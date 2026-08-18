High School Sports Schedule For Tuesday, August 18, 2026

VOLLEYBALL
Otsego @ Wauseon 5:30pm
Archbold @ Bowling Green 6pm
BOYS GOLF
Edon @ Pettisville 4pm
Montpelier @ Hilltop 4pm
Edgerton @ Archbold 5pm
Holgate @ Stryker 5:15pm
GIRLS GOLF
Miller City/Patrick Henry @ Archbold 4:30pm
Edgerton/St. Joseph CC @ Paulding 4:30pm
North Central/Wauseon @ Bryan 5:30pm
GIRLS TENNIS
Defiance @ Bryan 4:30pm
Wauseon @ Fostoria 5pm
GIRLS SOCCER
Toledo St. Ursula @ Archbold 5pm
Bryan @ Lima Shawnee 6pm
Delta @ Lake 7pm
BOYS SOCCER
Miller City @ Bryan 5pm
Woodmore @ Delta 5pm
Wauseon @ Oak Harbor 5pm
Archbold @ Kalida 6pm
Evergreen @ Toledo Central Catholic 7pm