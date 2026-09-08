Who Made Local News: September 9, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,200 names indexed this week.
A
|Aida Alig
|Alice Altman
|Alison Anderson
|Andy Artiaga
|Archer Andrews
|Arianna Adkins
|Asher Adkins
|Avery Aldrich
|Carson Armstrong
|Caylee Anders
|Cheryl Andres
|Dale Arnold
|Dan Ankney
|Eden Alyanakian
|Frances Aleci
|KJ Abair
|Linda Archer
|Mackenzie Allison
|Malacaih Ambriz
|Mateo Arroyo-Sierra
|Matthew Anderson
|Meg Ames
|Ronny Abraham
|Sarah Arnold
|Sylvie Abec
|Tom Archer
|Walker Armstrong
|
B
|Abel Batterson
|Abram Batterson
|Adam Blake
|Adam Brenneman
|Adelle Bentley
|Aden Biederstedt
|AJ Boysel
|Albert Brown
|Alex Baden
|Allison Bentley
|Allison Bittinger
|Amanda Burmeister
|Amber Barnett
|Anderson Bentley
|Anna Burt
|Archer Bentley
|Ariah Bagrowski
|Ashe Browning
|Asher Bacik
|Audrey Britsch
|Bert Brown
|Betty Blanchard
|Beverly Beaverson
|Bob Bandeen
|Bob Briner
|Brandon Behnfeldt
|Brayden Brown
|Brian Bowsher
|Brianna Balogh
|Brody Beck
|Brynlee Bowerman
|Caden Bower
|Carl Ballin
|Claire Bailey
|Claire Bowers
|Cody Boyd
|Corbin Baden
|Darren Bok
|Daylin Bosco
|Derrick Baksa
|Diane Beekman
|Dick Bruce
|Don Blosser
|Donald Ballin
|Donna Bowerman
|Elli Benecke
|Emersyn Bohannon
|Emillee Bassett
|Emma Braunreuther
|Ethan Bowman
|Gary Bettinger
|Gary Burr
|Gavin Brown
|Grace Bexton
|Grant Boyers
|Griffin Boehm
|Gus Babcock
|Howie Bender
|Hunter Brennan
|James Beasley
|Jamian Baer
|Jayden Booth
|Jerrid Burkheimer
|Jessica Blubaugh
|Joe Blystone
|Johnny Browning
|Josh Balzer
|Kate Brenneman
|Katelyn Balzer
|Katilyn Burke
|Kay Babcock
|Kayla Benecke
|Kenadee Burrowes
|Kenneth Boyer
|Krysta Barrington
|Laura Bickel
|Locke Boulton
|Logan Booth
|Lucy Bensinger
|Madi Bowers
|Madison Baker
|Makenna Bickel
|Malory Beasley
|Marilyn Baron
|Masen Boles
|Max Burkholder
|Max Burton
|McKenna Baird
|Meg Burkholder
|Molleigh Brenneman
|Mya Beaverson
|Myles Baker
|Oli Babcock
|Owen Borton
|Parker Bixler
|Peggy Baltosser
|Raimy Baez
|Reece Bunke
|Rena Bowen
|Richard Buehrer
|Robin Brinegar
|Rodney Bettinger
|Russell Beaverson
|Ruth Bucklew
|Ryan Bethel
|Rylee Bevard
|Sam Benner
|Scarlett Brehm
|Sharon Blinzler
|Steve Brancheau
|Teresa Burnham
|Tiffany Brenneman
|Tim Bauerschmidt
|Tim Belding
|Todd Burkholder
|Tony Bolger
|Tristan Bagrowski
|Tyler Borck
|Tyson Bosco
|Wesley Barnard
|William Behne
|Wyatt Bieber
|Zachary Barton
|
C
|Abby Cousino
|Adam Carper
|Amelia Cox
|Anna Creps
|Arya Creque
|Aubrey Clemens
|Audrey Carte
|Bethany Carr
|Brady Culler
|Brenda Cunningham
|Brenna Creighton
|Brittany Chamberlain
|Brody Carter
|Bryce Coger
|Carleigh Cone
|Carole Cramer
|Carrie Cunningham
|Chad Carroll
|Clara Collins
|Cole Carlin
|Corbin Chrisman
|Dagmar Clark
|Dawn Cogswell
|Dean Croskey
|Debbie Culler
|Delilah Chapa
|Eliazar Covarrubias
|Emilee Campbell
|Evan Carrizales
|Gabrielle Chalk
|Gaby Carrizales
|Grace Creps
|Grant Cover
|Greta Crilley
|Ian Cronin
|Jo Cunningham
|John Coonrod
|Jon Cronin
|Judith Chase
|Kamri Chiesa
|Kara Cordova
|Keegan Clapp
|Kelsy Connolly
|Kensley Culler
|Kinley Curtis
|Larry Clements
|Laura Covell
|Lucy Cox
|Maci Cox
|Marcia Copeland
|Margie Cummins
|Michael Crisp
|Miley Cox
|Morgan Cape
|Oscar Cordova
|Paula Campbell
|Renee Campbell
|Riley Carter
|Rod Creager
|Scott Carroll
|Shelly Cox
|Sophia Crossgrove
|Steve Clymer
|Steven Campbell
|Sue Cunningham
|Terry Collins
|Trent Chalk
|Tyler Clement
|Wyatt Cline
|Zoi Carlin
D
|Addi Dominique
|Addison Davis
|Alex Diaz
|Anna Donovan
|Anthony Dailey
|Aryha Dunning
|Austin Davis
|Austin Decker
|Ben Delaney
|Bonnie Dingess
|Brad Dahl
|Brett Dadisman
|Brianna Draggoo
|Caitylyn Dietsch
|Colin Doolittle
|David Dominique
|Donna Dickson
|Drew Druschel
|Dylan Dominique
|Edward DeWitt
|Eloise Daugherty
|Ethan Davis
|Evan Dunlap
|Evelyn Doris
|Gabriel Dominguez
|Gerald Delaney
|Greyor Doxtator
|Hayden Dickman
|Hayden Donato
|Hayes Demaline
|Jack Downey
|Jagger Demaline
|James Dailey
|Jaziel Dominguez
|Jesse Davis
|Julie Davis
|Julie Dominique
|Kevin Demaline
|Kyla Davis
|Leah Davis
|Lisa Dickman
|Marianna Doolittle
|Matthew Devlin
|Michael Doerr
|Mike Dingess
|Myah Dalton-Keener
|Payton Dominique
|Rebekah Dell
|Tony Disbro
|
E
|Andy Eckenrode
|Aubrey Eicher
|Bob Edinger
|Brandon Ellis
|Bronny Ebaugh-Ortega
|Bronson Ebaugh
|Chase Elliott
|Clara Emch
|Clark Egan
|Darrell Engel
|Darrell Engel Jr
|Darrell Engel Sr
|David Eicher
|Doris Engel
|Duane Eidenier
|Emma Evans
|Eric Eyer
|Harriet Ely
|Harry Ely
|Hunter Elton
|Jaxon Elliott
|Josh Eckenrode
|Katherine Eboch
|Keith Elting
|Kristina Eicher
|Liam Easton
|Lili Eisel
|Madelyn Edwards
|Owen Elden
|Paige Elton
|Payton Elton
|Shane Eicher
|Shelley Elser
|Sophie Eustace
|T.W. Ely
|Thomas Engel
|Wyatt Eisel
|
F
|Abby Fulk
|Angie Finn
|Anthony Fortner
|Ayla Figgins
|Betty Franks
|Brenden Foy
|Cara Finney
|Charles Finney
|Clarence Finney
|Dave Finney
|Dylan Funk
|Eli Farbrother
|Emric Friess
|Gail Fether
|Gavin Fisher
|Grayson Forward
|Halle Fogarty
|Irene Fletcher
|Jacob Flores
|Jade Frey
|Jahnna Floro
|Janet Franks
|Jason Fisher
|Jason Fry
|Jasper Fruth
|Jean Finney
|John Finney
|John Fryman
|Kay Faler
|Keith Faber
|Kevin Frey
|Kira Ford
|Lee Fletcher
|Levi Favourite
|Lois Fortner
|MaKenzie Franz
|Merrill Frame
|Michael Finn
|Michael Freado
|Mike Finn
|Naomi Francis
|Oliver Ferrel
|Owen Ferrell
|Paula Finney
|Rick Frey
|Sharon Finney
|Sophia Ford
|Sue Finn
|Tobi Fenicle
|Tom Fry
|Violet Frey
|
G
|Addyson Gleckler
|Allison Gaona
|Amber Gebers
|Ana Gilders
|Anabell Gillen
|Anaya Gonzales
|Andrew Gluvna
|Andrew Goebel
|Anna Geis
|Ashlea Gonzalez-Beltran
|Austin Garza
|Betty Geahlen
|Bexton Grime
|Brad Goldworm
|Brayden Garcia
|Brie Grime
|Bryn Gearig
|Cagnee Grime
|Caleb Groeneweg
|Callie Guelde
|Caston Grime
|Christina Goebel
|Christina Griffith
|CJ Gladieux
|Craig Good
|Dakota Gluth
|Dan Gillen
|Drew Grimm
|Emil Gravelle III
|Ethan Grant
|Frances Geahlen
|Garrett Grime
|Gavin Garza
|Gene Gearhart
|Gigi Gibbons
|Grace Graber
|Isaiahs Gracia
|Jaedyn Gillen
|James Gray
|Jason Gruver
|Jensyn Gillen
|Jessica Geer
|Joseph Gebers
|Julie Ann Geahlen
|Karinne Gluvna
|Kathy Grieser Higbea
|Kelly Grattan
|Kelsey Goebel
|Khloe Goebel
|Lonna Graber Britsch
|Mackenzie Grahn
|Mario Gomez
|Marlene Gerig
|Marlene Gerig Stuckey
|Martin Geahlen
|Mary Gniewkowski
|Mason Gerken
|Matthew Grube
|Michael Grattan
|Michele Green
|Mila Gors
|Myla Goins
|Pam Goll
|Paul Goldworm
|Paul Green
|Raegan Gerken
|Roy Geahlen Jr
|Sandy Gordon
|Sara Gazuri
|Sophia Gillen
|Steve Gustwiller
|Taylor Gluth
|Timothy Geahlen
|Violet Gleckler
|Virgil Green
|Wyatt Gericke
|Zayd Guelde
|
H
|Addison Hogrefe
|Alexis Hoffman
|Amanda Heller
|Amanda Hoffman
|Amya Hallett
|Aubree Hurst
|Austin Hoffman
|Blaney Huffman
|Brad Hurst
|Braxton Hudik
|Brendan Holman
|Brenner Hinders
|Bryan Hopper
|Caleb Haines
|Caleb Heckel
|Carlton Hardy
|Carolina Hernandez-Cortez
|Carrie Henneman
|Cooper Harris
|Cristin Hagans
|Dakota Hill
|Daniel Hoffer
|Deion Hernandez
|Diana Harmon
|Dustin Heller
|Edward Harlin
|Elaine Hake
|Emmi Hollstein
|Emmy Hintz
|Eric Hendrickson
|Gabriella Hernandez
|Gavin Hanely
|Gerrett Humbarger
|Hadley Hudson
|Hunter Heinemann
|Isaac Heller
|Ivan Hite
|Jack Hill
|Jacob Havens
|Janet Hill
|Jazlene Hernandez
|Jean Hesselschwardt
|Jenna Hallett
|John Hanely
|John Hill
|John Horning
|Jon Husted
|Jovie Hudson
|Jude Hudson
|Julie Hernandez
|Kaenan Helberg
|Kaitlyn Hancock
|Kaliegh Hossler
|Kathy Huner
|Kelly Hanely
|Kennedy Hurst
|Kenny Hamet
|Kenzie Hickman
|Kermit Harmon
|Kevin Harlin
|Layla Hernandez
|Leanne Hunt
|Leslie Hake
|Lori Harris
|Margaret Harris
|Marsha Hanely
|Mary Hill
|Matthew Hanely
|Merritt Hutton
|Mitch Hogrefe
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Myah Higgins
|Nancy Hoffer
|Nick Hudson
|Owen Hurst
|Rick Harmon
|Robert Harris
|Ross Hudson
|Rylan Husted
|Sadie Hausch
|Scott Haselman
|Sierra Havens
|Suzanne Hagelberg
|Terry Hendricks
|Thomas Henneman
|Tina Harlin
|Todd Hernandez
|Trevor Hake
|Wesley Hartsock
I
|Don Imm
|Jager Irelan
|Makenna Incorvaia
|
J
|Adam Jones
|Ainsley Johnson
|Alex Jones
|Alison Jones
|Alison Jones Wagner
|Alma Johnson
|Anthony Jiannuzzi
|A’yshia Jackson
|Bonnie Johnson
|Carys Jacobs
|Charlotte Johnston
|Craig Jarboe
|Danielle Jones
|Eric Jenkins
|Graham Johnson
|Halle Jones
|Mark Johnson
|Matthew Jenkins
|Rachel Joost
|Sierah Joughin
K
|Alec Koder
|Amanda Knecht
|Amelia Kunar
|Ann Kidston
|Anna Krueger
|Anthony Kaminsky
|Aranjer Krieger
|Ashley Konoff
|Ayla Kehle
|Barb Kuhn
|Bernard Kuhn
|Betty King
|Betty King Hathaway
|Blake Kessler
|Brady Kile
|Carolyn Kerr
|Charlotte Knisely
|Claire Kavulich
|David Kuhn
|Dawson Knierim
|Dean Kuckuck
|Denise Knecht
|Douglas Kinsman
|Edna Kuhn
|Eli King
|Eli Krueger
|Emma Kurtz
|Ethan Krukowski
|Gavin Knierim
|Gwen Kinsman
|Hal Kenety
|Hayden Konieczka
|Irene Krech
|Jacob Kessler
|James Kidder
|Jason Kunsman
|Jeff Kuhn
|Jen Kidder
|Jeter Kerr
|John Kahmann
|John Kern
|Judy Kaufmann
|Kaelyn Kinsman
|Karly Kruse
|Katherine Kuhn
|Kennedy Kruse
|Khloe Kruse
|Klaire Kern
|Kole Klopfenstein
|Krayton Kern
|Larry Kinzer
|Lindsay Kessler
|Madison Klinepeter
|Matt Kennedy
|Mike Kelly
|Norman Keppeler
|Phil Kessler
|Phil Kurtz
|Rachel Kinsman
|Renea Kessler
|Rose King
|Stacy Kaminsky
|Steve Kerr
|Stevie Kimpel
|Tom Kochert
|Tony Kuhn
|Valerie Kinsman
|Velma King Ulrich
|Zach Krueger
|Zeek Kramer
|Zoe Koch
|
L
|Adalyn Leahy
|Allyn Luce
|Amy Leppelmeier
|Andrew Lovingood
|Angela Ladewig
|Anna Lohman
|Bailey Leininger
|Bentley Lukaszek
|Brayden Luidhardt
|Brittany Jo Long
|Caleb Lerma
|Camron Leskow
|Cara Ludlow
|Carrie Lovejoy
|Cody Long
|Dan Logan
|Daniel Leininger
|Dave Lersch
|Dirk Lauber
|Frank LaRose
|Gary Long
|Ginni Lauber
|Gus Legato
|Haven Lucas
|Isaiah Lopez
|Jacob Lyons
|James Leahy
|Jason Luke
|Jeffrey Leininger
|Jo Ann Luce
|Jonny Lantz
|Joseph Ludwig
|Julia Lugabihl
|Kade Lintermoot
|Kali Lantz
|Katelyn Liechty
|Keith Leatherman
|Kendall Leichty
|Kyle Lilly
|Larry Lammon II
|Lauren Lopez
|Madelaine Leininger
|Madelyn Lowe
|Marsha Leupp
|Mary Longsworth
|Mary Lou Tilse
|Mia Lawson
|Michael Levy
|Michael Lowe
|Nancy Landy
|Nancy Landy Haymond
|Nancy Lowe
|Neil Leininger
|Riley Lamb
|Samuel Lauber
|Sara Lutz
|Scott Lougheed
|Sharon Lauber
|Shawn Lauber
|Shelby Longnecker
|Stacy Lillard
|Tami Long
|Terry Leis
|Timothy Lucas
|Tripp Langenderfer
|Vivi Legato
|Wesley Ladewig
|
M
|Aireana Mull
|Alan Meyer
|Alyssa McDougle
|Amarion Moreno
|Andrew Meyers
|Anne Marie Michaels
|Ariah Miller
|Ashley Mays
|Audrey McFarland
|Audrina McFarland
|Bella Miller
|Betty Mason
|Betty Meeks
|Bill Martin
|Brookelynn Miller
|Brooklyn Moyer
|Brooks Miller
|Casey Michalak
|Charlie Moore
|Colton McCarthy
|Crystal Miller
|Danielle Merillat
|David Miller
|Dawson Martz
|Deleon Maxwell
|Donald Moser
|Edith Maneval
|Emily Meyer
|Emma Meyer
|Erin McDonough
|Evie Meyer
|Frances Moredock
|Gavin Meade
|Gracy Malcom
|Hannah Martin
|Heather Mercer
|Helene Moog
|Homer Miller
|Jace McCoy
|Jack Mazurowski
|Jackie Meyers
|Janae Murillo
|Jason Mondville-Davis
|Jerry Meller
|Jesse Meyer
|Jezreel Medina
|John Moser
|John Mueller
|Joshawa Mock
|Josie Maurer
|Jostin Murillo-Montalvan
|Justin McCarty
|Kathleen Miller
|Kathleen Miller Grieser
|Kathleen Moll
|Katy McKelvey
|Kaylee Mosko
|Kyle Moore
|Lanae Manz
|LaRoy Martinez
|Larry Miller
|Lauren Meyers
|Lillian Miller
|Linda Martin
|Linda Muehlfeld
|Lonny MacDonald
|Louise Meyers
|Lucy Miller
|Lucy Miller Ames
|Lucy Morris
|Maci Martz
|Madison Miller
|Marilyn Miller
|Michael Miller
|Olivia Mohring
|Paula Moore
|Payton Morgan-Smith
|Phyllis McCulley
|Richard Martin
|Richard Moffett
|Rob McColley
|Robert Mohre
|Roma Martin
|Ryan Muehlfeld
|Samuel Martinez
|Sharon McKeever
|Sheila McGill
|Solomon Munger
|Sophia Mendez
|Steven Meyers
|Tammy McClure
|Teodore Machado
|Todd Moyer
|Tom Miller
|Victor Molnar
|Vincent Martinez
|Wesley Moll
|Zane Matthews
N
|Adelynn Nafziger
|Autumn Nafzinger
|Braxton Nofziger
|Brodie Nofziger
|Brooklyn Nafzinger
|Cameron Nafziger
|Charles Nofziger
|Clayton Nafziger
|Corwin Nofziger
|Edward Nickolite
|Eliana Nafziger
|Emma Notestine
|Glen Newcomer
|Jack Nolen
|Marcus Nagel
|Mark Nagel
|Mason Nagel
|Mike Norris
|Olivia Nietze
|Pamela Nofziger
|Patricia Nickolite
|Patrick Naus
|Patsy Nofziger
|Rachel Nafziger
|Rachel Nafziger Hartzler
|Rachel Nagel
|Trey Nafziger
|Wainani Neifer
O
|Austin Owens
|Courtny Osborn
|Eden Owens
|Gabbie Orner
|Grace Oakes
|Graycen Osterday
|Kadie Osterland
|Kane Overmier
|Logan Oehlmacher
|Marlene Oxender
|Mckaelyn Ortiz
|Miranda Owens
|Naula Ochoa
|Patty Olmstead
|Robert Orta
|Scott Oberlin
|Sebastian Ochs
|Trevor Osterland
|Ty Otto
|Vincent Opfer
P
|Adam Pawlicki
|Alexis Perez
|Andi Pinter
|Aubree Perdew
|Audree Plassman
|Ava Piercefield
|Braxton Pennington
|Brenda Perez
|Bristin Patrick
|Bryce Peters
|Carson Patten
|Chloe Pierce
|Colton Pilmore
|Connor Phillips
|Connor Plassman
|Dave Page
|Edith Plettner
|Emi Pinter
|Gracyn Pelton
|Heidi Pivnicka
|Izak Payne
|Jaylin Prayter
|Johnny Page
|Johnny Page Jr
|Justin Pursel
|Karen Pennington
|Lexi Pence
|Maddox Pinter
|Mady Pelland
|Martin Pennington
|Mattia Papeo
|Nancy Pettit
|Peyton Popovich
|Regina Partee
|Renee Pennington
|Richard Perkins
|Sharon Perkins
|Shelby Phillips
|Sherrie Peterson
|Sophia Pan
|Stephen Priestap
|Talia Pingry
|Tate Peterson
|Todd Plassman
|Todd Plassman Jr
|Toran Plata
Q
|Baldo Quintanilla
|Jayden Quinones
R
|Adrienne Runkle
|Alec Rychener
|Allie Rios
|Amy Roman
|Barbara Richardson
|Bill Rufenacht
|Bob Robinson
|Brendan Rafferty
|Brody Rufenacht
|Brynn Richmond
|Carly Rupp
|Carol Rummel
|Chantelle Ribisi
|Charles Ribisi
|Charles Rummel
|Cindy Ruffer
|Clark Robinson
|Daniel Robarge
|Dave Rupp
|David Rodriguez
|Doyle Rodenbeck
|Ella Rupp
|Georgia Ruby
|Glenden Rupp
|Gracie Reebel
|Grady Rupp
|Halie Ramos
|Helen Rashley
|Ian Radabaugh
|Ignacio Romero
|Ivan Rodriguez
|Janie Rivera
|Jean Rufenacht
|Jeanette Reas
|Jovi Rychener
|JT Rufenacht
|Jude Rutledge
|Julian Rodriguez
|Kade Ruffer
|Kelly Rummel
|Lance Ramirez
|Larry Roth
|Lila Radel
|Linda Roose
|Linda Rothballer
|Liza Rufenacht
|Logan Reitzel
|Logan Ruffer
|Maddie Rufenacht
|Maddison Rogers
|Marilyn Rau
|Marilyn Roth
|Mary Ricks
|Maryann Reimund
|Mia Rollins
|Michael Ribisi
|Michael Roth
|Miriam Richer
|Molly Rutledge
|Nick Reed
|Norene Rychener Saldana
|Oliver Ribisi
|Olivia Riegsecker
|Owen Reynolds
|Pam Rupp
|Penny Rummel
|Raegan Rominski
|Ray Replogle
|Rebecca Regnier
|Rick Raab
|Rocco Rodger
|Rodney Roth
|Ross Rummel
|Sandra Rahmel
|Shane Rose
|Stacey Riley
|Stephanie Rayfield
|Stewart Rodger
|Talen Reinbolt
|Taylor Rufenacht
|Terry Riley
|Todd Ranzau
|Travis Rose
|Ty Ruffer
|Wayne Rummel
|Willa Rosene
|Willa Ruffer
|
S
|Adam Selman
|Alea Shilling
|Alice Smiddy
|Andrew Slagle
|Andy Scherer
|Anthony Stevens
|Asher Sito
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Ben Smiley
|Bill Sigg
|Bob Schrock
|Breelynn Shankster
|Brenda Sue
|Brian Stultz
|Brody Suarez
|Brynleigh Savage
|Cameron Shimp
|Camryn Stuckey
|Cara Schroeder
|Carl Steiner
|Carl Steiner Jr
|Carlee Schaffner
|Carol Schroeder
|Carolyn Sharrock-Dorsten
|Carson Sintobin
|Cecelia Seibert
|Cindy Shoup
|Claire Struble
|Connor Smith
|Courtney Starkweather
|Courtney Stuckey
|Dan Seiler
|Danica Shehorn
|Darlene Seufert
|Dason Snyder
|Dave Schumm
|Dave Swanson
|Dean Stoops
|Debra Stoops
|Deloras Sumner Komro
|Derek Schultz
|Dylan Smigelski
|Earl Snyder
|Elijah Shepard
|Emersyn Selgo
|Emma Schlade
|Ethan Snyder
|Evelyn Siewertsen
|Forrest Smith
|Garrett Stamm
|Grady Stamm
|Helen Scherzer
|Herbert Schaffner
|Irelyn Selgo
|Jacob Schlatter
|Jacob Stiltner
|Jamey Stutz
|Jase Saylor
|Jayden Spiess
|Jeff Sheldon
|Jennifer Saylor
|Jesse Schumacher
|Jillian Schweitzer
|John Swearingen
|John Swearingen Jr
|Josie Spiess
|Justin Simon
|Kaden Sutton
|Kadin Stantz
|Kailen Starkweather
|Karen Stuckey
|Karen Stuckey Grieser
|Katherine Shambarger
|Kellen Sanchez
|Kenneth Schoenitz
|Kerry Siek
|Kimberly Shaffer
|Kristina Shonk
|Libey Sauder
|Lilah Sahdala
|Logan Sniegowski
|Logun Stoncheck
|Louise Seigneur
|Luke Spiess
|Makenna Schuchman
|Maks Stuckey
|Malachi Smeltzer
|Maria Shelt
|Marie Smith
|Mark Stiver
|Mary Stoller
|Mason Stuckey
|Maureen Smith
|Melissa Stockman
|Michael Sayers
|Michael Sheahan
|Michael Sheahan II
|Michael Spangler
|Mickey Schwarzbek
|Molly Seibert
|Monroe Simon
|Natalie Schmucker
|Nolan Sleesman
|Olivia Siewertsen
|Owen Sommer
|Phil Stotz
|Quinn Sauder
|Rex Stump
|Riley Sager
|Rob Spengler
|Rodney Smith
|Salvatore Sachetta
|Sean Saylor
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Sue Smiley
|Sue Steiner
|Taylor Shawber
|Tessa Seibert
|Thomas Shaffer
|Tom Smith
|Tony Schiavone
|Tora Sproles
|Tyler Salyers
|Vanessa Shepard
|Willa Smith
|Zane Smith
|Zoey Sauder
|
T
|Abigail Turner
|Baylee Tietje
|Becky Tropp
|Ben Tedrow
|Bobby Thornsberry
|Brad Tober
|Brian Tilse
|Chance Tedrick
|Colin Tedrow
|Connie Tressler
|Dinand Tijhuis
|DJ Thiel
|Edith Tilse
|Erwin Tijhuis
|Glen Tilse
|Gunner Taylor
|Hannah Tedrow
|Henry Throne
|Kahle Thompson
|Kelsie Thiel
|Lena Thomas
|Lennon Tilse
|Mark Trausch
|Mike Trausch
|Neil Toeppe
|Olivia Thompson
|Penny Thompson
|Riley Tilkins
|Ruth Turner
|Scott Tenney
|Shawn Thompson
|Sherry Trowbridge
|Staley Tilse
|Sylvie Throne
|Tommy Thompson
|Tyler Tipton
|Victoria Tilse
|Zorn Treutle
U
|Don Unger
|Jacob Uran
|Linda Unger
|
V
|Aubree Vandock
|Blake Vandenberghe
|Dale Viers
|Dianne Valentine
|Dominic Valvano
|EJ Verhoff
|Evelyn Ventimiglia
|Griffen Valentine
|Hans Vetter
|Javery Valentine
|Kenlee Vansteenkiste
|Leslie VanAusdale
|Linda Viers
|Linda Viers Starr
|Lindsay Villalovos
|Maggie Valentine
W
|Addison Wyse
|Alexander Weisser
|Andrew Wuebben
|Anthony Weber
|Barbara Wolf
|Bob Wagler
|Brenna White
|Brent Winzler
|Brett Wyse
|Bruce Whiteman
|Bryson Welch
|Chris Whitis
|Colleen Welly Oess
|Dan Woodring
|Dennis Whetro
|Diana Welling
|Donna Wilson
|Douglas Wilson
|Ed Walkup
|Elise Wyandt
|Ellie Williams
|Emily Walker
|Emmett Westrick
|Evan Wolfrum
|Evan Wyse
|Grace Whitinger
|Haley Wiemken
|Heather Williams-Jutte
|Henley Wyse
|Hunter Warner
|Hunter Watson
|Jack Weber
|Jamison Wisel
|Jayde Westmeyer
|Jeff Wolford
|Jeffrey Wetmore
|Julie Wonderly
|Kaleb Wyse
|Karen Wagner
|Karen Wagner Landal
|Karsyn Wanemacher
|Kayla Wyse
|Kenadee Woessner
|Kent Winkler
|Kenzie Wanemacher
|Levi Ward
|Linda Woodall
|Lisa Williams
|Logan Wyse
|Madison Wilhelm
|Maycee Walker
|Pam Wampler
|Peyton Winkler
|Randy Wyse
|Reagan Wendt
|Ryan Wisniewski
|Sally Wheeler
|Sharon Wolf
|Skyler Whitney
|Sophie Wyse
|Stefanie Wade
|Steve Wilmot
|Sydnie Whitinger
|Tatum Wanemacher
|Trey Weirauch
|Wyatt Wilhelm
|Zeke Ward
|
Y
|Blake Young
|Cindy York
|Ella Yoder
|Harper Yedica
|Maddie York
|Madisen Young
|Myah Yaghi
|Nancy Yackee
|Spencer York
|Wyatt York
Z
|Ava Zeigler
|Doug Zimmerman
|Jerry Zimmerman
|Jonah Zesing
|Katherine Zartman
|Maureen Zink
|Tracy Zuver
|
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,200+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.