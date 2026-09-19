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Friday, September 18
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Sports

High School Sports Scoreboard For September 18, 2026

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FOOTBALL

GLC
Montpelier 34, Summerfield 0
Edon 56, Erie-Mason (MI) 8
Whiteford (MI) 70, North Central 22

NWOAL
Liberty Center 61, Bryan 6
Archbold 54, Evergreen 0
Delta 70, Swanton 0
Patrick Henry 33, Wauseon 6

GMC
Fairview 42, Ayersville 13
Tinora 48, Hicksville 7
Paulding 42, Wayne Trace 20
Antwerp 42, Edgerton 7

GIRLS GOLF

NWOAL Championships
TEAM SCORES: 1. Archbold 371, 2. Wauseon 372, 3. Delta 409, 4. Swanton 428, 5. Patrick Henry 433, 6. Evergreen 435, Bryan 454, Liberty Center 539
TOURNAMENT MEDALIST: Hayden Konieczka (Wauseon) 78

 

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