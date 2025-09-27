Close Menu
Saturday, September 27
Sports

High School Sports Schedule For Saturday, September 27, 2025

CROSS COUNTRY

Archbold/Wauseon @ Kalida Invitational 9am
Evergreen @ Clay Invitational 9am
Delta @ Old Fort Invite 9am
Bryan/Edon/Fayette/Hilltop/Montpelier/North Central/Pettisville/Stryker/Swanton @ Edgerton Invitational 10am

VOLLEYBALL

Archbold @ Tinora 9:30am
Van Wert @ Bryan 10am
Evergreen at Hilltop 10am
Ottawa Hills at Swanton 10am
Antwerp @ Edon 10am
Wauseon at Otsego 11:15am

FOOTBALL

TAAC

Erie Mason (MI) @ Hilltop 2pm

NORTHERN 8

Stryker @ Southington Chalker 6pm

BOYS SOCCER

Archbold @ MVCD 11am
Delta @ Lake 12pm
Genoa @ Evergreen 3pm
Wauseon @ Maumee 3pm


GIRLS SOCCER

Delta @ Lake 10am
Woodmore @ Archbold 11am
Otsego at Evergreen 12pm
Wauseon at Maumee 1pm

GIRLS TENNIS

Bryan @ Bluffton 11am

 

