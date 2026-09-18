High School Sports Schedule For Friday, September 18, 2026

FOOTBALL
NWOAL
Archbold @ Evergreen 7pm
Liberty Center @ Bryan 7pm
Swanton @ Delta 7pm
Wauseon @ Patrick Henry 7pm
GLC
Summerfield (MI) @ Montpelier 7pm
Erie Mason (MI) @ Edon 7pm
North Central @ Whiteford (MI) 7pm
GMC
Antwerp @ Edgerton 7pm
Tinora @ Hicksville 7pm
Wayne Trace @ Paulding 7pm
Ayersville @ Fairview 7pm
GIRLS GOLF
NWOAL Championships @ Suburban Golf Club 9am
BOYS SOCCER
Pettisville @ Kalida 5pm
GIRLS TENNIS
Sandusky St. Mary Central Catholic @ Bryan 11am (OTCA State Team Tournament)