Hilltop High School & Junior High April Students Of The Month

(PRESS RELEASE / THE VILLAGE REPORTER)

STUDENTS OF THE MONTH … Front Row Left to Right: Ahlea Judy, London McAfee, Kensey Powers, Tessa Jones, Lynley Day-Hemenway, Kennedy Bailey, Harley Dombrowski, and Landon Bleikamp. Middle Row Left to Right: Molly Dickinson, Cathy Waters, Katelyn Ann Yeupell, Halle Jones, Landon Stuckey, Aiden Grine, and Aryan Shaffer. Back Row Left to Right: Jazmyn Castillo-Edelman, Emily Suydam, Arend Schuurman, Brock Kesler, Evan Siegel, Connor Prater. Absent from the Photo: Ian Hansen