Jocelyn McElfresh Joyce Mocherman
Judith Miller Karen Miller
Karie Macdonald Katie Maskey
Kayla Myers Kaylee Mosko
Kent Murphree Keren Maldonado
Kevin Maynard Kevin Mignin
Kevin Motter Kim Morrell
Kristen Martineau Kyle Mahan
Landon Murray Lendrix Miller
Lillian Mahan Lily McBride
Lisa Murray-Zuver Lucy Mendoza
Lucy Morris Lydia Meeks
Maci Martz Madison Miller
Makayla Mahnke Mark Mason
Mark Moon Mary McKale
Matt Maginn Matthew Martineau
Max Mouch Michael Mignin
Molly Montgomery Mya Moore
Nate Massie Nathan Massie
Nathaniel Meyer Pete Malcomson
Prairie McPherson Princeton Meyer
Quinn Mohre Ramsay Malcomson
Rex Miller Richard Martin
Richard Miller Roger Muehlfeld
Ryan Muehlfeld Samuel Mello
Shawn Moore Sophia Medina
Sophia Mendez Steve McPeek
Steve Mohre Steve Myers
Steven Mendez Taelyn Miller
Thomas McWatters Thomas McWatters III
Tom Miller Tyler Miller
Victor Mahlnar Victor Molnar
Victor Myrant Vincent Martinez
Vinnie Martinez Voneta Metz
Will Mavis Will McCann
William Maneval Xavier Mason
Xzavier Molina Zach Meyer
Zachary Miramontes Zane Miller
N
Alvin Neitzke Amanda Nofziger
Annette Northrup-Hurley Arryngton Norton
Ashley Northrup Brenda Neitzke
Caelan Nofziger Cameron Nichols
Collin Nichols Connie Nicely
Courtney Neitzke Dave Newcomer
David Nicholls David Norton
Dillon Norris Doug Newell
Douglas Northrup Dutch Neitzke
Erica Noggle Gladys Nofziger
Greg Northrup Heather Nowaczyk
Jeffrey Neitzke John Nowaczyk
John Noyes Ken Nichols
Kent Nafziger Lauren Nihart
Lynelle Nofziger Malaki Neilson
Marcus Nagel Mark Nagel
Mark North Max Nihart
Megan Nafziger Michael North
Mike Norris Miles Northrup
Rachel Nagel Ryan Nafziger
Scott Noble Skyler Nelson
Steven Neitzke Tim Nofziger
Timothy Nofziger Toni Nichols
Tripp Nester Wainani Neifer
Wayne Nofziger
O
Bob Olwin Catherine Oberlin
Ceagan Oberlin Clark Oehlers
Corbin Olds Debra Opdycke
Don Oberlin Eden Owens
Emerson Osten Frank Onweller
Gabbie Orner Graycen Osterday
Jacob Ott Joseph Ohlemacher
Keyla Osuna Logan Olinger
Lucas Otting Marlene Oxender
Maura Ortiz Neil Oberlin
Robert Orta Stormlin Osborn
Summer Owens
P
Addie Perkins Alan Powers
Alexis Perez Allison Porath
Andrew Poncsak Angela Pyle
Ann Powers Anthony Perkins
Aubree Perdew Austin Porath
Austin Poynter Averie Pittman
Beatrice Parsons Blaine Prince
Brenda Perez Bristin Patrick
Brooklyn Pinkava Bryce Peters
Brytton Patten Carl Perkins
Carolyn Powers Carson Patten
Crystal Partin Dana Poncsak
Danny Pearson Dave Page
David Perkins David Pilliod
David Powers Dennis Peabody
Donavon Patterson Ed Perry
Eddie Partin Edith Plettner
Edward Partin Eric Phillips
Erich Preston Ethan Psurny
Gary Plotts Gene Pittman
Grace Paxson Gracyn Pelton
Izak Payne Jacob Poynter
Jay Pursel Jeff Pease
Jerad Pinkava Jerry Pinkava
Jessica Powers Joanne Pinkava
Jordyn Przepiora Joyce Paepke
Kathryn Page Kelsey Pahl
Kensey Powers Kent Peebles
Kent Purk Kevin Pelland
Krista Pahl Lee Perry
Leland Peugot Leslie Pittman
Loren Pennington Maddox Pinter
Maggie Pollard Margaret Pittman
Martin Patek Mary Pinkava
Mattia Papeo Melissa Pinkava
Melissa Plessner Mick Poncsak
Mildred Pinkava Nicholas Peters
Olivia Puehler Paige Powell
Patricia Powers Patricia Proxmire
Paul Pelton Pete Powers
Rachel Palmer Reddik Proper
Regina Partee Rick Poncsak
Riley Pannell Rosell Perkins
Ruth Pittman Sandra Pinkava
Shelby Phillips Stephanie Poncsak
Stephen Priestap Steve Planson
Suzanne Poncsak Taylor Paxson
Taylor Phillips Terry Pittman
Thomas Perkins Timothy Pyle
Ty Powell Vickie Perkins
Victoria Pinkava Wade Parrish
Warren Parsons William Psurny
Winston Pittman
Q
Carlos Quintanilla
R
Addisyn Riley Adrienne Runkle
Al Riegsecker Alexis Rochester
Amber Ruger Amy Rober
Andy Reynard Andy Richardson
Andy Robinson Annabelle Rupp
Anushka Rathore Aricin Rodriguez
Ashalyn Rice Ashley Reed
Aubrie Ridinger Austin Rummel
Barbara Reed Ben Remer
Ben Riehle Benny Roschmann
Beth Rediger Beth Ricker
Betty Renard Bobbie Rober
Bobby Ross Brandon Rober
Brendan Roberts Brian Riegsecker
Brock Ranzau Brody Rufenacht
Brooke Robinson Brynn Richmond
Brynn Robinett Cannon Ridenour
Carly Rupp Carmen Roth
Carol Rummel Chad Rex
Charles Rummel Chase Roberts
Chris Roder Christopher Richer
Chyanne Retcher Clara Reitzel
Clifford Ruggles Cody Rochester
Colton Rychener Courtney Ruffer
Dalton Rosa-Ruggieri Darlene Rufenacht
Dave Reiser David Rex
Dennis Rackliff Dennis Robinson
Donald Ritta III Dylan Rivas
Earl Roth Ed Ruffer
Eduardo Romero Eliviea Reinhart
Evelyn Riddle Forest Rees
Genna Ripke George Rings
Greg Ruskey Hal Rogoff
Harry Rex Heather Rodriguez
Holly Rice J.W. Radabaugh
Jack Rennie Jack Roschmann
Jacob Ramon Jane Roschmann
Jason Randall Jason Rockey
Jay Rober Jeff Rupp
Jenna Ridi Jennifer Radabaugh
Jett Roose Jodi Radabaugh
John Radabaugh John Rosentreter
Josh Roden Judith Rupp
Julia Reese Julian Ramirez
Julian Rodriguez Justin Reckner
Kalieb Runyon Katherine Ringle
Keith Rupp Keshia Riblet
Kevin Rush Kurt Roan
Kynzie Rice Kyra Rupp
Laelah Rodriguez Landen Reitzel
Landon Ricker Leroy Rupp
Lilly Rohlf Logan Reiniche
Logan Reitzel Logan Rufenacht
Logan Ruffer Lonnie Ross
Loren Rodriguez Lori Rennie
Lucy Rice Lukas Rotroff
Lyla Radel Lynn Rex
Maddie Reinhart Madison Rae
Maggie Ripke Marilyn Richards
Mark Rairigh Mark Rasey
Mary Lou Rogoff Mary Rogoff
Mary Roschmann Micah Rossman
Michael Rode Michele Rasey
Miranda Ricarte Miranda Rice
Miriam Richer Myia Roder
Nathaniel Reiner Nayah Rodriguez
Norman Roby Owen Remington
Patti Rockey Patti Rosebrock
Paul Roehrig Raegan Rominski
Ray Rupp Rocco Rodger
Roger Renard Rose Reinhart
Rosemary Radford Rylee Randall
Sarah Rich Sarah Ridi
Sharon Rex Shawn Rupp
Sherry Rasey Stacy Roth
Talen Reinbolt Teresa Rupp
Terry Rebeck Terry Rufenacht
Terry Rummel Thad Reckner
Thomas Radabaugh Thomas Reesman
Tim Rausch Todd Ranzau
Todd Rasey Todd Roth
Tommy Ross Tyler Rhoades
Tyler Rodriguez Verda Rupp
Vinia Roberts Wesley Rupp
Will Ringler Will Rogers
Willa Rosene Zechariah Rodriguez
S
Aaliyah Spangler Aaron Shade
Aaron Sherman Aaron Snyder
Adam Snow Adam Stachler
Addi Snyder Addison Smith
Addison Stamper Al Sullivan
Aleigha Sieradski Alex St. John
Alice Shankster Alicia Sharp
Alicia Strup Amanda Shackelford
Amy Sauder Amy Stuard
Andy Switzer Ann Spangler
Annette Schreiner Anthony Singer
Anthony Stevens Aron Stalhood
Aryan Shaffer Asher Sito
Ashtyn Sanders Audrey Snider
Austin Saneholtz Ben Schafer
Beverly Silveous Blaire Schroeder
Bob Siebenaler Bobbi Schlosser
Bobby Stiltner Brad Sager
Brady Smith Brandon Schroeder
Brayden Stark Breelynn Shankster
Brenda Silveous Brian Schobinger
Brian Shaffer Brianna Swank
Bryan Stambaugh Brynnley Schwartz
Bud Shull Burl Sager
Cameron Schmidt Cameron Shimp
Cara Schroeder Carlee Schaffner
Carrie Schlade Carson Stamper
Cathey Smith Charles Sentel
Charles Sharp Charlie Stiltner
Cheryl Sanders Cheryl Sharp
Chevelle Shaw Chloe Spangler
Chris Sanchez Chris Shrader
Christine Sager Christopher Schobinger
Claire Snider Claire Struble
Colton Sheline Connie Simmons
Courtney Stuckey Craig Smith
Crystal Sweeney Cynthia Seaman
Dan Salay Dan Shaw
Dana Sauveur Daniel Stiltner
Daniel Straziuso Dave Skoczyn
Dave Swanson David Smith
David Steagall Dawson Schang
Dean Sandrin Dee Smith
Derek Schaffner Derek Schultz
Don Schlosser Don Schrock
Donna Sprow Dustin Schlachter
Dylan Scott Dylan Smigelski
Earl Sines Edward Sneed
Eli Snyder Elizabeth Steingass
Ellen Spencer Ellie Sgro
Elliot Schneider Emily Spotts
Emily Suydam Emma Schlade
Emmy Selgo Eric Smola
Erica Schneider Ernie Stiltner
Evan Siegel Forrest Smith
Fred Sharp Gabe Schimmoller
Garrett Stambaugh George Sharp
Grady Stamm Grant Schaffner
Gregory Scott Gregory Shipley
Hailey Schwartz Hailey Smith
Haley Strine Harold Smith
Hayes Studenka Haylin Smith
Helen Smith Ilva Stuckey
Isabella Stueve Jackie Schnitkey
Jacob Stiltner Jade Saul
Jadyn Shumaker Jaime Scalf
James Smith James Spiess
James Steffel Jared Schnee
Jason Simon Jason Slone
Jayson Selgo Jeff Stiltner
Jeffrey Schmidt Jeffrey Slattery
Jeremy Simon Jeremy Suffel
Jerry Spencer Jerry Steen
Jerry Stull Jesse Schumacher
Jim Schneider Joel Schroeder
Joel Smith John Salyers
John Schaller John Schobinger
John Shell John Sorrell
Jonah Shininger Jordan Simon
Joseph Stuard Josh Sampson
Joshua Sampson Judi Shaffer
Judy Shilling Julie Schobinger
Julie Scribner Justin Smith
Kadin Stantz Kalley Schaefer
Karen Schmidt Karen Stuckey
Kasen Saunders Kathryn Spindler
Kathy Smith Kayla Sanders
Kayla Stiltner Kaylyn Steffes
Kellen Sanchez Kendra Smeltzer
Kerry Siek Kevin Schafer
Kevin Seiler Kolin Schilt
Kristina Shonk Kyler Sanchez
Landon Schwartz Landryc Smith
Laynee Sanford Leah Siebenaler
Leah Strohl Leland Shull
Libbee Schaffner Lila Schindler
Lillian Snow Linda Schrock
Linda Stull Lindsey Schneider
Lizzy Strasbourg Logan Samper
Logan Scheiwe Logan Slattery
Logan Stein Lois Smith
Lori Sullivan Lou Sentel
Lucas Stein Luke Spiess
Luke Stiver Maci Stinehelfer
Makenna Schuchman Malachi Smeltzer
Malachi Smith Margaret Sonner
Mark Schmucker Martha Schmucker
Marty Sharp Marvin Shull
Mary Shull Mary Stoller
Matt Smith Matthew Shields
Matthew Stiltner Maurice Stuckey
Max Sprow Maxwell Sauber
Megan Smith Mia Sikula
Michael Schmucker Michael Scribner
Mike Siebenaler Molly Suter
Monroe Simon Myles Shanks
Nancy Sharp Naomi Smithmyer
Nathan Spotts Nellie Sharp
Nevaeh Smith Nicole Shade
Noah Schuler Olivia Schmidlin
Owen Sommer Pamela Snow
Patricia Sniegowski Paul Shull
Paul Smith Pauline Snow
Peyton Schaffner Peyton Stocklin
Phil Stotz Ralph Shumaker
Randall Smith Randall Stuckey
Randy Simon Randy Stalhood
Ray Sanders Rebecca Schroeder
Rex Stump Rick Stiver
Robert Sager Robert Shull
Robin Shelton Robin Shepherd
Ron Schoettley Ronald Stockburger
Ross Sharp Russell Shimp
Ruthann Steelman Ryker Shanks
Samantha Schuette Sandy Schoettley
Sara Snider Sarah Sines
Sarah Stubblefield Scott Storeholder
Serenus Schrock Shane Sumner
Shannon Shulters Sharon Smith
Sherrie Stalhood Shirley Sager
Steve Sivik Sue Schaffner
Sydney Strup Tammy Sharp
Taylor Shawber Terri Simpson
Terry Steelman Thomas Smith
Thomas Sprow Tim Shull
Tim Smith Tom Saul
Tom Szymczak Travis Schmunk
Tripp Sheppard Trista Simon
Troy Spencer Tyson Stuckey
Vanessa Shepard Wade Stubleski
Wayne Snider Weldon Starr
William Schultz Wyatt Santo
Wyatt Slabaugh Zachary Snider
Zane Smith Zane Stantz
Zenas Siefker Zia Siegel
Zoey Sauder
T
Abby Towne Addison Thompson
Adley Thiel Alexander Tompkins
Andrea Thiel Arlene Towne
Avery Thompson Baylee Tietje
Brady Trent Brayden Talbott
Brittany Theis Caleb Turnbull
Cayden Thiel Charles Traxler
Cheryl Tressler Chris Taylor
Cindy Toland Daniel Tinch
Deanna Thomas Deb Taylor
Duane Thiel Dustin Towne
Dylan Tressler Elijah Terrill
Ella Tule Erika Towne
Gabe Trausch Gary Tamol
Hayden Thornton Hayden Timbrook
Hayden Tressler Henry Throne
Jalen Thompson Jim Tyler
Jocelyn Thompson John Trejo
Julie Taylor Kade Thompson
Kahle Thompson Keith Torbet
Kelsie Thiel Kevin Tiell
Kimberly Traczyk Landon Towne
Lauri TenEyck-Rupp Lydia Tracey
Marilyn Toner Mark Trausch
Mashayla Taylor Mike Trausch
Morgan Teslovich Nathan Thompson
Neil Toeppe Peter Traxler
Phillip Towne Powell Towne
Rex Taylor Rob Taylor
Ryan Towne Savannah Thompson
Shawn Thompson Stacey Traxler
Teresa Towne Thomas Thompson
Tom Thompson Wendie Thomas
Zachary Teslovich
U
Henry Urbina Nikki Uribes
Trista Ussery Tynley Underwood
V
Aaron Villarreal Angelica Villarreal
Bruce VanArsdalen Chris Vaughn
Dan VanArsdalen Danielle Vandock
Dominic Valvano Donna Van Vlerah
Dustie Vocke Eric VonAlmen
Gibson Vajen Griffen Valentine
Guy Vanderveer Hannah Vore
Howard Valentine Isaac VanArsdalen
Javery Valentine Jennifer Vogelsong
Jocelyn Villagomez Joe VanDenBerghe
Josh Voll Joshua Vondeylen
Kenlee Vansteenkiste Leslie VanAusdale
Maria Vergine Milton Vane
Neal VanDeVoorde Rhonda VanArsdalen
Rico Vasquez Steve Voigt
Sue Valentine
W
Aaron Wolfe Abby Waidelich
Adeline Wright Alexander Weisser
Alexander Wheeler Alivia Whitney
Amy Welling Amy Wendt
Angelique Ward Anthony Weber
Asher Webb Ashley Windle
Ashtyn Wiyrick Aubrey White
Aubrie Wolf Bart Westfall
Becca Waters Ben Wilhelm
Braedyn Wehrle Brenna White
Brian Wieland Brody Williams
Brody Wyckhouse Caite Wixom
Carol Wheeler Cathy Walker
Charlotte Welling Chris Wallace
Chris Weaver Clay Wasnich
Clinton Winright Cody Winkler
Cole Witt Dalton Walker
Dan Woodring Daniel Wilcox
Dano Waldfogel Dave Wilson
David White Dawn Whitlock
Deb Wilson Dianne Westhoven
Ed Walkup Elizabeth Webb
Ellie Williams Emily Walker
Emmett Westrick Forest Wineland
Gwen Welker Hayden Wagner
Hayden Wehri Hunter Warner
Hunter Watson Isaac Wise
Jadah Williams Jake Wonderly
Jamison Wisel Jason Witt
Jaxon Wyse Jean Wink
Jerry Wilson Jim Waddle
Joe Werling Jonah Waidelich
Julie White Kaleb Wyse
Kara Weigand Kayla Wyse
Keira Waldvogel Kevin Whitlock
Kristin Ward Kyle Witt
Kyleigh Weigand Leia Wardinski
Lena Whitney Leon Weaver
Lindsy Wyse LJ Walker
Logan Wyatt Logan Wyse
Lynn Wieland Madison Wilhelm
Martha Wagler Mary Wilson
Maycee Walker Mike Weaner
Nathan Webb Pam Wampler
Pam Welch Peter Wood
Rachel Walz Rachel White
Randy Wyse Regina Wortkoetter
Renee Willson Rhonda Wheeler
Roberta Wehrle Ruth Waddle
Sally Wilson Samuel Wagner
Sara Wheeler Scott Wiemken
Seth White Shiela Whitman
Skyler Whitney Steve Wilmot
Steven Wilson Tanya Whitney
Terry Wieland Terry Witte
Timothy Walters TJ Wehrle
Tom Wolf Travis Wyse
Trey Weirauch Troy Walborn
Tyler White Tyler Wilburn
Virginia Wilson Wayne Wilson
Wayne Wyse Wendi Wyatt
William Whewell Wilma Wisner
Wyatt Wheeler
Y
Alexis Yackee Alyvia Yoder
Brian Yeary Devin Yantiss
Ella Yoder Jakob Yocum
Jane Youse Jason Yoder
Jon Yeager Judy York
Katelyn Yeupell Lauren Yoder
Leslie Young Paul Young
Pressley Yoder Stephen Yackee
Steve Yagelski Sydney Yadav
Wyatt York
Z
Allison Zimmerman Brenda Zumfelde
Cadyn Zumfelde Carrie Zeedyk
Chris Ziegler Dalton Zimmerman
Dianne Zumfelde Doug Zimmerman
Eldon Zumfelde James Zumfelde
Jason Zumbaugh Jennifer Zmuda
Jeremy Ziehr Katherine Zartman
Katie Zartman Lainey Zientek
Linda Zuver Lorena Zumfelde
Lori Zumfelde Louis Zimmerman
Marvin Zumfelde Michael Zochinski
Mike Zimmerman Pat Zelei
Presley Zeigler Ray Zumfelde
Ronald Zumfelde Seth Zumbaugh
Tracy Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 2,300+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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