Edon Class Of 1975 Celebrates 50th Class Reunion

PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
CLASS REUNION … From Left to (Right: Front Row) Mark Von Allmen, Mick Best, Valda (Stutler) Colbart, Marie (Muehlfeld) Wolff, Diane (Siebenaler) Moore, Becky (Hawkins) Heffelfinger, Mary (Siebenaler) Shook, Jim Herman; (Second Row:) Sue (Hay) Dhaenens, Debbie (Thomas) Hay, Rhea (Hoover) Echols, Belinda (Lutz) Hamel, Brenda (Alwood) Leonard, Lucinda Held-Faulhaber, Louise Held, Debbra (Smith) Lupien, Kenny Reitzel, Ray Strup, Jeff Thiel, Denis, Friskney; (Third Row:) Terry Hake, Lane Towers, Bob Crist, Paul Fry, Don Fry, Mike Brigle, Mike Gearhart, Ray Hurd, Wanda (Moore) Hug, Kay (Reitzel) Vollmer, Jan (Osborn) Thomas, Kenny Prince.