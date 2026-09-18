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Friday, September 18
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Sports

High School Sports Schedule For Friday, September 18, 2026

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FOOTBALL

NWOAL
Archbold @ Evergreen 7pm
Liberty Center @ Bryan 7pm
Swanton @ Delta 7pm
Wauseon @ Patrick Henry 7pm

GLC
Summerfield (MI) @ Montpelier 7pm
Erie Mason (MI) @ Edon 7pm
North Central @ Whiteford (MI) 7pm

GMC
Antwerp @ Edgerton 7pm
Tinora @ Hicksville 7pm
Wayne Trace @ Paulding 7pm
Ayersville @ Fairview 7pm

GIRLS GOLF

NWOAL Championships @ Suburban Golf Club 9am

BOYS SOCCER

Pettisville @ Kalida 5pm

GIRLS TENNIS

Sandusky St. Mary Central Catholic @ Bryan 11am (OTCA State Team Tournament)

 

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