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Tuesday, September 8
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Who Made Local News

Who Made Local News: September 9, 2026

By No Comments14 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,200 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Aida Alig Alice Altman
Alison Anderson Andy Artiaga
Archer Andrews Arianna Adkins
Asher Adkins Avery Aldrich
Carson Armstrong Caylee Anders
Cheryl Andres Dale Arnold
Dan Ankney Eden Alyanakian
Frances Aleci KJ Abair
Linda Archer Mackenzie Allison
Malacaih Ambriz Mateo Arroyo-Sierra
Matthew Anderson Meg Ames
Ronny Abraham Sarah Arnold
Sylvie Abec Tom Archer
Walker Armstrong
B
Abel Batterson Abram Batterson
Adam Blake Adam Brenneman
Adelle Bentley Aden Biederstedt
AJ Boysel Albert Brown
Alex Baden Allison Bentley
Allison Bittinger Amanda Burmeister
Amber Barnett Anderson Bentley
Anna Burt Archer Bentley
Ariah Bagrowski Ashe Browning
Asher Bacik Audrey Britsch
Bert Brown Betty Blanchard
Beverly Beaverson Bob Bandeen
Bob Briner Brandon Behnfeldt
Brayden Brown Brian Bowsher
Brianna Balogh Brody Beck
Brynlee Bowerman Caden Bower
Carl Ballin Claire Bailey
Claire Bowers Cody Boyd
Corbin Baden Darren Bok
Daylin Bosco Derrick Baksa
Diane Beekman Dick Bruce
Don Blosser Donald Ballin
Donna Bowerman Elli Benecke
Emersyn Bohannon Emillee Bassett
Emma Braunreuther Ethan Bowman
Gary Bettinger Gary Burr
Gavin Brown Grace Bexton
Grant Boyers Griffin Boehm
Gus Babcock Howie Bender
Hunter Brennan James Beasley
Jamian Baer Jayden Booth
Jerrid Burkheimer Jessica Blubaugh
Joe Blystone Johnny Browning
Josh Balzer Kate Brenneman
Katelyn Balzer Katilyn Burke
Kay Babcock Kayla Benecke
Kenadee Burrowes Kenneth Boyer
Krysta Barrington Laura Bickel
Locke Boulton Logan Booth
Lucy Bensinger Madi Bowers
Madison Baker Makenna Bickel
Malory Beasley Marilyn Baron
Masen Boles Max Burkholder
Max Burton McKenna Baird
Meg Burkholder Molleigh Brenneman
Mya Beaverson Myles Baker
Oli Babcock Owen Borton
Parker Bixler Peggy Baltosser
Raimy Baez Reece Bunke
Rena Bowen Richard Buehrer
Robin Brinegar Rodney Bettinger
Russell Beaverson Ruth Bucklew
Ryan Bethel Rylee Bevard
Sam Benner Scarlett Brehm
Sharon Blinzler Steve Brancheau
Teresa Burnham Tiffany Brenneman
Tim Bauerschmidt Tim Belding
Todd Burkholder Tony Bolger
Tristan Bagrowski Tyler Borck
Tyson Bosco Wesley Barnard
William Behne Wyatt Bieber
Zachary Barton
C
Abby Cousino Adam Carper
Amelia Cox Anna Creps
Arya Creque Aubrey Clemens
Audrey Carte Bethany Carr
Brady Culler Brenda Cunningham
Brenna Creighton Brittany Chamberlain
Brody Carter Bryce Coger
Carleigh Cone Carole Cramer
Carrie Cunningham Chad Carroll
Clara Collins Cole Carlin
Corbin Chrisman Dagmar Clark
Dawn Cogswell Dean Croskey
Debbie Culler Delilah Chapa
Eliazar Covarrubias Emilee Campbell
Evan Carrizales Gabrielle Chalk
Gaby Carrizales Grace Creps
Grant Cover Greta Crilley
Ian Cronin Jo Cunningham
John Coonrod Jon Cronin
Judith Chase Kamri Chiesa
Kara Cordova Keegan Clapp
Kelsy Connolly Kensley Culler
Kinley Curtis Larry Clements
Laura Covell Lucy Cox
Maci Cox Marcia Copeland
Margie Cummins Michael Crisp
Miley Cox Morgan Cape
Oscar Cordova Paula Campbell
Renee Campbell Riley Carter
Rod Creager Scott Carroll
Shelly Cox Sophia Crossgrove
Steve Clymer Steven Campbell
Sue Cunningham Terry Collins
Trent Chalk Tyler Clement
Wyatt Cline Zoi Carlin
D
Addi Dominique Addison Davis
Alex Diaz Anna Donovan
Anthony Dailey Aryha Dunning
Austin Davis Austin Decker
Ben Delaney Bonnie Dingess
Brad Dahl Brett Dadisman
Brianna Draggoo Caitylyn Dietsch
Colin Doolittle David Dominique
Donna Dickson Drew Druschel
Dylan Dominique Edward DeWitt
Eloise Daugherty Ethan Davis
Evan Dunlap Evelyn Doris
Gabriel Dominguez Gerald Delaney
Greyor Doxtator Hayden Dickman
Hayden Donato Hayes Demaline
Jack Downey Jagger Demaline
James Dailey Jaziel Dominguez
Jesse Davis Julie Davis
Julie Dominique Kevin Demaline
Kyla Davis Leah Davis
Lisa Dickman Marianna Doolittle
Matthew Devlin Michael Doerr
Mike Dingess Myah Dalton-Keener
Payton Dominique Rebekah Dell
Tony Disbro
E
Andy Eckenrode Aubrey Eicher
Bob Edinger Brandon Ellis
Bronny Ebaugh-Ortega Bronson Ebaugh
Chase Elliott Clara Emch
Clark Egan Darrell Engel
Darrell Engel Jr Darrell Engel Sr
David Eicher Doris Engel
Duane Eidenier Emma Evans
Eric Eyer Harriet Ely
Harry Ely Hunter Elton
Jaxon Elliott Josh Eckenrode
Katherine Eboch Keith Elting
Kristina Eicher Liam Easton
Lili Eisel Madelyn Edwards
Owen Elden Paige Elton
Payton Elton Shane Eicher
Shelley Elser Sophie Eustace
T.W. Ely Thomas Engel
Wyatt Eisel
F
Abby Fulk Angie Finn
Anthony Fortner Ayla Figgins
Betty Franks Brenden Foy
Cara Finney Charles Finney
Clarence Finney Dave Finney
Dylan Funk Eli Farbrother
Emric Friess Gail Fether
Gavin Fisher Grayson Forward
Halle Fogarty Irene Fletcher
Jacob Flores Jade Frey
Jahnna Floro Janet Franks
Jason Fisher Jason Fry
Jasper Fruth Jean Finney
John Finney John Fryman
Kay Faler Keith Faber
Kevin Frey Kira Ford
Lee Fletcher Levi Favourite
Lois Fortner MaKenzie Franz
Merrill Frame Michael Finn
Michael Freado Mike Finn
Naomi Francis Oliver Ferrel
Owen Ferrell Paula Finney
Rick Frey Sharon Finney
Sophia Ford Sue Finn
Tobi Fenicle Tom Fry
Violet Frey
G
Addyson Gleckler Allison Gaona
Amber Gebers Ana Gilders
Anabell Gillen Anaya Gonzales
Andrew Gluvna Andrew Goebel
Anna Geis Ashlea Gonzalez-Beltran
Austin Garza Betty Geahlen
Bexton Grime Brad Goldworm
Brayden Garcia Brie Grime
Bryn Gearig Cagnee Grime
Caleb Groeneweg Callie Guelde
Caston Grime Christina Goebel
Christina Griffith CJ Gladieux
Craig Good Dakota Gluth
Dan Gillen Drew Grimm
Emil Gravelle III Ethan Grant
Frances Geahlen Garrett Grime
Gavin Garza Gene Gearhart
Gigi Gibbons Grace Graber
Isaiahs Gracia Jaedyn Gillen
James Gray Jason Gruver
Jensyn Gillen Jessica Geer
Joseph Gebers Julie Ann Geahlen
Karinne Gluvna Kathy Grieser Higbea
Kelly Grattan Kelsey Goebel
Khloe Goebel Lonna Graber Britsch
Mackenzie Grahn Mario Gomez
Marlene Gerig Marlene Gerig Stuckey
Martin Geahlen Mary Gniewkowski
Mason Gerken Matthew Grube
Michael Grattan Michele Green
Mila Gors Myla Goins
Pam Goll Paul Goldworm
Paul Green Raegan Gerken
Roy Geahlen Jr Sandy Gordon
Sara Gazuri Sophia Gillen
Steve Gustwiller Taylor Gluth
Timothy Geahlen Violet Gleckler
Virgil Green Wyatt Gericke
Zayd Guelde
H
Addison Hogrefe Alexis Hoffman
Amanda Heller Amanda Hoffman
Amya Hallett Aubree Hurst
Austin Hoffman Blaney Huffman
Brad Hurst Braxton Hudik
Brendan Holman Brenner Hinders
Bryan Hopper Caleb Haines
Caleb Heckel Carlton Hardy
Carolina Hernandez-Cortez Carrie Henneman
Cooper Harris Cristin Hagans
Dakota Hill Daniel Hoffer
Deion Hernandez Diana Harmon
Dustin Heller Edward Harlin
Elaine Hake Emmi Hollstein
Emmy Hintz Eric Hendrickson
Gabriella Hernandez Gavin Hanely
Gerrett Humbarger Hadley Hudson
Hunter Heinemann Isaac Heller
Ivan Hite Jack Hill
Jacob Havens Janet Hill
Jazlene Hernandez Jean Hesselschwardt
Jenna Hallett John Hanely
John Hill John Horning
Jon Husted Jovie Hudson
Jude Hudson Julie Hernandez
Kaenan Helberg Kaitlyn Hancock
Kaliegh Hossler Kathy Huner
Kelly Hanely Kennedy Hurst
Kenny Hamet Kenzie Hickman
Kermit Harmon Kevin Harlin
Layla Hernandez Leanne Hunt
Leslie Hake Lori Harris
Margaret Harris Marsha Hanely
Mary Hill Matthew Hanely
Merritt Hutton Mitch Hogrefe
Molly Harris Morgan Harris
Myah Higgins Nancy Hoffer
Nick Hudson Owen Hurst
Rick Harmon Robert Harris
Ross Hudson Rylan Husted
Sadie Hausch Scott Haselman
Sierra Havens Suzanne Hagelberg
Terry Hendricks Thomas Henneman
Tina Harlin Todd Hernandez
Trevor Hake Wesley Hartsock
I
Don Imm Jager Irelan
Makenna Incorvaia
J
Adam Jones Ainsley Johnson
Alex Jones Alison Jones
Alison Jones Wagner Alma Johnson
Anthony Jiannuzzi A’yshia Jackson
Bonnie Johnson Carys Jacobs
Charlotte Johnston Craig Jarboe
Danielle Jones Eric Jenkins
Graham Johnson Halle Jones
Mark Johnson Matthew Jenkins
Rachel Joost Sierah Joughin
K
Alec Koder Amanda Knecht
Amelia Kunar Ann Kidston
Anna Krueger Anthony Kaminsky
Aranjer Krieger Ashley Konoff
Ayla Kehle Barb Kuhn
Bernard Kuhn Betty King
Betty King Hathaway Blake Kessler
Brady Kile Carolyn Kerr
Charlotte Knisely Claire Kavulich
David Kuhn Dawson Knierim
Dean Kuckuck Denise Knecht
Douglas Kinsman Edna Kuhn
Eli King Eli Krueger
Emma Kurtz Ethan Krukowski
Gavin Knierim Gwen Kinsman
Hal Kenety Hayden Konieczka
Irene Krech Jacob Kessler
James Kidder Jason Kunsman
Jeff Kuhn Jen Kidder
Jeter Kerr John Kahmann
John Kern Judy Kaufmann
Kaelyn Kinsman Karly Kruse
Katherine Kuhn Kennedy Kruse
Khloe Kruse Klaire Kern
Kole Klopfenstein Krayton Kern
Larry Kinzer Lindsay Kessler
Madison Klinepeter Matt Kennedy
Mike Kelly Norman Keppeler
Phil Kessler Phil Kurtz
Rachel Kinsman Renea Kessler
Rose King Stacy Kaminsky
Steve Kerr Stevie Kimpel
Tom Kochert Tony Kuhn
Valerie Kinsman Velma King Ulrich
Zach Krueger Zeek Kramer
Zoe Koch
L
Adalyn Leahy Allyn Luce
Amy Leppelmeier Andrew Lovingood
Angela Ladewig Anna Lohman
Bailey Leininger Bentley Lukaszek
Brayden Luidhardt Brittany Jo Long
Caleb Lerma Camron Leskow
Cara Ludlow Carrie Lovejoy
Cody Long Dan Logan
Daniel Leininger Dave Lersch
Dirk Lauber Frank LaRose
Gary Long Ginni Lauber
Gus Legato Haven Lucas
Isaiah Lopez Jacob Lyons
James Leahy Jason Luke
Jeffrey Leininger Jo Ann Luce
Jonny Lantz Joseph Ludwig
Julia Lugabihl Kade Lintermoot
Kali Lantz Katelyn Liechty
Keith Leatherman Kendall Leichty
Kyle Lilly Larry Lammon II
Lauren Lopez Madelaine Leininger
Madelyn Lowe Marsha Leupp
Mary Longsworth Mary Lou Tilse
Mia Lawson Michael Levy
Michael Lowe Nancy Landy
Nancy Landy Haymond Nancy Lowe
Neil Leininger Riley Lamb
Samuel Lauber Sara Lutz
Scott Lougheed Sharon Lauber
Shawn Lauber Shelby Longnecker
Stacy Lillard Tami Long
Terry Leis Timothy Lucas
Tripp Langenderfer Vivi Legato
Wesley Ladewig
M
Aireana Mull Alan Meyer
Alyssa McDougle Amarion Moreno
Andrew Meyers Anne Marie Michaels
Ariah Miller Ashley Mays
Audrey McFarland Audrina McFarland
Bella Miller Betty Mason
Betty Meeks Bill Martin
Brookelynn Miller Brooklyn Moyer
Brooks Miller Casey Michalak
Charlie Moore Colton McCarthy
Crystal Miller Danielle Merillat
David Miller Dawson Martz
Deleon Maxwell Donald Moser
Edith Maneval Emily Meyer
Emma Meyer Erin McDonough
Evie Meyer Frances Moredock
Gavin Meade Gracy Malcom
Hannah Martin Heather Mercer
Helene Moog Homer Miller
Jace McCoy Jack Mazurowski
Jackie Meyers Janae Murillo
Jason Mondville-Davis Jerry Meller
Jesse Meyer Jezreel Medina
John Moser John Mueller
Joshawa Mock Josie Maurer
Jostin Murillo-Montalvan Justin McCarty
Kathleen Miller Kathleen Miller Grieser
Kathleen Moll Katy McKelvey
Kaylee Mosko Kyle Moore
Lanae Manz LaRoy Martinez
Larry Miller Lauren Meyers
Lillian Miller Linda Martin
Linda Muehlfeld Lonny MacDonald
Louise Meyers Lucy Miller
Lucy Miller Ames Lucy Morris
Maci Martz Madison Miller
Marilyn Miller Michael Miller
Olivia Mohring Paula Moore
Payton Morgan-Smith Phyllis McCulley
Richard Martin Richard Moffett
Rob McColley Robert Mohre
Roma Martin Ryan Muehlfeld
Samuel Martinez Sharon McKeever
Sheila McGill Solomon Munger
Sophia Mendez Steven Meyers
Tammy McClure Teodore Machado
Todd Moyer Tom Miller
Victor Molnar Vincent Martinez
Wesley Moll Zane Matthews
N
Adelynn Nafziger Autumn Nafzinger
Braxton Nofziger Brodie Nofziger
Brooklyn Nafzinger Cameron Nafziger
Charles Nofziger Clayton Nafziger
Corwin Nofziger Edward Nickolite
Eliana Nafziger Emma Notestine
Glen Newcomer Jack Nolen
Marcus Nagel Mark Nagel
Mason Nagel Mike Norris
Olivia Nietze Pamela Nofziger
Patricia Nickolite Patrick Naus
Patsy Nofziger Rachel Nafziger
Rachel Nafziger Hartzler Rachel Nagel
Trey Nafziger Wainani Neifer
O
Austin Owens Courtny Osborn
Eden Owens Gabbie Orner
Grace Oakes Graycen Osterday
Kadie Osterland Kane Overmier
Logan Oehlmacher Marlene Oxender
Mckaelyn Ortiz Miranda Owens
Naula Ochoa Patty Olmstead
Robert Orta Scott Oberlin
Sebastian Ochs Trevor Osterland
Ty Otto Vincent Opfer
P
Adam Pawlicki Alexis Perez
Andi Pinter Aubree Perdew
Audree Plassman Ava Piercefield
Braxton Pennington Brenda Perez
Bristin Patrick Bryce Peters
Carson Patten Chloe Pierce
Colton Pilmore Connor Phillips
Connor Plassman Dave Page
Edith Plettner Emi Pinter
Gracyn Pelton Heidi Pivnicka
Izak Payne Jaylin Prayter
Johnny Page Johnny Page Jr
Justin Pursel Karen Pennington
Lexi Pence Maddox Pinter
Mady Pelland Martin Pennington
Mattia Papeo Nancy Pettit
Peyton Popovich Regina Partee
Renee Pennington Richard Perkins
Sharon Perkins Shelby Phillips
Sherrie Peterson Sophia Pan
Stephen Priestap Talia Pingry
Tate Peterson Todd Plassman
Todd Plassman Jr Toran Plata
Q
Baldo Quintanilla Jayden Quinones
R
Adrienne Runkle Alec Rychener
Allie Rios Amy Roman
Barbara Richardson Bill Rufenacht
Bob Robinson Brendan Rafferty
Brody Rufenacht Brynn Richmond
Carly Rupp Carol Rummel
Chantelle Ribisi Charles Ribisi
Charles Rummel Cindy Ruffer
Clark Robinson Daniel Robarge
Dave Rupp David Rodriguez
Doyle Rodenbeck Ella Rupp
Georgia Ruby Glenden Rupp
Gracie Reebel Grady Rupp
Halie Ramos Helen Rashley
Ian Radabaugh Ignacio Romero
Ivan Rodriguez Janie Rivera
Jean Rufenacht Jeanette Reas
Jovi Rychener JT Rufenacht
Jude Rutledge Julian Rodriguez
Kade Ruffer Kelly Rummel
Lance Ramirez Larry Roth
Lila Radel Linda Roose
Linda Rothballer Liza Rufenacht
Logan Reitzel Logan Ruffer
Maddie Rufenacht Maddison Rogers
Marilyn Rau Marilyn Roth
Mary Ricks Maryann Reimund
Mia Rollins Michael Ribisi
Michael Roth Miriam Richer
Molly Rutledge Nick Reed
Norene Rychener Saldana Oliver Ribisi
Olivia Riegsecker Owen Reynolds
Pam Rupp Penny Rummel
Raegan Rominski Ray Replogle
Rebecca Regnier Rick Raab
Rocco Rodger Rodney Roth
Ross Rummel Sandra Rahmel
Shane Rose Stacey Riley
Stephanie Rayfield Stewart Rodger
Talen Reinbolt Taylor Rufenacht
Terry Riley Todd Ranzau
Travis Rose Ty Ruffer
Wayne Rummel Willa Rosene
Willa Ruffer
S
Adam Selman Alea Shilling
Alice Smiddy Andrew Slagle
Andy Scherer Anthony Stevens
Asher Sito Ashtyn Sanders
Austin Saneholtz Ben Smiley
Bill Sigg Bob Schrock
Breelynn Shankster Brenda Sue
Brian Stultz Brody Suarez
Brynleigh Savage Cameron Shimp
Camryn Stuckey Cara Schroeder
Carl Steiner Carl Steiner Jr
Carlee Schaffner Carol Schroeder
Carolyn Sharrock-Dorsten Carson Sintobin
Cecelia Seibert Cindy Shoup
Claire Struble Connor Smith
Courtney Starkweather Courtney Stuckey
Dan Seiler Danica Shehorn
Darlene Seufert Dason Snyder
Dave Schumm Dave Swanson
Dean Stoops Debra Stoops
Deloras Sumner Komro Derek Schultz
Dylan Smigelski Earl Snyder
Elijah Shepard Emersyn Selgo
Emma Schlade Ethan Snyder
Evelyn Siewertsen Forrest Smith
Garrett Stamm Grady Stamm
Helen Scherzer Herbert Schaffner
Irelyn Selgo Jacob Schlatter
Jacob Stiltner Jamey Stutz
Jase Saylor Jayden Spiess
Jeff Sheldon Jennifer Saylor
Jesse Schumacher Jillian Schweitzer
John Swearingen John Swearingen Jr
Josie Spiess Justin Simon
Kaden Sutton Kadin Stantz
Kailen Starkweather Karen Stuckey
Karen Stuckey Grieser Katherine Shambarger
Kellen Sanchez Kenneth Schoenitz
Kerry Siek Kimberly Shaffer
Kristina Shonk Libey Sauder
Lilah Sahdala Logan Sniegowski
Logun Stoncheck Louise Seigneur
Luke Spiess Makenna Schuchman
Maks Stuckey Malachi Smeltzer
Maria Shelt Marie Smith
Mark Stiver Mary Stoller
Mason Stuckey Maureen Smith
Melissa Stockman Michael Sayers
Michael Sheahan Michael Sheahan II
Michael Spangler Mickey Schwarzbek
Molly Seibert Monroe Simon
Natalie Schmucker Nolan Sleesman
Olivia Siewertsen Owen Sommer
Phil Stotz Quinn Sauder
Rex Stump Riley Sager
Rob Spengler Rodney Smith
Salvatore Sachetta Sean Saylor
Shane Sumner Shannon Shulters
Sue Smiley Sue Steiner
Taylor Shawber Tessa Seibert
Thomas Shaffer Tom Smith
Tony Schiavone Tora Sproles
Tyler Salyers Vanessa Shepard
Willa Smith Zane Smith
Zoey Sauder
T
Abigail Turner Baylee Tietje
Becky Tropp Ben Tedrow
Bobby Thornsberry Brad Tober
Brian Tilse Chance Tedrick
Colin Tedrow Connie Tressler
Dinand Tijhuis DJ Thiel
Edith Tilse Erwin Tijhuis
Glen Tilse Gunner Taylor
Hannah Tedrow Henry Throne
Kahle Thompson Kelsie Thiel
Lena Thomas Lennon Tilse
Mark Trausch Mike Trausch
Neil Toeppe Olivia Thompson
Penny Thompson Riley Tilkins
Ruth Turner Scott Tenney
Shawn Thompson Sherry Trowbridge
Staley Tilse Sylvie Throne
Tommy Thompson Tyler Tipton
Victoria Tilse Zorn Treutle
U
Don Unger Jacob Uran
Linda Unger
V
Aubree Vandock Blake Vandenberghe
Dale Viers Dianne Valentine
Dominic Valvano EJ Verhoff
Evelyn Ventimiglia Griffen Valentine
Hans Vetter Javery Valentine
Kenlee Vansteenkiste Leslie VanAusdale
Linda Viers Linda Viers Starr
Lindsay Villalovos Maggie Valentine
W
Addison Wyse Alexander Weisser
Andrew Wuebben Anthony Weber
Barbara Wolf Bob Wagler
Brenna White Brent Winzler
Brett Wyse Bruce Whiteman
Bryson Welch Chris Whitis
Colleen Welly Oess Dan Woodring
Dennis Whetro Diana Welling
Donna Wilson Douglas Wilson
Ed Walkup Elise Wyandt
Ellie Williams Emily Walker
Emmett Westrick Evan Wolfrum
Evan Wyse Grace Whitinger
Haley Wiemken Heather Williams-Jutte
Henley Wyse Hunter Warner
Hunter Watson Jack Weber
Jamison Wisel Jayde Westmeyer
Jeff Wolford Jeffrey Wetmore
Julie Wonderly Kaleb Wyse
Karen Wagner Karen Wagner Landal
Karsyn Wanemacher Kayla Wyse
Kenadee Woessner Kent Winkler
Kenzie Wanemacher Levi Ward
Linda Woodall Lisa Williams
Logan Wyse Madison Wilhelm
Maycee Walker Pam Wampler
Peyton Winkler Randy Wyse
Reagan Wendt Ryan Wisniewski
Sally Wheeler Sharon Wolf
Skyler Whitney Sophie Wyse
Stefanie Wade Steve Wilmot
Sydnie Whitinger Tatum Wanemacher
Trey Weirauch Wyatt Wilhelm
Zeke Ward
Y
Blake Young Cindy York
Ella Yoder Harper Yedica
Maddie York Madisen Young
Myah Yaghi Nancy Yackee
Spencer York Wyatt York
Z
Ava Zeigler Doug Zimmerman
Jerry Zimmerman Jonah Zesing
Katherine Zartman Maureen Zink
Tracy Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,200+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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